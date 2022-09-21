Реформатор Ганы: работал с Холандом, натурализовал Иньяки Уильямса и еще несколько крепких игроков

История главного тренера Отто Аддо.

Сборная Ганы в XXI веке стала одной из самых сильных африканских команд. И хотя Кубок Африки ганцы не брали уже 40 лет, на международном уровне все в порядке. Из последних пяти ЧМ Гана пропустила только один: и в Германии, и в ЮАР, и в Бразилии, и в Катаре «черные звезды» на месте, не вышли только в Россию.

Но золотое поколение сборной Ганы, которая в 2010-м не вышла в полуфинал только из-за руки Луиса Суареса, заканчивается. Поэтому на ЧМ-2022 состав у ганцев необычный.

Тренер брал титул с «Боруссией» Дортмунд и воспитывал Холанда с Мукоко. Это его первый опыт главным – и сразу на ЧМ

Тренирует Гану Отто Аддо – он сам закончил играть за Гану только в 2006-м. Звездой сборной не был, но на клубном уровне поиграл в дортмундской «Боруссии» и даже стал чемпионом в 2002 году. Удивляться не стоит: Аддо родился в Германии (родители переехали туда в 1970-х) и провел там всю карьеру игрока.

В Германию во второй половине XX века уехало довольно много ганцев – в 60-70-е годы в стране произошло несколько военных переворотов, и на волне нестабильности многие ганцы, уезжавшие в Германию учиться, там и оставались. Кроме того, немцы проще других давали политическое убежище и щедро помогали мигрантам, поэтому туда направлялись многие беженцы из Африки.

Шансов попасть в сборную Германии у Аддо фактически не было, поэтому в 1999-м он согласился играть за Гану. Та всегда активно занималась скаутингом и искала ганцев, родившихся и занимавшихся футболом в Европе (еще один пример из Германии – Кевин-Принс Боатенг).

Совпадение или нет, но именно Аддо запустил новую волну натурализации. В 2012-2015 годы он был главным скаутом сборной Ганы.

«После карьеры думал: окей, а что я могу теперь делать? Пошел в скаутинг на пару-тройку месяцев, чтобы понять, нравится ли мне это, – рассказывал Аддо. – Это было нормально. Путешествовать и смотреть матчи в одиночку было слегка необычно, потому что я тот парень, которому нравится компания.

Потом появилась возможность поработать с командой U-19 в «Гамбурге» – ассистентом. Мне нравится работать с молодежью и вообще с людьми. Понравился этот опыт, и я решил: что ж, хочу заниматься этим до конца жизни».

Аддо поработал в «Гамбурге», «Нордшелланде», гладбахской «Боруссии» и в Дортмунде, где брал трофеи как игрок. Отто работал не главным – он бывал и ассистентом, и даже тренером по молодежи. Отвечал за переход молодых футболистов в главную команду.

«Каждый раз, когда молодого игрока поднимали в главную команду, он терялся и чувствовал себя одиноким, – вспоминал Аддо. – Они были просто цифрой в главной команде – номер 23 или 24. Никто с ними не разговаривал. И это был совершенно другой опыт».

Обязанностью Аддо было, по сути, наставничество: он общался с молодыми игроками, устраивал им встречи с главным тренером, доносил пожелания коуча молодежи и наоборот – чтобы футболисты могли адаптироваться к философии.

Аддо выделяет три ключевых элемента такой работы: индивидуальный анализ видео (обсуждение действий на тренировках), помощь в изменении подхода в игре (как проще перейти из молодежной команды во взрослую – на что обращать внимание) и главное – менторство за пределами поля.

«Один или два раза в месяц я собирал свою группу талантливых игроков: молодежь из первой команды и три-четыре лучших игрока из U-23, U-19 и U-17, – рассказывал Отто. – Иногда мы встречались и ужинали, обсуждали всякие личные вещи. Если я чувствовал, что у игрока есть проблемы, я общался с ним лично. Я всегда рядом с ними, если они хотят поговорить – кому-то это нужно больше, кому-то меньше. Мы говорили о личной жизни. Я уверен: чем лучше отношения, тем лучше я могу тренировать их, они не будут воспринимать критику от меня негативно, а воспримут ее как помощь».

Через такие группы талантов прошли Юссуфа Мукоко и Эрлинг Холанд – Аддо много общался с ними.

«Холанда особенным делает его образ мышления. У него есть отличная физподготовка, тело спринтера, но главное – как он думает, – рассказывал Аддо про норвежца. – Он всегда старается сделать больше остальных – и в матче, и на тренировках, и в зале. У него очень, очень хороший настрой на работу, хорошая рабочая этика, он всегда хочет забивать и никогда полностью собой не удовлетворен. Если он забивает три, то хочет забить четыре. Если забивает четыре – хочет забить пять. Очень правильный образ мышления».

Работа с молодежью Аддо нравилась, но его задачи постепенно расширялись – Эдину Терзичу в Дортмунде он помогал уже как полноценный ассистент, а не просто консультант.

А летом 2021-го Аддо ушел в сборную Ганы – помощником в штаб Милована Райеваца (это отдельная история – серб, с которым ганцы рубились еще в 2010-м, вернулся, чтобы помочь команде выйти на ЧМ, но после провала на Кубке Африки его уволили). Аддо внезапно стал главным вместо Райеваца – и именно с ним, тренером без опыта самостоятельной работы, Гана вышла на ЧМ.

У Ганы много натурализованных игроков. Летом переманили сразу шестерых, включая Иньяки Уильямса и Лэмпти

В текущем составе Ганы всего два футболиста из домашнего чемпионата – 19-летний вратарь Ибрагим Данлад и 21-летний полузащитник Дэниэл Африйе (всего 11 матчей за сборную на двоих). Остальные играют в неплохих европейских чемпионатах: Англия, Германия, Испания, Франция, Нидерланды, Бельгия, Швейцария, Сербия.

Во многом такой качественный подбор объясняется крепкой кампанией по натурализации – Отто Аддо переманил некоторых футболистов, которые вполне могли играть за европейские сборные. У семерых в команде двойное гражданство, девять человек родились в Европе: Франция, Германия, Бельгия, Англия. Некоторые просто уехали в Европу в юности и вполне могли играть за местные сборные.

Только летом 2022-го ганцы подписали шестерых новичков – среди них Иньяки Уильямс («Атлетик»), Тарик Лэмпти («Брайтон»), Мохаммед Салису («Саутгемптон»), которые оказались в заявке на ЧМ. Еще пара футболистов сменили спортивное гражданство чуть раньше – например, защитник Денис Одои из «Брюгге».

Лэмпти мог играть за Англию, Иньяки Уильямс – за Испанию. Есть защитник, 10 лет назад игравший за Бельгию

Лэмпти всерьез обсуждался в британских медиа как кандидат в сборную Англии. Операция по его привлечению в Гане велась с 2020-го – правда, тогда 22-летний Лэмпти отказался и продолжил играть за английскую молодежку. Еще в мае 2022-го он уверял, что ездил в Гану в отпуск – повидать родных и отдохнуть. А уже через два месяца сменил футбольное гражданство на ганское. И это легко объяснить. В юниорских сборных Тарик играл много, но у Англии очень сильное поколение правых защитников – по меньшей мере три-четыре футболиста опережали Лэмпти в списках Гарета Саутгейта. Он решил не ждать.

Такая же ситуация с Иньяки Уильямсом. Все наверняка слышали, как его родители перешли пустыню, чтобы добраться до Испании. Иньяки родился уже в Бильбао, всю карьеру играет в «Атлетике» (рожденный в Стране Басков становится баском), выдавал серию из 224 матчей подряд без пропуска, много играл за юниорские сборные Испании. И рассматривался как кандидат в главную сборную, тем более сейчас, когда у Луиса Энрике собралась талантливая молодежь.

«Много месяцев думал об этом, и мне помогла семья, – рассказывал Иньяки. – Президент Федерации футбола Ганы сильно настаивал на моем переходе. Это поезд в один конец, и я сел на него. В нем больше хорошего, чем плохого. Это зрелое и согласованное с семьей решение».

Ганские журналисты не очень любят таких новичков в сборной. Комментатор Карл Туфуо объяснял появление натурализованных ганцев их желанием играть на крупных турнирах – пробиться в сборную Ганы легче, чем в Англии или Испании.

«В девяти из десяти случаев у игроков, которые выбирают африканские страны, нет к ним страсти или любви, – говорил Туфуо. – Их родители предпочли бежать из Ганы, их воспитывали не как ганцев. Тот же Лэмпти рос как британец, но он бы не сыграл за сборную ни в 2022-м, ни, скорее всего, в 2026-м – Александер-Арнолд, Рис Джеймс, Триппьер, Уокер… Проще выбрать страну, где родился отец, когда не вызывают в сборную».

Впрочем, для Ганы такие переходы всегда были нормой – и братья Айю, и Кевин-Принс Боатенг формально могли играть за сборные Франции и Германии, но выбрали Гану. А Иньяки Уильямс еще и повторит судьбу Кевина-Принса. Когда тот играл за Гану, его брат Джером выбрал Германию. Младший брат Иньяки – Нико Уильямс – тоже приехал на ЧМ, но в заявке сборной Испании.

Еще один интересный пример – 34-летний Денис Одои. Он родился в Бельгии, играл за юниорские сборные и десять лет назад даже попал в главную (провел 1 матч – против Черногории – 2:2). Тогда, в 2012-м, он сомневался в выборе: «Это был товарищеский матч. Я все еще могу выступать за Гану. Играть за нее – идеальный способ открыть для себя свои корни».

Потом Одои передумал, хотел играть за Бельгию и даже критиковал Марка Вильмотса за отсутствие звонков. А в 2022-м Одои снова передумал – и выбрал Гану, за которую уже сыграл четыре матча.

Такая вот сборная Ганы приехала на ЧМ – и постарается повторить успехи из 2010-го.

Фото: REUTERS/Susana Vera, Molly Darlington; Gettyimages.ru/Andreas Rentz/Bongarts, Oliver Hardt/Bongarts, Christof Koepsel, Koji Watanabe