Сегодня – 1000-й матч в карьере Месси. Лео забивает как в 22 и проводит самый результативный ЧМ в карьере

У Лионеля Месси сегодня большой день – старт плей-офф и важная отметка в карьере. Матч против Австралии будет 1000-м в карьере лидера сборной Аргентины.

Позади Лео – почти 20 лет карьеры и 788 голов на профессиональном уровне. Его путь в топ-футболе начался в 2004-м, а на пик результативности он вышел в сезоне-2011/12 – правда, это был редкий год, когда «Барса» уступила «Реалу» титул в Испании.

• 8 лет Лео держал планку минимум в 0,8 гола за игру. Спад начался перед расставанием с «Барселоной».

• Первый сезон в «ПСЖ» – худший для Месси за 14 лет по результативности, но не худший в принципе. В конце нулевых он забивал меньше, но уже тогда считался гением.

• Сейчас Месси забивает на уровне сезона-2009/10 – тогда ему было 22 года.

• Лео как ассистент продолжает прогресс! А этот сезон вообще может получиться рекордным по голевым передачам – сейчас более 0,6 за игру.

В целом угасания по голевому темпу нет. И это хорошие новости.

Разумеется, большая часть голов Лео – с игры. Но доля голов со штрафных очень приличная – 60.

К сожалению, единого надежного реестра лидеров по мячам со штрафных нет, но по некоторым подсчетам Месси уже в топ-10 (и да, он обошел Роналду). До Бекхэма еще пять голов, до тройки лидеров – семь. А чтобы превзойти Жуниньо, нужно забить еще 17.

Все эти штрафные Лео забил своим главным оружием – левой!

Правой – чуть более 12% мячей. А голова Лео нужно для сочинения атак, а не для их завершения.

Лучше всего знакома с особенностями левой ноги Месси – «Севилья». Никто не пропускал от Лео больше.

Неудивительно, что в этом топе только команды Ла Лиги, в Лиге 1 Месси так разойтись еще не сумел. Кстати, «Реал» входит в топ-6 основных клиентов Лео. 26 голов мадридцам – большое достижение!

На уровне сборных Месси не так сверкал, но все равно оставил заметный след в истории чемпионатов мира.

Это пятый чемпионат мира для Лео. Суммарно он отыграл на этом турнире 22 матча. Если будет в строю, а сборная Аргентины дойдет до полуфинала, то Месси проведет 26 матчей (с учетом игры за третье место или финала). И побьет рекорд Лотара Маттеуса. Идеальный финиш карьеры за сборную!

Месси на чемпионатах мира нельзя назвать голевой машиной. Но если суммировать и голы, и передачи, то с 2006-го только Томас Мюллер был продуктивнее. И у Лео есть снова шанс выйти на первое место.

А по успешным обводкам он уже первый – и с большим отрывом! Никто точно не подберется к его рекорду в ближайшее десятилетие. Даже Килиан Мбаппе.

Но ведь и Месси пока не останавливается. Более того – пока это самый результативный чемпионат мира в его карьере.

К чему приведет эта результативность?

Фото: globallookpress.com/Fabio Ferrari/Keystone Press Agency