44 комментария

В таблице коэффициентов УЕФА близится нечто историческое: высока вероятность, что вот-вот распадется традиционная топ-5. Нидерланды идут к тому, чтобы обогнать Францию.

Это важно не только как символ. С сезона-2024/25 заработает новый формат Лиги чемпионов, при нем принципиальной будет разница именно между пятой и шестой строками: чуть выше – отправляешь три команды напрямую и одну в квалификацию, чуть ниже – никаких бонусов, все как сейчас (три команды суммарно, две напрямую).

Именно бронзовому призеру пятой лиги УЕФА выдаст дополнительную прямую путевку в ЛЧ. С таким подарком будет еще больше шансов заработать денег и новых очков, а впоследствии и закрепиться в топ-5.

Все коэффициенты в материале – пока без учета ответных четвертьфиналов, мы обновим их после матчей Лиги Европы и Лиги конференций с участием команд из Нидерландов и Франции.

Как Нидерландам войти в топ-5? Насколько к этому близко?

Нидерланды уже выше Франции, если прикидывать таблицу следующего сезона .

Сейчас определяется, сколько клубов от какой страны будет в ЛЧ-2024/25, первой в обновленном формате. Соответственно, следующий еврокубковый сезон сформирует представительство на еврокубки-2025/26, и вот там у Нидерландов уже преимущество над Францией. Напомним, распределение на следующий сезон зависело от прошлого розыгрыша, чтобы сейчас все знали, какое место в лиге куда выводит – этот зазор был всегда.

Фактически Эредивизи пока ниже, но виртуально уже обходит Лигу 1, потому что у голландцев два сезона подряд будет списываться меньше очков, чем у французов: 8,600 vs 10,583 за еврокубки-2018/19 и 9,400 vs 11,666 за розыгрыши-2019/20.

Нидерланды могут обогнать Францию и в этом сезоне, но тут сложнее : нужно взять на 1,865 балла больше. По данным Opta, вероятность – 5,5%.

Требуется почти невозможное от двух оставшихся клубов: «Фейеноорда» в Лиге Европы и АЗ в Лиге конференций, который уже проиграл первый четвертьфинал «Андерлехту» (0:2) – недополучил очков за этот матч и испортил шансы на проход. У французов осталась только «Ницца» в ЛК (2:2 в гостях с «Базелем»).

Нидерланды могут и не оглядываться на результаты «Ниццы». Если французы выиграют ЛК с максимумом очков, страна в итоге наберет 62,831 балла. Если «Фейеноорд» с максимумом заберет ЛЕ, а АЗ дойдет до финала ЛК (где в этом сценарии проиграет «Ницце») с тремя победами в четырех оставшихся матчах, этого хватит, чтобы обойти Францию в рейтинге.

Если «Ницца» вылетит в четвертьфинале, больше не набрав очков, «Фейеноорду» и АЗ будет достаточно выиграть пять матчей из потенциальных восьми на двоих . Правда, против роттердамцев сейчас серьезная «Рома» (1:0 в домашнем матче), а АЗ нужно хотя бы обыграть «Андерлехт» в гостях.

Давно знакомая особенность таблицы коэффициентов: важен не только проход в следующий раунд, но и результаты внутри дуэли. Например, даже вылет АЗ с ответной победой 2:1 будет для Нидерландов гораздо полезнее, чем второе поражение. Так что даже если не обгонять сейчас, можно увеличить задел на следующий сезон – ради общего блага Эредивизи.

А напомните, что за баллы и как их вообще начисляют?

Правила начисления за последние пару лет усложнились и обновились, но если вы в этом хорошо разбираетесь, переходите сразу к следующей части.

Для коэффициента страны все максимально просто: количество баллов, набранных клубами, делится на количество клубов, стартовавших в еврокубковом сезоне . Скажем, сейчас баллы, которые набирают для Нидерландов АЗ и «Фейеноорд», делятся на пять клубов, стартовавших от ассоциации в этом сезоне в еврокубках. А у Франции очки, которые набирает «Ницца», делятся на шестерых.

Для клубов система расчета очков чуть сложнее и менялась несколько раз. Актуальная версия работает с прошлого сезона.

• в квалификационных раундах: победа стоит 1 балл, ничья – 0,5 балла, поражение – 0;

• в групповом этапе и плей-офф: победа стоит 2 балла, ничья – 1 балл, поражение – 0.

Бонусные баллы:

• за попадание в групповой этап Лиги чемпионов (неважно – автоматически или через квалификацию) – 4 балла. За попадание в групповой этап ЛЕ и ЛК бонуса нет;

• за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов – 4 балла;

• за выход в 1/8 финала Лиги Европы с первого места в группе – 4 балла, за выход со второго в 1/16 финала – 2 балла;

• за выход в 1/8 финала Лиги конференций с первого места в группе – 2 балла, за выход со второго в 1/16 финала – 1 балл;

• за выход в 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов/Лиги Европы и полуфинал с финалом Лиги конференций – 1 балл за каждый раунд. Цена победы в финале – стандартные 2 балла, бонусов нет.

Максимум, сколько может набрать клуб (если стартовать в квалификации ЛЧ с первого раунда и выиграть вообще все матчи) – 51 очко. Правда, это почти нереально, в первом раунде квалификации ЛЧ стартуют клубы из самых слабых ассоциаций. Более реалистичный ориентир – команда, которая начинает с группы ЛЧ, ее максимум за сезон – 39 очков.

Нидерланды обходят Францию – как это получилось?

Во многом благодаря сезону-2021/22. Нидерландские клубы набрали невероятные 19,200 балла – больше за прошлый сезон только у англичан (21). «Фейеноорд» добрался до финала ЛК, «Аякс» вышел в 1/8 финала ЛЧ, ПСВ через квалификацию ЛЧ и группу ЛЕ добрался до 1/4 финала ЛК, а АЗ и «Витесс» – да 1/8 финала ЛК.

Идеальный момент для перестановки: два сезона подряд у Нидерландов сгорают суммы скромнее, а три следующих сезона, которые пока будут учитываться, они набирали больше Франции. В следующем сезоне Нидерландам делить все очки по-прежнему на пять, французам – на шесть. Это непредсказуемая деталь: и дополнительные шансы что-то набрать, и меньшая ценность победы конкретной команды.

Правда, важно помнить, что бывает регулярно: страна, у которой меньше команд в еврокубках, часто достает конкурентов, но как только сама получает такое же количество, притормаживает.

Пятый/шестой клуб часто бывает обузой: например, если ассоциация набирает 50 очков за сезон, при пяти командах это 10 баллов в таблицу коэффициентов – неплохо для пятого-шестого места. При шести участниках это 8,333 балла – уровень начала второй десятки. У Нидерландов до следующего сезона включительно пять команд, так как они уступали Португалии и шли на седьмом месте. С сезона-2024/25 будет шесть, потому что португальцев обошли.

Еще раз: в чем такая разница между пятым и шестым местом? Это не просто символ

Отличия есть. Давайте просто сравним.

Итого у пятого места пять команд гарантированно в группах, у шестого – только четыре . А путь в группу для двух негарантированных позиций дольше, чем у негарантированного представителя ассоциации №5.

Топ-5 в таблице коэффициентов – она была всегда? Откуда такая значимость?

Самый простой ответ – так исторически сложилось.

В XXI веке сформировалась очевидная группа чемпионатов-лидеров, которая не проваливалась вообще. В 80-е еще можно было допустить, что Италия окажется десятой, а Франция вывалится из топ-10, сейчас это маловероятно. Мы подробно разбирали историю таблицы коэффициентов.

В основном разделение на уровни объясняется тем, что с сезона-1999/00 стали начислять бонусы за выход в групповой этап Лиги чемпионов . У топ-лиг там больше клубов, соответственно больше и гарантированных очков.

А в пятом месте есть практический смысл?

Почти нет. По крайней мере пока. После реформы сезона-2009/10 значение топ-5 осталось скорее вопросом статуса. А привилегии есть только у первой четверки . И выбить сейчас кого-нибудь оттуда малореально, даже если вверху кто-то провалит пару сезонов, а Франция или Нидерланды пойдут по своим максимумам.

Таблице коэффициентов уделяют больше внимания в чемпионатах послабее. Топов это мало волнует – особенно сейчас, когда сразу четыре лиги автоматом получают четыре команды в группе Лиги чемпионов. Это 16 очков только бонусами, многие страны и за весь еврокубковый год столько не набирают: например, в этом сезоне меньше у Хорватии (13,5), лишь немного больше – у Шотландии (17,5).

У топ-4 гигантский отрыв от пятого места и абсолютно равные условия. Поэтому конкретное место внутри четверки лишь вопрос гордости и опять же статуса . В локальных медиа таблицу коэффициентов упоминают лишь в контексте возможных изменений по квотам, а пристально не следят.

«В девяностые речь скорее шла о восстановлении позиции английских клубов в Европе, чем о «восстановлении коэффициентов». Существовал определенный концепт поддержки английских клубов в еврокубках, но не уверен, что это касается... давайте назовем их настоящими фанатами.

Например, когда «МЮ» вырвал Лигу чемпионов в 1999-м и оформил требл, этот день был одним из худших в моей жизни болельщика. Было пофигу на коэффициенты, положение английских клубов в Европе и остальное, – рассказывал Sports.ru болельщик «Ливерпуля» Саша Горюнов, который живет в Великобритании с середины 90-х. – В последние 20 лет Англия всегда была в топ-4, это воспринималось почти как данность (как и четыре места в ЛЧ).

Да, можно сказать, что в 2013-2018 годах доминировали испанцы. Забавно, что в 2019-м в мадридском финале сошлись два английских клуба, но я не думаю, что даже журналисты вспоминали о коэффициентах. Да, большая часть сотрудников Guardian в курсе, кто такой Берт Кассиес и что он делает прекрасный сайт о коэффициентах, но я не думаю, что кто-то считает победы или очки, которые дают за выход в группу и следующий раунд. Или чтобы кто-то думал «черт, «Бернли» в прошлом сезоне испортил нам коэффициенты».

Примерно той же позиции придерживаются и испанцы, немцы и итальянцы. Главное – удерживать место в топ-4, а конкретная позиция не очень важна.

Но из-за изменения формата ЛЧ пятое место может приобрести не просто символический статус – и за это идет борьба.

Как к коэффициентам относятся в лигах послабее? Как у нас?

В Португалии отношение гораздо внимательнее, чем в главных лигах мира, и это максимально логично – португальские клубы не такие богатые, они выживают за счет продаж, а деньги от Лиги чемпионов помогают им хотя бы частично сохранять команду и бороться за внутренние трофеи.

«Эту тему постоянно поднимают в новостях, – рассказывал Sports.ru португальский журналист Жоэл Аморим, большой фанат российского футбола. – Газеты постоянно говорят о позиции в рейтинге УЕФА и о том, как важно португальским командам побеждать в Европе, чтобы опередить Россию. В сезоне-2019/20 они очень сильно переживали, когда «Порту» вылетел от «Краснодара», а «Бенфика» проиграла «Зениту». Для португальцев шестое место – и хорошо, и важно одновременно».

Почти то же самое говорил и президент «Лейрии» Александр Толстиков: «В Португалии все время думают о рейтинге УЕФА, потому что это огромные финансовые вливания для клубов. Наверное, у нас в России тоже так думают, но не так глобально. Эта ситуация не поставлена на государственный уровень, когда есть посыл, что есть сильная сборная и сильные клубы, где мы должны быть выше конкурентов, чтобы получать дополнительное финансирование от УЕФА.

В Португалии это стоит на первом месте, клубы понимают, что это позволяет им заработать деньги. Без очков денег не бывает. В этом, как мне кажется, кроется причина. Ясно, что каждый клуб хочет побеждать, но единой позиции на улучшение клубного рейтинга у российских команд нет. В Португалии все клубы самоокупаемые, они получают основные доходы от телевизионных прав, трансферов, а уже потом от болельщиков, атрибутики, спонсоров. А если клубный рейтинг в УЕФА низкий, то откуда взяться хорошему финансированию».

Когда последний раз кого-то вытесняли из топ-5?

Главный аутсайдер пятерки в последние 15 лет – Франция. Они же единственные, кто терял место в топ-5, причем не так давно: пять лет Лигу 1 опережали португальцы, это было с сезона-2011/12 по сезон-2015/16.

Как раз по итогам сезона-2015/16 к пятому месту как никогда была близка Россия: Португалия (53,082), Франция (52,749) и Россия (51,082) были всего в двух очках. РПЛ в итоге обошла португальцев, но вот Францию – все же нет. Затем благодаря успехам «ПСЖ» французы закрепились в пятерке.

А голландцы бывали так высоко?

Да – но тогда это еще не давало больших преимуществ. В середине 90-х «Аякс» выигрывал Лигу чемпионов и доходил до полуфинала, «Фейеноорд» и ПСВ – до полуфиналов Кубка кубков и Кубка УЕФА.

Тот «Аякс» Луи ван Гала был прекрасен: Эдвин ван дер Сар, братья де Буры, Патрик Клюйверт, Марк Овермарс, Эдгар Давидс, Кларенс Зеедорф – в составе сплошь легенды.

В еврокубках играли четыре команды от Нидерландов. Как только страна забралась в топ-5 и смогла выставлять пять клубов, эффективность просела – за пару лет голландцы вылетели из пятерки . Когда закончилась дисквалификация Англии, они вернулись в европейский футбол и на долгие годы вытеснили Нидерланды из топ-5.

Фото: globallookpress.com/Elyxandro CEGARRA, Tom Bode, Pedro Loureiro, Joaquim Ferreira