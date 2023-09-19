11 комментариев

Когда летом Усман Дембеле уходил из «Барселоны» в «ПСЖ», получив половину от 50 млн отступных, в комментариях отмечали: от игрока, который со скандалом уходил из «Боруссии», ничего другого ждать не приходится. Иронично: в первом туре Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет как раз с «Боруссией».

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Путь Усмана в «Боруссии» начался летом 2016-го – тогда дортмундцы выложили 35 млн евро за вингера, выстрелившего в «Ренне» в сезоне-2015/16. Еще ярче Дембеле вспыхнул в Германии: выдал сезон (10+21 во всех турнирах), после которого топ-клубы просто обязаны были прислать «Дортмунду» оффер с припиской: «Просто заткнись и возьми мои деньги».

Так и случилось: за французом пришла «Барселона», жаждущая поскорее потратить деньги от продажи Неймара на кого-то молодого и очень перспективного. Два первых летних месяца эта сага постепенно раскручивалась: руководство «Боруссии» блокировало трансфер, а Дембеле утверждал, что счастлив в клубе.

Но в августе произошла эскалация.

Дембеле во время переговоров с «Барсой» ругался с партнерами, бойкотировал тренировки и отсиживался во Франции

Шесть лет назад эту эпопею подробно освещал Павел Зиновьев. Вот полная хронология.

2 августа. Дембеле чуть не подрался на тренировке «Боруссии» с вратарем Романом Бюрки. Причина конфликта неизвестна, но это произошло на фоне новостей, что Усман – приоритетная цель «Барсы» для замены Неймару.

5 августа. «Боруссия» бьется с «Баварией» в первой официальной игре сезона-2017/18. Дембеле отдает голевую передачу, забивает послематчевый пенальти, а перед этим получает приз лучшему новичку прошлого сезона в Германии, но Суперкубок Германии едет в Мюнхен.

6 августа. «Дортмунд» улетает в Эрфурт на тестовый матч с местным клубом. Усман остается в Дортмунде на восстановительные занятия с тренером по физподготовке. L’Equipe сообщает, что «Барселона» готовится сделать первое предложение, стоимость трансфера – 100 миллионов евро.

7 августа. В офисе немецкого клуба идет размеренная работа. 100-миллионный запрос тут никто пока не видел. До Цорка и Ватцке доводят информацию, что Дембеле через своего агента дал согласие на переход в «Барселону», хотя срок его контракта истекает лишь летом 2021 года.

8 августа. Делегация «Барселоны» отправляется на встречу с боссами «Боруссии», но переговоры в Дюссельдорфе ни к чему не приводят. Дембеле тем временем постит в фейсбуке фотографию в дортмундской майке и подписывает ее клубным девизом Echte Liebe («Настоящая любовь»).

9 августа. Дембеле участвует в тренировке, после чего с недовольным лицом позирует на общекомандном фото. Позже он отписывается от официального аккаунта «Боруссии» в твиттере.

10 августа. В оговоренные 9:30 утра француз не приходит на интервью для клубного телеканала. Этому не придают особого значения в команде (может быть, проспал, бывает). 10:30 – тренировка, Дембеле по-прежнему нет на месте. Коллеги пытаются до него дозвониться – безрезультатно. Никто в клубе не в курсе, где он находится. Петер Бош выступает с комментариями: «Мы не можем выйти с ним на контакт. Надеюсь, с ним все в порядке».

11 августа. Последняя тренировка перед кубковой игрой. От Дембеле по-прежнему ни слова. Говорят, он с друзьями отсиживается в родном Верноне на севере Франции и ждет, пока руководители «Барсы» и его агент уладят все вопросы по сделке.

12 августа. «Боруссия» заочно штрафует Дембеле за пропуск тренировок и неспортивное поведение.

13 августа. Ватцке предлагает дортмундское видение разрешения конфликта. 150 миллионов евро – и «Дортмунд» отпускает Дембеле в «Барселону».

16 августа. Дембеле запрещено общаться с одноклубниками. Возвращаться в Дортмунд он не намерен.

19 августа. «Боруссия», устав от этой затянувшейся саги, которая по факту мешает всем нормально готовиться к сезону, через первых лиц доносит до руководства «Барсы» финальные требования: «Или вы до 27 августа соглашаетесь перевести нам 150 миллионов евро за игрока, или Дембеле в этом сезоне точно остается у нас».

21 августа. Дембеле покидает свое жилище и вылетает на переговоры в Барселону.

24 августа. По информации L’Equipe, «Барселона» окончательно согласовала трансфер Дембеле с «Боруссией». Сумма трансфера оценивается в 120 миллионов евро плюс 30 миллионов в качестве бонусов. Дембеле подпишет с «Барсой» 5-летний контракт.

25 августа. «Боруссия» подтверждает трансфер Дембеле в «Барселону». Сумма – 105 миллионов евро + бонусы.

Усман перед отъездом в «Барсу» изгадил два дома в Дортмунде. Один из них – Клоппа

Уже после трансфера начали появляться подробности быта Дембеле в Дортмунде – забивал он не только на тренировки. Герд Вайссенберг, который сдавал Усману дом, рассказывал: «Мусор был везде, в каждой комнате. Даже за шкафом! Однажды агент игрока предложил мне снести дом и построить на его месте новый. А ведь это дом моих родителей».

По словам Вайссенберга, Дембеле даже не отдал ключи после выселения – мужчине пришлось менять замки. Домовладелец подал на футболиста в суд: требовал в качестве компенсации 100 тысяч евро. , получил десять.

Второй дом Дембеле снимал у Юргена Клоппа. Bild пишет, что немецкий тренер владеет несколькими домами в регионе Северный Рейн-Вестфалия – один из них (в пригороде Дортмунда) он сдавал игроку «Боруссии». История закончилась похожим образом: Дембеле загадил дом, устроил там беспорядок. Немецкие медиа писали, что мама француза прямо на улице отчитывала сына за бардак и мусор.

Дембеле не сделал выводы и в «Барселоне». В 2018-м он пропустил собрание и тренировку перед матчем с «Бетисом» из-за гастроэнтерита. В дом Дембеле приехал клубный врач: болезнь он не подтвердил. Зато врач сообщил клубу, что у Дембеле в доме полно мусора.

Дембеле уже играл против «Боруссии» – но сломался через 25 минут

Зато в отношениях с «Боруссией» была чистота – Усман вежливо упоминал бывший клуб и прогресс, которого он в нем добился. Главный скандал случился без участия самого Дембеле. Осенью 2019-го председатель совета директоров «Боруссии» Ханс-Йоаким Ватцке прыгнул на Пьера-Эмерика Обамеянга: заявил, что игрок ушел из клуба из-за денег и предположил, что Обамеянг грустит, смотря Лигу чемпионов по телевизору.

Форвард «Арсенала» отбился в соцсетях: «Вам же лучше, что я никогда рассказывал о том, почему на самом деле ушел из «Боруссии». Мистер Ватцке, вы такой клоун. Помню, как вы говорили, что никогда не продадите Усмана Дембеле, а когда увидели предложение больше 100 млн евро, вы были первый, кто взял эти деньги».

Француз никак не комментировал, хотя в том сезоне «Барселона» пересеклась с «Боруссией» в группе – осенью 2019 года было слишком много проблем.

● Отказался от трансфера в «ПСЖ», так как «находится в клубе своей мечты».

● В августе отказался пройти медосмотр после игры с «Атлетиком» и улетел в Сенегал, посчитав травму несерьезной. Он вылетел на 5 недель – и пропустил первый матч с «Боруссией».

● До ноября сыграл всего в 5 матчах во всех турнирах – из-за повреждений и удаления (прямая красная против «Севильи»).

● Вернулся к ответному матчу с «Боруссией», вышел в старте, отыграл 25 минут и сломался.

Надеемся, за «ПСЖ» сможет наконец отыграть полный матч против «Боруссии».

Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm/Bongarts, Maja Hitij/Bongarts; imago sportfotodienst, Alex Gottschalk/DeFodi.de, Kirchner/Neundorf /Global Look Press