44 комментария

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Топ-5 лиг близок к распаду: Нидерланды вот-вот могут обойти Францию. Как это возможно?

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В таблице коэффициентов УЕФА близится нечто историческое: высока вероятность, что вот-вот распадется традиционная топ-5. Нидерланды идут к тому, чтобы обогнать Францию. 

Это важно не только как символ. С сезона-2024/25 заработает новый формат Лиги чемпионов, при нем принципиальной будет разница именно между пятой и шестой строками: чуть выше – отправляешь три команды напрямую и одну в квалификацию, чуть ниже – никаких бонусов, все как сейчас (три команды суммарно, две напрямую). 

Именно бронзовому призеру пятой лиги УЕФА выдаст дополнительную прямую путевку в ЛЧ. С таким подарком будет еще больше шансов заработать денег и новых очков, а впоследствии и закрепиться в топ-5.

Все коэффициенты в материале – пока без учета ответных четвертьфиналов, мы обновим их после матчей Лиги Европы и Лиги конференций с участием команд из Нидерландов и Франции.

Как Нидерландам войти в топ-5? Насколько к этому близко? 

Нидерланды уже выше Франции, если прикидывать таблицу следующего сезона.

Сейчас определяется, сколько клубов от какой страны будет в ЛЧ-2024/25, первой в обновленном формате. Соответственно, следующий еврокубковый сезон сформирует представительство на еврокубки-2025/26, и вот там у Нидерландов уже преимущество над Францией. Напомним, распределение на следующий сезон зависело от прошлого розыгрыша, чтобы сейчас все знали, какое место в лиге куда выводит – этот зазор был всегда.

Фактически Эредивизи пока ниже, но виртуально уже обходит Лигу 1, потому что у голландцев два сезона подряд будет списываться меньше очков, чем у французов: 8,600 vs 10,583 за еврокубки-2018/19 и 9,400 vs 11,666 за розыгрыши-2019/20.

Нидерланды могут обогнать Францию и в этом сезоне, но тут сложнее: нужно взять на 1,865 балла больше. По данным Opta, вероятность – 5,5%.

Требуется почти невозможное от двух оставшихся клубов: «Фейеноорда» в Лиге Европы и АЗ в Лиге конференций, который уже проиграл первый четвертьфинал «Андерлехту» (0:2) – недополучил очков за этот матч и испортил шансы на проход. У французов осталась только «Ницца» в ЛК (2:2 в гостях с «Базелем»).

Нидерланды могут и не оглядываться на результаты «Ниццы». Если французы выиграют ЛК с максимумом очков, страна в итоге наберет 62,831 балла. Если «Фейеноорд» с максимумом заберет ЛЕ, а АЗ дойдет до финала ЛК (где в этом сценарии проиграет «Ницце») с тремя победами в четырех оставшихся матчах, этого хватит, чтобы обойти Францию в рейтинге.

Если «Ницца» вылетит в четвертьфинале, больше не набрав очков, «Фейеноорду» и АЗ будет достаточно выиграть пять матчей из потенциальных восьми на двоих. Правда, против роттердамцев сейчас серьезная «Рома» (1:0 в домашнем матче), а АЗ нужно хотя бы обыграть «Андерлехт» в гостях.

Давно знакомая особенность таблицы коэффициентов: важен не только проход в следующий раунд, но и результаты внутри дуэли. Например, даже вылет АЗ с ответной победой 2:1 будет для Нидерландов гораздо полезнее, чем второе поражение. Так что даже если не обгонять сейчас, можно увеличить задел на следующий сезон – ради общего блага Эредивизи.

А напомните, что за баллы и как их вообще начисляют? 

Правила начисления за последние пару лет усложнились и обновились, но если вы в этом хорошо разбираетесь, переходите сразу к следующей части.

Для коэффициента страны все максимально просто: количество баллов, набранных клубами, делится на количество клубов, стартовавших в еврокубковом сезоне. Скажем, сейчас баллы, которые набирают для Нидерландов АЗ и «Фейеноорд», делятся на пять клубов, стартовавших от ассоциации в этом сезоне в еврокубках. А у Франции очки, которые набирает «Ницца», делятся на шестерых.

Для клубов система расчета очков чуть сложнее и менялась несколько раз. Актуальная версия работает с прошлого сезона.

• в квалификационных раундах: победа стоит 1 балл, ничья – 0,5 балла, поражение – 0;

• в групповом этапе и плей-офф: победа стоит 2 балла, ничья – 1 балл, поражение – 0.

Бонусные баллы:

• за попадание в групповой этап Лиги чемпионов (неважно – автоматически или через квалификацию) – 4 балла. За попадание в групповой этап ЛЕ и ЛК бонуса нет;

• за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов – 4 балла;

• за выход в 1/8 финала Лиги Европы с первого места в группе – 4 балла, за выход со второго в 1/16 финала – 2 балла;

• за выход в 1/8 финала Лиги конференций с первого места в группе – 2 балла, за выход со второго в 1/16 финала – 1 балл;

• за выход в 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов/Лиги Европы и полуфинал с финалом Лиги конференций – 1 балл за каждый раунд. Цена победы в финале – стандартные 2 балла, бонусов нет.

Максимум, сколько может набрать клуб (если стартовать в квалификации ЛЧ с первого раунда и выиграть вообще все матчи) – 51 очко. Правда, это почти нереально, в первом раунде квалификации ЛЧ стартуют клубы из самых слабых ассоциаций. Более реалистичный ориентир – команда, которая начинает с группы ЛЧ, ее максимум за сезон – 39 очков.

Нидерланды обходят Францию – как это получилось?

Во многом благодаря сезону-2021/22. Нидерландские клубы набрали невероятные 19,200 балла – больше за прошлый сезон только у англичан (21). «Фейеноорд» добрался до финала ЛК, «Аякс» вышел в 1/8 финала ЛЧ, ПСВ через квалификацию ЛЧ и группу ЛЕ добрался до 1/4 финала ЛК, а АЗ и «Витесс» – да 1/8 финала ЛК.

Идеальный момент для перестановки: два сезона подряд у Нидерландов сгорают суммы скромнее, а три следующих сезона, которые пока будут учитываться, они набирали больше Франции. В следующем сезоне Нидерландам делить все очки по-прежнему на пять, французам – на шесть. Это непредсказуемая деталь: и дополнительные шансы что-то набрать, и меньшая ценность победы конкретной команды.

Правда, важно помнить, что бывает регулярно: страна, у которой меньше команд в еврокубках, часто достает конкурентов, но как только сама получает такое же количество, притормаживает. 

Пятый/шестой клуб часто бывает обузой: например, если ассоциация набирает 50 очков за сезон, при пяти командах это 10 баллов в таблицу коэффициентов – неплохо для пятого-шестого места. При шести участниках это 8,333 балла – уровень начала второй десятки. У Нидерландов до следующего сезона включительно пять команд, так как они уступали Португалии и шли на седьмом месте. С сезона-2024/25 будет шесть, потому что португальцев обошли.

Еще раз: в чем такая разница между пятым и шестым местом? Это не просто символ

Отличия есть. Давайте просто сравним.

Итого у пятого места пять команд гарантированно в группах, у шестого – только четыре. А путь в группу для двух негарантированных позиций дольше, чем у негарантированного представителя ассоциации №5.

Топ-5 в таблице коэффициентов – она была всегда? Откуда такая значимость?

Самый простой ответ – так исторически сложилось. 

В XXI веке сформировалась очевидная группа чемпионатов-лидеров, которая не проваливалась вообще. В 80-е еще можно было допустить, что Италия окажется десятой, а Франция вывалится из топ-10, сейчас это маловероятно. Мы подробно разбирали историю таблицы коэффициентов.

В основном разделение на уровни объясняется тем, что с сезона-1999/00 стали начислять бонусы за выход в групповой этап Лиги чемпионов. У топ-лиг там больше клубов, соответственно больше и гарантированных очков.

А в пятом месте есть практический смысл? 

Почти нет. По крайней мере пока. После реформы сезона-2009/10 значение топ-5 осталось скорее вопросом статуса. А привилегии есть только у первой четверки. И выбить сейчас кого-нибудь оттуда малореально, даже если вверху кто-то провалит пару сезонов, а Франция или Нидерланды пойдут по своим максимумам.

Таблице коэффициентов уделяют больше внимания в чемпионатах послабее. Топов это мало волнует – особенно сейчас, когда сразу четыре лиги автоматом получают четыре команды в группе Лиги чемпионов. Это 16 очков только бонусами, многие страны и за весь еврокубковый год столько не набирают: например, в этом сезоне меньше у Хорватии (13,5), лишь немного больше – у Шотландии (17,5). 

У топ-4 гигантский отрыв от пятого места и абсолютно равные условия. Поэтому конкретное место внутри четверки лишь вопрос гордости и опять же статуса. В локальных медиа таблицу коэффициентов упоминают лишь в контексте возможных изменений по квотам, а пристально не следят.

«В девяностые речь скорее шла о восстановлении позиции английских клубов в Европе, чем о «восстановлении коэффициентов». Существовал определенный концепт поддержки английских клубов в еврокубках, но не уверен, что это касается... давайте назовем их настоящими фанатами. 

Например, когда «МЮ» вырвал Лигу чемпионов в 1999-м и оформил требл, этот день был одним из худших в моей жизни болельщика. Было пофигу на коэффициенты, положение английских клубов в Европе и остальное,  – рассказывал Sports.ru болельщик «Ливерпуля» Саша Горюнов, который живет в Великобритании с середины 90-х. – В последние 20 лет Англия всегда была в топ-4, это воспринималось почти как данность (как и четыре места в ЛЧ).

Да, можно сказать, что в 2013-2018 годах доминировали испанцы. Забавно, что в 2019-м в мадридском финале сошлись два английских клуба, но я не думаю, что даже журналисты вспоминали о коэффициентах. Да, большая часть сотрудников Guardian в курсе, кто такой Берт Кассиес и что он делает прекрасный сайт о коэффициентах, но я не думаю, что кто-то считает победы или очки, которые дают за выход в группу и следующий раунд. Или чтобы кто-то думал «черт, «Бернли» в прошлом сезоне испортил нам коэффициенты».

Примерно той же позиции придерживаются и испанцы, немцы и итальянцы. Главное – удерживать место в топ-4, а конкретная позиция не очень важна. 

Но из-за изменения формата ЛЧ пятое место может приобрести не просто символический статус – и за это идет борьба. 

Как к коэффициентам относятся в лигах послабее? Как у нас?

В Португалии отношение гораздо внимательнее, чем в главных лигах мира, и это максимально логично – португальские клубы не такие богатые, они выживают за счет продаж, а деньги от Лиги чемпионов помогают им хотя бы частично сохранять команду и бороться за внутренние трофеи. 

«Эту тему постоянно поднимают в новостях, – рассказывал Sports.ru португальский журналист Жоэл Аморим, большой фанат российского футбола. – Газеты постоянно говорят о позиции в рейтинге УЕФА и о том, как важно португальским командам побеждать в Европе, чтобы опередить Россию. В сезоне-2019/20 они очень сильно переживали, когда «Порту» вылетел от «Краснодара», а «Бенфика» проиграла «Зениту». Для португальцев шестое место – и хорошо, и важно одновременно».

Почти то же самое говорил и президент «Лейрии» Александр Толстиков: «В Португалии все время думают о рейтинге УЕФА, потому что это огромные финансовые вливания для клубов. Наверное, у нас в России тоже так думают, но не так глобально. Эта ситуация не поставлена на государственный уровень, когда есть посыл, что есть сильная сборная и сильные клубы, где мы должны быть выше конкурентов, чтобы получать дополнительное финансирование от УЕФА.

В Португалии это стоит на первом месте, клубы понимают, что это позволяет им заработать деньги. Без очков денег не бывает. В этом, как мне кажется, кроется причина. Ясно, что каждый клуб хочет побеждать, но единой позиции на улучшение клубного рейтинга у российских команд нет. В Португалии все клубы самоокупаемые, они получают основные доходы от телевизионных прав, трансферов, а уже потом от болельщиков, атрибутики, спонсоров. А если клубный рейтинг в УЕФА низкий, то откуда взяться хорошему финансированию».

Когда последний раз кого-то вытесняли из топ-5?

Главный аутсайдер пятерки в последние 15 лет – Франция. Они же единственные, кто терял место в топ-5, причем не так давно: пять лет Лигу 1 опережали португальцы, это было с сезона-2011/12 по сезон-2015/16.

Как раз по итогам сезона-2015/16 к пятому месту как никогда была близка Россия: Португалия (53,082), Франция (52,749) и Россия (51,082) были всего в двух очках. РПЛ в итоге обошла португальцев, но вот Францию – все же нет. Затем благодаря успехам «ПСЖ» французы закрепились в пятерке.

А голландцы бывали так высоко?

Да – но тогда это еще не давало больших преимуществ. В середине 90-х «Аякс» выигрывал Лигу чемпионов и доходил до полуфинала, «Фейеноорд» и ПСВ – до полуфиналов Кубка кубков и Кубка УЕФА.

Тот «Аякс» Луи ван Гала был прекрасен: Эдвин ван дер Сар, братья де Буры, Патрик Клюйверт, Марк Овермарс, Эдгар Давидс, Кларенс Зеедорф – в составе сплошь легенды.

В еврокубках играли четыре команды от Нидерландов. Как только страна забралась в топ-5 и смогла выставлять пять клубов, эффективность просела – за пару лет голландцы вылетели из пятерки. Когда закончилась дисквалификация Англии, они вернулись в европейский футбол и на долгие годы вытеснили Нидерланды из топ-5.

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Фото: globallookpress.com/Elyxandro CEGARRA, Tom Bode, Pedro Loureiro, Joaquim Ferreira

44 комментария

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FNT
Да топ-4 давно уже гораздо более репрезентативный клуб, чем топ-5. Во Франции слабый чемпионат, никто не добивается особых успехов в Европе, последняя победа - 1996 год, то есть почти 30 лет назад, и в не особенно престижном Кубке Кубков.

Ну какой топ-5, серьезно? Да, есть один денежный мешок, но это не повод объявлять чемпионат на уровне даже Германии или Италии, которые как минимум регулярно отправляют клубы в финал ЛЧ, а не 3 раза за всю историю турнира.
+57
-5
+52
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Gleb Levin
А когда то это могли быть мы…
+32
-3
+29
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Madcomposer
Ответ FNT
Да топ-4 давно уже гораздо более репрезентативный клуб, чем топ-5. Во Франции слабый чемпионат, никто не добивается особых успехов в Европе, последняя победа - 1996 год, то есть почти 30 лет назад, и в не особенно престижном Кубке Кубков. Ну какой топ-5, серьезно? Да, есть один денежный мешок, но это не повод объявлять чемпионат на уровне даже Германии или Италии, которые как минимум регулярно отправляют клубы в финал ЛЧ, а не 3 раза за всю историю турнира.
Ну справедливости ради от Германии тоже не шибко много команд в финале ЛЧ играло за последние лет 25, не больше, чем от Франции так-то))
У французов не такой уж слабый чемпионат, в ЛЧ успешными за последние пару десятков лет был не только ПСЖ, но ещё и неоднократно Лион, Монако. Лилль выходил в 1/8 ещё совсем недавно. Всё же у немцев, к примеру, если откинуть Баварию, будет как минимум не лучше. У итальянцев долгое время тоже один Юве за всех отдувался
Я бы не оценивал страны по финалам ЛЧ. Хороший показатель - 1/4, там обычно уже нет случайных пассажиров, все заслуженно.
+23
-7
+16
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Balt
Ответ Gleb Levin
А когда то это могли быть мы…
После сезона 17/18 было 3 балл до 5-ого места. Но увы, потом 3 подряд провальных сезона и вот только-только 21/22 вышли в еврокубковую весну и здасьте приехали... Спартак так и не сыграл своих матчей тогда против Лейпцига.
+14
0
+14
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zamzam
Ответ FNT
Да топ-4 давно уже гораздо более репрезентативный клуб, чем топ-5. Во Франции слабый чемпионат, никто не добивается особых успехов в Европе, последняя победа - 1996 год, то есть почти 30 лет назад, и в не особенно престижном Кубке Кубков. Ну какой топ-5, серьезно? Да, есть один денежный мешок, но это не повод объявлять чемпионат на уровне даже Германии или Италии, которые как минимум регулярно отправляют клубы в финал ЛЧ, а не 3 раза за всю историю турнира.
Чушь пишешь, у Франции чемпионат один в один как у Германии.
Есть один лидер ПСЖ и Бавария
Есть претенденты навязать борьбу Боруссия Лейпциг Байер да и то с натяжкой и Лион Марсель Монако

Есть средние клубы типа Айнтрахт Вольфсбург Вердер Фрайбург Боруссия М и тд и во Франции Лилль Ланс Ницца Ренн и тд

Абсолютно одинаковые чемпионаты по силе, но у немцев чуть больше денег и стабильности в Европе
+23
-11
+12
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Nicu Maican
Если бы не бонусы которые выбили себе богатые ассоциации,то таблица была бы намного интереснее,а значит и перераспределение финансов была бы другой.
+13
-3
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Артем Бреховских
Ответ Антон Киселёв
При определении обладателя золотой бутсы вроде как игрокам из верхних 4 лиг начисляют по 2 балла за гол, а в Лиге1 уже 1,5, поэтому Мбаппе никогда не претендовал всерьёз Чем не показатель, какие лиги по-настоящему признаны элитными
2 очка дают представителям первой пятёрки чемпионатов, а вот начиная с шестого - 1,5 очка
+10
0
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danik 258808
Ответ Madcomposer
Ну справедливости ради от Германии тоже не шибко много команд в финале ЛЧ играло за последние лет 25, не больше, чем от Франции так-то)) У французов не такой уж слабый чемпионат, в ЛЧ успешными за последние пару десятков лет был не только ПСЖ, но ещё и неоднократно Лион, Монако. Лилль выходил в 1/8 ещё совсем недавно. Всё же у немцев, к примеру, если откинуть Баварию, будет как минимум не лучше. У итальянцев долгое время тоже один Юве за всех отдувался Я бы не оценивал страны по финалам ЛЧ. Хороший показатель - 1/4, там обычно уже нет случайных пассажиров, все заслуженно.
у немц условный Айнтрахт недавно Ле взял, а что у лиги 1 кроме ПСЖ?
+8
-1
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Forza
А что теперь, Анчелотти придётся в Нидерланды тренировать ехать?
+4
0
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afganskymak
Ответ zamzam
Чушь пишешь, у Франции чемпионат один в один как у Германии. Есть один лидер ПСЖ и Бавария Есть претенденты навязать борьбу Боруссия Лейпциг Байер да и то с натяжкой и Лион Марсель Монако Есть средние клубы типа Айнтрахт Вольфсбург Вердер Фрайбург Боруссия М и тд и во Франции Лилль Ланс Ницца Ренн и тд Абсолютно одинаковые чемпионаты по силе, но у немцев чуть больше денег и стабильности в Европе
Показатели в Европе говорят о конкурентоспособности клубов из Франции. Да модель самой лиги и может быть похожа на немецкую, только если каждой команде игровые настройки понизить на 20%
+3
0
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Madcomposer
Ответ Egorushka56
Почему ПСЖ не отбрасываем, а Баварию отбрасываем? В 21 веке в финалах ЛЧ помимо Баварии играли Байер и Дортмунд, у Франции только Монако, заглотивший от Аленичева. Выигрывала из всех ушастого только Бавария (трижды). Уже давным-давно не слышно в ЛЧ о французских клубах (кроме мешка), у Германии в плей-офф в этом году выбрался даже Айнтрахт. Чемпионат Франции - это кошачьи фекалии. Уже давно они не в ТОП-5, а в Европе о них стабильно вытирают ноги (особенно о мешок с пешеходами). Пусть Нидерланды обходят их, посомтрим, как на них скажется увеличение квот в еврокубках.
Если вам о французских клубах "давным-давно" ничего не слышно, это просто значит, что футбол вы давным давно не смотрите, тк буквально пару лет назад Лион играл в полуфинале ЛЧ, за пару лет до этого Монако подуничтожил пару грандов.

Про Байер забыл, действительно, но тот же Лион в нулевых был гораздо более сильной и стабильной командой, чем все немецкие, кроме Баварии, хоть и до финала так и не добрался.

Хотя чё я спорю, ваши "заглатывания" и "кошачьи фекалии" говорят о специфическом восприятии игры)
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afganskymak
Какие топ 5, если там от 4 позиции разница 15 очков. Это топ 4 и боттом 6.
Как в велогонке группа лидеров - Англия Испания Германия Италия и пелотон.
+3
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Mr. Jones
Ответ FNT
Да топ-4 давно уже гораздо более репрезентативный клуб, чем топ-5. Во Франции слабый чемпионат, никто не добивается особых успехов в Европе, последняя победа - 1996 год, то есть почти 30 лет назад, и в не особенно престижном Кубке Кубков. Ну какой топ-5, серьезно? Да, есть один денежный мешок, но это не повод объявлять чемпионат на уровне даже Германии или Италии, которые как минимум регулярно отправляют клубы в финал ЛЧ, а не 3 раза за всю историю турнира.
Во Франции весьма высокий средний уровень команд, гораздо выше, чем в Португалии и Голландии. Но на еврокубках это не отражается, сильных команд (за исключением мешка) нет, ибо страна отчасти социалистическая, звезд с огромной личкой клубам не прокормить.
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Mr. Jones
Ответ Nicu Maican
Если бы не бонусы которые выбили себе богатые ассоциации,то таблица была бы намного интереснее,а значит и перераспределение финансов была бы другой.
Если бы не эти бонусы, то тогда рейтинг был бы совсем неадекватным, в плюсе оказались бы не те, кто сильнее, а те, у кого слабее соперники.
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alwes
Топ всегда были Испания, Италия, Британия, замыкали пятёрку Бундеслига и Франция.
Сейчас АПЛ более коммерчески успешнее, Испания лишь в этом уступает, а Италия давно не конкурент, и уже слабее Француского чемпионата, которая даёт много звёзд молодых, чья сборная сильнейшая в мире, играя второй раз подряд финалы кубка мира, а за последние двадцать лет четыре, и два чемпионата Европы.
Не надо судить лиги по одному лидеру чемпионата и выступлениям в ЛЧ, в целом французская всегда была на среднем уровне, чьи клубы выходили в плей офф европейских кубков. Сейчас по уровню Бундеслига и Франция одинаковы, Италия на пятом, не смотря на то что иногда их клубы высоко продвигаются в ЛЧ. А говориить что Нидерланды, или португальский чемпионат вытесняют это смешно, у которых один топ клуб на весь чемпионат, уровня середняков германии и франции.
Как бы не обстояли дела в Испании, но лалига интересна, и остаётся сильнейшая.
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marchellinos
Ответ FNT
Да топ-4 давно уже гораздо более репрезентативный клуб, чем топ-5. Во Франции слабый чемпионат, никто не добивается особых успехов в Европе, последняя победа - 1996 год, то есть почти 30 лет назад, и в не особенно престижном Кубке Кубков. Ну какой топ-5, серьезно? Да, есть один денежный мешок, но это не повод объявлять чемпионат на уровне даже Германии или Италии, которые как минимум регулярно отправляют клубы в финал ЛЧ, а не 3 раза за всю историю турнира.
так и у Нидерландов не много побед. В ЛЧ Аякс 1996, а потом всё.
в других кубках чуть лучше. но не сильно.
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космонавт на дереве
Ответ FNT
Да топ-4 давно уже гораздо более репрезентативный клуб, чем топ-5. Во Франции слабый чемпионат, никто не добивается особых успехов в Европе, последняя победа - 1996 год, то есть почти 30 лет назад, и в не особенно престижном Кубке Кубков. Ну какой топ-5, серьезно? Да, есть один денежный мешок, но это не повод объявлять чемпионат на уровне даже Германии или Италии, которые как минимум регулярно отправляют клубы в финал ЛЧ, а не 3 раза за всю историю турнира.
Есть Лион, Монако, Лилль, Марсель, это большие клубы, хоть и не всегда удачно выступают в еврокубках. Трансферная стоимость Лиги1 в два раза больше португальской и голландской лиг даже без учёта ПСЖ. Так что по уровню команд и игроков чётко выделяется топ 5 европейских лиг, и Франция в их числе
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zamzam
Ответ Fulyan
Да нет никакого топ-5. Те же португальские гранды намного стабильнее выступают в еврокубках чем французы. Да, во Франции есть ПСЖ, но тот же ПСЖ не сильно лучше выступает в еврокубках чем Порту или Бенфика.
А Лион в ЛЧ не играл никогда ? Монако Марсель Лилль и тд
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Kir5
Ответ Madcomposer
Ну справедливости ради от Германии тоже не шибко много команд в финале ЛЧ играло за последние лет 25, не больше, чем от Франции так-то)) У французов не такой уж слабый чемпионат, в ЛЧ успешными за последние пару десятков лет был не только ПСЖ, но ещё и неоднократно Лион, Монако. Лилль выходил в 1/8 ещё совсем недавно. Всё же у немцев, к примеру, если откинуть Баварию, будет как минимум не лучше. У итальянцев долгое время тоже один Юве за всех отдувался Я бы не оценивал страны по финалам ЛЧ. Хороший показатель - 1/4, там обычно уже нет случайных пассажиров, все заслуженно.
В ЛЧ за последние 25 лет: Германия - 4 победителя, 5 финалистов (3 клуба). В т.ч. чисто немецкий финал-2013. У французов - только по 1 поражению ПСЖ и Монако в финалах. За всю историю ЛЧ: немцы - 8+10, французы - 1+6.
В Лиге Европы за последние 25 лет у немцев 1 победа (действующий обладатель - Айнтрахт), плюс 2 финала. Причём всё это были разные клубы. У французов - только 3 проигранных финала, и во всех случаях это был марсельский "Олимпик". За всю историю КУ/ЛЕ: немцы - 7 побед, 8 финалов, французы - 5 проигранных финалов.
Если брать конкретные немецкие клубы, то Боруссия Д последний раз НЕ играла в плей-офф еврокубка (ЛЧ или ЛЕ) в сезоне 2011/12. Т.е. уже 11 лет они стабильно как минимум выходят в плей-офф одного из ЕК. Даже "Байер" за 10 лет только один раз пролетел мимо ЕК, а в остальных случаях не только играл, но и неизменно выходил в плей-офф. По сравнению с этим вспоминать, как "Лилль" однажды вышел в 1/8 ЛЧ в 2010 году (да, это было аж в сезоне 2009/10, а не "совсем недавно") - просто несерьёзно :-)
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danik 258808
Ответ Madcomposer
Не согласен, есть ещё Монако, Лилль недавно выходил в 1/8. И Лион отнюдь не раз в жизни достиг успеха, что за странное утверждение. Это как раз Лейпциг раз в жизни достиг успеха) То, что уровень Бундеслиги выше я не подвергаю сомнениям. Я лишь говорю, что если отбросить Баварию и ПСЖ, то выступления в ЛЧ не будут так сильно различаться у Бундеслиги и Лиги 1.
ну Лейпциг раз в жизни достиг, ибо начал существовать с 2009, а уже на постоянной основе в лч играет, более чем успешно идёт клуб )
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Madcomposer
Ответ danik 258808
все ещё есть Боруссия условная, Лейпциг, у Франции ток Лион раз в жизни достиг успеха кроме ПСЖ. Бундеслига по уровню сильнее Лиги 1
Не согласен, есть ещё Монако, Лилль недавно выходил в 1/8. И Лион отнюдь не раз в жизни достиг успеха, что за странное утверждение. Это как раз Лейпциг раз в жизни достиг успеха) То, что уровень Бундеслиги выше я не подвергаю сомнениям. Я лишь говорю, что если отбросить Баварию и ПСЖ, то выступления в ЛЧ не будут так сильно различаться у Бундеслиги и Лиги 1.
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Алекс Самойлов
Ответ Fulyan
Да нет никакого топ-5. Те же португальские гранды намного стабильнее выступают в еврокубках чем французы. Да, во Франции есть ПСЖ, но тот же ПСЖ не сильно лучше выступает в еврокубках чем Порту или Бенфика.
да ничего. щас Барса туда перейдёт и поднимутся
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Артем Бреховских
Ответ Madcomposer
Ну справедливости ради от Германии тоже не шибко много команд в финале ЛЧ играло за последние лет 25, не больше, чем от Франции так-то)) У французов не такой уж слабый чемпионат, в ЛЧ успешными за последние пару десятков лет был не только ПСЖ, но ещё и неоднократно Лион, Монако. Лилль выходил в 1/8 ещё совсем недавно. Всё же у немцев, к примеру, если откинуть Баварию, будет как минимум не лучше. У итальянцев долгое время тоже один Юве за всех отдувался Я бы не оценивал страны по финалам ЛЧ. Хороший показатель - 1/4, там обычно уже нет случайных пассажиров, все заслуженно.
Без скрытой мотивации, а просто ради удовлетворения своего любопытства, прикинул этапы вылета в плейофф ЛЧ за прошлые 10 сезонов, если откинуть Баварию и ПСЖ:

21/22
Франция 1/8
Германия -

20/21
Франция -
Германия 1/8 + 1/8 + 1/4

19/20
Франция 1/2
Германия 1/2 + 1/8

18/19
Франция 1/8
Германия 1/8 + 1/8

17/18
Франция -
Германия -

16/17
Франция 1/2
Германия 1/8 + 1/4

15/16
Франция -
Германия 1/4

14/15
Франция 1/4
Германия 1/8 + 1/8 + 1/8

13/14
Франция -
Германия 1/8 + 1/8 + 1/4

12/13
Франция -
Германия 1/8 + Финал

Итого:
Франция: 5 выходов из группы, два вылета в 1/8, один в 1/4, два в 1/2
Германия: 18 выходов из группы, двенадцать вылетов в 1/8, четыре в 1/4, один в 1/2, один Финал

Плюс за это время у грандов:

ПСЖ: Четыре вылета в 1/8, четыре в 1/4, один в 1/2, один финал
Бавария: Один вылет в 1/8, три вылета в 1/4, четыре в 1/2, дважды победитель

БОНУС:
Франция с ПСЖ: 15 выходов из группы, шесть вылетов в 1/8, пять в 1/4, три в 1/2, один финал
Германия без Баварии: 18 выходов из группы, двенадцать вылетов в 1/8, четыре в 1/4, один в 1/2, один Финал
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Mr. Jones
Ответ Madcomposer
Ну справедливости ради от Германии тоже не шибко много команд в финале ЛЧ играло за последние лет 25, не больше, чем от Франции так-то)) У французов не такой уж слабый чемпионат, в ЛЧ успешными за последние пару десятков лет был не только ПСЖ, но ещё и неоднократно Лион, Монако. Лилль выходил в 1/8 ещё совсем недавно. Всё же у немцев, к примеру, если откинуть Баварию, будет как минимум не лучше. У итальянцев долгое время тоже один Юве за всех отдувался Я бы не оценивал страны по финалам ЛЧ. Хороший показатель - 1/4, там обычно уже нет случайных пассажиров, все заслуженно.
Согласен. Даже 1/8, там случайный жребий наименьшее влияние оказывает.
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Dimonty
Ответ Nicu Maican
Если бы не бонусы которые выбили себе богатые ассоциации,то таблица была бы намного интереснее,а значит и перераспределение финансов была бы другой.
Каким образом перераспределение финансов было бы другим? Платят за результат, а не рейтинг.
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