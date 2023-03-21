83 комментария

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Они выбили «Спартак» из Кубка! История «Акрона» и его владельца, который восхищается Галицким

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Мечтают об РПЛ.

«Акрон» победил «Спартак» (2:1) и выбил красно-белых из Кубка России! «Акрон» – уникальный участник турнира. Команда из Самарской области прошла семь раундов и при старом формате Кубка уже была бы победителем. Но в этом году семь раундов – лишь второй этап полуфинала Пути регионов, и для трофея нужно выиграть еще четыре (!) матча. 

«Сам по себе этот формат турнира не очень справедливый, – говорил тренер «Акрона» Евгений Калешин. – Команды из разных лиг не в равных условиях. У клубов из РПЛ серьезное преимущество. Хотя с точки зрения интереса матч «Динамо» – «Акрон» вряд ли бы когда-то собрал почти 12 тысяч зрителей. Эта накрученность именно из-за того, что команды РПЛ вылетают, потом у них второй шанс

Сам интерес к турниру повысился. Плюс финансовая заинтересованность – каждый раунд оплачивается. Это влияет. Практически все выставляют основные составы. Имею в виду Премьер-лигу. А так у команд из низшего эшелона при этой формуле минимальные шансы зайти далеко».

По пути «Акрон» выбил четыре московские команды – «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и теперь «Спартак».

Что вообще за «Акрон»?

«Акрон» – частный клуб, основанный меньше пяти лет назад. До этого команда три года была любительской, а в первый же профессиональный сезон (2019/20) дошла до 1/32 финала Кубка – проиграла «Мордовии» по пенальти, но зато благодаря остановке сезона из-за ковида выиграла свою зону во Второй лиге и перебралась в ФНЛ.

В Первой лиге «Акрон» уже третий год. Были планы в этом сезоне рвануть в Премьер-лигу (в первый сезон стали 17-ми, затем – 9-ми), но что-то пошло не так. Спортивный директор Арам Задоян не угадал с тренером Виталием Пановым, который выжимал максимум из скромного «Волгаря», и с составом: команда провалила старт и долго болталась в районе последнего места. 

Хотя по зарплатам, как рассказывал инсайдер Сергей Ильев, «Акрон» как минимум на уровне лидеров Первой лиги – в той же «Балтике», которая сейчас лидирует и вряд ли упустит свое, зарплаты ниже.

«Акрон» ожил с приходом Калешина в середине сентября. Тренер, который небезуспешно продвигал идеи Марсело Бьелсы как раз в Калининграде, выдал крепкую серию: всего 1 поражение в 26 матчах во всех турнирах, но многовато ничьих (13 в 19 последних матчах Первой лиги! А побед всего 6). Что-то похожее было и в калешинской «Балтике». Но сейчас с тренера спрос ниже: все-таки сказывается провальный старт.

А Кубок вообще украшает сезон «Акрона», тем что сейчас в Жигулевск приехал «Спартак».

«Акрон» же из Тольятти? Почему Жигулевск?

Да, юридически «Акрон» действительно приписан к Тольятти, но все домашние матчи проводит в Жигулевске – в 20 километрах от родного города.

Клуб хотел играть на стадионе «Труд», который вмещает 500 зрителей, но не договорился с властями об аренде. «У нас была идея благоустроить «Труд», но там мы тоже столкнулись с трудностями – стадион используют для соревнований по легкой атлетике, поэтому на беговых дорожках ничего нельзя ставить. 

Хотели реконструировать стадион за свой счет и играть там без арендной платы. То есть на взаимовыгодных условиях – мы делаем ремонт, мы и пользуемся стадионом. А по факту получилось – «вы делайте ремонт, но еще и за аренду платите», – рассказывал экс-гендиректор клуба Иван Киреев.

В Тольятти есть не только «Труд», но еще и 18-тысячник «Торпедо», где «Лада» когда-то рубилась в Высшей лиге (и ставила антирекорды посещаемости). Но этот вариант в «Акроне» отмели, потому что во Второй лиге стадион нужно было делить с «Ладой» и «Академией Коноплева». В итоге остановились в Жигулевске.

Там команда осталась даже после выхода в ФНЛ. На «Кристалле» «Акрон» играет бесплатно, зато обновил арену и подтянул ее под требования Первой лиги. Со стадионом «Торпедо» бы так не получилось.

Правда, все это время «Акрон» держал в уме возвращение в Тольятти – потому что жигулевский трехтысячник точно не допустят к РПЛ. 

Основным вариантом было строительство собственного стадиона на 10-15 тысяч. Обсуждали вариант со сносом/реконструкцией «Торпедо», затем нашли участок под новый стадион, но вопрос уперся в деньги: на новую арену нужно несколько миллиардов рублей, а столько владелец клуба вкладывать не готов.

«Пока, видимо, вернемся к идее реконструкции стадиона «Торпедо». Это 18-тысячник, он морально устарел. Если мы договоримся с Самарской областью – потому что арена принадлежит городу, – то реконструируем этот стадион и впоследствии будем на нем играть», – рассказывал бизнесмен Павел Морозов, инвестор и основатель «Акрона».

Если же клуб выйдет в РПЛ, то проблем с лицензированием (как у «Алании» и «Оренбурга») не случится – «Акрон» просто арендует «Самара-Арену» и будет играть там. Так можно – тот же регион, Самарская область.

Откуда такое название? Кто такой инвестор Павел Морозов?

Нет, родной город Леброна Джеймса тут ни при чем. Название клуба идет от «Акрон Холдинга» – юрлица, которому принадлежит клуб. Основатель холдинга – бизнесмен Павел Морозов.

Морозов родился в поселке городского типа Новосемейкино под Самарой (в 2011-м построил там футбольную школу, которая входит в систему клуба) и уже в девяностых в школе интересовался бизнесом – в девятом-десятом классе покупал и продавал ваучеры и чеки знаменитых пирамид «Хопер-Инвест» и «Властилина». «Мне удавалось заработать какие-то деньги. Но потом я вложился в «МММ» и потерял все», – рассказывал он в интервью «Делу».

С 11 класса он вместе с друзьями по школе регулярно ездил на тольяттинский рынок запчастей, который в народе называют «Железка». Репутация у рынка была соответствующей: во времена тотального дефицита там сбывалось порядка 80% всех продаваемых запчастей в Тольятти, а их происхождение никого особо не интересовало. Зато на перепродаже удавалось очень быстро заработать.

Там Морозов и определился со сферой деятельности. «В Тольятти на небольшой площадке сбора металлолома работала саратовская компания, но она закрылась. Один из моих товарищей предложил мне арендовать эту площадку. Шел 1999-й, мне был 21 год. Опыта в работе с металлоломом никакого. Понимал одно: в стране его очень много. Я решил попробовать. В итоге связал с металлом свою жизнь», – рассказывал он.

Первая компания Морозова называлась «Прибрежный», но уже в 2001 году Морозов закрыл ее и открыл новое юрлицо – «Акрон плюс». Так зародился будущий холдинг «Акрон» с оборотом в 120 млрд рублей (по данным 2020 года). В первое время он занимался скупкой и дальнейшей перепродажей на переработку лома цветных и черных металлов.

За четыре года Морозов понял, что лом черного металла нужно экспортировать – за границей он стоил в три раза дороже, чем в России. Этим его компания занимается и по сей день, но за 20 лет бизнес капитально расширился – у «Акрона» появилось собственное предприятие по переработке, а сфера деятельности расширилась. В 2014 году очень помогло соседство с «АвтоВАЗом»: 

«Наша логистика заключалась в том, что на «АвтоВАЗе» грузили новые автомобили и везли их в салоны, в салонах грузили на автовозы старые автомобили и везли к нам, – рассказывал Морозов. – В то время эта схема принесла нам хороший заработок».

Но не все у «Акрона» было гладко и идеально. В сентябре 2020 года в офисах компании в Тольятти, Самаре и Москве прошли обыски. СК подозревал, что одна из компаний ГК «Акрон» недоплатила налогов на 400 млн рублей, правоохранители предполагали, что холдинг в целом не доплатил налогов на 12 млрд рублей. Налоговая искала серые компании-посредники, которые «Акрон» мог использовать для сокрытия доходов. Однако холдинг через пару лет снял обвинения, выиграв дело в арбитражном суде.

Сейчас холдинг утилизирует не только авто, но даже железнодорожные вагоны и суда, а еще расширяет спектр металлопродукции. 

«Мы развиваемся по пяти направлениям: заготовка лома черных и цветных металлов, внешнеэкономическая деятельность, производство кабельно-проводниковой продукции и металлургическое производство», – пояснял Морозов. Лом, правда, все еще остается одной из главных финансовых опор «Акрон Холдинга»: компании принадлежит более 10% российского рынка.

На фоне финансового успеха Морозов вернулся к детской любви – футболу. Он запустил собственный проект с нуля, ориентируясь на Сергея Галицкого: «Я видел его два раза в жизни. Первый раз – на пленарной сессии в Сочи, когда он зарубился с «Пятерочкой». Было видно, что человек с неуемной энергией, огромным потенциалом, максимально заряжен, все будет получаться. 

Через несколько лет он запустил проект футбольного клуба. Должны быть кумиры, примеры для подражания, на которых хотелось бы равняться. В России пример – это Галицкий. Льстят сравнения с ним, но мы не сделали и 20 процентов от того, что сделал он».

***

Летом 2022 года «Акрон» наконец-то договорился с властями и забрал шефство над академией имени Коноплева, которая увядала без денег. С правительством Самарской области подписали договор на 20 лет – по нему клуб обновит инфраструктуру и построит новые объекты, в том числе манеж и физкультурно-оздоровительный комплекс.

С таким багажом можно действительно думать об РПЛ. Главное, чтобы это были не просто планы.

Телеграм-канал/твиттер Алфимова

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев; VK/fcakron

83 комментария

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Сергей Фетисов
Интересный клуб.Вот на таких командах и должна строится система РПЛ,а не на бюджетных деньгах.Морозов молодец!!!Акрон в РПЛ!!!
+183
-3
+180
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ALEXANDER#8
Замечательный тренерский и административный штаб которые сделали из команды семью
+35
-1
+34
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starfallinthesky
Ответ Quiet Dad
Сколько им КБ накидают сегодня страшно подумать...
Накидали. Проверяй
+28
0
+28
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peter_shor
Калешин огромные симпатии уже давно вызывает. И регулярно наведывается в подкаст к Лукомскому и Порошину
+19
0
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Игорь Рыжков
Ответ kilo_gilo
только есть небольшая проблема в том,что футбол в России- максимально убыточное предприятие, а подобных обеспеченных альтруистов найти хотя бы на 20-30 клубов,которые готовы свои деньги выкидывать в эту чёрную дыру, практически невозможно
Да ничего подобного. Таких альтруистов кучи. Только все они сидят в любительских лигах или втором дивизионе. А дальше все слишком коррумпировано. И только люди с достатком Галицкого могут потянуть все эти взятки и т.д. А так куча команд в КФК частных в которых зп на уровне лидеров первого дивизиона.
+18
-3
+15
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kilo_gilo
Ответ Сергей Фетисов
Интересный клуб.Вот на таких командах и должна строится система РПЛ,а не на бюджетных деньгах.Морозов молодец!!!Акрон в РПЛ!!!
только есть небольшая проблема в том,что футбол в России- максимально убыточное предприятие, а подобных обеспеченных альтруистов найти хотя бы на 20-30 клубов,которые готовы свои деньги выкидывать в эту чёрную дыру, практически невозможно
+17
-3
+14
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Tigo_Volchara93
Надо отдать должное владельцу Акрона, он хоть и не доплачивает в казну миллиардные налоги, но хотя бы что-то делает для своей страны, своего народа.
Возможно это и есть правильная позиция, все равно эти миллиарды налогов уйдут карманы непонятно кого, а так хотя клуб сделал, дети будут заниматься футболом, возможно для кого станет Акрон трамплином в большой футбол

https://news.novgorod.ru/articles/read/1021.html
+19
-6
+13
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Nightguest
Ответ Tigo_Volchara93
Надо отдать должное владельцу Акрона, он хоть и не доплачивает в казну миллиардные налоги, но хотя бы что-то делает для своей страны, своего народа. Возможно это и есть правильная позиция, все равно эти миллиарды налогов уйдут карманы непонятно кого, а так хотя клуб сделал, дети будут заниматься футболом, возможно для кого станет Акрон трамплином в большой футбол https://news.novgorod.ru/articles/read/1021.html
Это другой Акрон, производитель удобрений
+12
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Александр Олегович
Спартак позор России(
+11
-3
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ВладимирНеПутин
Вот человек развивает футбол в регионе, на свои средства. Привет жене савину, которому букмекеры и другие спонсоры выделили десятки миллионов рублей, было много громких слов и лозунгов, но все впустую. Сейчас с Кипра деньги попрошайничает.
+12
-4
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Боевой Бурят Путина
Скупка и вывоз за границу лома черных и цветных металлов - это всегда был (полу)криминальный бизнес. Мягко говоря, далекий от общепринятых норм морали и бухгалтерского учета. Почти как автомойки в обеих столицах😂
Позабавило про закрывшуюся саратовскую компанию и пустое место, которое кто-то предложил арендовать. Сам при этом говорит, что этого добра было много и можно было хорошо заработать. История для школьников, развесивших уши
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oleg.tsirushkin
Ответ Tigo_Volchara93
Надо отдать должное владельцу Акрона, он хоть и не доплачивает в казну миллиардные налоги, но хотя бы что-то делает для своей страны, своего народа. Возможно это и есть правильная позиция, все равно эти миллиарды налогов уйдут карманы непонятно кого, а так хотя клуб сделал, дети будут заниматься футболом, возможно для кого станет Акрон трамплином в большой футбол https://news.novgorod.ru/articles/read/1021.html
На сайте Арбитражных судов не нашёл такого дела о котором пишется в статье. Так что ставлю под сомнение и ваш комментарий
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arles_avignon
Ответ Tigo_Volchara93
Надо отдать должное владельцу Акрона, он хоть и не доплачивает в казну миллиардные налоги, но хотя бы что-то делает для своей страны, своего народа. Возможно это и есть правильная позиция, все равно эти миллиарды налогов уйдут карманы непонятно кого, а так хотя клуб сделал, дети будут заниматься футболом, возможно для кого станет Акрон трамплином в большой футбол https://news.novgorod.ru/articles/read/1021.html
Вы путаете две абсолютно не связанные друг с другом компании.В статье речь идёт о пао Акрон,хим компании из города Великий Новгород (я работаю в компании подрядчике на территории из завода)
+5
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b9dc9qmr6f
Ответ Игорь Рыжков
Да ничего подобного. Таких альтруистов кучи. Только все они сидят в любительских лигах или втором дивизионе. А дальше все слишком коррумпировано. И только люди с достатком Галицкого могут потянуть все эти взятки и т.д. А так куча команд в КФК частных в которых зп на уровне лидеров первого дивизиона.
Сравнивать зарплаты и требования кфк и первой лиги с РПЛ :/

РПЛ это сотни миллионов рублей, мало кто потянет и готов платить за такое из собственного кармана, особенно если это не окупаемо
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Виталий
Интересная команда , ждём в РПЛ ,частные клубы нам нужны )
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Ильдар Фарукшин
Только рад за них. Молодцы
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Ришат Хурматов
С пелёнок за Акрон!!)) Ну а если честно, лучшим вариантом для Суперфинала кубка России был бы матч ЦСКА-Спартак!!! Огненная вывеска, принципиальное соперничество, ну и ещё плюс один дерби матч в сезоне!!!
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Несусветный Папаша
Так название то почему такое?
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bushmen
С сегодняшнего дня пью только Жигулёвское!!!!Спасибо Акрон и не важно как там дальше....
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JBa
не понял смысл статьи, сегодня тоже с любителями сыграют
+6
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Максим Прокофьев
Какой же цирк этот спартак устроил)))
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endrioo
Бизнес на металлолома и без криминальных структур, да ладно, да ещё в Тольятти 🤣🤣🤣🤣
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Varvar27
Я почти в 10 раз старше Акрона,но,с детства за Акрон
+3
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Игорь Рыжков
Ответ Tigo_Volchara93
Надо отдать должное владельцу Акрона, он хоть и не доплачивает в казну миллиардные налоги, но хотя бы что-то делает для своей страны, своего народа. Возможно это и есть правильная позиция, все равно эти миллиарды налогов уйдут карманы непонятно кого, а так хотя клуб сделал, дети будут заниматься футболом, возможно для кого станет Акрон трамплином в большой футбол https://news.novgorod.ru/articles/read/1021.html
Ну это глупость конечно. У него не было школы своей и только в этом году они по сути взяли шефство над Академией Коноплева. А налоги надо платить. Не важно полезное ты дело делаешь или нет.
+3
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Максимилиан Алфимов
Автор
Ответ oleg.tsirushkin
На сайте Арбитражных судов не нашёл такого дела о котором пишется в статье. Так что ставлю под сомнение и ваш комментарий
Дело открывали в отношении одной из компаний, которая входит в ГК «Акрон», а не непосредственно в отношении «Акрон Холдинг».
+2
0
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