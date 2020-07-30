«Шел смотреть ВАР, но вместо спорного момента оператор снял небо и летающих птичек». История судьи из любительского футбола

Русский Марк Клаттенбург.

Быть судьей – всегда особый выбор, который не все понимают. Если сделаешь работу хорошо, никто не скажет ни слова, но если чуть ошибешься – тебе конец. И если мотивацию топ-судей еще можно понять (находишься в футбольной движухе, видишь звезд), то работа арбитром в любительских лигах оставляет вопросы.

Мы поговорили с Михаилом Сафоновым – он уже 7 лет судит в AFL и просто кайфует от своего дела. В открытом письме для Sports.ru главный арбитр лиги рассказал, как полюбил судейство, почему разговоры лучше карточек и сколько денег предлагают за пенальти.

AFL – одна из крупнейших любительских лиг России и стран СНГ. В ней принимают участие около тысячи команд и 30 тысяч игроков, есть прямые трансляции матчей, а некоторые комментировал Василий Уткин. Кстати, Sports.ru также играет в AFL.

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Я 1989 года рождения, закончил школу «Химок», играл в AFL и получил предложение посудить. Лишние деньги еще не мешали никому, поэтому согласился попробовать. Я тогда ничего не понимал со стороны судейства, но азы футбола были, ими и руководствовался. Даже правил никаких не читал – вышел и судил своими знаниями. Недавно фотографию нашел, как я первый матч судить вышел – в джинсах и с зонтиком.

Волнение, конечно было. Еще бы – впервые взял свисток. Причем он был игрушечный, купил в «Союзпечати», свистел как воробушек. Карточки тоже сам сделал: вырезал из картона, получилось криво, где-то клей вышел за края, где-то вздулось. Но прошло все хорошо – даже без пихачей и оскорблений в мой адрес.

Так и продолжил судить. Причем иногда было так, что и играл, и судил в один день. Конечно, физическая нагрузка у игроков больше, чем у судей, но в совокупности с эмоциональной нагрузкой арбитры тоже очень устают. Плюс я стараюсь двигаться: стоять в центре поля и свистеть оттуда – не моя история. Неважно, сужу финал Лиги чемпионов или Серию D – всегда стараюсь быть как можно ближе к эпизоду, чтобы свести процент ошибки к минимальному.

Ну и сразу относился к судейству серьезно. Начал все изучать, следить за арбитрами, искать свой стиль. Мне нравится Марк Клаттенбург, мне очень импонировала его манера судейства, манера общения с игроками. Он закрывал глаза на какие-то мелкие фолы, мелкие толчки в спину, разрешал английский характер борьбы. Но именно борьбы – как только начиналась грубость, он пресекал либо жесткими разговорами, либо карточками.

В любительском футболе тоже есть ВАР. Правда, иногда оператор вместо спорного момента может снять летающих птичек

Я хорошо чувствую психологическое состояние игроков – заканчивал педагогический вуз, мы там все это изучали. Даже по жестикуляции человека могу понять, что с ним сейчас, что у него на уме, заведен или не заведен. Конечно, стараюсь больше разговорами решать проблемы. Просто есть люди, на которых карточки не действуют. Подзываешь человека, говоришь максимально просто, на ты называешь, например, дружище или брат, просишь успокоиться. Дальше лучше сделать акцент, что он своим поведением только навредит команде.

Объясняешь, что идет борьба, эмоции зашкаливают, а он сейчас просто удалится и сделает команде хуже, из-за него проиграют. Говоришь, что не хочешь его удалять, хочешь, чтобы он продолжил играть и принес пользу. Обещаешь сделать такое же замечание тому, кто под него грубо подкатился. Часто такие разговоры действуют намного лучше желтых карточек, которые иногда для человека вообще ничего не значат. Показал желтую, проходит двадцать секунд, человек снова делает то же самое и получает красную.

Правда, был один матч, когда мне хотелось бросить судить. Тогда в AFL только ввели еврокубки, играли «Атлетико» и «Тоттенхэм». Там были люди, которые умели обращаться с мячом, но большее влияние оказывали как раз разговорами. Агрессия, мат, давление – было непросто. Хотелось их удалить, но я понимал, что это Лига чемпионов, если пойдут удаления в первом тайме, игра совсем сломается, а разговоров будет еще больше. Думал просто уйти и сказать: «Судите сами». Но собрался с мыслями и силами, поговорил с этими игроками, попросил капитанов их успокоить, дальше все нормально. К счастью, таких моментов немного. Бывает, конечно, что бычат и агрессивно что-то высказывают, но это редко, в основном кавказские ребята так себя ведут на эмоциях.

Многие реально не знают правил. Например, игроки уверены, что нельзя проводить замены на чужом мяче, а на самом деле можно. Хотя это абсурд: предположим, у игрока травма, а мяч у другой команды. Судье надо ждать, когда будет пауза на мяче команды с травмированным игроком? Конечно, совсем нагло срывать атаки нельзя, но делать замены на чужом мяче можно. Еще меня забавляют крики: «Реф, игра лежа!» Сейчас, правда, этого стало меньше, но совершенно не представляю, откуда взялось поверье, что лежа играть нельзя. Нельзя лежа зажимать мяч, но играть, конечно, можно.

В начале карьеры бывали ситуации, когда я не знал, какое решение принять. Играли команды, которые далеко кидали ауты и использовали их как стандарты. После одного из таких аутов мяч никого не коснулся и залетел в ворота. Сейчас-то, конечно, знаю, что это угловой, а на старте карьеры не знал. И что делать? Гол, удар от ворот, свободный, перебросить? Думаю, даже хорошо, что я не знал. Потому что если бы назначил угловой, игроки бы с ума сошли. А тогда я не засчитал гол и дал перебросить аут другой команде. Это тогда всех устроило.

Но самая забавная ситуация в моей карьере была связана с ВАР – да, в любительском футболе судьи тоже иногда смотрят повторы. Сужу, сужу, идет полуфинал крупного турнира, счет 0:0, мяч попадает в руку. Я этот момент четко вижу, был в двух метрах от эпизода. Рука была в естественном положении, девать ее некуда было. Естественно крики, оры, но все знают, что можно посмотреть ВАР. Я говорю: «Ребята, сейчас посмотрю все спокойно, давайте без нервов». И что вы думаете? Поднимаюсь к оператору, начинаем смотреть, идет атака, вот-вот должен случиться нужный эпизод. Только вместо эпизода почему-то вижу на записи небо и как птички летают. Дальше камера возвращается обратно, а эпизод уже прошел. В итоге пришлось принять на себя ответственность, оставил такое же решение, какое принял. Спустился, уверенно сказал, что на видео все было видно, игроки поверили, матч продолжился.

Сколько зарабатывает судья и предлагают ли деньги (спойлер: да)?

Интересно ли быть судьей? На самом деле зависит от матча. Конечно, когда судишь какую-нибудь низшую лигу, обычный матч, то желание одно – не ошибиться и чтобы поскорее закончилось. Когда же реально какой-то крутой матч, Лига чемпионов, когда на тебе повышенная ответственность, то эмоции просто потрясающие. Забываешь вообще обо всем, полностью погружаешься в игру. Плюс общение с людьми – и позитивное, и негативное, все оно оставляет эмоции, дает драйв. После финального свистка, если не ошибся, получаешь огромное удовольствие от проделанной работы.

Судейство – моя основная работа. В AFL уже не играю, а только сужу. Когда начинал, платили где-то 600-700 рублей за игру. Тогда судил несколько за выходные и зарабатывал немного на пиво. Сейчас лиг намного больше, матчей много, за топовые матчи платят больше – 1500-2000 за игру. Матчи в пятницу, субботу, воскресенье, понедельник, а в другие дни подключают на всякие разные турниры – работы много.

Конечно, мне предлагали деньги. Как-то еще давно подходит человек и говорит: «Нам надо победить, чтобы выйти из одной лиги в другую». И нужно, чтобы я поставил пенальти и помог в спорных эпизодах, потому что сами не справятся. За пенальти предложили 5 тысяч рублей. Я, конечно, на такую ерунду никогда не соглашался, потому что в любительском футболе все сразу видно. Хотя мысль промелькнула: «Всего лишь пенальти и 5 тысяч». Но сразу взвесил все: похоронить репутацию за 5 тысяч? Нет, оно того точно не стоит.

Я никогда не судил 11х11, но, мне кажется, большой футбол судить проще. Поле больше, пространства больше, стыков меньше, моментов меньше. Да, офсайды появляются, но есть же лайнсмены. Многие мне говорят, чтобы пошел попробовал. Недавно познакомился с человеком, который дал мне нужные контакты, собираюсь пойти на курсы – с сентября они вроде начинаются.

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Фото: afl.ru/