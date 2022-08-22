Как Федун покупал «Спартак»: сначала скидывался на трансферы с Червиченко, а потом предложил 70 млн и опередил Авена

Как начиналась эпоха.

В это сложно поверить, но кажется, эпоха Леонида Федуна в «Спартаке» закончилась. Об уходе президента клуба объявил «Лукойл», который и открыл дорогу Федуну в российский футбол. Сейчас самое время вспомнить, как это было.

«Спартак» мог пойти по другому пути – если бы клуб в 2001-м купил Сафин

Нефтяная компания стала спонсором «Спартака» в 2000-м – ее привел в клуб Андрей Червиченко, который в девяностых тоже работал в «Лукойле».

«Я тогда уже начинал помогать «Спартаку». Весь этот проект с «Лукойлом» целиком и полностью делал я, – рассказывал Червиченко «Чемпионату», – тогда в компании пошел разговор, что они хотят спонсировать ЦСКА. Сказал им: «Да вы что?! Давайте развернемся в сторону красно-белых цветов и будем работать со «Спартаком».

По словам Юрия Заварзина, босс «Лукойла» Вагит Алекперов не очень хотел вкладываться в футбол – считал это непрофильным спонсорством и думал об автоспорте. Но его переубедили заместители – в частности, тогдашний вице-президент «Лукойла» Ралиф Сафин.

Сафин болел за «Спартак», даже был главой попечительского совета клуба, владел процентом акций и мог стать единоличным владельцем. Но Олег Романцев, как он вспоминал в своей книге «Правда обо мне и «Спартаке», отказался продавать ему клуб. Легендарный тренер уверен, что Сафин написал бы для клуба совершенно другую историю.

«Я очень жалею лишь о том, что в 2001 году не согласился уступить свои акции Ралифу Сафину. Это моя глобальная ошибка. Он хотел быть полноправным владельцем «Спартака». Человек классный и в футболе разбирался. Но я тогда пытался оттянуть момент, сказал: «Давайте подождем годик, и я подпишу все документы, который дают вам право на владение клубом. Не поверил ему. И он ушел. А я сейчас жалею об этом», – признавался Романцев в автобиографии.

Федун заходил в «Спартак» постепенно – помогал Червиченко с трансферами и выкупил акции не сразу

Итог решения Романцева – укрепление позиций Червиченко, который потихоньку забирал «Спартак» в начале нулевых. В 2000-м ему и Сафину продал свою долю бывший вице-президент Григорий Есауленко, затем – Юрий Заварзин. А в 2002-м Червиченко выкупил акции Романцева и Сафина.

«К сожалению, у меня нет времени на участие в управлении клубом. Поэтому буду продавать свои акции. Бессмысленно заниматься бизнесом, в котором ты не принимаешь решений», – объяснил свое решение вице-президент «Лукойла».

Параллельно футбольные планы строил и Федун. Да-да, он появился в «Спартаке» задолго до того, как завладел клубом. Покупал акции постепенно: был период, когда Федун владел 30% акций, а Червиченко – 70. В такой же пропорции они платили и за игроков. «Федун мне постоянно говорил: «Давай этого, давай того». Вот как он сейчас покупает – непонятно кого и непонятно зачем. Я отвечал: «Слушай, ну это не то, не надо их». В итоге говорил ему: «Плати сам целиком, пусть будет твой игрок», – рассказывал экс-владелец «Спартака».

Вскоре настало время, когда Федун уже платил сам – бромантановое дело, конфликт с Олегом Романцевым, протесты болельщиков из-за странных трансферов и результатов («Чемодан. Вокзал. Ростов») вынудили Червиченко продать клуб в апреле 2004 года. По оценкам СМИ, Федун заплатил около 70 миллионов долларов.

Червиченко отмечал, что Федун добросовестно помогал «Спартаку» с момента своего появления в клубе – поэтому он и согласился продать клуб именно ему.

«Когда Федун пришел, и контракт с «Лукойлом» увеличился, и свою долю он заносил исправно, в отличие от предыдущего акционера. Тут нет вопросов. Он спросил, не хочу ли продать. Я сказал – хорошо, если надумаю, продам тебе. И потом, хоть у меня и были другие предложения, не менее серьезных ребят», – рассказывал экс-президент красно-белых.

Федун же объяснял причину покупки тем, что «Спартак» ослабевал и терял лицо. Нужно было спасать.

«Было чрезвычайно обидно, когда «Спартак» начал проигрывать, хотя носил на груди логотип «Лукойла». Хотелось что-то поменять, потому что я видел, что те люди, которые там находятся, не справляются», – так Федун в интервью «Коммерсанту» объяснял свое появление в «Спартаке».

И добавлял в интервью «СЭ»: «Собственно говоря, имидж «Спартака» был одной из причин, почему мы посчитали необходимым пойти на столь решительный шаг – покупку клуба. «Спартак» напрямую идентифицировался с «Лукойлом», а нам меньше всего нужна была такая репутация. У нас было два выхода. Первый – вообще порвать с командой. Но она уже стала частью души, и, брось мы ее, она вряд ли бы выплыла. Вторым же выходом стало то, что мы и сделали».

Червиченко считал, что информационную кампанию против его президентства развернул как раз Федун.

«Заряженная ситуация теми, кто хотел купить. Я думаю, это главный покупатель и был, чтобы подтолкнуть побыстрее на продажу. Каждый хочет побыстрее, и я получал информацию, что народ исполняет заказ».

На «Спартак» после Червиченко претендовал не только Федун

В начале нулевых о «Спартаке» думал и Петр Авен (он общался с Олегом Романцевым еще до Червиченко, но тот оказался быстрее). Авен убедил «Альфа-Групп» в целесообразности покупки клуба: «Когда Червиченко решил уйти из клуба, мы снова делали подходы. Но «Спартак» быстро оказался в руках «Лукойла» и Федуна, что, в общем-то, логично. Червиченко работал в «Лукойле», был плотно связан с компанией».

Червиченко говорит, что Авен появился слишком поздно: «Когда Авен озвучил свои планы, я уже дал слово Федуну».

Кстати, Авен не оставил попыток получить клуб – его имя несколько раз всплывало в новостях о возможной продаже «Спартака» в десятых годах.

«Я был близок к тому, чтобы купить половину «Спартака». У нас там было NDA (cоглашение о неразглашении) подписано. Я PriceWaterhouse (международная консалтинговая и аудиторская компания) нанимал. Это уже не секрет сейчас. Это была никакая не инвестиция, это было чистое спонсорство и трата денег.

Но я там был не один. Я должен был это делать с партнерами. У нас была некая группа. Один из них тут выступал только что – Леонид Богуславский. Был один из наших потенциальных партнеров в этом деле. Так получилось, что некоторые члены моей команды по объективным причинам не могут сегодня быть акционерами «Спартака». Не хочу вдаваться в детали. Это была первая и главная причина, почему это рассыпалось.

Второе – мы увидели, что это будет сложное партнерство. Сегодня с «ЛУКОЙЛом», который владеет второй половиной. Мы оценили, что наверное, это очень трудно – этим делом заниматься. Сегодня как бизнес мне не кажется это перспективным».

Периодически Авен появлялся в медиа, когда в «Спартаке» что-то шло не так, и намекал, что при нем все могло быть по-другому. «Я не являюсь лицом, принимающим решения, но мне кажется, что любому человеку надо давать время, чтобы сделать команду. Поэтому хаотические изменения каждые полгода, несмотря ни на какой результат, мне кажутся ничем не оправданными. Не смею давать Федуну советы, но я бы, безусловно, давал время».

Федун и Алекперов тратили на «Спартак» личные деньги – «Лукойл» платил только по контракту

Все эти годы было Федуна считали человеком, принимающим решения в клубе. В «Лукойле» отрицали свою причастность к покупке «Спартака» и всегда подчеркивали, что Федун вкладывал свои личные деньги. Но тот признавался, что есть и другие акционеры, но не называл их имени. А спустя много лет все же признал, что часть акций принадлежит Алекперову, часть – структурам, связанным с ИФД «Капиталъ», дочерней компанией «Лукойла».

Интересно, что в 2019-м Forbes обнаружил у Алекперова даже большую долю акций «Спартака» – 36,7%, у Федуна – 32,7%. В октябре 2018-го Sport24 писал, что Алекперов решал будущее Карреры, а в апреле 2019-го – участвовал в увольнении вице-президента Наиля Измайлова и генерального директора Сергея Родионова. Тем не менее источник Sports.ru, знакомый с ситуацией, в 2020-м рассказывал Роману Муну, что Алекперов не занимается «Спартаком» вообще: «Ему футбол не интересен. Он считает, что это дело, которое не должно занимать его время. Это миф, что Алекперов принимает решение по каким-то конкретным вопросам. Да, Алекперов ходил на «Спартак» в чемпионский сезон. Но понятно, что его приглашали. Алекперов не занимается регулярным управлением. Он может на что-то повлиять, но не занимается этим, к нему не идут согласовывать отставку Карреры».

Федун и Алекперов неоднократно подчеркивали, что тратят на «Спартак» только личные деньги, а «Лукойл» лишь платит то, что должен платить по контракту.

«Компания «Лукойл» несет нагрузку около шести млн долларов в год. Мы это делаем, поскольку это одна из лучших реклам, которые мы имеем на сегодня. Все остальные затраты, которые составляют сегодня более 60 млн долларов в год, несут частные лица: я и Федун», – говорил Алекперов в 2015-м.

В апреле 2022-го Алекперов покинул пост главы «Лукойла», вскоре за ним последовал и Федун.

А теперь они оба уходят из «Спартака».

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Денис Гришкин, Виталий Белоусов