У «Ливерпуля» сломался контрпрессинг. В чем дело?

К февралю можно признать, что сезон для «Ливерпуля» складывается ужасно. 9-е место в АПЛ, вылет из обоих внутренних кубков, серьезная угроза скорого расставания с Лигой чемпионов (матчи с «Реалом»).

Вряд ли у этого кризиса есть одна причина, проблемы системные, а значит причин – множество.

Но одну из них обсуждают чаще остальных – контрпрессинг. То, что раньше считалось главной силой «Ливерпуля», превратилось в главную слабость.

«Я не знаю, дело ли тут в Пепе Линдерсе, первом помощнике Клоппа, у которого огромное влияние на то, что происходит. Может быть, это голландский образ мышления – стягивать игроков к мячу. Раньше игроки носились по всему полю, но сейчас не вижу этого, они не закрывают соперника. Это не команда Клоппа», – расстраивался в эфире Sky Sports Джейми Каррагер.

Почему раньше гегенпрессинг работал, а сейчас нет? Что конкретно изменилось?

Для начала посмотрим глобальную картину на дистанции – насколько изменилось оборонительное лицо «Ливерпуля»?

Примечание: на картинке оценивается скорее смелость, а не качество обороны, плюс при неточных передачах под давлением фиксируется точка отбора, а не зона прессинг-действия.

Изменение защитного образа, кажется, значительны.

Раньше большинство возвратов мяча приходилось на центр поля, сейчас процент там рекордно низкий. А доля отборов на своей трети рекордно высокая. Получается, главная суперсила Клоппа (высокий отбор) испарилась и причина где-то в центре поля?

Отвечает Юрген Клопп.

«Оборона начинается впереди, если вы не защищаетесь там, у игроков середины поля нет шансов. Баланс может быть проблемой.

Дело не в одном полузащитнике, который может решить проблему, дело в коллективной игре и правильной манере. Так что это не проблема полузащиты, это общая. Не давишь здесь (указывает на голову), начинаешь давить здесь (указывает на сердце)».

Клопп не говорит прямо, но намек ясен – по его мнению, проблемы зарождаются на самом первом этапе давления. И речь не о позиционном прессинге, а контрпрессинге. Вот его цитата после «Вулверхэмптона»:

«Они выигрывают единоборства, и внезапно мы оказываемся полностью открыты. Как это возможно? У нас два-три игрока участвуют в моменте, двигаются в сторону мяча. Когда ты там, ты должен выиграть мяч. Если ты не выиграешь, то они выберутся, и ты такой: «Эй, а куда все подевались?»

Немец повторяет давний постулат о гегенпрессинге: теряешь мяч – сделай все для его возврата как можно скорее, иначе будут большие проблемы. Очевидно, что его, как и Каррагера, очень беспокоят действия «Ливерпуля» сразу после потери мяча.

К счастью, благодаря продвинутым данным можно посчитать, как быстро команда возвращает владение. Давайте посмотрим на общую картину в АПЛ.

Внезапно! Никто в АПЛ не отбирает мяч быстрее «Ливерпуля». Если сравнивать с предыдущими сезонами, то скорость даже выше на 1 секунду. То есть мгновенные возвраты (когда «Ливерпуль» после потери набрасывается на соперника) никуда не исчезли. Но это не значит, что гегенпрессинг работает как раньше.

Оценивать качество контрпрессинга только по скорости отбора, конечно, нельзя. Вторая важнейшая составляющая – его надежность. Часто ли он дает сбои и приводит к провалам защиты?

Все очевидно: никто в АПЛ не допускает контратаки чаще «Ливерпуля» (столько же «Ман Сити»). Правда, необходимо учитывать ограничения данных. В выборку попадают не все контратаки, а только те, которые завершились ударами, отсюда и столь малые значения у каждой команды.

Суммируем: команда Клоппа все так же резко включается в отбор после потерь (отбирает мяч в течение 6 секунд, как и раньше), но проваливается при контратаках чаще остальных.

Любопытно, что у Пепа, футбол которого заточен на контрпрессинг, примерно та же проблема – риски при давлении почему-то возросли. При этом «Арсенал» при интенсивном прессинге (медианное значение отбора – 8 секунд) почти не проваливается.

Нанесем показатели интенсивности и безопасности прессинга на один график, чтобы комплексно оценить картину в лиге.

Быстрые выводы.

• Три команды, которые больше остальных заточены на мгновенный отбор мяча, очень уязвимы к контратакам.

• Но это не значит, что интенсивный прессинг = провалы в обороне. Доказывает «Брайтон». При интенсивности отбора, сопоставимой с «Сити», он допускает почти в три раза меньше контратак.

• «Арсенал» и «МЮ» контрпрессингуют чуть менее агрессивно, но зато предельно устойчивы к контратакам.

• Бонус: «Эвертон» Фрэнка Лэмпарда. Умудрялся пропускать контратаки без всякого контрпрессинга.

Вернемся к «Ливерпулю». Может быть, такая уязвимость – часть стиля? Ведь команда Клоппа из-за высокой линии обороны никогда не была супернадежна, когда сопернику удавалось выйти из-под давления. Смотрим шестилетний период (у нас есть данные по каждому матчу).

Несмотря на то, что контратаки соперника – действительно часть стиля «Ливерпуля», в предыдущие сезоны его оборона была все же надежнее. Бросается в глаза, что кривая стремится вверх в чемпионском сезоне-19/20, но учитывайте контекст: тогда к февралю «Ливерпуль» ушел в 22-очковый отрыв и позволял себе небрежности дома. Количество допущенных контратак взлетело как раз к весне, когда в АПЛ все было ясно. Со стартом нового сезона проблема резко ушла.

Сейчас другая история: рост неконтролируемый и по щелчку, как два года назад, его не исправишь.

Клопп это понимает: «Мы не можем сказать: «Да, есть проблемы, но их не будет в будущем». Это и правда долгий путь».

Так в чем же (или в ком) проблема?

Клопп неоднократно повторял, что быстрого решения нет, проблема не в одном футболисте, замена одного на другого не спасение.

«Ливерпуль» и правда разнообразен в своих провалах, но их можно разделить на группы.

Например, в январе «Ливерпуль» получил два гола через несколько секунд после выноса центрального защитника.

Матч с «Брайтоном». Матип выбивает в борьбу, и в этом нет ничего плохого. Плохо то, что «Ливерпуль» не готов к потере мяча, а ведь в случае верховых единоборств ситуация 50 на 50. А вот игрок соперника Эступиньян готов к скидке.

Он ее и получает. Тиаго и Фабиньо вроде бы перекрывают центр, но не угрозу. Эван Фергюсон пользуется тем, что Митома (выделен красным) уводит Трента, перед «Брайтоном» открывается простор…

Игра с «Вулверхэмптоном». Снова обычный вынос из штрафной – и снова «Ливерпуль» не готов к тому, что проиграет верховую дуэль.

В двух-трех метрах вокруг Хименеса, главной угрозы соперника, нет ни одного футболиста. Сложно сказать, чья это зона ответственности, а еще сложнее понять, как Фабиньо и Тиаго делят обязанности в этом эпизоде.

Но иногда проблемы начинаются выше. Игра с «Арсеналом». Луис Диас в контратаке принимает короткую передачу, но его накрывает Салиба. И в этом тоже нет ничего страшного.

Страшно то, что «Ливерпуль» вообще не готов накрывать после потери. У «Арсенала» три варианта выхода в атаку.

Бен Уайт берет паузу и дожидается Тиаго, а Эдегор (выделен желтым) стягивает внимание двух игроков в центре. Тем временем где-то за кадром остается одинокий Сака, который разгонит эту атаку, и «Ливерпуль» пропустит на первой минуте.

Матч с «Брайтоном». Салах проигрывает борьбу с защитником, и это не катастрофично.

Мяч отскакивает в центральный круг, где два игрока «Ливерпуля» не успевают накрыть соперника. Тот отыгрывается вглубь, и у «Брайтона» несколько вариантов для продолжения контратаки, самый опасный – фланговый (его в итоге и выбирают). И это уже близко к катастрофе. Атакующая тройка «Ливерпуля», кажется, не стремится накрывать тройку «Брайтона» в центре. Два игрока в красном продолжают движение к чужим воротам.

Игра с «Брентфордом». Нуньес проигрывает борьбу в чужой штрафной.

А дальше все пугающе просто: мяч просачивается в канал между Фабиньо и Тиаго. Что приводит к опаснейшему моменту.

Похожая история в матче с «Астон Виллой». Проигранное единоборство в чужой штрафной – и у соперника снова есть хороший вариант выхода в атаку. Фабиньо (подсвечен желтым) не выдергивается на Макгинна.

Зато на Макгинна выдергивается Трент, потому что больше некому. А Фабиньо не уходит в центр, потому что прикрывает путь на фланг. «Астон Вилле» это только на руку.

Еще один типичный сценарий – центральный полузащитник теряет мяч в центре поля, а за его спиной – акры пространства.

Несколько примеров.

Кейта передерживает мяч в центре, стягивая троих. Вероятность потери очень высока, но у полузащитника нет подстраховки.

Потеря… Огромный простор для творчества. И гол Мбемо через несколько секунд.

Теперь участник Фабиньо, который тоже собирает троих и тоже теряет мяч.

И «Ливерпуль» снова к этому не готов.

Что-то очень похожее в компенсированное время матча с «Челси». Разрыв между полузащитой и линией обороны слишком велик.

***

В начале мы говорили, что причин у кризиса «Ливерпуля» множество, а сломавшийся контрпрессинг – лишь одна из них. Но ведь и у этой поломки нет одного объяснения. Клопп несколько раз за сезон раздраженно повторял, что его команде нужно чаще выигрывать единоборства, но вряд ли проблема только в этом.

Как мы видим, соперник эпизодами добивается численного преимущества на участках, где «Ливерпуль» теряет мяч. Значит ли это, что многие команды АПЛ просто подстроились под контрпрессинг Клоппа? Или дело в череде неверных позиционных решений? А они в свои очередь вызваны потерей концентрации из-за больших нагрузок? Или причина в чем-то еще?

В первой половине сезона Клопп вряд ли ответил на этот вопрос даже для себя. Что будет во второй?

Фото: Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro