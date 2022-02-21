История красно-белого ромбика: от идеи Старостина до конфликтов клуба с обществом «Спартак»

В понедельник «Спартак» представил новый логотип. Изменения скорее косметические – скорректирована геометрия, но священный ромбик на месте. Поэтому логично поговорить об истории главного спартаковского символа.

Слева – старый, справа – новый.

Нынешняя эмблема «Спартака» появилась в 1935-м, ее придумал идеолог клуба и автор названия – Николай Старостин. Произошло все примерно в одно время и обросло красивыми легендами.

Название нового общества родилось в обсуждении в квартире на Спиридоновке. По легенде, Николай Старостин случайно посмотрел на стол, где лежала книга Рафаэлло Джованьоли «Спартак». «Нам нужен девиз, отображающий лучшие качества личности атлета: мужество, волю к победе, стойкость в борьбе, ловкость и силу, верность идее. Вождь римских гладиаторов имел все эти достоинства. Предлагаю назвать общество «Спартак»! – произнес Николай.

Так гласит легенда. Насколько она правдива – неизвестно. Владимир Маслаченко признавался, что сам Николай Старостин рассказывал ему другую версию: «Назвали так клуб в честь оппозиционного молодежного движения Эрнста Тельмана в Германии. В это закладывалась скрытая контрдинамовская идея, но этого никто не должен был понимать, иначе название бы ни при каких обстоятельствах не прошло. Отсюда и романтическая выдумка про Джованьоли».

Без разрешения высшего руководства СССР «Спартака» все равно не было бы. Николай был капитаном сборной СССР в начале 1930-х и общался с первым секретарем ЦК ВЛКСМ Александром Косаревым – он и помог при всех согласованиях.

Из-за нелюбви к «Динамо», собиравшему многих футболистов админресурсом, по легенде, родилась и эмблема «Спартака». Старостин во всем хотел быть антагонистом ведомственного клуба, поэтому и перевернул ромбик. Основатель «Спартака» эту версию не подтверждал (но и не опровергал). Интересно, что впоследствии ромбик для «Динамо» перестал быть чем-то важным – сейчас бело-голубые вообще от него отказались. Но для «Спартака» ромбик – важная мифологема, кажется, что чуть ли не каждый воспитанник говорит об эмблеме как о чем-то сакральном.

Цвета с антагонизмом напрямую точно не связаны – «Спартак» стал преемником «Красной Пресни». Эта команда играла в красно-белых цветах еще до появления «Спартака» – просто без эмблемы.

(Небольшое отступление: «Спартак» празднует столетие в 2022-м и считает годом основания 1922-й – тогда Старостины основали «Московский клуб спорта», который через год был переименован в «Красную Пресню», потом стал «Промкооперацией», уже на базе которой 13 лет спустя запустили «Спартак»).

После войны эмблема «Спартака» немного изменилась – в 1949-м белую линию отзеркалили и привели к виду, который сохранился до нашего времени. Почему? Точно мы не знаем. Основная версия – так просто эстетичнее, а Старостин провел линию слева направо, потому что был левшой. Но была и версия о том, что это символ восхождения.

«Беременный» ромб и конфликт с МФСО. «Спартак» чуть не лишили названия

Такой эмблема оставалась до девяностых. Но вскоре после развала СССР у футбольного клуба начался конфликт с одноименным МФСО – Международным физкультурно-спортивным обществом «Спартак».

Как все получилось? Всесоюзное общество «Спартак» было упразднено во время перестройки, а новое появилось уже после развала СССР. Футбольный клуб на какое-то время был единственным представителем спортивного общества, поэтому Николай Старостин, который оставался при делах до самой смерти в 1996-м, сделал жест доброй воли – когда появилось новое общество, футбольный клуб вошел в него и передал все коммерческие права на эмблему бесплатно.

Вскоре после смерти Старостина начались проблемы. Клуб постоянно ругался с МФСО, потому что боссы общества продавали права на эмблему кому угодно – и любой мог производить фактически официальную атрибутику «Спартака». А клуб пытался на ней зарабатывать – и требовал от МФСО прекратить.

Те не прекратили. «Спартак» решил, что не хочет иметь общего с руководством общества, и вышел из МФСО. Только следом возникли сложности с правами на эмблему. По документам право на классический логотип принадлежало спортивному обществу, за эксклюзивные права оно требовало у клуба большую компенсацию. Сначала Олег Романцев, затем Андрей Червиченко, а потом и Леонид Федун платить за логотип не хотели – так в 1998-м появился «беременный» ромб с упрощенной буквой С и мячом в центре.

«МФСО, возглавляемое Алешиной, в свое время приватизировало название и ромб, а сейчас планомерно уничтожает оставшиеся в живых «Спартаки». По существу, оно занимается своего рода поборами в отношении клубов. Не платите нам – значит, вы больше не «Спартак»! Вот вся политика этих людей, которые в спартаковской истории по сравнению с Вячеславом Старшиновым и Олегом Романцевым, Владимиром Шадриным и Андреем Тихоновым являются песчинками», – говорил Валерий Карпин, когда стал гендиректором клуба, а конфликт с МФСО вновь обострился.

В 2002-м на эмблеме «Спартака» с созданием РПЛ появилась звезда – в России переняли европейский опыт и стали давать звездочки за 5 чемпионств. У «Спартака» на тот момент было 9 побед в чемпионате – и клуб застыл в шаге от второй звезды. Но так и не смог сделать этот шаг, а «вторая звезда» превратилась в мем.

В 2010-м случилось обострение. Анна Алешина подала в суд и попыталась лишить московский клуб права использовать название «Спартак». Но не удалось. Название оставили.

«Футбольному московскому «Спартаку», когда им руководил Олег Романцев, было разрешено использовать (с заключением письменного договора) спартаковский ромб с футбольным мячом внутри буквы «С». Нынешнее руководство ФК «Спартак» никаких договоренностей не выполняет.

Более того, есть организации, которые заявляют, что они сами по себе. Речь идет о баскетбольном клубе «Спартак» из подмосковного Видного. Который пытается сделать какой-то свой знак «Спарта и К». Болельщики его все равно будут ассоциировать со «Спартаком». Мы готовы к сотрудничеству с любой организацией. Но мы не позволим без нашего разрешения использовать наши товарные знаки.

У нас замечательные отношения с хоккейным «Спартаком», с футбольным клубом «Спартак» из Нальчика, с баскетбольным клубом «Спартак» из Ногинска. Но есть частные владельцы команд, которые просто пользуются нашим товарным знаком. Раз они нас не видят, то и мы их не будем видеть. Тот, кто не с нами, тот, значит, против нас», – говорила Алешина.

Вторая звезда (и даже больше), классическая «С» и красно-белый мяч

Вторая звезда над ромбиком все не зажигалась, хотя пару раз за эти 10 лет «Спартак» был очень близок к чемпионству. Поэтому 15 ветеранов клуба направили открытое письмо в РФС, чтобы признали и советские чемпионства.

«Мы убеждены, что искусственно разделять историю ни в коем случае нельзя! Недопустимо начинать отсчет достижений с 1992 года, будто до него у «Спартака» и других клубов нашей страны не было чемпионских званий.

По нынешнему же регламенту выходит, что братья Старостины и Игорь Нетто, Никита Симонян и Алексей Парамонов, Ринат Дасаев и Федор Черенков, Лев Яшин и Игорь Численко, Владимир Кесарев и Виктор Царев, Всеволод Бобров и Григорий Федотов, Валентин Николаев и Альберт Шестернев и многие другие великие футболисты ничего не выигрывали. Их достижения не отражены на эмблемах клубов, которые они олицетворяют! Это же полный нонсенс! И эта ошибка нуждается в исправлении», – говорилось в письме.

На собрании РПЛ с доводами согласились. Так «Спартак» обрел не только вторую звезду, но сразу и третью, и четвертую. И другие клубы тоже смогли повесить себе звезды: ЦСКА, «Динамо» и вскоре «Зенит».

Появление звезд на эмблеме совпало с ребрендингом: «Спартак» вернул букву «С» в классических очертаниях, а также покрасил черно-белый мяч в красно-белые цвета. «Редизайн эмблемы «Спартака» – лишь часть большого проекта по ребрендингу, который реализуется впервые в истории клуба и затрагивает множество аспектов: от незначительных элементов фирменного стиля до, например, полностью перерисованного образа спартаковского гладиатора», – рассказывал тогдашний генеральный директор Роман Асхабадзе.

Новое лого понравилось многим. Например, Андрею Тихонову: «Мне эмблема понравилась. В ней современный «Спартак» сочетается с нашими историческими традициями. Логично, что мяч стал красно-белым, ведь клубные цвета «Спартака» всегда были красно-белыми. Без черного цвета. Также обратил внимание на то, что буква «С» стилизована под ретро».

В 2016-м «Спартак» помирился с МФСО – и даже заговорили о возвращении классической эмблемы. «Решение за клубом, со стороны общества будет полная поддержка. Договор уже подписан, на прошлой неделе мы отдали его на регистрацию в Роспатент. Сроки регистрации – до двух месяцев», – говорила Алешина.

Затем «Спартак» стал чемпионом – и разговоры о смене эмблемы утихли. В 2020-м тему поднял Шамиль Газизов.

«Клуб намерен использовать классический ромб в рамках программы мероприятий по 100-летию клуба. Мы обсуждаем с Nike, что старый логотип клуба станет элементом юбилейной формы с элементами ретростиля. Сейчас речь не идет о замене одного логотипа другим. В любом случае дальнейшее использование классического ромба нужно обсуждать с болельщиками и СМИ», – говорил он «Чемпионату».

И вот «Спартак» дошел до изменения логотипа. Как вам?

Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской, Александр Вильф