Новый спортдир «Спартака» – англичанин, который из-за договорняка ушел из «Ростова» 17 лет назад. Кто он такой?

Удивляемся.

«Спартак» нашел нового спортивного директора – им станет англичанин Пол Эшуорт. Это второй заход его в Россию – в 2005-м он работал в «Ростове».

Эшуорт в «Ростове»: пригласили спортдиром, потренировал два матча и уволился из-за договорняка

17 лет назад «Ростовом» управлял Иван Саввиди. Он пригласил Эшуорта на пост спортивного директора, а главным тренером неожиданно подтянул Геннадия Степушкина из молодежки.

«Спокойно работал в дубле, собирал молодую команду, для которой уже составил график сборов, вынашивал творческие планы. Но пришлось их менять», – говорил Степушкин,

С ним «Ростов» завалил старт сезона: ничья и четыре поражения в РПЛ, вылет из 1/8 Кубка России. Дальше случилось что-то странное: тренера отстранили, но не уволили, а Эшуорта сделали исполняющим обязанности. Официальная причина – болезнь Степушкина.

Эшуорт отработал главным два матча – сыграл дома вничью с «Рубином» (1:1) и проиграл «Амкару» (0:1). В 2014-м Пол рассказал о матче с казанцами: «Главным шоком для меня было назначение на должность главного тренера. А затем меня попросили бросить игру. Проиграть матч «Рубину». Я сказал, что не намерен этого делать, и мы сыграли вничью.

Кто именно просил? Важные люди из клуба. Можно сказать, руководство команды. Президент «Ростова» Иван Саввиди знал о ситуации. Он попросил меня руководить командой в еще одном матче. Я согласился, и мы уступили «Амкару».

Первым делом я обратился к игрокам. Я дал понять, что не собираюсь проигрывать. Дело было за футболистами. Они сказали, что также не собираются проигрывать «Рубину». Вратаря Андрея Чичкина, как и меня, просили сдать игру.

Но он, как я и хотел, сказал руководству, что не будет нарочно пропускать. Капитан команды Майкл Осинов также отказался сдавать матч». Через месяц после игры с «Амкаром» Эшуорт ушел еще с поста спортивного директора «Ростова».

Одно из его главных воспоминаний о России – язык. «Это очень сложный язык, у них 36 букв в алфавите, и они отличаются от английских. Очень сложно читать. Но когда живешь в другой стране, нужно адаптироваться и не бояться делать ошибки и глупо звучать, – рассказывал Эшуорт. – Знание языка помогло мне работать. «Ростов» – большой клуб, а я был первым англичанином в РПЛ на тот момент, плюс самым молодым тренером из-за рубежа, работавшим в России. Так что я очень горжусь проведенным там временем».

От работы в России у Пола остались приятные впечатления: «На самом деле я люблю время, проведенное в «Ростове». Я люблю этот город и людей в нем. До сих пор контактирую, к примеру, с Сергеем Балахниным – в ноябре он ездил на игру «Бристоля» и «Халла».

Балахнин подтвердил, что общается с ним, и нейтрально оценил период Эшуорта в Ростове: «Я бы не ставил [провал «Ростова» в 2005-м] ему ни в заслугу, ни в какую-то вину. Там повлияли обстоятельства. Спортивный директор тогда был чисто номинальный. Эшуорта не везде пускали. Работали определенные агенты, в начале спортивного пути был Саввиди».

До и после «Ростова» Эшуорт работал в Латвии. Там его винили в давлении в чемпионской гонке

В Англии больше известен брат Эшуорта – Дэн. Сейчас он спортивный директор «Ньюкасла», а до этого работал в Футбольной ассоциации Англии и рассматривался кандидатом на должность спортивного директора в «Манчестер Юнайтед».

Пол немного поработал в английских клубах типа «Кембриджа» и «Питерборо», но большую часть карьеры провел в Латвии. Перед «Ростовом» он тренировал «Вентспилс» и дважды становился вторым в эпоху доминирования «Сконто».

«У меня есть друг Андрей Бахарев. Он был моим агентом и общался с Иваном Саввиди. У них состоялся разговор на тему того, что я мог бы стать главным тренером. Этого не произошло. Спустя год Саввиди предложил мне должность спортивного директора», – объяснял приглашение в Россию Эшуорт.

После «Ростова» Эшуорт вернулся в Латвию, но уже в «Сконто». Британские медиа даже прозвали Пола «Латвийским Моуринью» – потому что он не был профессиональным футболистом, но как тренер все равно добивался успехов. Прозвище не забыли – The Athletic вспоминал его во время интервью с Эшуортом, да и другие британские медиа так презентовали его перед игрой «Астаны» с «МЮ».

Во время работы Эшуорта в «Сконто» в Латвии вспыхнул скандал с игрой на ставках. «Динабург» из Даугавпилса, конкурента «Сконто», по версии УЕФА и Федерации футбола Латвии, сыграл в двух договорных матчах и был дисквалифицирован. Главный тренер «Динабурга» Тамаз Пертия обвинил Эшуорта в давлении – Пол говорил, что «Даугава» отдаст игру «Динабургу», который боролся со «Сконто» за третье место.

«Только с появлением в нашем футболе Эшуорта в адрес конкурирующих клубов посыпались обвинения в организации договорняков – этот человек нацелен на создание различных интриг», – рассказывал Пертия. Главный тренер «Динабурга» отмечал, что письмо с подозрениями от УЕФА поступило в федерацию за несколько недель до огласки – якобы она случилась в самый выгодный момент для «Сконто».

В итоге Пертию и владельца «Динабурга» Олега Гаврилова отстранили от футбола, а клуб расформировали.

В Латвии Эшуорт встретил будущую жену – у них трое детей. Поэтому неудивительно, что Эшуорта тянет в Восточную Европу. В начале 2010-х Пол работал в академии пары клубов Нигерии, а затем снова оказался в Латвии – в «Вентспилсе».

Последние годы: Нигерия, «Астана» и «Брайтон»

В Нигерии Эшуорт работал не только в академии – в 2015-м потренировал «Саншайн Старс». Эшуорт интересно рассказывал о Нигерии: «Были не очень веселые моменты, например, связанные с удержанием заложников. Прямо на поле! Или перенос матча по причине того, что игроки соперника серьезно пострадали по пути на игру».

По поводу заложников он рассказывал позднее: около пятидесяти человек с битами ворвались на тренировку «Саншайн Старс», забрали мячи и конусы и заставили несколько часов команду сидеть на трибунах. «Они были из какой-то государственной организации, им не платили, поэтому они и протестовали. Им казалось, что им заплатят в качестве выкупа за нас. Я пытался с ними поговорить, но в итоге мы просто ждали полицию и министров. Это должно было казаться пугающим на тот момент, но я просто был раздражен, что нам не дали провести тренировку», – улыбался Эшуорт.

В конце 2010-х Эшуорт оказался в «Астане», а в последний год работал в скаутской службе «Брайтона».

«Астана» Эшуорта обыгрывала «МЮ» в Лиге Европы, становилась чемпионом Казахстана и брала Суперкубок. «Да, «МЮ» тогда привез в Астану не первую команду, но собрался полный стадион, 30 тысяч человек, и Казахстан жил этим целый год. Этот результат и все, окружающее игру с самым большим клубом мира. Казахи очень суеверны, и когда дело дошло до жеребьевки, все они думали, что мы получим английский клуб только потому, что я работал в команде. Потом появился «Манчестер Юнайтед», и это было безумие».

В 2020-м Эшуорт стал исполняющим обязанности главного тренера «Астаны», но быстро лишился работы после поражений от брестского «Динамо» в Лиге чемпионов и «Будучности» в Лиге Европы.

«Проходимец. По всем делам и поступкам. Возможно, какие-то задачи были им и решены, но эти задачи точно не на благо клуба. Ни со спортивной, ни с имиджевой, ни с какой-либо еще точек зрения клуб от этого человека не приобрел», – рассказывал Евгений Ловчев-младший, который пересекался с Эшуортом в «Астане» в 2019-м (тот собеседовал его в скаутскую службу).

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«Если позовут в Россию – почему нет?» – говорил Эшуорт в 2018-м. Похоже, его возвращение в российский футбол произойдет совсем скоро.

Фото: eastnews.ru/AFP PHOTO/PIUS UTOMI EKPEI; russia.postsen.com; telecomasia.net