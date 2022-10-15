Что продвинутые данные говорят о стиле (и силе) ЦСКА и «Спартака»?

Соперничество ЦСКА и «Спартака» всегда было принципиальным, но не всегда клубы были сопоставимы по силе: кто-то из них часто вырывался вперед, а кто-то – отставал. Этот сезон – как раз тот случай, когда обе московские команды ставят примерно одинаковые задачи, идут рядом в турнирной таблице, а однозначно сказать, кто сильнее – очень сложно.

Идеальное время, чтобы сравнить участников дерби с помощью продвинутых (и не очень) данных.

Базовые показатели: равенство, но «Спартак» больше стремится к доминированию

• По xG без учета пенальти – примерное равенство. Но реальных голов у «Спартака» на 5 больше – результативность команды Абаскаля существенно выше ожидаемой. И те и другие при этом пропускают тоже больше ожидаемого. При этом по ожидаемым очкам ЦСКА (данные Understat) идет вторым в РПЛ, незначительно отставая от «Зенита» (26,6 против 27,7), «Спартак» третий (21,45).

• Из этого расклада можно кое-что сказать и о стиле: «Спартак» интенсивнее прессингует – в среднем позволяет сопернику сделать 8,86 передач, прежде чем вступить в отбор (это и есть PPDA), второй показатель в лиге. ЦСКА позволяет примерно 11 передач – 9-е место в РПЛ.

• Показатели владения закрепляют тезис, что ЦСКА не особо стремится к доминированию – среднее владение мячом менее 50%.

Но это суммарные показатели 12 туров, а в какой форме команды сейчас?

«Спартак» ярко вспыхнул на старте, ЦСКА устойчивее осенью

На графиках – динамика xG (созданных и допущенных) без учета пенальти по всему сезону. Чем выше красная кривая – тем больше команда атаковала в конкретном туре, чем ниже синяя кривая – тем хуже защищалась.

• Оборона «Спартака» чуть больше подвержена провалам – два матча, где допускали больше, чем 2 ожидаемых гола (включая «Крылья» на прошлой неделе).

• Читается вспышка «Спартака» на старте сезона, затем – предсказуемый спад (просто потому, что в таком темпе играть все туры невозможно).

• За четыре недавних матча ЦСКА только однажды опустился ниже отметки в 2 xG (без пенальти), тогда как «Спартак» не создавал более 2 xG за матч с 14 августа.

• Так что ЦСКА осенью острее впереди, и календарь тут вряд ли имеет значение: да, в этот 4-матчевый отрезок попадают игры с «Химками» и «Торпедо», но не забываем и про более сильных соперников – «Динамо» и «Краснодар».

От ожидаемых голов перейдем к реальным. Как именно команды забивают и создают?

У «Спартака» гораздо больше мячей с игры, у ЦСКА – с пенальти

Инфографика, которая понравится болельщикам «Спартака – сильное превосходство по голам с игры. Показатели угловых и штрафных отличаются незначительно, а вот пенальти ЦСКА бросаются в глаза – 6 из 6, у «Спартака» только один мяч (с двух попыток), забитый Промесом (промах тоже его).

Квинси – вообще главный футболист команды Абаскаля, но давайте оценим его значимость. И заодно сравним с остальными.

Почти половину опасных моментов «Спартака» завершают Соболев или Промес, у ЦСКА есть похожий кулак

Начнем с распределения ожидаемых голевых передач. На картинке ниже главные созидатели ЦСКА и «Спартака» – игроки, с передач которых наносились самые ценные удары в этом сезоне.

• Квинси лидирует по ожидаемым голевым среди всех участников дерби. В ЦСКА впереди Федор Чалов, который тоже проводит один из лучших сезонов в карьере.

• Заметно, что в ЦСКА чуть больше источников голевых передач – 7 игроков с xA более 1 и 3,6 у остальных, у «Спартака» – шесть, у остальных 3,4.

Теперь в таком же формате оценим распределение ожидаемых голов.

• Несмотря на ярчайший старт Квинси, Чалов его все же опередил. Хотя по реальным голам Федор отстает – и существенно (7 против 11).

• Три четверти моментов ЦСКА завершает кто-то из тройки – Чалов-Карраскаль-Медина. У «Спартака» центр силы составляют два игрока – почти половину моментов завершают Промес и Соболев.

И ЦСКА, и «Спартак» создают моменты с перекосом на левый полуфланг

Посмотрим на тепловую карту передач под удар. Она позволяет оценить, куда смещены точки креатива двух команд.

Полуфланги – самые популярные зоны для ведения атак в современном футболе. В 2014-м это наглядно подсветил Рене Марич, тогда просто тактический блогер, а сейчас помощник тренера «Лидса» (также работал с Томасом Тухелем и Марко Розе в дортмундской «Боруссии»): 22% передач вперед уходят именно из этих зон.

Удивительно, но ЦСКА и «Спартак» создают моменты именно с левого полуфланга – тот, где действуют Карраскаль и Промес – и почти игнорируют правый.

Заметно, что ЦСКА часто бьет после угловых с левого фланга атаки. А эпицентр передач «Спартака» чуть ближе к воротам, чем у соперника. Это еще раз подтверждает тезис о более частых попытках доминировать.

ЦСКА и «Спартак» редко прессингуют высоко – иногда садятся с расчетом на контратаки

Стиль команд во многом иллюстрируется и стилем прессинга. Выше мы подсветили, что ЦСКА вступает в отбор чуть позже, но давайте посмотрим, как распределяются возвраты мяча по зонам. Для общей картины возьмем все команды РПЛ, а не только участников дерби.

Высокий прессинг – точно не тренд РПЛ. Команд, которые стремятся чаще отбирать мяч в финальной трети минимум, впереди предсказуемо «Зенит» – 14% отборов именно вблизи ворот соперника.

Распределение отборов у ЦСКА и «Спартака» очень похоже – 92% процента оборонительных действий либо в середине поля, либо в первой трети. Но перекос в сторону отборов вблизи своих ворот у «Спартака» больше (выше процент только у «Торпедо», «Факела», «Динамо» и «Крыльев»).

Так что «Спартак», несмотря на попытки доминировать (только два матча с владением менее 50%), иногда осознанно садится в низкий блок – либо для удержания преимущества, либо для контратак. Ярче всего контратакующий настрой «Спартака» проявился в середине августа против «Сочи».

ЦСКА тоже свойственны быстрые выходы в атаку – 7,5% ударов нанесены после комбинаций на высокой скорости (для сравнения: у «Зенита» только 5%).

Так что точно предсказать, какой стиль выберут команды, сложно. ЦСКА и «Спартак» нельзя назвать удобными друг для друга соперниками. Тем интереснее будет дерби.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов