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Новый вратарь «Турана» Эмиль Балаев уже играл в Казахстане: выдал выдающийся сезон, но в следующий же год уехал

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Азербайджанский вратарь Эмиль Балаев подписал контракт с туркестанским «Тураном». Кипер — знакомая личность для болельщиков, следящих за КПЛ. Эмиль провел в лиге один сезон в составе «Тобола», где запомнился ярким перформансом. Вскоре Балаев решил покинуть костанайский клуб. Возможной причиной этого мог стать приход Бабаяна и армянских игроков.

Вспоминаем.

Балаев не был главной трансферной целью «Тобола», но после перехода выдал блестящий сезон и впервые выступил за сборную Азербайджана

Балаев не был главной трансферной целью «Тобола» в усилении вратарской линии: вначале тренерским штабом Владимира Газзаева рассматривался Гиорги Лория, но вскоре после слухов об ограничениях на возрастных легионеров клуб решил сосредоточиться на трансфере Эмиля. Костанайский клуб подписал с ним контракт на два года. 

В 2019-м Балаев показал выдающийся результат: стал одним из незаменимых в «Тоболе» (2790 минут), вошел в пятерку лучших «сухих» серий КПЛ с 736 минутами, в тройку по сейвам (29). Также Балаев занял первое место в рейтинге вратарей, сыгравших наибольшее количество матчей сезона «на ноль». Тогда Эмиль сохранил свои ворота на замке в 18 встречах. Всего в чемпионате он провел 31 игру, в которых пропустил 22 гола.

Эти результаты дали толчок к дебюту Балаева в сборной: 9 сентября 2019 он дебютировал там в матче против Хорватии в отборе ЧЕ-2020. 

За 2019 год вратарь костанайского клуба Эмиль Балаев вошел в тройку лучших игроков своей сборной в квалификации  Евро-2020.

Наибольшее количество рейтинговых очков (594) набрал форвард московского «Динамо» Рамиль Шейдаев. Балаев (588) разместился на втором месте, замкнул тройку лучших Бахлул Мустафазаде из «Сабаха» (566).

Также Эмиль удостаивался наград: стал лучшим игроком Азербайджана сезона-2019 и вошел в тройку лучших вратарей КПЛ.

В конце сезона в Нур-Султане состоялась торжественная церемония награждения «KFF FootballAwards 2019», по итогам которой были названы имена лучших игроков, тренеров и менеджеров завершившегося футбольного года.

Победители в номинациях были определены путем голосования, участие в котором приняли руководители, главные тренеры и капитаны команд.

Эмиль Балаев был номинирован на звание «Лучший голкипер сезона». В этом голосовании вратарь костанайского клуба занял третье место. Футболиста «Тобола» в рейтинге опередили казахстанцы Ненад Эрич и Дмитро Непогодов.

Также Эмиль Балаев с большим перевесом победил в голосовании за лучшего игрока Азербайджана сезона-2019, проводившийся газетой «Футбол+».

66 из 140 специалистов (функционеры, главные тренеры и капитаны клубов, журналисты, ветераны, арбитры) отдали свой голос за Эмиля. Кипер «Тобола» набрал 271 балл, в два раза опередив преследователя Рамиля Шейдаева из московского «Динамо» (у него набралось 137 баллов).

В конце в костанайский «Тобол» приходит Бабаян, в СМИ выходят слухи об уходе Эмиля  

В конце 2019 в костанайский «Тоболе» пришел Бабаян: хоть и Григорий не является гражданином Армении, он – армянин по национальности. После его прихода многие азербайджанские СМИ начали писать об уходе вратаря. Сам игрок и новоиспеченный тренер вначале не комментировали это.

Вскоре вратарь прокомментировал ситуацию.

«Что я думаю об этом назначении и могу ли я покинуть клуб? Мой контракт не с тренером, а клубом. Я профессиональный футболист и у меня контракт, который рассчитан еще на год. Сезон у нас завершен, и я на отдыхе. С клубом у меня контакта не было после выхода в отпуск».

В январе 2020 Балаев прилетел на сборы в Дубаи, но вскоре сразу же улетел в Турцию на плановую реабилитацию. Далее в зимнее трансферное окно в клуб перешел армянский игрок Петрос Аветисян. Эти события увеличили правдивость слухов об уходе Балаева.

В конце января Эмиль Балаев и «Тобол» объявили о расторжении контракта по обоюдному согласию.

В феврале экс-голкипер желто-зеленых обратился к болельщикам на своей странице в Instagram:

«Несколько дней назад я официально покинул «Тобол». За прошлый год этот клуб и город стали мне очень близки. В «Тоболе» я сумел раскрыться, попал в список лучших вратарей казахстанской лиги. Самое главное, что я дебютировал за сборную страны именно в качестве футболиста «Тобола».

В этом году мне пришлось покинуть состав желто-зеленых. Еще в конце прошлого сезона я и не мог подумать, что больше не выйду на поле в футболке «Тобола». Хотелось бы поблагодарить руководство клуба за понимание, за то, что вошли в моё положение и позволили уйти.

Я благодарен болельщикам «Тобола», которые поддерживали меня с первого дня в команде и пишут мне до сих пор. Хочу сказать спасибо всем партнерам по команде и персоналу, был рад работать с каждым из вас. О Костанае и костанайцах у меня будут только самые теплые воспоминания. Искреннее спасибо за все!»

Вскоре стало известно, что Бабаян просил Балаева остаться в клубе. Об этом рассказал его отец Назим Балаев.

«В Дубаи Бабаян подошел к Эмилю и сказал: «Ты для меня — основной вратарь, я хочу, чтобы ты играл здесь». Рассказал Эмилю о себе. Говорил, что его дед был выслан туда в 1937 году, а он родился в Казахстане, обладает местным менталитетом и не имеет ничего общего с Арменией. Эмиль ответил тогда: «Пока ничего сказать не могу, посмотрим». К счастью, Эмиль покинул «Тобол». Сегодня он является свободным агентом. Даже если бы Эмилю дали 1 миллион, он не остался бы. Потому что у нас есть честь. Эмиль отказался от зарплаты в почти 20 тысяч долларов в месяц. Вы можете себе это представить?».

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После Балаев перебрался в самый титулованный азербайджанский клуб — «Карабах», но получал там относительно мало игрового времени — Эмиль был вторым вратарем клуба после Шахруддина Магомедалиева.

Возвращение в Казахстан под руководство Газзаева-младшего может перезагрузить карьеру вратаря в сборной. Получится?

Фото: «Тобол», АФФА.

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