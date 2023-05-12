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Кто будет в РПЛ в следующем сезоне? «Балтика» и «Рубин» – уже почти там, а вот судьба стыков опять решится в кабинетах

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Готовимся!

Если вы не очень внимательно следили за Лучшей лигой мира, этот текст для вас. Рассказываем, кого ждать в следующем сезоне РПЛ и почему опять в стыки попадет клуб, который не попадет в четверку.

Дисклеймер: таблица приведена на начало 30 тура, без учета сыгранного матча КАМАЗ – «Шинник».

Кто гарантировал место в РПЛ?

«Балтика» – 61 очко

Для официального выхода в РПЛ калининградцам нужно набрать 4 очка в 4 турах или не проиграть «Алании» через тур (но де-факто «Балтика» уже в Премьер-лиге, почему – объясним ниже).

Пожалуй, самый стабильный клуб этого сезона в Первой лиге. «Балтика» поверила в Сергея Игнашевича, который в команде уже почти два года, и он сколотил крепкую банду: мощный прессингующий футбол, при этом не стесняется дальних забросов, навесов и упрощений. С «Торпедо» у него дважды не получилась весна, но в этот раз, кажется, зимние сборы прошли намного лучше.

«Балтику» отличает стабильность: в отличие от многих команд Первой лиги, калининградцы сохраняют костяк еще со времен работы Евгения Калешина, а в этом сезоне еще и угадали с трансферами (Гедеон Гузина, Никола Радмановац, Кирилл Маляров). Околофутбольная история тоже в порядке – медиаслужба устраивает тематические встречи соперников, активно привлекает болельщиков на стадион – не зря «Балтика» самая посещаемая команда лиги (и не затерялась бы по этим показателям в РПЛ).

Калининградцы идут на рекорд – ни разу в российской истории команда не проигрывала за сезон в пердиве только один матч. Сейчас лучшее достижение у «Урала» – два поражения в сезоне-2012/13.

«Рубин» – 59 очков

«Рубину» для гарантированного выхода в РПЛ нужно набрать шесть очков в четырех турах (но де-факто – четыре очка, опять же – объясним ниже).

В отличие от «Балтики», «Рубин» – совсем не про стабильность. В этом сезоне казанский клуб тренировали три человека: Леонид Слуцкий, Юрий Уткульбаев и Рашид Рахимов.

«Рубин» изначально воспринимался как «галактикос» – зарплаты выше среднего по лиге, мощный состав с бывшими игроками сборной России (один только Алан Дзагоев чего стоит), многие с опытом борьбы за высокие места еще в РПЛ. Но у Леонида Слуцкого не заладилось – при нем «Рубин» был наверху, но от команды явно ждали большего. Сменивший его Юрий Уткульбаев начал неплохо, но при нем «Рубин» начал играть в максимально оборонительный футбол. «В лучших традициях катеначчо», – так коуч охарактеризовал одну из побед. И пока это приносило результат, руководство все устраивало, но весну команда начала с четырех ничьих, что привело ко второй отставке.

Теперь команду в РПЛ тащит Рашид Рахимов – при нем «Рубин» забрался в двойку и стал главным преследователем «Балтики» (с ней игра через тур в Калининграде). Кажется, что возвращение казанцев в Премьер-лигу неизбежно, но учитывая статус, «Рубин» наверняка хочет потеснить калининградцев с первого места, тем более отставание крохотное – всего два очка.

Кто претендует на стыки

«Алания» – 52 очка (но большие проблемы со стадионом)

А вот и причина, по которой «Балтика» и «Рубин» ближе к РПЛ фактически, чем юридически – стадион «Алании». А точнее, его отсутствие. В сезоне-2020/21 владикавказский клуб уже попадал в четверку при Спартаке Гогниеве – как раз не пустив туда «Балтику». 

И вместе с «Оренбургом» «Аланию» оставили без Премьер-лиги из-за проблем со стадионом. И если оренбургский клуб решил вопрос соответствия регламенту, то у «Алании» с этим большие проблемы. Новый стадион строится, изначально его планировали сдать летом 2023-го, но реконструкция ведется на бюджетные деньги. А это часто сопряжено со срывом сроков.

Как писал телеграм-канал «Мутко против», работы далеки от завершения – на это уйдет еще минимум год. Строители еще даже не приступали к отделке и коммуникациям. Похожая информация у главного инсайдера Первой лиги Сергея Ильева.

Правда, руководство «Алании» все опровергает. «Информации о том, что стадион «Алании» не будет сдан в эксплуатацию в 2023 году, не соответствует действительности. Участие в РПЛ из-за этого под вопросом? Это уже политический вопрос, его уже не нам решать. Для этого есть глава региона, есть РФС. Мы делаем все, что зависит от клуба, а именно спортивный принцип. Стадион от клуба не зависит», – говорил вице-президент Денис Гуриев в комментарии «Чемпионату».

Правда, вопрос не политический, а юридический. После казуса «Тамбова», который пустили в РПЛ под честное слово и который два года скитался по России, РФС переписал регламент. С 2020-го клуб должен принимать гостей на любой арене, которая пройдет лицензирование, но в пределах региона прописки. Другого стадиона такого уровня в Северной Осетии просто нет. Раньше делали скидку на регионы – и, например, «Алания» могла бы играть в Грозном, в ста километрах от Владикавказа, где сейчас и принимает домашние матчи. Но такой поблажки больше нет – и внести ее в регламент нельзя.

Что касается самой команды, то это далеко не та развеселая стильная банда, которая была при Спартаке Гогниеве. «Аланию» в первой части сезона тренировал Заур Тедеев, и при нем владикавказцы стали строже. И до весны получалось неплохо, но на старте «Алания» завалилась и выпала из первой четверки. После этого главным стал Олег Василенко, который в прошлом сезоне вышел с «Факелом» в РПЛ.

«Енисей» – 48 очков

«Енисей» по стилю как раз ближе к «Алании» Гогниева. В первой части сезона команду тренировал Артем Горлов, сменивший Вадима Гаранина, но зимой его переманил «Пари НН» (и там все очень быстро закончилось). А красноярцы вернули Гаранина.

Правда, сейчас в клубе очередные перестановки. «Енисей» в течение всего сезона находится в четверке или рядом с ней, но весной при Гаранине выиграл всего два матча из девяти – и на последней игре с «КАМАЗом» командой руководил Анзор Саная, который… зимой завершил игровую карьеру (как раз в «Енисее») и вошел в штаб Горлова в «Пари НН». А теперь вернулся в Красноярск. И, скорее всего, доведет команду до конца сезона – по данным Сергея Ильева, в клубе решили уволить Гаранина.

«Енисей» – опасный соперник, однако весной команда в ужасной форме: три победы в 10 матчах. От вылета из четверки спасает только накопленный отрыв от конкурентов, но они уже рядом.

«Волгарь» – 44 очка

После уже упоминавшейся истории про недопуск «Алании» и «Оренбурга» в РПЛ РФС переписал регламент. Если тогда стыки просто отменили, то теперь в них допускают команды с пятого-шестого места – в случае неполучения лицензии кем-то из четверки.

Поэтому пятое место в этом сезоне, скорее всего, будет стыковым. И здесь – астраханский «Волгарь», который спонсирует дочерняя компания «Газпрома». Астраханцы никогда не играли в высшей лиге, но в сезоне-2015/16 даже добрались до стыков и залезли в четверку. Но там уступили «Анжи».

Нынешний «Волгарь» чем-то схож с той командой: средний бюджет, чуть не вылетели в прошлом сезоне и точно не были фаворитами в нынешнем, учитывая нынешних лидеров и частные «Родину», «Акрон» и выпавших из РПЛ «Арсенал» и «Уфу». Но он здесь!

«Волгарь» с небольшим бюджетом играет в строгий футбол, опираясь на защиту – возглавляет команду практически местный тренер Андраник Бабаян (родом из Ставропольского края). Бабаян работает с «Волгарем» больше полутора лет, причем изначально его рассматривали как временную кандидатуру, но игра понравилась руководству – и его утвердили главным. И, похоже, сработало.

«Динамо» Махачкала – 43 очка

Вокруг «Динамо» юридический скандал из-за лимита на молодежь, про который мы подробно рассказывали в отдельном тексте.

Если коротко: «Динамо» уже лишили одного очка за матч с «Уфой», где в качестве молодого игрока выступил белорус Руслан Лисакович (брат бомбардира «Рубина» Виталия) – по регламенту так нельзя. В ходе расследования выяснилось, что есть проблемы с другим «лимитчиком» – кыргызом Эрболом Атабаевым, которого тоже нельзя было заявлять как молодого игрока, а он был в этой роли 18 матчей.

Теперь протест подал КАМАЗ – так «Динамо» рискует потерять еще три очка. Или даже больше – клубы могут подавать протесты только в течение 30 дней после матча, но если делом заинтересуется РФС, махачкалинцы могут лишиться 28 очков и вылететь.

«Мы хотим дождаться решения КДК. Это важно, – рассказывал Metaratings гендиректор клуба Шихабудин Микаилов. – Нам сообщили, что подобная ситуация – прецедент, и будет объективное расследование. Что ситуация очень непростая и определить, кто и где что нарушил, сразу не получается. Мы готовы к тому, что это затянется на несколько недель. 

По-прежнему считаем, что вины клуба здесь нет никакой. Готовы отстаивать свою позицию и свое доброе имя. Мы не пытались получить от этой ситуации никакого преимущества – даже мысли не было цепляться за Атабаева как за молодого футболиста. Налицо чисто техническая ошибка. А чья и в какой степени – нужно разбираться».

«Динамо» – самая скучная команда Первой лиги, в матчах которой забили всего 46 голов (1,53 за матч). Махачкалинцы способны втянуть в свой вязкий футбол любого – например, дважды сыграли вничью с «Балтикой».

«Родина» – 42 очка

Московская «Родина» – молодой (основана в 2015-м), но богатый клуб, принадлежащий бизнесмену Сергею Ломакину (его самый известный актив – сеть магазинов Fix Price).

«Родина» в начале сезона даже арендовала «ВТБ Арену» у «Динамо» и заказывала шоу в стиле Премьер-лиги. У нее сразу две вторые команды, заявленные во Вторую лигу. И есть даже медиафутбольная «Родина Медиа» с Александром T-Killah и Дмитрием Тарасовым. В составе есть бразильские легионеры, а еще клуб переманивал футболистов, не нужных командам из нижней половины таблицы РПЛ – тех же Мухаммада Султонова, Амура Калмыкова (экс-«Торпедо») и Олега Дмитриева (экс-«Факел»).

Первую половину сезона команда завалила (на перерыв ушла 12-й),  но укрепилась зимой, а тренеру Дмитрию Парфенову дали еще один шанс. Сработало: весной «Родина» в тройке лучших команд по набранным очкам (20), больше только у «Рубина» (22), столько же – у «Балтики» (20).

Главная проблема «Родины» – болельщики. Суммарно на 15 домашних матчах собралось всего… 11 419 человек. 761 в среднем! Для сравнения – «Балтика» на игре с «Кубанью» собрала 13817 зрителей.

***

Все вышеупомянутые команды уже подали документы на лицензирование для РПЛ. К нему также готовы «Акрон» (39 очков), «Арсенал» и СКА Хабаровск (по 38 очков), которые сохраняют теоретические шансы на четверку или пятерку. А вот «Шинник», «Нефтехимик» и КАМАЗ, которые тоже в группе преследователей, на РПЛ документально не претендуют.

Телеграм-канал/твиттер Алфимова

Фото: ФК «Динамо» МахачкалаФК «Рубин» КазаньФК «Волгарь» АстраханьФК «Родина»ФК «Енисей» КрасноярскФК «Алания»ФК «Балтика»

6 комментариев

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Спартак Уокер
Надеюсь Алания наконец-то вернётся в РПЛ
+1
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Фан Рубина
Хорошо, что Рубин выгнал ютуб-юмориста Слукцого - а то бы не претендовал на возвращение в сильнейшую лигу мира - РПЛ.
+1
0
+1
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Strateg 7
Браво Сергею Игнашевичу! Очень добротный сезон у балтийцев! Хватит болтаться в Лучшей Лиге мира, пора бы и в РПЛ попылить)
+3
-3
0
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Владислав Рязанов
Ломакинская Родина - позор футбола...
0
0
0
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And-Rover
Я надеюсь если так получится что Волгарь получит стыковое место и победит в очном, его не заставят переименовать название как это сделали с Газовиком из Оренбурга. Это какой-то маразм и тупизм.
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Борис Лопатин
Ждем письмо Путину с просьбой о включении Алании в обход регламента
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