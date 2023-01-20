Как же тоскливо зимой без Копа дель Соль… Турнир-мем закрыли в 2015-м, там Сульшер критиковал «Спартак», а ЦСКА и «Шахтер» делили чек на 60к

История.

Копа дель Соль (Кубок Солнца) – один из главных мемов российского футбола десятых. Долгое время его называли единственный трофеем «Спартака» – команда Валерия Карпина победила в 2012-м.

Турнир считался ярчайшим зимним событием в российском футболе, как когда-то Кубок Содружества, – его транслировали «Россия-2» и «НТВ-Плюс». Но в этом году Копа дель Соль не проведут – и дело не в событиях 2022-го. Он закрылся почти 10 лет назад. И мы очень скучаем.

Что это вообще был за Кубок?

Удивительно, но Копа дель Соль, который стартовал в любимой Марбелье Юрия Семина, а потом перемещался по южному побережью, вообще не имел отношения к Испании, кроме локации. Запустили его шведский спутниковый оператор IEC и норвежская лига.

Дело в том, что скандинавские команды, как и российские, зимой регулярно проводят сборы в теплых странах – и Испания традиционно одно из самых популярных направлений. Тем более что январь-февраль – время турпотока на юг Европы с севера. И часто на матчах скандинавских команд собиралось по тысяче болельщиков, которые приезжали в Испанию отдохнуть и заодно пробивали выезд.

Все игры транслировались на страны участников – Швецию, Данию, Норвегию и даже Африку. Периодически трансляции выкупали и операторы из России и Украины, чьи клубы были хедлайнерами розыгрышей – их звали как регулярных участников еврокубков (даже «Спартак», да).

У турнира даже были небольшие призовые – общий фонд 200 тысяч евро, для победителя – 40-60 тысяч.

2010: ЦСКА вышел из группы под комментарий Уткина и судейство Эвребе, но финал с «Шахтером» отменили

В первом розыгрыше (2010-й) в турнире участвовали 8 команд. По две из Дании, Норвегии и Швеции, плюс ЦСКА и «Шахтер». Их поделили на две группы, в финал выходили победители каждой из групп, а остальные играли по матчу за третье, пятое и седьмое место (получилось забавно: две датские команды играли за третье, две шведские – за пятое, две норвежские – за седьмое).

В финал предсказуемо вышли российский и украинский клубы, но решающий матч не состоялся: на Марбелью обрушился ливень, поле затопило. Любош Михел (да, турнир судили звездные рефери) посчитал, что играть опасно для здоровья, но предложил выбирать тренерам. Мирча Луческу и Леонид Слуцкий пообщались и согласились, что риск травм слишком велик: в итоге ЦСКА и «Шахтер» признали первыми победителями турнира и между ними разделили призовой фонд. Перенести игру не могли – обе команды через день улетали из Испании.

Интересно, что на подарочном чеке текстом написано «шестьсот тысяч крон» (примерно 60 тысяч евро по тому курсу), а в правом верхнем – 500 000.

Лучшим бомбардиром первого розыгрыша стал Томаш Нецид (вместе с датчанином Мартином Вингором) – забил три гола. ЦСКА вообще прошел турнир максимально уверенно: меньше трех мячей не забивал. Организаторы даже сделали графику к турниру – правда, не особо задавались вопросами позиций: так, у ЦСКА в первом матче Щенников оказался центральным нападающим, а Алексей Березуцкий – левым форвардом.

Кстати, в первом матче ЦСКА забил комичный гол (он в итоге стал победным) – защитник «Эльфсборга» покатил мяч вратарю, тот с размаху по нему не попал, и в итоге Томаш Нецид, рванувший за мячом, добил его уже за линией.

Дальше команда Леонида Слуцкого расправилась с «Русенборгом» (4:1) и «Оденсе» (3:1) – с датчанами играли под комментарий Василия Уткина (показатель статуса события!) и судейство того самого Тома Хеннинга Эвребе (через полтора года после полуфинала «Челси» – «Барселона»).

Когда в ворота ЦСКА назначили пенальти, Уткин пошутил: «Что я вижу? Эвребе назначает пенальти? Подумать только. Просто удивительно. Вот за это? Мне казалось, за это не дают пенальти. Может быть, на испанской земле … Конечно, на турнире много скандинавских судей, но, может, у Эвребе особенная причина навещать Испанию?». А 11-метровый Акинфеев, кстати, отразил.

2011: «Спартак» получил 0:4 от «Русенборга» (постарался Макеев), а потом зажигал в Лиге Европы

Число участников расширили до 16, которые разыграли трофей по олимпийской системе.

Вместо ЦСКА из России пригласили «Спартак», а вот к шведам, датчанам и норвежцам добавились «Виктория» Пльзень, «Рапид» Бухарест и краковская «Висла» (все вылетели в первом раунде).

В первом круге «Спартак» разобрался с «Мальме» (2:1), левый фланг разрывал Дмитрий Комбаров – сначала ассистировал сопернику на автогол, а потом выкатил на линию вратарской Артему Дзюбе. А вот в следующем раунде москвичи устроились на 0:4 от «Русенборга».

Валерий Карпин после игры был явно недоволен: «Счет действительно шокирует. Но, в принципе, расцениваю матч больше как несчастный случай. За 30 минут пропустить три гола, причем из-за трех детских ошибок одного человека… Не могу винить всю команду. Сам не раз бывал в таких ситуациях – настраиваешься, выходишь, и в первые 30 минут получаешь три мяча, когда этого вообще ничего не предвещает. Честно говоря, руки в таких ситуациях, знаю по себе, опускаются. Впрочем, говорить это могу только после матча и вам, журналистам, а игрокам такого сказать не могу.

Не могу предъявить претензий игрокам по мотивации – было видно, что большинство настроены решительно. Но проходит 30 минут, и, словно очнувшись, видишь, что счет 0:3. Хочешь что-то показать, отыграться, но уже ничего не получается. Неприятно, но трагедии не произошло. И далекоидущих выводов по всей команде не стал бы делать. По кому-то конкретно – возможно».

Тем самым антигероем матча стал Евгений Макеев – вышел в первом тайме и поучаствовал в трех голах «Русенборга».

«Макеев волшебно себя чувствует сегодня», – иронизировал Уткин после двух результативных ошибок защитника за 15 минут. Досталось и вратарю Александру Беленову – да, он тогда был в «Спартаке».

То поражение припоминали Макееву и по ходу сезона – особенно после вызова в сборную через месяц. А вот что он отвечал: «Да я забыл уже про ту игру. Это был товарищеский матч, и мы тогда действительно выступили неудачно. Сейчас стараюсь исправляться».

В третьем матче на турнире «Спартак» с аналогичным счетом разгромил «Нордшелланд», а уже через пару недель выбивал из Лиги Европы «Базель» и «Аякс». Вот как команду Карпина мотивировали 0:4 в товарищеском турнире!

А в финале оказались «Шахтер» и «Карпаты», которые неожиданно обыграли более именитых соотечественников.

2012: великая победа «Спартака» – по пути обыграли «Мольде» Сульшера, а тот жаловался на грубость

В легендарном 2012-м набралось всего 12 участников: Россию представляли «Спартак» и «Анжи», Украину – только «Шахтер», а к шведам, норвежцам и датчанам добавились словенская «Олимпия» и китайский «Далянь».

«Стараемся, чтобы было как можно больше клубов, выступающих в евротурнирах. Честно говоря, держа в уме «Спартак», мы очень надеялись, что он окажется среди них. Но и в своем нынешнем статусе москвичи нам интересны», – как будто подшучивал над красно-белыми Йо Бергсванд, директор Норвежской футбольной лиги, соорганизатора турнира.

Соперников поделили по группам (причем команды играли только с тремя соперниками из пяти), а в финал выходили победители. Еще деталь регламента: при ничьей пробивали пенальти. У «Спартака» так получилось в двух матчах из трех: с «Гетеборгом» выиграли 5:4 по пенальти (а в игре было 2:2 – причем с невероятным голом от шведов), а вот «Русенборгу» после 1:1 проиграли в супердлинной серии пенальти 8:9 – Артем Ребров пропустил все 9 ударов, прилетевших в створ, кипер соперника был не лучше, пока не познакомился с ударом Федора Кудряшова.

В решающем матче группы соперником был «Мольде» Оле-Гуннара Сульшера, который еще даже не думал о «Манчестер Юнайтед». «Спартак» разобрался с соперником 3:0 – норвежцев прибили Дзюба и дважды Веллитон. Но сама игра возмутила Сульшера: «Если моя команда когда-нибудь будет играть, как «Спартак» сегодня, скажите мне об этом. Тогда я сразу закончу тренерскую карьеру. А вообще, я доволен, что мои парни играли именно в футбол и не обращали внимания на грязную игру и фолы соперника. Я бы не хотел, чтобы моя команда оставляла о себе такое же впечатление».

«Спартак» играл в футбол. Так, как и надо в него играть. А насчет грубости – это скорее к норвежцам. И к арбитрам. Все хорошо в этом турнире, вот только судейство не радует», – отвечал Карпин Сульшеру.

«Спартак» и «Мольде» набрали по 6 очков, но по личным встречам выше оказались красно-белые».

А в соседней группе «Анжи» с Самюэлем Это’О, Лахияловым, Жирковым и Тагирбековым боролся с за первое место с «Копенгагеном», набрал столько же очков, но дважды победил по пенальти, а вот у датчан было две победы в чистое время – поэтому соперником «Спартака» по финалу стал именно «Копенгаген».

И в финале случилось невероятное: при четырех тысячах зрителей Нико Пареха забил со штрафного (весьма красиво https://youtu.be/ZoaieiskKjo?t=59), и красно-белые отстояли победу, взяв свой первый трофей за много лет (пусть и на таком уровне).

В интервью «Спорт-Экспрессу» Артем Дзюба с трудом вспомнил, что он выиграл Копа дель Соль: «Был ли я тогда в «Спартаке»? По-моему, да. Эйфории не было. Наоборот, все смеялись, дурачились, что трофеи поперли».

Автор «СЭ» Александр Львов тогда не подозревал, что победа превратится в мем и оптимистично писал: «Выстраивается весьма боеспособная команда, которая, похоже, по сегодняшнему настрою и состоянию готова биться как минимум за одно из мест, которое откроет «Спартаку» заветную дорогу в еврокубки и прекратит пересуды скептиков по поводу дальнейшей судьбы его главного тренера».

2013: ЦСКА не вышел из группы с «Шахтером», а тот стал чемпионом

Украину снова представлял «Шахтер», а вот от России был только ЦСКА. Мирча Луческу, работавший с «Шахтером», не скрывал намерений: «Каждая победа добавляет энтузиазма. Мы здесь, чтобы выиграть турнир. «Шахтер» должен оставаться уважаемой командой».

Российский и украинский клуб впервые попали в одну группу, и ЦСКА из нее не вышел. А в финале дончане обыграли польский «Видзев».

«У нашей молодежи и тех, кто находится на просмотре, еще и мотивация выше, чем у основного состава, для которого очередной контрольный матч – это лишь набор формы и ничего более. Тем же, кто только стремится попасть в основу, сам бог велел играть по максимуму», – объяснял Леонид Слуцкий неудачную игру основы в первых таймах на турнире.

2014: последний турнир без клубов из России и Украины – и минимум интереса

А вот в 2014-м турнир потускнел: из-за событий в Украине российские и украинские клубы не пригласили, а их заменили латвийская «Даугава», молдавский «Костулени» и ангольская «Бенфика» Луанда. От Швеции доехал только АИК, а от Дании – середняк «Вестшелланн», который через год расформировали. Поэтому интерес был крайне низким: на трибунах собирались максимум 100-200 человек, а от трансляций отказался даже африканский вещатель Setanta Africa, несмотря на первое появление африканской команды на турнире.

Победителем впервые стал скандинавский клуб – «Стремсгодсет» из Норвегии.

В итоге в 2015-м Копа дель Соль закрыли. А через год закрылся и другой предсезонный товарищеский турнир – «Кубок Ла Манги». Он проводился с 1999-го, и там российские и украинские клубы были не так успешны: всего четыре титула (два у «Рубина», по одному – у ЦСКА и «Шахтера»).

Копа дель Соль – история.

Фото: РИА Новости/Александр Ступников; spartak.com; pfc-cska.com; fc-anji.ru; shakhtar.com