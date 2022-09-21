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Реформатор Ганы: работал с Холандом, натурализовал Иньяки Уильямса и еще несколько крепких игроков

Иньяки Уильямс Иньяки Уильямс
сборная Ганы по футболу сборная Ганы по футболу
Отто Аддо Отто Аддо
Тарик Лэмпти Тарик Лэмпти
Дэниэл Африйе
Футбол Футбол

История главного тренера Отто Аддо.

Сборная Ганы в XXI веке стала одной из самых сильных африканских команд. И хотя Кубок Африки ганцы не брали уже 40 лет, на международном уровне все в порядке. Из последних пяти ЧМ Гана пропустила только один: и в Германии, и в ЮАР, и в Бразилии, и в Катаре «черные звезды» на месте, не вышли только в Россию.

Но золотое поколение сборной Ганы, которая в 2010-м не вышла в полуфинал только из-за руки Луиса Суареса, заканчивается. Поэтому на ЧМ-2022 состав у ганцев необычный.

Тренер брал титул с «Боруссией» Дортмунд и воспитывал Холанда с Мукоко. Это его первый опыт главным – и сразу на ЧМ

Тренирует Гану Отто Аддо – он сам закончил играть за Гану только в 2006-м. Звездой сборной не был, но на клубном уровне поиграл в дортмундской «Боруссии» и даже стал чемпионом в 2002 году. Удивляться не стоит: Аддо родился в Германии (родители переехали туда в 1970-х) и провел там всю карьеру игрока.

В Германию во второй половине XX века уехало довольно много ганцев – в 60-70-е годы в стране произошло несколько военных переворотов, и на волне нестабильности многие ганцы, уезжавшие в Германию учиться, там и оставались. Кроме того, немцы проще других давали политическое убежище и щедро помогали мигрантам, поэтому туда направлялись многие беженцы из Африки.

Шансов попасть в сборную Германии у Аддо фактически не было, поэтому в 1999-м он согласился играть за Гану. Та всегда активно занималась скаутингом и искала ганцев, родившихся и занимавшихся футболом в Европе (еще один пример из Германии – Кевин-Принс Боатенг).

Совпадение или нет, но именно Аддо запустил новую волну натурализации. В 2012-2015 годы он был главным скаутом сборной Ганы.

«После карьеры думал: окей, а что я могу теперь делать? Пошел в скаутинг на пару-тройку месяцев, чтобы понять, нравится ли мне это, – рассказывал Аддо. – Это было нормально. Путешествовать и смотреть матчи в одиночку было слегка необычно, потому что я тот парень, которому нравится компания. 

Потом появилась возможность поработать с командой U-19 в «Гамбурге» – ассистентом. Мне нравится работать с молодежью и вообще с людьми. Понравился этот опыт, и я решил: что ж, хочу заниматься этим до конца жизни».

Аддо поработал в «Гамбурге», «Нордшелланде», гладбахской «Боруссии» и в Дортмунде, где брал трофеи как игрок. Отто работал не главным – он бывал и ассистентом, и даже тренером по молодежи. Отвечал за переход молодых футболистов в главную команду.

«Каждый раз, когда молодого игрока поднимали в главную команду, он терялся и чувствовал себя одиноким, – вспоминал Аддо. – Они были просто цифрой в главной команде – номер 23 или 24. Никто с ними не разговаривал. И это был совершенно другой опыт».

Обязанностью Аддо было, по сути, наставничество: он общался с молодыми игроками, устраивал им встречи с главным тренером, доносил пожелания коуча молодежи и наоборот – чтобы футболисты могли адаптироваться к философии.

Аддо выделяет три ключевых элемента такой работы: индивидуальный анализ видео (обсуждение действий на тренировках), помощь в изменении подхода в игре (как проще перейти из молодежной команды во взрослую – на что обращать внимание) и главное – менторство за пределами поля.

«Один или два раза в месяц я собирал свою группу талантливых игроков: молодежь из первой команды и три-четыре лучших игрока из U-23, U-19 и U-17, – рассказывал Отто. – Иногда мы встречались и ужинали, обсуждали всякие личные вещи. Если я чувствовал, что у игрока есть проблемы, я общался с ним лично. Я всегда рядом с ними, если они хотят поговорить – кому-то это нужно больше, кому-то меньше. Мы говорили о личной жизни. Я уверен: чем лучше отношения, тем лучше я могу тренировать их, они не будут воспринимать критику от меня негативно, а воспримут ее как помощь». 

Через такие группы талантов прошли Юссуфа Мукоко и Эрлинг Холанд – Аддо много общался с ними.

«Холанда особенным делает его образ мышления. У него есть отличная физподготовка, тело спринтера, но главное – как он думает, – рассказывал Аддо про норвежца. – Он всегда старается сделать больше остальных – и в матче, и на тренировках, и в зале. У него очень, очень хороший настрой на работу, хорошая рабочая этика, он всегда хочет забивать и никогда полностью собой не удовлетворен. Если он забивает три, то хочет забить четыре. Если забивает четыре – хочет забить пять. Очень правильный образ мышления».

Работа с молодежью Аддо нравилась, но его задачи постепенно расширялись – Эдину Терзичу в Дортмунде он помогал уже как полноценный ассистент, а не просто консультант. 

А летом 2021-го Аддо ушел в сборную Ганы – помощником в штаб Милована Райеваца (это отдельная история – серб, с которым ганцы рубились еще в 2010-м, вернулся, чтобы помочь команде выйти на ЧМ, но после провала на Кубке Африки его уволили). Аддо внезапно стал главным вместо Райеваца – и именно с ним, тренером без опыта самостоятельной работы, Гана вышла на ЧМ.

У Ганы много натурализованных игроков. Летом переманили сразу шестерых, включая Иньяки Уильямса и Лэмпти

В текущем составе Ганы всего два футболиста из домашнего чемпионата – 19-летний вратарь Ибрагим Данлад и 21-летний полузащитник Дэниэл Африйе (всего 11 матчей за сборную на двоих). Остальные играют в неплохих европейских чемпионатах: Англия, Германия, Испания, Франция, Нидерланды, Бельгия, Швейцария, Сербия.

Во многом такой качественный подбор объясняется крепкой кампанией по натурализации – Отто Аддо переманил некоторых футболистов, которые вполне могли играть за европейские сборные. У семерых в команде двойное гражданство, девять человек родились в Европе: Франция, Германия, Бельгия, Англия. Некоторые просто уехали в Европу в юности и вполне могли играть за местные сборные.

Только летом 2022-го ганцы подписали шестерых новичков – среди них Иньяки Уильямс («Атлетик»), Тарик Лэмпти («Брайтон»), Мохаммед Салису («Саутгемптон»), которые оказались в заявке на ЧМ. Еще пара футболистов сменили спортивное гражданство чуть раньше – например, защитник Денис Одои из «Брюгге».

Лэмпти мог играть за Англию, Иньяки Уильямс – за Испанию. Есть защитник, 10 лет назад игравший за Бельгию

Лэмпти всерьез обсуждался в британских медиа как кандидат в сборную Англии. Операция по его привлечению в Гане велась с 2020-го – правда, тогда 22-летний Лэмпти отказался и продолжил играть за английскую молодежку. Еще в мае 2022-го он уверял, что ездил в Гану в отпуск – повидать родных и отдохнуть. А уже через два месяца сменил футбольное гражданство на ганское. И это легко объяснить. В юниорских сборных Тарик играл много, но у Англии очень сильное поколение правых защитников – по меньшей мере три-четыре футболиста опережали Лэмпти в списках Гарета Саутгейта. Он решил не ждать.

Такая же ситуация с Иньяки Уильямсом. Все наверняка слышали, как его родители перешли пустыню, чтобы добраться до Испании. Иньяки родился уже в Бильбао, всю карьеру играет в «Атлетике» (рожденный в Стране Басков становится баском), выдавал серию из 224 матчей подряд без пропуска, много играл за юниорские сборные Испании. И рассматривался как кандидат в главную сборную, тем более сейчас, когда у Луиса Энрике собралась талантливая молодежь.

«Много месяцев думал об этом, и мне помогла семья, – рассказывал Иньяки. – Президент Федерации футбола Ганы сильно настаивал на моем переходе. Это поезд в один конец, и я сел на него. В нем больше хорошего, чем плохого. Это зрелое и согласованное с семьей решение».

Ганские журналисты не очень любят таких новичков в сборной. Комментатор Карл Туфуо объяснял появление натурализованных ганцев их желанием играть на крупных турнирах – пробиться в сборную Ганы легче, чем в Англии или Испании.

«В девяти из десяти случаев у игроков, которые выбирают африканские страны, нет к ним страсти или любви, – говорил Туфуо. – Их родители предпочли бежать из Ганы, их воспитывали не как ганцев. Тот же Лэмпти рос как британец, но он бы не сыграл за сборную ни в 2022-м, ни, скорее всего, в 2026-м – Александер-Арнолд, Рис Джеймс, Триппьер, Уокер… Проще выбрать страну, где родился отец, когда не вызывают в сборную».

Впрочем, для Ганы такие переходы всегда были нормой – и братья Айю, и Кевин-Принс Боатенг формально могли играть за сборные Франции и Германии, но выбрали Гану. А Иньяки Уильямс еще и повторит судьбу Кевина-Принса. Когда тот играл за Гану, его брат Джером выбрал Германию. Младший брат Иньяки – Нико Уильямс – тоже приехал на ЧМ, но в заявке сборной Испании.

Еще один интересный пример – 34-летний Денис Одои. Он родился в Бельгии, играл за юниорские сборные и десять лет назад даже попал в главную (провел 1 матч – против Черногории – 2:2). Тогда, в 2012-м, он сомневался в выборе: «Это был товарищеский матч. Я все еще могу выступать за Гану. Играть за нее – идеальный способ открыть для себя свои корни».

Потом Одои передумал, хотел играть за Бельгию и даже критиковал Марка Вильмотса за отсутствие звонков. А в 2022-м Одои снова передумал – и выбрал Гану, за которую уже сыграл четыре матча.

Такая вот сборная Ганы приехала на ЧМ – и постарается повторить успехи из 2010-го.

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Телеграм-канал/твиттер Алфимова

Фото: REUTERS/Susana Vera, Molly Darlington; Gettyimages.ru/Andreas Rentz/Bongarts, Oliver Hardt/Bongarts, Christof Koepsel, Koji Watanabe

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