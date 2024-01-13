Самое доброе видео дня: тренер «Авангарда» и судья помирились. А вот команды чуть не устроили массовую драку до матча

Омск выиграл в Хабаровске даже без топ-звена – 3:1.

Вы наверняка уже слышали историю о том, как поссорились Михаил Григорьевич с Денисом Викторовичем . Главный тренер «Авангарда» поругался с арбитром во время игры с «Амуром» в пятницу – и в трансляцию успели прорваться слова судьи: «Рот закрой, #####!».

На пресс-конференции Михаил Кравец предположил, с чем может быть связана такая резкость Дениса Наумова: «К сожалению, этот человек – мой воспитанник, он играл у меня в команде. Я достаточно хорошо к нему относился, но, видимо, где-то не дал ему играть. Может, он по-прежнему обижен».

Все это произошло в Хабаровске, где многие команды Восточной конференции играют с «Амуром» сразу два матча подряд – задумка составителей календаря, чтобы не гонять гостей на Дальний Восток несколько раз за регулярку. В случае с «Авангардом» вторую игру вообще поставили на следующий день – и в таких случаях судейская бригада чаще всего остается та же.

В общем, новая встреча Кравца с Наумовым была неизбежна. Но как же тепло она прошла – арбитр еще до игры подъехал и тепло обнял своего бывшего тренера.

В этом видео плохо слышно, но в версии с интершумом можно разобрать некоторые фразы примирившихся:

– Григорьич... На самом деле... – Да все нормально! Я тоже виноват! – Я вас уважал, уважаю и буду уважать! Я благодарен судьбе и Богу за все, что вы сделали. Без обид!

И, казалось бы, счастливое окончание истории и действительно мужской поступок с обеих сторон. Сложно было представить, что в матче могут возникнуть другие сюжеты, которые переплюнут по эмоциям это. Но командам удалось.

Еще до матча чуть не случилась массовая потасовка

Баланс сил добра и зла в природе: если где-то случилось примирение, то где-то произойдет и конфликт. Еще на предматчевой раскатке (или все же разминке? Новый вопрос российского хоккея) едва не случился бой стенка на стенку – команды выстроились напротив друг друга ближе к борту у красной линии и очень горячо разговаривали, даже дойдя до рукоприкладства.

Среди самых активных ораторов, попавших в кадр, – Семен Чистяков и Марк Верба со стороны «Авангарда» и Евгений Грачев от «Амура».

В трансляцию не попал момент, с которого начался конфликт. Но телеграм-канал «АренаБреда» со ссылкой на очевидцев уверяет, что дело было так:

«Кирилл Спиценко, воспитанник «Авангарда», а ныне игрок «Амура», пересек красную линию и это заметил Артем Чмыхов, который вытолкнул «Спицу» из зоны Омска. Команды сгруппировались на красной линии, и Евгений Грачев «бросил предьяву» Марку Вербе ударив последнего по шлему. Драки команда на команду удалось избежать только чудом».

Казалось, что рвануть это напряжение должно по ходу матча – и был конкретный момент для этого. Марк Верба еще в первом периоде получил 5-минутный штраф (без дополнительного дисциплинарного) за удар Якова Рылова в голову.

Но команды смогли сдержаться и обойтись без глобальных конфликтов. Даже когда Верба вышел со скамейки штрафников, игра была довольно спокойной.

«Авангард» по делу выиграл и без первого звена

Главный сюрприз предматчевых составов: отсутствие у Омска тройки Ткачев – Спунер – Буше. Но причина этого довольно проста и логична.

«Хотел, чтобы ребята отдохнули, – объяснил после матча Михаил Кравец. – Много сил они тратят. Если посмотреть на то время, которое в среднем они играют, то первое звено практически всегда играло 21-23 минуты. Хотел поберечь силы и дать другим возможность проявить себя.

Казалось, бы «Амуру», который и сам играет без травмированных лидеров, должно было быть проще, чем в пятницу, но на деле это оказалось не так. Вместо тройки Спунера в предматчевом протоколе оказалось звено Венгрыжановский – Холодилин – Верба, хотя прекрасно было понятно, что больше всего времени среди нападающих получат Жафяров, Прохоркин и Юрчо.

Так и вышло – каждый из низ получил больше 18 минут и место в первой спецбригаде большинства. В итоге именно это звено и сделало результат во втором периоде. Сначала Прохоркин точно попал из слота при игре 5-на-4 – и этот гол стал победным. А на 36-й минуте Жафяров удачно сыграл на добивании:

И тут уже в протокол попала вся тройка. Про полное взаимопонимание в звене говорить пока рано, как и про химию между нападающими, но то, что они, только начав сыгрываться, уже делают результат – отличный знак для «Авангарда».

Вопрос с вратарями, дико актуальный для омского клуба еще месяца полтора назад, теперь тоже не стоит. Первым номером видится Проскуряков, переживающий вторую молодость, но тут мощно выстрелил Павел Хомченко, который выиграл три из трех своих матчей на Дальнем Востоке: 109 сэйвов при 4 пропущенных (96,5% отраженных).

На второй матч с «Амуром» поставили Андрея Мишурова – и он тоже выдал отличную игру: 30 сэйвов при 31 броске. В итоге у всех трех вратарей Омска сейчас процент отраженных от 91 и выше.

А вот у Хабаровска заметные проблемы. На фоне набравшего ход «Нефтехимика» он выглядят аутсайдерами в борьбе за место в плей-офф. Кроме того, еще и «Сибирь» не особо собирается выпадать из восьмерки. Так что тренерскому штабу «Амура» нужно экстренно что-то придумывать. Для начала хотя бы научить игроков забивать при 5-минутном меньшинстве соперника.