До 22 он играл в любителях и чинил партнерам микроволновки, а теперь тащит сборную Сенегала

История Булайе Диа.

У нападающего сборной Сенегала Булайе Диа уже есть гол на этом ЧМ – забил Катару. В отсутствие Садьо Мане Диа стал одним из главных футболистов этой команды.

При этом Булайе родился не в Сенегале, а во Франции. Эта история кажется похожей на десяток других (африканские команды часто привлекают таких футболистов), но путь Диа явно выделяется.

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Диа родился в Ойонна – это небольшой город на востоке Франции (около 20 тысяч населения) в департаменте Эн на границе со Швейцарией. До Женевы – всего 70 километров.

Булайе был шестым из семи детей в семье сенегальских мигрантов и с детства тянулся к футболу, играя во дворе в футболках Роналдиньо и Робиньо.

«Мы дразнили его, говорили, что он отстой. Хотя, по правде, он был очень неплох, – рассказывал старший брат Аруна. – Он говорил: «Вот увидите, когда я вырасту и добьюсь успеха в футболе, я всех вас сделаю!» А мы смеялись ему в лицо. Но его девиз по жизни: «Если я хочу, я смогу».

В местной команде он выделялся – и в 12 лет его заметил «Сент-Этьен». Диа позвали на просмотр. Отец Ноа повез его на своем «Рено» (а ехать нужно было около 170 километров).

На подъезде к Сент-Этьену автомобиль сломался – и разозленный отец, который и без того был не в восторге от увлечения сына футболом, поехал обратно на такси. Разумеется, вместе с Булайе – до базы «Сент-Этьена» он так и не доехал. Больше клуб на просмотр его не приглашал.

Затем на него обратил внимание другой топ-клуб региона – «Лион». Булайе в течение двух лет раз в месяц ездил на тренировки в «Лион», но контракт ему там не предложили. Кстати, уже в 2021-м «Лион» не стал покупать Диа, потому что 15 миллионов евро за него посчитали слишком большой суммой.

Как рассказывал Диа, тогда, в 15 лет, осталось всего три человека из тех, кого набрали в самом начале. И он был среди них. Один был физически сильнее, второй был техничным. Булайе же был самым маленьким.

«Чтобы выбрать кого-то из нас, они сделали рентгеновский снимок кисти, – рассказывал Диа. – И он определил, что другой парень вырастет больше». Булайе расстроился: все его братья высокого роста, а он не понимал, что с ним не так. Но в итоге после «Лиона» Диа все же прибавил в росте – до 180 сантиметров.

Тогда он пошел в любители – клуб «Юра Сюд». Эта команда с 2003 года играет в четвертом дивизионе – и вращается в нем уже 19 лет подряд (рекорд французского футбола). Тренер «Юра Сюд» Паскаль Мюллен хвалил Булайе: «Он всегда казался игроком с большим техническим и физическим потенциалом, намного выше среднего».

Но даже на этом уровне Булайе провел всего два года. Ему пришлось вернуться в Ойонна, так как у отца начались проблемы со здоровьем, а семью нужно было обеспечивать. Диа отучился в университете на электротехника и пошел работать. Приходилось совмещать несколько работ: составитель заказов в судоходной компании, оператор и простой электрик.

«Я говорил себе, что это все временно, чтобы потом сосредоточиться на футболе. Я сделал выбор, и для меня это было нормально», – вспоминает игрок. Диа признавался, что если бы с футболом не получилось, он остался бы дальше работать с электротехникой. Возможно, прошел бы курсы повышения квалификации.

«Эти два года научили меня простым ценностям жизни. Мне приходилось вставать очень рано утром, иногда работать ночью, пока на улице холодно, а весь мир спит. Но если однажды мне придется сделать это снова, я это сделаю», – признавался Диа.

Так продолжалось до 2017-го. Булайе все по-прежнему мечтал вернуться в футбол. Диа съездил на просмотр в Уэльс, но там не получилось найти клуб. Тогда он вернулся в «Юра Сюд» и подписал трехлетний контракт. Но это все еще был любительский футбол, где платили совсем немного.

И тут Диа расцвел: забил 15 голов в 21 матче за сезон, его заметил «Реймс». Так Булайе в 22 года подписал первый профессиональный контракт и стал играть за вторую команду «Реймса».

«Он самый скромный парень в семье, но всегда добивался того, чего хотел», – говорил брат Аруна. В дубле он проявил себя ярко – 3 гола в 6 матчах. Партнеры знали, что Булайе разбирается в электрике, поэтому периодически обращались к нему за помощью: «Они звонили мне по фэйстайму и говорили: «Сломалась микроволновка, можешь подсказать, что тут с контактами?» И я им помогал».

В тот же сезон Диа подняли в основную команду «Реймса» – он забил 4 гола в 20 матчах. На следующий сезон – 8 голов в 25 матчах. А еще через год – 16 голов в 37 играх. Партнеры по «Реймсу» подшучивали над стремительным рывком Булайе. «Хассан Камара любит меня дразнить. Когда я продлил контракт, он сказал: мне стоит позвонить в рекрутинговую компанию, ты их муза, – говорил Диа. – Заслужил ли я того, что со мной случилось? Да, но не потому, что мне пришлось помучиться, а потому, что я не терял надежду».

Конечно, Диа пришлось оставить в любительском футболе некоторые привычки – например, тогда можно было без проблем поесть мороженого перед тренировкой. На уровне «Реймса» это уже непозволительно.

После Лиги 1 он уехал в «Вильярреал» уже в статусе игрока сборной Сенегала. Ему звонил сам тренер Алиу Сиссе. «Это родина моих родителей, значит, и моя тоже. Футболка сборной Сенегала – гордость для моей семьи. Когда я впервые ее надел, это сделало всех счастливыми». Хотя родители Диа боятся смотреть его матчи – мама закрывает глаза после каждого стыка: «Мой сын получит травму!»

Сейчас Диа – один из лидеров «Салернитаны», которая вернулась в Серию А. И сборной Сенегала тоже – во всех трех матчах на ЧМ появился в старте.

«Отец всегда говорил ему, что футбол – это здорово, конечно, но он требует труда, – рассказывал все тот же брат Аруна. – Он хотел исполнить мечту, а мы знали, что он на это способен.

Он всегда спорил с отцом. И ухватился за свою мечту».

Фото: REUTERS/Molly Darlington, Stephane Mahe; instagram.com/boulaye_dia; globallookpress.com/Zheng Huansong/XinHua