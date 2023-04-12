После 24 февраля 2022 многие легионеры чемпионата России уехали из РПЛ, в том числе вингер «Рубина» Хвича Кварацхелия.

20 марта прошлого года он отыграл 87 минут против ЦСКА (1:6), а через несколько месяцев стал главной звездой Неаполя и одним из самых перспективных футболистов мира – несется к чемпионству в Италии и бьется в плей-офф Лиги чемпионов, тогда как его бывший «Рубин» ковыряется в ФНЛ, а его бывший тренер Леонид Слуцкий пока больше не тренирует.

Что именно происходило в дни, перевернувшие карьеру Хвичи?

Как Хвича уходил из «Рубина»: сыграл два матча (и даже в статусе капитана), но уже знал, что уедет

ФИФА вскоре после событий 24 февраля разрешила иностранцам уезжать из России без последствий. После 8 марта все контракты легионеров считались автоматически приостановленными до 30 июня 2022 года, клубам из других стран разрешалось подписывать уехавших из России легионеров до 7 апреля, но не более двух в каждый.

То есть у Хвичи было юридическое право приостановить контракт (действовал до лета-2024) с «Рубином» и потом вернуться. Несмотря на возможность, Кварацхелия ушел не сразу, в отличие, например, от Андерса Дрейера и Сеада Хакшабановича.

Хвича остался на матчи с «Ростовом» и ЦСКА – и в Москве даже вышел с капитанской повязкой. Правда, «Рубин» сгорел 1:6, а грузинского легионера, которому предстояло сыграть за сборную, на выходе со стадиона заметили с тремя чемоданами.

В международную паузу появились первые инсайды: Кварацхелия может не вернуться в Россию из-за угроз семье. Леонид Слуцкий рассказывал, что в окна его дома бросали камни, а отцу разбили машину. Хвича потом подтвердил – семье действительно угрожали.

«24 февраля был в России. Все уже знали, что происходит. Испытывал страх. Я много думал об этом. Все говорили, что Хвича долго не уходит, и потом все началось. Я переживал, был страх за семью, но это футбол, спорт. Думаю, [в клубе] все понимали.

Я разговаривал с Саймановым (гендиректор «Рубина» – Sports.ru) и Слуцким. Сказал, что семья – самое важное для меня. Они сказали, чтобы я поступал так, как будет лучше для меня. Было много всего, но я уже знал, что уеду. Я не мог оставаться в России. Оставалось два матча, и я сказал, что доиграю и сделаю все для команды, потому что «Рубин» многое сделал для меня. Я очень люблю этот клуб. Я себе сказал, что эти две игры должен сыграть, потому что будет некрасиво, если бы я просто сказал, что все, я уезжаю. Я был с ребятами два года, не мог просто так поступить», – рассказывал Хвича Нобелю Арустамяну.

Сначала «Рубин» приостановил контракт, а через неделю – разорвал. Объяснили «критикой и агрессией в Грузии»

24 марта «Рубин» объявил о приостановке контракта с Хвичей и пожелал ему удачи, а уже через шесть дней батумское «Динамо» удивило –оформило полноценный трансфер.

«Его агент – мой старый приятель. Он сказал, что у нас будет шанс забрать Хвичу в «Динамо» Батуми, и я сразу сказал да, – рассказал спортивный директор «Динамо» Ладо Двалишвили. – Мы заключили контракт на два года, и ближайшим летом нас ждут очень интересные события. Хвича сам будет решать, остаться или уйти. Он договорился со своим предыдущим клубом о расторжении контракта. К нам он перешел как свободный агент и в «Рубин» не вернется».

После этого в «Рубине» подтвердили: контракт действительно расторгли.

«Изначально контракт с Хвичей был приостановлен. После дополнительных переговоров, мы пошли навстречу игроку и приняли решение расторгнуть контракт с Хвичей, – объяснял клуб. – Во внимание принимали тот факт, что он и его семья в Грузии столкнулись с критикой и агрессией по причине его нахождения в российском клубе. Также это решение принято в интересах дальнейшей судьбы футболиста.

В будущем клуб будет отталкиваться от происходящего в мире. А там уже посмотрим, как будут складываться обстоятельства в стране. Клуб с Хвичей Кварацхелией постоянно на связи», – комментировал отъезд грузинского игрока «Рубин».

Слуцкий, который весной-2022 жаловался на отъезд легионеров, признался, что понимает Кварацхелию: «Что касается денег за его трансфер, то у него оставался год контракта. Хвича бы 100% воспользовался опцией от ФИФА. Не воспользоваться этим правом было глупо».

Мамука договорился с «Рубином» об уходе Хвичи. Агент работал еще с Бердыевым в нулевых

У агента Хвичи Мамуки Джугели всегда были прекрасные отношения с «Рубином», особенно с Курбаном Бердыевым и Рустемом Саймановым.

«Мы с Рустемом друзья, и я не собираюсь с ним заканчивать дружбу. Дай нам 100 лет жить, друзьями останемся», – говорил Мамука.

Мамука начинал работать с Бердыевым в первой половине нулевых, его первые клиенты появились в Казани еще в первой лиге (Давид Чаладзе забивал 20 голов за сезон). «Мамука мне как отец, опекает с 14 лет. И не только меня. Почти все грузины, играющие в России, за исключением Асатиани и Муджири, его клиенты», – вспоминал в интервью «СЭ» вратарь Нукри Ревишвили, который был дублером Рыжикова в Казани.

В последние сезоны в «Рубине» оказывались и другие футболисты Джугели: Давиташвили, Микелтадзе, Кипиани и тот же Хвича. Конечно, связь была не такая плотная, как с «Ротором», но грузин в Казани всегда хватало.

Мамука рассказывал, что неаполитанцы следили за Хвичей и общались с ним еще до 24 февраля, «Рубин» даже давал добро агенту Леонида Слуцкого Кристиану Эмиле на продажу игрока в Европу – но не получилось.

«Рубин» запросил у нас 30 млн евро. Тогда мы прекратили контакты, еще даже не начав переговоры. Мы работали над трансфером Осимхена и не могли тратить такие деньги на столь юного игрока», – рассказывал спортдир «Наполи» Кристиан Джунтоли.

Зато получилось у «Динамо» – грузинский клуб не скрывал, что выступает трамплином для трансфера Кварацхелии в Европу.

«Но я не забывал о Хвиче, – добавлял Джунтоли. – Он вернулся в Грузию и играл за «Динамо» Батуми. Мы закрыли сделку за 10 млн евро, опередив «Ювентус», «Рому» и «Реал Сосьедад». Дело в том, что он никогда не покидал наш трансферный список»

Ну а «Рубин» хоть что-то заработал?

Как минимум – солидарные выплаты за воспитание молодого игрока (а Хвиче всего 22 года). Более того, учитывая взаимоотношения Сайманова и Мамуки, кажется, что агент точно не обделил «Рубин». Но как – непонятно до сих пор.

«Есть президент «Наполи», есть Сайманов. Договоримся. Мы «Рубин» никогда в жизни не обманем. Все решится мирным путем, все хорошо. Вот «Динамо» Батуми получает рубль. От них 5-10 процентов, не помню, получает «Рубин» и остальные, но это дела уже «Динамо» Батуми», – говорил Джугели.

В «Рубине» тоже не говорили о деньгах, лишь выражали надежду получить хоть что-то.

Как рассказывал спортдир «Рубина» Олег Яровинский в интервью Сергею Егорову, казанцы все же получили деньги: «По поводу Хвичи – все вопросы к Рустему Фидаевичу. Заработал ли клуб? Конечно. Конечно. Конечно».

Фото: Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro; РИА Новости/Владимир Астапкович, Владимир Федоренко, Максим Богодвид