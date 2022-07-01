Неймар, Киммих, Бруну? У кого в топ-5 острейший пас?

Считаем проникающие передачи и забросы.

Больше умения создавать моменты в футболе, кажется, ценится только умение их завершать. С оценкой второго все понятно – достаточно посмотреть на список бомбардиров. С первым все гораздо сложнее.

Создание моментов – слишком широкое понятие, оно включает в себя и передачи, и открывания, и увод защитников, и много чего еще, в процессе участвуют множество игроков. Поэтому сузим формулировку и сосредоточимся на умениях вскрывать оборону передачами – полезнейший навык в современном футболе. Человек с таким пасом нужен как доминирующим командам, которых автобус поставил в тупик, так и контратакующим, когда одной длинной передачей нужно разрезать оборону при быстром выпаде.

Но как определить людей с самым острым пасом? Самое простое – посмотреть на статистику голевых передач и ожидаемых голевых передач. С этого мы и начнем, а дальше объясним, почему это не самый лучший путь для поиска ответа на вопрос из заголовка.

Ниже – сводная статистика АПЛ, Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1.

Килиан Мбаппе и Томас Мюллер – с отрывом лучшие ассистенты с 18-ю голевыми, они же в лидерах по ожидаемым голевым.

Но ведь голевая может быть такой.

Скриншоты InstatScout

А может быть такой.

Конечно, и тот и другой пас несет ценность и требует чтения игры , но сегодня нам интереснее второй вариант. То есть передачи, которые отсекают сразу несколько соперников и превращают обычную атаку в острейшую.

Как отфильтровать именно такие из массива передач под удар? Хорошие новости: в открытой базе данных Understat предударные действия распределяются по типам: обычный пас, пас головой, дриблинг, навес, заброс, проникающий пас и так далее. Пожалуй, заброс и проникающий пас нам подходят больше всего. Это передачи, которые отрезают защиту и мигом выводят нападающего на выгодную позицию. Успешность такого паса – почти гарантия голевого момента. Отличие заброса от навеса в статистике Understat – первый отрезает защитников и оставляет атакующего игрока с вратарем, техника забросов обычно мягче (как при паненке), хотя иногда расстояние для передач внушительное.

Еще одна хорошая новость: мы можем не просто посчитать количество забросов и проникающих передач, но и посчитать ценность удара, к которому они привели. Чем выше xG, тем, скорее всего, острее передача.

И финальное: мы отфильтруем передачи со стандартов, оставив только моменты с игры.

Начнем со статистики забросов по топовым лигам.

Считаем забросы под удар: Бруну – признанный король, но в лидерах есть и неочевидный игрок Бундеслиги

Полузащитник «Ман Юнайтед» Бруну Фернандеш – лидер по моментам, созданным после заброса. Вы наверняка представляете его коронный номер, но вот на всякий случай несколько примеров.

Матч с «Ливерпулем». Бруну умудряется забросить в одно касание, получив пас с фланга, Рэшфорд выходит на суперпозицию, но бьет во вратаря.

Гостевая игра с «Тоттенхэмом». Что у Бруну, что у Роналду минимальное пространство для маневра – первого вот-вот накроют, второму особо не разогнаться. Но тончайшая передача выводит Криштиану один на один и приводит к голу.

Аналогичная ситуация, Бруну почти в той же позиции, но чуть дальше от Роналду. Снова мягкий заброс, и Роналду с мячом во вратарской. Правда, на этот раз без гола.

Фернандеш взаимодействовал не только с Криштиану. Вот, например, его заброс уже из штрафной на Кавани. Пас, который требует тончайшей техники (в метре защитник), и чутья, чтобы уловить движение партнера.

Наверняка обратили внимание на низкую ценность передач Бруну на графике. Во-первых, показатель не совсем во власти Фернандеша (все-таки бьет не он, а адресат), во-вторых, сделаем скидку на методику подсчета xG. Например, момент с Кавани оценили только в 0,06, момент Роналду с «Тоттенхэмом» (который привел к голу) – только в 0,05. Так что цифрами вряд ли можно отразить ценность передач Бруну, а вот визуально – вполне. Кроме того, их частота впечатляет. Помним, что 10 забросов привели к удару – а сколько еще моментов, когда форварду не хватило до мяча десятков сантиметров?

Скорее всего, вас удивило расположение на графике атакующего полузащитника «Бохума» Милоша Пантовича. 5 забросов за сезон, но xG – на космическом уровне. Давайте присмотримся к его забросам.

Голевая передача на Новотны в игре с «Хоффенхаймом» – ушел в лицевую и под давлением вывел партнера на идеальную позицию.

Голевая уже с другого фланга в матче против «Арминии». Снова заброс, который отрезает почти всю линию обороны и выводит партнера на пустые ворота – остается только попасть в створ.

Контратака в игре с «Фрайбургом» – своевременный длинный пас на Такуму Асано.

Уже гостевой матч с «Хоффенхаймом». Тоже контратака и заброс, который добавляет ей мощи – Польтер выходит один на один.

Забросы Пантовича – совсем другой жанр. Да, они принесли наивысший xG, но многие выполнены в быстрых контратаках из-за стиля «Бохума». По исполнению они похожи на навесы, хотя и соблюдается наше условие – пас должен вывести игрока на вратаря. В них есть точность и чутье, но все же нет тонкости, как в передачах Бруну, который часто вскрывает автобусы.

Еще одна примечательная точка на графике – Неймар. Как именно он создавал моменты с забросов?

Гостевая игра с «Метцем». Позиционная атака, которую Неймар, находясь в окружении трех игроков, взрывает забросом на Хакими.

Снова позиционная атака – на этот раз в игре с «Лорьяном». Неймар в стиле Бруну Фернандеша видит рывок Месси и находит его в штрафной.

Бразилец полезен и в контратаках. Запускает Ди Марию со своей половины поля – заброс в касание под жестким прессингом. Да-да, это пас под удар.

Выступает посредником – в касание переправляет на Мбаппе в выпаде на ворота «Ланса».

Важно: Неймар сыграл всего 1850 минут в прошедшем сезоне, тогда как Бруну – больше 3000. Еще один повод грустить из-за травматичности бразильца. Если бы он выходил чаще, то, вероятно, был бы в топе и по количеству вскрывающих забросов.

Трент тоже заслуживает упоминания – третий по остроте в топ-5 после забросов. Мы уже воспевали его великолепный сезон, здесь же концентрируемся на забросах с игры (стандарты – отдельная тема).

Голевая передача в матче с «Челси». Простой с виду пас, но обратите внимание, как Трент стянул внимание четырех соперников (максимально медлил с пасом), убрав внимание от Салаха. Это, конечно, проблемы «Челси», но и голевая хороша.

Пример заброса Трента в быстрой атаке. Есть несколько простых вариантов, но выбирает сложнейший – длинный пас на открывающегося Хендерсона. Точность запредельная, полузащитник вылетает прямо на вратаря, мягко подправляет мяч в ворота, но немного мажет мимо створа.

Первая минута выездного матча с «Тоттенхэмом». Благодаря умению «Ливерпуля» переключаться с фланга на фланг Трент получает пространство в позиционной атаке и тут же умнейшим пасом запускает Робертсона.

Итог: у Трента, Неймара и Бруну – острейшие забросы в Европе, 25-летний Пантович оказался в этой компании благодаря удачным действиям в контратаках. Стоит последить за плеймейкером «Бохума» в следующем сезоне.

Что по проникающим передачам? Здесь тоже есть король и неожиданный игрок из Бундеслиги

Проникающий пас – не менее ценный элемент игры, чем качественный заброс, а в некоторых случаях даже более зрелищный. Это передача сквозь линию защиты с выводом адресата один на один (или на пустые ворота), обычно выполняется низом, но иногда и на средней высоте.

Смотрим статистику таких передач под удар в топ-5 за прошедший сезон.

Здесь тоже есть неожиданный герой – форвард гладбахской «Боруссии» Алассан Плеа, у которого есть опыт игра и на фланге, и под нападающим. В первой половине сезона очень плохо завершал (всего 2 гола), но выдал один из лучших сезонов в карьере как созидатель – 7,4 ожидаемых голевых.

Посмотрим его самые ценные (по xG удара) проникающие передачи.

Матч с вылетевшим «Гройтер Фюртом». Плеа пользуется явной тактической ошибкой хозяев. Защитная линия развалена (в предыдущее мгновение «Гладбах» перевел игру с фланга в центр): кто-то выбросился навстречу Плеа, кто-то попытался сохранить позицию, кто-то пошел за Тюрамом. «Гладбах» открыл счет.

Контратака в матче с «Айнтрахтом». Плеа выполняет очевидный пас сквозь линию обороны – удар Эмболо оценят почти в 0,6 xG.

В игре с «Аугсбургом» Плеа действует максимально тонко. Останавливается на линии штрафной, дожидается выбросившегося защитника и проталкивает мяч в образовавшийся канал – Нойхаус не реализует прекрасный момент.

xG Салаха на графике чуть ниже, чем у Плеа, но разница минимальна. К тому же проникающие передачи египтянина привели к четырем голам в прошедшем сезоне (три из них – на Садьо Мане) – лучший показатель в топ-5. И половина из этих мячей – в ворота «Сити»!

Пас в контратаке, после которого сенегалец открыл счет.

Удивительная по задумке передача на Мане. Кажется, что в этом момент Стоунз перерезает линию передачи, но Салах знает, что мяч пройдет – потому что защитника уводит Диогу Жота.

А это настоящий шедевр и, возможно, лучшая голевая прошедшего сезона. Во время быстрого перехода в атаку Салах левой (внешней стороной стопы) вырезает удивительную дугу на Мане. Тому остается катнуть мимо вратаря «Уотфорда».

И голевая в матче с «Лидсом». Салах выжидает паузу и отдает в нужный момент – как только Матип (да, центральный защитник!) уходит в отрыв и врывается в свободную зону, вгоняя в ступор соперников.

По количеству проникающих передач под удар Салаху немного уступают Лионель Месси (его умения вскрывать вряд ли стоит подсвечивать дополнительно) и 25-летний полузащитник «Астон Виллы» Эмилиано Буэндиа. Его разрезающие передачи дважды за сезон превращались в голевые – и у них есть особенность.

Яркий момент в игре с «Брентфордом». Аргентинец принимает мяч спиной к воротам, убирает оппонента на развороте и тут же отдает сквозной пас на Дэнни Ингза.

Что-то очень похожее, но уже в игре против «Сити». Буэндиа снова спиной к воротам, снова ловит защитника на развороте (только уже в другую сторону) и снова тут же отдает проникающий пас между двумя ЦЗ, Чуквуэмека из опаснейшей позиции не попадает в створ. «Вилла» была очень близка к ничьей.

Голевая в игре с «Бернли». На этот раз «Вилла» ловит соперника на контратаке, разрыв между обороной и полузащитой гигантский, и Буэндиа отдает очевидный проникающий пас.

Еще одна заметная точка на графике – Йозуа Киммих, который разрезающими передачами наиграл на 2,1 гола, но по факту отдал три ассиста (на один меньше, чем Салах). Смотрим.

Здесь он ловит «Лейпциг» на искусственном офсайде.

Здесь пользуется тем, что Мусиала рядом стянул двух соперников и зачистил опорную зону. Итог – проникающий пас на Сане.

А здесь исполняет что-то между забросом и проникающей передачей, отрезая сразу две линии обороны «Арминии».

Примечательно, что Неймар выделяется и забросами (разбирали выше), и проникающими передачами. Вот, например, пас на Икарди в сентябрьском матче с «Метцем» (всего у бразильца 5 проникающих передач под удар).

А теперь – итоги!

Забросы и проникающие пасы отличаются по технике, но схожи максимальной полезностью – выключают из эпизода линию обороны. Так почему мы не посчитать сводную статистику передач?

Несколько выводов.

• Неймар, пропустив значительную часть сезона, вышел вперед по остроте передач. Но не забываем, что нужно делать скидку на фактор Лиги 1 и что вокруг бразильца превосходные Мбаппе и Месси. При этом нельзя не признать, что он все еще один из самых острых футболистов в Европе.

• Лео Месси не зря считается королем предударных действий. По изобретательности и тонкости передач он по-прежнему один из лучших в мире. Качество забросов и проникающих передач – топ. Он вообще лидер сезона по проникающим передачам – 25, просто не все из них привели к ударам.

• Мы подсветили умение Трента забрасывать за спину защитникам, но и с проникающими передачами у него полный порядок. По общему количеству (20) уступает только Месси. Отсюда – заметная позиция на графике.

• Бруну Фернандеш в прошедшем сезоне поражал работоспособностью, но не всегда партнеры развивали его усилия в удары с острых позиций.

• Умения Киммиха отдавать и проникающие передачи, и забросы мы отметили выше. При этом немец хорош как в быстрых атаках, так и в позиционных.

• Харри Кейн оправдывает комплименты за развитие созидательных навыков. Он опасен не только как завершитель.

Потому что отдает и забросы.

И проникающие передачи (голевая на Бергвейна в игре с «Лестером»). Кстати, по общему количеству проникающих пасов (не только под удар) – он в топ-3 за сезон (выше только Месси и Трент).

• Почему так низко Кевин Де Брюйне и Бернарду Силва, игроки с умнейшим пасом? Во-первых, в этих графиках мы рассмотрели только передачи под удар, а футбол Гвардиолы предусматривает большую подготовительную работу, которая во многом держится как раз на КДБ и Бернарду Силве. Во-вторых, это специфика футбола Пепа – угроза исходит абсолютно от каждого игрока, а не от пары-тройки острых футболистов. Для сравнения: в «Сити» больше 1 паса под удар в среднем за матч делали семь футболистов, в «ПСЖ» – только четыре . Это напрямую влияет на частоту ярких действий. У КДБ были острейшие передачи, просто не в таком количестве, как у команд, где за креатив отвечает парочка игроков.

В общем, выводы нужно делать осторожно. Графики помогают выделить игроков с качественной обостряющей передачей, но не стоит только по ним оценивать абсолютную созидательную силу. Кто-то хорош в конкретных сценариях (Пантович и контратаки «Бохума»). Кто-то играет в сильных структурных командах с большим числом созидателей («Сити»). Кто-то создает моменты не только забросами и проникающими (Мюллер и Мбаппе), при этом их умение вскрыть качественной передачей тоже не вызывает сомнений.

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst, Nathan Stirk / Stringer; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency; кадры трансляции «Матч ТВ»