Первый беттинг-партнер ЛЧ – букмекер, которым владеет богатейшая женщина Британии. Они давно связаны со «Сток Сити»

Стартует Лига чемпионов – и УЕФА впервые нашел беттинг-партнера для главного клубного турнира. Им стал британский букмекер bet365.

Контракт – на три года. Это традиционный подход УЕФА: партнерские соглашения заключаются на три года, затем проводится новый тендер. Но раньше слота для беттинг-партнера не было.

Реклама bet365 появится на рекламных щитах вдоль поля, на мультимедийных экранах на пресс-конференциях и в микст-зоне, а также в цифровых каналах Лиги чемпионов. В свою очередь, букмекер будет разыгрывать билеты на матчи среди пользователей – количество билетов УЕФА называет «рекордным».

К соглашению есть вопросы: этические и юридические

Очевидно, почему УЕФА вообще открыл слот для беттинга: индустрия развивается по всему миру, беттинг-партнеры в том или ином виде присутствуют во всех топ-лигах. И ЛЧ, кстати, не первопроходец для УЕФА – у Евро-2024 тоже был официальный беттинг-партнер Betano.

За это решение федерацию критиковали общественные организации и фанаты. Общая позиция такая: благодаря появлению беттинг-партнеров УЕФА делает ставки на спорт социально приемлемыми, не учитывая значительный риск зависимостей у целевой аудитории – молодых болельщиков.

«Настало время для поворотного момента: нужно руководствоваться не коммерческими интересам отдельных ассоциаций или провайдеров азартных игр, а общим благом», – считает Маркус Сотирианос из «Альянса по борьбе с рекламой гэмблинга»

Похожие претензии и к соглашению с bet365. Но есть и не только этическая составляющая, а юридическая: в каждой стране свои законодательные ограничения. Например, реклама азартных игр запрещена в Испании, представители которой выиграли шесть из последних десяти розыгрышей Лиги чемпионов (из-за этого у клубов нет спонсоров-БК, хотя многие помнят «Реал» в форме с Bwin).

Как будет выкручиваться УЕФА? Накладывать на борта рекламу с помощью технологий, а на испанских стадионах пускать что-то другое? Пока непонятно.

А что это вообще за букмекер?

Bet365 – семейный британский бизнес, который основала в 2000 году Дениз Коутс, дочь Питера Коутса. Основала в Сток-он-Тренте – именно здесь до сих пор и находится штаб-квартира БК. Лицензии выданы в Австралии, Аргентине, Германии, Гибралтаре, Ирландии, Испании и Нидерландах. У bet365 офисы в подобных локациях, но родной город они не покидают. По данным The Guardian, bet365 – крупнейший частный работодатель в Сток-он-Тренте, поэтому Дениз Коутс называют «покровительницей гончаров».

Сейчас это одна из крупнейших онлайн-БК не только в Англии, но и в мире. Семья Коутс регулярно попадает в рейтинги главных налогоплательщиков Великобритании и с 2017 года не покидает тройку.

В рейтинге 2024 года от Sunday Times Дениз, Джон (гендиректор и брат Дениз) и Питер Коутс – на третьем месте. Они выплатили 375 млн фунтов налогов, обойдя по этому показателю, например, семью Дайсон (да-да, те самые фены и пылесосы) и Майка Эшли (экс-владельца «Ньюкасла»). Общее состояние Коутсов оценивается в 8,8 млрд фунтов, и это делает их одной из богатейших семей в Великобритании.

При этом значительная часть налогов приходится именно на Дениз, так как она основатель и основной владелец компании. Ее даже называют богатейшей женщиной Великобритании. Так, по итогам 2023 финансового года она задекларировала доход в 270 млн фунтов, несмотря на убытки компании в 60 млн (за что ее критиковали). Только она одна как основной владелец bet365 за последние 7 лет выплатила в качестве налогов более 1,7 млрд фунтов.

И, конечно, bet365 – давний партнер (и владелец) «Сток Сити».

Гендиректор букмекера – единоличный владелец «Стока»

Интересно, что в августе bet365 отделил от материнской компании «Сток Сити» – клуб, с которым его очень многое связывает. А единоличным владельцем клуба стал Джон Коутс, генеральный директор bet365. Но теперь это формально независимые компании. «Стоку» заодно перешли права на стадион и тренировочную базу. Раньше они не принадлежали тому же юридическому лицу, которому принадлежит клуб.

Решение объяснили тем, что так bet365 будет проще продолжать экспансию на мировой рынок, проходить лицензирование и при этом сохранять инвестиции в «Сток».

Bet365 – давний партнер «Сток Сити». «Мы с моей семьей остаемся верны и преданны «Сток Сити», так что все будет как обычно, – сказал Коутс. – Развитие инфраструктуры на стадионе и базе продолжится в течение ближайших лет, и болельщики могут быть уверены, что инвестиции в команду будут по-прежнему максимальными в соответствии с правилами соревнований. Все, что мы делаем, направлено на достижение долгосрочного успеха «Сток Сити» и представление интересов наших болельщиков и местного сообщества таким образом, чтобы люди гордились нами».

Так Коутс объяснил перестановки в управлении клубом. Он не зря говорит про семью: его отец, Питер Коутс, руководил клубом еще с 1986-го, до основания bet365. Потом он продал команду (как раз перед тем, как его дочь Дениз запустила БК), но в 2006-м снова ее вернул. Всего за 1,7 миллиона фунтов! Правда, еще пришлось покрыть долги, образовавшиеся за время управления клуба консорциумом бизнесменов из Исландии – 9 миллионов.

С тех пор bet365 и семья Коутс не отходят от управления «Стоком». Отношениям уже почти 20 лет. Именно при bet365 (уже во второй сезон) клуб вернулся в АПЛ впервые с середины восьмидесятых, продержался там 10 лет и заодно стал незабываемым мемом благодаря погоде. «Сможет ли Месси сделать то же самое холодным и дождливым вечером в Стоке?» – наверняка вы неоднократно слышали эту фразу.

В 2016 году стадион «Стока» переименовали в bet365 Stadium, а на форме клуба появилось лого букмекерской компании. Разумеется, все это не бесплатно. Букмекер регулярно вкладывает деньги и не по взаимовыгодным контрактам – так, потратил около 25 млн фунтов на обновление стадиона и клубной базы, а пару лет назад вложил 160 миллионов в погашение задолженностей перед акционерами и акционерный капитал.

А как сейчас дела у клуба? Разве в Англии не запрещают букмекеров-спонсоров?

В этом году начнется седьмой сезон в чемпионшипе. «Сток» – классический середняк, который скорее борется за выживание, чем за возвращение в АПЛ. Но от вылета тоже спасался заблаговременно.

Напомним, что в АПЛ с 2026 года запретят титульное спонсорство букмекеров. Правда, с нюансами: реклама букмекеров на рукавах, шортах, баннеры вокруг поля и на экранах стадиона, ТВ-реклама – все это не исчезнет. В Чемпионшипе же вообще никаких ограничений не планируется. Так что, возможно, «Стоку» пока просто выгоднее оставаться уровнем ниже.

А вот bet365 пошел в другую лигу.

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Фото: Gettyimages.ru /Naomi Baker, Alex Burstow, Hector Vivas, Nathan Stirk