83 комментария

Мечтают об РПЛ.

«Акрон» победил «Спартак» (2:1) и выбил красно-белых из Кубка России! «Акрон» – уникальный участник турнира. Команда из Самарской области прошла семь раундов и при старом формате Кубка уже была бы победителем. Но в этом году семь раундов – лишь второй этап полуфинала Пути регионов, и для трофея нужно выиграть еще четыре (!) матча.

«Сам по себе этот формат турнира не очень справедливый, – говорил тренер «Акрона» Евгений Калешин. – Команды из разных лиг не в равных условиях. У клубов из РПЛ серьезное преимущество. Хотя с точки зрения интереса матч «Динамо» – «Акрон» вряд ли бы когда-то собрал почти 12 тысяч зрителей. Эта накрученность именно из-за того, что команды РПЛ вылетают, потом у них второй шанс

Сам интерес к турниру повысился. Плюс финансовая заинтересованность – каждый раунд оплачивается. Это влияет. Практически все выставляют основные составы. Имею в виду Премьер-лигу. А так у команд из низшего эшелона при этой формуле минимальные шансы зайти далеко».

По пути «Акрон» выбил четыре московские команды – «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и теперь «Спартак».

Что вообще за «Акрон»?

«Акрон» – частный клуб, основанный меньше пяти лет назад. До этого команда три года была любительской, а в первый же профессиональный сезон (2019/20) дошла до 1/32 финала Кубка – проиграла «Мордовии» по пенальти, но зато благодаря остановке сезона из-за ковида выиграла свою зону во Второй лиге и перебралась в ФНЛ.

В Первой лиге «Акрон» уже третий год. Были планы в этом сезоне рвануть в Премьер-лигу (в первый сезон стали 17-ми, затем – 9-ми), но что-то пошло не так. Спортивный директор Арам Задоян не угадал с тренером Виталием Пановым, который выжимал максимум из скромного «Волгаря», и с составом: команда провалила старт и долго болталась в районе последнего места.

Хотя по зарплатам, как рассказывал инсайдер Сергей Ильев, «Акрон» как минимум на уровне лидеров Первой лиги – в той же «Балтике», которая сейчас лидирует и вряд ли упустит свое, зарплаты ниже.

«Акрон» ожил с приходом Калешина в середине сентября. Тренер, который небезуспешно продвигал идеи Марсело Бьелсы как раз в Калининграде, выдал крепкую серию: всего 1 поражение в 26 матчах во всех турнирах, но многовато ничьих (13 в 19 последних матчах Первой лиги! А побед всего 6). Что-то похожее было и в калешинской «Балтике». Но сейчас с тренера спрос ниже: все-таки сказывается провальный старт.

А Кубок вообще украшает сезон «Акрона», тем что сейчас в Жигулевск приехал «Спартак».

«Акрон» же из Тольятти? Почему Жигулевск?

Да, юридически «Акрон» действительно приписан к Тольятти, но все домашние матчи проводит в Жигулевске – в 20 километрах от родного города.

Клуб хотел играть на стадионе «Труд», который вмещает 500 зрителей, но не договорился с властями об аренде. «У нас была идея благоустроить «Труд», но там мы тоже столкнулись с трудностями – стадион используют для соревнований по легкой атлетике, поэтому на беговых дорожках ничего нельзя ставить.

Хотели реконструировать стадион за свой счет и играть там без арендной платы. То есть на взаимовыгодных условиях – мы делаем ремонт, мы и пользуемся стадионом. А по факту получилось – «вы делайте ремонт, но еще и за аренду платите», – рассказывал экс-гендиректор клуба Иван Киреев.

В Тольятти есть не только «Труд», но еще и 18-тысячник «Торпедо», где «Лада» когда-то рубилась в Высшей лиге (и ставила антирекорды посещаемости). Но этот вариант в «Акроне» отмели, потому что во Второй лиге стадион нужно было делить с «Ладой» и «Академией Коноплева». В итоге остановились в Жигулевске.

Там команда осталась даже после выхода в ФНЛ. На «Кристалле» «Акрон» играет бесплатно, зато обновил арену и подтянул ее под требования Первой лиги. Со стадионом «Торпедо» бы так не получилось.

Правда, все это время «Акрон» держал в уме возвращение в Тольятти – потому что жигулевский трехтысячник точно не допустят к РПЛ.

Основным вариантом было строительство собственного стадиона на 10-15 тысяч. Обсуждали вариант со сносом/реконструкцией «Торпедо», затем нашли участок под новый стадион, но вопрос уперся в деньги: на новую арену нужно несколько миллиардов рублей, а столько владелец клуба вкладывать не готов.

«Пока, видимо, вернемся к идее реконструкции стадиона «Торпедо». Это 18-тысячник, он морально устарел. Если мы договоримся с Самарской областью – потому что арена принадлежит городу, – то реконструируем этот стадион и впоследствии будем на нем играть», – рассказывал бизнесмен Павел Морозов, инвестор и основатель «Акрона».

Если же клуб выйдет в РПЛ, то проблем с лицензированием (как у «Алании» и «Оренбурга») не случится – «Акрон» просто арендует «Самара-Арену» и будет играть там. Так можно – тот же регион, Самарская область.

Откуда такое название? Кто такой инвестор Павел Морозов?

Нет, родной город Леброна Джеймса тут ни при чем. Название клуба идет от «Акрон Холдинга» – юрлица, которому принадлежит клуб. Основатель холдинга – бизнесмен Павел Морозов.

Морозов родился в поселке городского типа Новосемейкино под Самарой (в 2011-м построил там футбольную школу, которая входит в систему клуба) и уже в девяностых в школе интересовался бизнесом – в девятом-десятом классе покупал и продавал ваучеры и чеки знаменитых пирамид «Хопер-Инвест» и «Властилина». «Мне удавалось заработать какие-то деньги. Но потом я вложился в «МММ» и потерял все», – рассказывал он в интервью «Делу».

С 11 класса он вместе с друзьями по школе регулярно ездил на тольяттинский рынок запчастей, который в народе называют «Железка». Репутация у рынка была соответствующей: во времена тотального дефицита там сбывалось порядка 80% всех продаваемых запчастей в Тольятти, а их происхождение никого особо не интересовало. Зато на перепродаже удавалось очень быстро заработать.

Там Морозов и определился со сферой деятельности. «В Тольятти на небольшой площадке сбора металлолома работала саратовская компания, но она закрылась. Один из моих товарищей предложил мне арендовать эту площадку. Шел 1999-й, мне был 21 год. Опыта в работе с металлоломом никакого. Понимал одно: в стране его очень много. Я решил попробовать. В итоге связал с металлом свою жизнь», – рассказывал он.

Первая компания Морозова называлась «Прибрежный», но уже в 2001 году Морозов закрыл ее и открыл новое юрлицо – «Акрон плюс». Так зародился будущий холдинг «Акрон» с оборотом в 120 млрд рублей (по данным 2020 года). В первое время он занимался скупкой и дальнейшей перепродажей на переработку лома цветных и черных металлов.

За четыре года Морозов понял, что лом черного металла нужно экспортировать – за границей он стоил в три раза дороже, чем в России. Этим его компания занимается и по сей день, но за 20 лет бизнес капитально расширился – у «Акрона» появилось собственное предприятие по переработке, а сфера деятельности расширилась. В 2014 году очень помогло соседство с «АвтоВАЗом»:

«Наша логистика заключалась в том, что на «АвтоВАЗе» грузили новые автомобили и везли их в салоны, в салонах грузили на автовозы старые автомобили и везли к нам, – рассказывал Морозов. – В то время эта схема принесла нам хороший заработок».

Но не все у «Акрона» было гладко и идеально. В сентябре 2020 года в офисах компании в Тольятти, Самаре и Москве прошли обыски. СК подозревал, что одна из компаний ГК «Акрон» недоплатила налогов на 400 млн рублей, правоохранители предполагали, что холдинг в целом не доплатил налогов на 12 млрд рублей. Налоговая искала серые компании-посредники, которые «Акрон» мог использовать для сокрытия доходов. Однако холдинг через пару лет снял обвинения, выиграв дело в арбитражном суде.

Сейчас холдинг утилизирует не только авто, но даже железнодорожные вагоны и суда, а еще расширяет спектр металлопродукции.

«Мы развиваемся по пяти направлениям: заготовка лома черных и цветных металлов, внешнеэкономическая деятельность, производство кабельно-проводниковой продукции и металлургическое производство», – пояснял Морозов. Лом, правда, все еще остается одной из главных финансовых опор «Акрон Холдинга»: компании принадлежит более 10% российского рынка.

На фоне финансового успеха Морозов вернулся к детской любви – футболу. Он запустил собственный проект с нуля, ориентируясь на Сергея Галицкого: «Я видел его два раза в жизни. Первый раз – на пленарной сессии в Сочи, когда он зарубился с «Пятерочкой». Было видно, что человек с неуемной энергией, огромным потенциалом, максимально заряжен, все будет получаться.

Через несколько лет он запустил проект футбольного клуба. Должны быть кумиры, примеры для подражания, на которых хотелось бы равняться. В России пример – это Галицкий. Льстят сравнения с ним, но мы не сделали и 20 процентов от того, что сделал он».

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Летом 2022 года «Акрон» наконец-то договорился с властями и забрал шефство над академией имени Коноплева, которая увядала без денег. С правительством Самарской области подписали договор на 20 лет – по нему клуб обновит инфраструктуру и построит новые объекты, в том числе манеж и физкультурно-оздоровительный комплекс.

С таким багажом можно действительно думать об РПЛ. Главное, чтобы это были не просто планы.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев; VK/fcakron