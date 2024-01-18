С «Сибири» сняли 4 очка – и на Востоке все запуталось. Расклады на плей-офф

Кто фаворит?

Ситуация с нарисовавшимся американским паспортом омича Федора Гордеева – мощнейший поворот сезона.

Во-первых, потому что это прецедент – и вряд ли только в «Сибири» удивились тому, что у русского игрока, не заигранного ни за какие сборные, может быть нероссийское спортивное гражданство. Это урок для многих – как и то, что незнание не освобождает от ответственности.

А во-вторых, потому что в середине января аннулировали результаты сразу четырех сентябрьских матчей с участием «Сибири» – на счастье команды, два из них и так были проиграны, даже с четверкой легионеров (-8 очков болельщики не простили бы руководству). А потому две победы Новосибирска в матчах с «Барысом» – 5:4 в овертайме и 1:0 по буллитам – недействительны. Техническая победа отдана соперникам.

Это заметно меняет ситуацию в борьбе за последнюю путевку в плей-офф на Востоке за 1,5 месяца до конца регулярки. Например, «Сибирь», просидевшая в топ-8, вылетает оттуда, но имеет матч в запасе. Но теперь в игру включился и еще один клуб – «Барыс», которому добавили два очка и срезали их у бывшего фаворита гонки. Прямо сейчас ситуация на Востоке выглядит так:

К слову, ни один из клубов не должен была тут оказаться – вот цели и задачи, которые они анонсировали в межсезонье.

● «Могу сформулировать только задачу максимум – биться за призовые места чемпионата», – это губернатор Новосибирской области объявил перед игроками «Сибири» накануне регулярки.

● «Хотим пройти второй круг», – говорил летом 2023-го президент «Барыса» Борис Иванищев о будущем сезоне.

● «Наша главная цель – Кубок Гагарина», – заявил новый президент «Амура» Александр Никитин на встрече с хоккеистами.

● В Нижнекамске были чуть скромнее, но тоже летом планировали зайти в плей-офф-2023 как можно дальше, а «Адмирал» собирался как минимум повторить прошлогодний результат с выходом во второй раунд.

Теперь же во всех этих городах понимают, что слегка погорячились летом, хотя у четырех их пяти команд теоретические шансы выполнить задачу остаются. Повезет – только одной, и многое здесь определит оставшийся календарь. При этом сложно однозначно сказать, у кого он легче.

«Нефтехимик» здорово провел новогодние и предновогодние дни, взяв 5 побед в 5 матчах и вернув себя в гонку за плей-офф еще до подарка судьбы, но дальше пошло сложнее – и лишь одна победа за последние 4 игры. При этом команда все равно бьется, кусается и делает все, чтобы зацепиться за очки – и продление контракта с Олегом Леонтьевым до конца сезона-2026/27 выглядит логично, даже если вдруг Нижнекамск закончит сезон в феврале.

А риск у этого довольно большой. У «Нефтехимика» почти поровну домашних и гостевых матчей в конце регулярки – «Сибири» о таком только мечтать, но основная часть выездов – под самый конец календаря. А нижнекамские хоккеисты очень плохо играют не при родных трибунах: только 14 очков в 26 матчах – это худший результат в лиге. Это может очень сильно подвести команду, хотя соперники там не то чтобы непобедимые.

У «Сибири» было преимущество в 4 очка перед конкурентами, но они пропали словно по щелчку Таноса. Теперь есть лишь матч в запасе при равном количестве очков с «Нефтехимиком». А еще совершенно непростая ситуация в календаре: сразу 11 матчей из оставшихся 16 – гостевые. Это может стать действительно серьезной проблемой.

При этом с соперниками на конец регулярки более-менее повезло: из действительно тяжелых матчей можно выделить лишь парочку – в Ярославле и Омске, с остальными клубами «Сибирь» вполне может бороться. Другой вопрос: в какой форме будет сама «Сибирь», которую заметно штормит по сезону. Отставка Немировски должна была взбодрить Новосибирск, но с того момента команда провела 12 матчей – 6 побед, 6 поражений. И нынешнее снятие очков вряд ли взбодрит игроков.

Вполне возможно, что половины набранных очков в оставшихся играх хватит, чтобы попасть в плей-офф, но ключевыми будут матчи с прямыми конкурентами – «Нефтехимиком» (9 и 15 февраля) и «Амуром» (2 февраля).

Несмотря на всю дальность перелетов, для «Амура» в целом нет разницы где играть – что дома, что в гостях они берут половину очков. Но соперникам летать на Дальний Восток все еще тяжко – многие, правда, уже приспособились (например, играют сразу после прилета, не заезжая в гостиницу), но в целом в таком переломе часовых поясов приятного мало.

И все же в плане соперников у Хабаровска самый сложный календарь: мало того, что выездная с «Локомотивом», так еще и три игры с «Магниткой». И вроде бы у «Амура» есть два матча в запасе перед «Нефтехимиком», но их же еще надо выиграть – и далеко не факт, что получится. Кроме того, более плотный календарь оставляешь меньше возможностей перевести дыхание.

Вообще неожиданный участник гонки. До вчерашнего дня отставание «Барыса» от восьмого места было 13 очков – и вряд ли даже в самом клубе всерьез рассчитывали бороться за что-то на финише регулярки. Но таким шансом грех не воспользоваться: всего 7 очков разницы при двух матчах в запасе перед «Нефтехимиком».

И ведь 11 матчей пройдут в Астане, что должно помочь. Но самое важное, что 5 игр из оставшихся – с прямыми конкурентами. Выиграть все – и «Барыс» невероятным образом спасет абсолютно провальный сезон. Да, выезд на Дальний Восток – непростое испытание, но нынешняя фартовая ситуация может придать сил казахстанской команде.

* * *

Хотя вопрос о последнем клубе в розыгрыше Кубка Гагарина не такой острый, как итоговое распределение мест в таблицах – а значит, и в парах первого раунда. И здесь все довольно подвижно и меняется после каждого тура. На Западе пока более менее четкие места – только у минского «Динамо» (8-е) и «Торпедо» (5-е). На Востоке же даже «Магнитка» не может быть уверена в итоговом лидерстве – у «Авангарда» еще два матча в запасе при отставании в одно очко.

И именно здесь зарыта главная интрига окончания регулярки.

Фото: РИА Новости /Владимир Федоренко; ХК «Сибирь»