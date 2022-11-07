«Ты нервничаешь, да? Я знаю, ты нервничаешь». Мартинес – мастер трештока во время пенальти

Кипер Аргентины Эмилиано Мартинес – главный герой серии пенальти 1/4 финала ЧМ против Нидерландов. Взял два стартовых удара, во многом предопределив исход. Важно: Мартинес делал именно полноценные сэйвы, вытаскивая сложные мячи – сначала из правого угла, затем – из левого.

За карьеру вратарь «Астон Виллы отразил 32% ударов с точки. Он тащит Аргентину на крупном турнире второй раз за полтора года – в 2021- сделал три сэйва в серии пенальти в полуфинале Копа Америка.

И его действия перед и после одиннадцатиметровых – отдельная история.

Вы точно обратили внимание на танец после второго сэйва. И это было только частью представления. Наверняка голландцы могут рассказать подробнее.

Психологическое давление на соперника – известная стратегия при пенальти, которую Мартинес освоил в совершенстве. Самый яркий пример – тот самый победный Копа Америка.

Аргентинские медиа расшифровали, что Мартинес говорил перед ударом колумбийца Йерри Мины в серии пенальти в 1/2 финала – реплики было отчетливо слышно в трансляции, так как матч проходил без зрителей.

«Ты нервничаешь, да? Ты смеешься, но нервничаешь. Ты нервничаешь. Ты нервничаешь», – начал Мартинес.

«Эй, мяч ближе точки. Эй, мяч близко [к воротам]».

Мина отвечал ухмылкой. А Мартинес продолжал.

«Да-да, закрывай глаза, я тебя раскусил».

Свисток.

«Эй, смотри, я знаю, куда ты пробьешь, и потащу. Я съем тебя, брат».

Вратарь продолжал даже во время разбега.

«Я съедаю тебя, брат!»

Вы догадались, что было дальше. Сэйв и танец. А через несколько минут Аргентина вышла в финал.

В сентябре 2021-го Мартинес пошумел и в АПЛ. «Ман Юнайтед» получил пенальти в компенсированное время игры с «Астон Виллой» при счете 1:0 в пользу бирмингемцев.

Вратарь тут же подскочил к Бруну Фернандешу и что-то заговорил.

Даже обратился к Криштиану Роналду – как потом написали медиа, спросил, почему тот не подходит к точке.

Представление с непрекращающимися выкриками продолжалось почти две минуты – Кавани с трудом уговорил аргентинца отойти к воротам.

Мартинес пританцовывал на линии после свистка.

Обычно спокойный в таких ситуациях Фернандес нанес нетипичный для себя удар – несколько метров над перекладиной.

В исследовании Глеба Чернявского об идеальном пенальти отдельно отмечалось, что трешток и унижение соперника (в рамках разумного) – вполне оправданная тактика.

«Дуэль начинается еще до того, как наносится удар, – рассказывал главный по вратарям в российском футболе Виталий Кафанов. – Например, есть примета, что нельзя брать мяч из рук вратаря. Поэтому вратари всегда несут мяч в руки нападающему, а те отказываются брать и говорят бросать его на поле. Это действует на нервы. Иногда вратари говорят: «Я знаю, куда ты будешь бить. Давай в правый угол, все равно возьму». Или достают из гетры листочек, хотя листочек может быть пустой. Знаю случаи, когда вратари говорили что-то в духе: «Ты балбес, ты бить не умеешь». Кроме обидных слов, мы пользуемся всеми этими приемами. После них нападающий начинает сомневаться в себе, менять решение во время разбега – это все отрицательно сказывается на ударе».

Возможно, никто из вратарей топ-уровня не умеет выводить соперника из себя лучше Мартинеса. Навыки аргентинца подчеркивал даже Лео Месси, отмечая, что стиль вратаря успокаивает команду в ответственный момент.

«У нас Эми, феномен! – говорил Лео после полуфинала Копа Америка. – Мы знали, что он их остановит. Мы доверяем ему».

Мартинес заслужил это доверие не только трештоком.

У Мартинеса идеальные природные данные, чтобы тащить из углов

Тренер по вратарям и автор The Athletic Мэтт Пиздровски обращал внимание на физические данные вратаря и манеру действий при пенальти.

«Возможно, главное физическое качество Мартинеса — способность прикрыть самые дальние углы, не срываясь преждевременно с ног. Его массивное телосложение с ростом 195 см, его тайминг и сила ног позволяют относительно легко добираться до углов даже при точных и сильных ударах.

У Мартинеса есть способность оставаться по центру, держа мышцы ног наготове. В момент удара сила, генерируемая его ногами, восходит к рукам и позволяет в прыжке покрыть необходимое расстояние.

Вместо того, чтобы стоять на месте, Мартинес стоит на цыпочках и прыгает (вверх, вниз, из стороны в сторону), чтобы визуально отвлечь бьющего. И он действительно хорош в этом». Сэйвы в матче с Нидерландами – как раз в стиле Мартинеса. Сначала потащил от Ван Дейка из правого угла.

Затем удар Бергейса – из левого.

После победного Копа Америка Мартинес не скрывал имя человека, который его вдохновляет.

«Я готов отдать за Месси свою жизнь, готов умереть за него. Даже бразильцы говорили, что желают Аргентине победы из-за Месси. А что уже говорить про самих аргентинцев?»

Мартинес уже сделал очень многое для исполнения мечты Месси, но финальное испытание еще впереди. И если Аргентина снова налетит на серию пенальти, шоу будет обеспечено.

Фото: REUTERS/Julian Finney, Kai Pfaffenbach, Bernadett Szabo, Carl Recine