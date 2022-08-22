Cбитый летчик Карпин, «Вы кого притащили?», «Дзюба удавит родных за копейку». Незабываемые цитаты Федуна в «Спартаке»

Леонид Федун в «Спартаке» – это не только потраченные деньги, уволенные тренеры и немного трофеев. Это еще и регулярные яркие фразы, которыми владелец реагировал на происходящее.

Вот главные цитаты за 18 лет.

О 10-процентной роли тренера (ноябрь-2004)

«Общение с Невио Скалой заставило меня прийти к выводу, что даже самый выдающийся тренер может добавить команде лишь 10 процентов. 85 процентов определяет подбор игроков и еще 5 – удача ».

Через год, в октябре 2005-го, Федун немного изменил процентное соотношение: «Удаче я теперь дал бы десять процентов, футболистам – 80. Тренеру оставил бы прежнее. Подбор игроков имеет все же определяющее значение. По мере того как они сыгрываются, потенциал команды возрастает».

О даме, приятной во всех отношениях – и Черчесове (июнь-2007)

«Были ошибки в предсезонной подготовке. В команде нельзя быть дамой, приятной во всех отношениях. К игрокам нужен более требовательный подход. Поэтому мы и пригласили Черчесова ».

В 2007-м Федун расстался с Владимиром Федотовым, который, как показалось, слегка потерял раздевалку – его даже критиковал в послематчевых комментариях Егор Титов. Босс «Спартака» посчитал, что характерный Черчесов подходит «Спартаку» лучше.

О Хоттабыче и «шарам-бараме» – и Джанаеве. (декабрь-2009)

«Джанаеву надо сходить в церковь. Видимо, его кто-то заколдовал. Другого объяснения я просто не нахожу. Я не помню случаев в футболе, когда вратарь дважды подряд сам закидывал мяч себе в ворота. Такого просто не бывает. Видимо, кто-то сидел на трибуне типа старика Хоттабыча, выдергивал себе волосы из бороды и приговаривал «шарам-барам ».

В 2009-м Сослан Джанаев дважды привез голы на финише сезона – с «Крыльями» и ЦСКА. Это фактически похоронило «Спартак», у которого были хорошие шансы на чемпионство, а Федун после этого и заговорил про Хоттабыча.

О трансферной «икре» на бутерброд с маслом (февраль-2012)

«Если в этом плане все завершится успешно, это будет уже икра на бутерброд с маслом. Масло у нас уже есть ».

«Спартак» в переходном сезоне-2011/12 был успешен – и забрался в Лигу чемпионов благодаря серебру РПЛ. А Федун называл икрой новые трансферы – в частности, той зимой красно-белые вернули в Россию Динияра Билялетдинова.

О «неспортивных моментах» в борьбе за чемпионство (2013-й и 2016-й)

«В своих мемуарах я напишу, как мы потеряли титул в 2009 году. Там были и неспортивные моменты».

Интересно, что в январе 2016-го Федун чуть расширил свои же слова: « Напишу в мемуарах, почему мы дважды не стали чемпионами – в 2007 и в 2009 годах ».

В 2007-м «Спартак» уступил чемпионство «Зениту», в 2009-м – «Рубину». В первом случае отстали от петербуржцев всего на два очка, а во втором от казанцев – аж на восемь.

О сбитом летчике Карпине (июнь-2014)

«Карпин за время своего пребывания в «Спартаке» израсходовал больше 250 миллионов долларов на покупки, продав, если не ошибаюсь, на 87. Вот и все, понимаете? На 280 миллионов можно было купить трех Халков… Сбитый летчик может говорить все, но он сбитый летчик ».

Из-за этих слов у Федуна был длительный конфликт с Карпиным – но в итоге с годами они помирились, Федун смягчился и говорил, что ошибкой было только возвращение Карпина на пост главного после Эмери. А с боссом «Спартака» оказалась не согласна даже его супруга Зарема Салихова.

О «юном Месси» Давыдове (ноябрь-2014)

« Растет юный Месси – Давыдов. Дай бог мы его не захвалим . Но у нас давно не было такого парня».

Давыдов пробрался в состав «Спартака» при Мурате Якине, но сезон-2014/15 стал для него лучшим в основе красно-белых – больше он так много за «Спартак» не играл, а затем покатался по Болгарии, Латвии и транзитом через «Знамя Труда» из второй лиги оказался в «Химках».

О Дзюбе и деньгах (2014-й и 2015-й)

«Зная печальный опыт тех ребят, которые от нас уходили… В свое время тоже много писали о Ребко, Торбинском. Где они сейчас? Что, они стали счастливее, богаче? Счастливее и богаче стали их агенты, которые срубили денег и забыли про футболистов. Поэтому давайте оставим Артема в покое, ведь вы его приподняли, сделали из него бога, а сейчас уронили. Дзюбе надо выкинуть калькулятор из головы и начать тренироваться. Только через пахоту на тренировке можно застолбить за собой место и все-таки определиться».

А после ухода Дзюбы спустя год Федун добавил: « Мы потратили на воспитание Дзюбы очень много денег и времени, а оказалось, что он такой человек, который удавит за копейку родных ».

Федун очень много говорил об уходе Артема Дзюбы, когда с ним велись переговоры – поэтому переход форварда в «Зенит» стал для него больной темой.

Об отмене Нольтрофеича (май-2017)

«Всем-всем-всем фанатам поздравления! Огромное спасибо за то терпение, которое они проявляли все эти годы. Теперь я уже не Нольтрофеич ».

Прозвище Нольтрофеич за годы без титулов практически срослось с именем Федуна – босс «Спартака» обижался, но на праздновании чемпионства испытал огромное облегчение.

О передаче клуба профессионалам (июнь-2019)

«Помните, когда меня достали, я сказал: «Передаю полномочия профессионалам». Вот они мне притащили Аленичева. Я им потом говорю: вы кого притащили? А они мне: «Ну, ты же нас с собой не взял, надо было, чтобы он сидел на скамейке, а мы ему подсказывали».

В 2015-м Леонид Федун психанул и чуть не ушел из «Спартака», выступил с заявлением о передаче клуба профессионалам. А спустя четыре года вспомнил тот момент – когда в команде появился Дмитрий Аленичев, которого не было у владельца даже в списке кандидатов.

О нереальном золоте РПЛ после победы в Кубке (июнь-2022)

«Ну, к сожалению, такова судьба «Спартака». С самого начала было понятно, что чемпионами нам не стать. Весь чемпионат, так сказать, зациклен только на чемпионство одной команды . А вот в Кубке – да, в Кубке можно было победить».

Федун закольцевал свои годы в «Спартаке» – начал с Кубка и закончил Кубком. Ну точно не Нольтрофеич.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Илья Питалев, Александр Мысякин