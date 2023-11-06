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Гол «Спартака» на последней (!) секунде прибил СКА! Ротенберг вернулся, но ничего не сказал о судьях

Павел Порядин Павел Порядин
Никита Серебряков Никита Серебряков
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Алексей Жамнов Алексей Жамнов
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Красно-белые снова сделали это.

Главный хайлайт понедельника, который вам не избежать: точное попадание нападающего «Спартака» Александра Беляева в ворота СКА на последней секунде третьего периода (судя по графике, шайба залетела за 0,08 секунды до сирены – но все же нужна камера сверху и более точный секундомер).

Гол стал победным для «Спартака» в матче – хотя до этого красно-белые не вели в нем ни секунды. Такой поворот застал врасплох Романа Ротенберга.

Интересно, что «Спартак» так поступает с соперником уже второй матч подряд. В субботу при счете 3:3 красно-белые забросили в ворота «Торпедо» победную шайбу за 36 секунд до конца. Сегодня сработали еще ювелирнее.

Автор победного броска – 24-летний нападающий Александр Беляев, и для него это только второй гол в КХЛ. И год в лиге тоже второй: выпускник ханты-мансийского хоккея еще осенью 2021-го пытался закрепиться в «Нефтехимике», но довольно быстро вернулся в ВХЛ, где играл за «Ижсталь». По итогам прошлого сезона Беляев стал вторым снайпером лиги (24 гола) – и в мае 2023-го «Спартак» выменял игрока на денежную компенсацию. По данным журналиста «СЭ» Артура Хайруллина «Ижсталь» получила 3 млн рублей – и кажется, эта покупка уже окупила себя.

Впрочем, у победного гола в ворота СКА есть соавтор – нападающий Ансель Галимов, расставлявший игроков перед последней атакой и выигравший решающее вбрасывание.

«Как видел ситуацию? Две секунды до конца, Алексей Юрьевич говорит: «Галимов, звено, пошли». Ну и получилось так, что выиграл, – рассказал он в интервью «Матч ТВ». – Я знал куда отдавал – и поставил туда Беляева. Я не буду все заготовки говорить. Но все было немножко сыграно на то, что Алексей Юрьевич нас обучает. Не скажу, что я хорошо играю на вбрасываниях, но те мелочи, на которые Алексей Юрьевич акцентирует внимание, откладываются все равно. В нужный момент отложились».

У СКА было 7 удалений подряд, но Ротенберг больше не говорит про судей

Прошлый матч – с «Витязем» – Роман Ротенберг смотрел с трибун: КХЛ дисквалифицировала его за яркую речь о судействе после матча с «Авангардом». Именно поэтому было интересно следить за поведением тренера сегодня, но он решил отказаться от новых штрафов и наказаний.

«Не буду комментировать судейство. Думаю, народ все видит. Болельщики видят. На моем опыте всегда сначала дается предупреждение. Но если судьи так решили – это их право. Они полностью управляют игрой – что мне это комментировать. Значит, как есть – нам надо забивать больше, вообще нельзя удаляться. Комментарии излишни. У СКА позиция простая – мы будем полностью игнорировать судейство, не станем комментировать. Тратим слишком много эмоций на эти вещи. Так делать больше нельзя. Пусть комментируют комментаторы, журналисты, болельщики. Мы никак не будем комментировать. Это жизнь. Таков наш путь», – закончил свою речь в духе «Мандалорца» Роман Ротенберг.

Есть ли у него вопросы к арбитрам? Наверняка. С учетом того, что с середины первого периода игроков СКА удаляли 7 раз подряд, у тренера просто должны найтись слова для судей. Но он сдержался. При этом сомнительным можно было бы назвать только удаление Серебрякова за сдвиг ворот – но оно, скорее, спасало армейцев. Если б арбитр не свистнул – гол «Спартака» нужно было засчитывать.

И вообще игра в неравных составах не стала определяющей для этого матча: СКА успешно действовал вчетвером (пропустил только втроем – как раз когда Серебрякову свистнули штраф), но 6 своих минут большинства реализовать не смог.

Ударная тройка «Спартака» – 💪💪💪

Сложно сказать, когда Голдобин, Морозов и Порядин остановятся. Да хотя бы просто притормозят. Снова сумасшедший матч – снова участие в большинстве голов. Причем максимально вовремя – когда команде нужно было отыгрываться. 

Против СКА роль снайпера на себя взял Павел Порядин: точно замкнул атаку в большинстве в первом периоде – этот гол стал сотым для «Спартака» в сезоне – и очень вовремя попал в третьем.

Оба гола – с передач Голдобина, у которого уже 20+22 в 28 матчах. КХЛ аккуратно намекнула на возможное будущее величие пятерки, выложив список самых забивных троек в истории. На первом месте – легендарное трио из «Магнитки» Зарипов – Коварж – Мозякин (320 шайб в 287 матчах), а нынешнее суперзвено пока только 80-е (37 голов в 26 матчах), но время еще есть – только по Морозову с «Вегасом» нужно договориться.

Но в этот вечер все звенья красно-белых выглядели неплохо и регулярно беспокоили Серебрякова, державшего СКА в игре. Армейцы больше действовали вторым номером, планируя выжать по максимуму из своих атак, а вот «Спартак» брал их количеством. Москвичи были лучше и по количеству бросков (41:23), и по времени владения шайбой (20:31 – 13:01), и по времени в атаке (17:06 – 12:41), так что гол Беляева в итоге выглядел вполне логично.

Это уже второй матч команд в сезоне, и пока в противостоянии Жамнов vs Ротенберг счет 2-0.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Спартак – СКА 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
Дата проведения
6 ноября, 17.00, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео
0:1 – 8 Хайруллин (Толчинский, Воробьев)
1:1 – 11 Порядин (Голдобин, Чайковски)
1:2 – 44 Кадейкин (Пашнин, Гальченюк)
2:2 – 50 Порядин (Голдобин)
3:2 – 59 Беляев (Галимов)
Вратари: Рыбар 21/23 – Серебряков 38/41.

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Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press/Global Look Press; spartak.ru

22 комментария

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добрый грек
Просто экстаз.
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Rudenzik
Оператор просто лучший, вовремя выхватил физиономию Йозе Марино
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Максим Прокофьев
И это всего 2 гол 24летнено нападающего в КХЛ за всю карьеру, который играет то в 4 звене))) А лицо Ромочки бесценно, никакие деньги не подарят ему такую гамму чувств)))) СКА заслужила этого тренера! Спасибо Спартак!
+9
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Вован Азаров
Ответ гузяка
Сомнительным было еще удаление Кадейкина, а удаление Бардакова за выброс так и вовсе левое, там был рикошет от ноги.
очки купи, после выброса клюшкой по ноге попал
+7
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Макс Крыл
Ром. Может, хорош?
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Максим Столбов
Этот взгляд шикарен, надо вырезать и в рамку.
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Комнатный олень
Самурай!
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prus_3
Просто поражает какое-то тотальное невезение команды. Может Ротену в церковь сходить, покаяться в чем виноват, или еще что...
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Barsa1984
Приперли Романчика
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Дмитрий Шелема
посмотрите итоговую таблицу команд за 2007 год - СКА возвращает нам наш 2007!!)))
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AERN
Алеша очередной "сухарь" выдал. Но еще радостнее от романберга. Похоже это карма.
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igls54
Выньте у Ротенберга шайбу изо рта, в конце-то концов
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Рокко Сиффредди
в интересах сборной и всей лиги первую тройку спартачка надо перевезти в СКА
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Евгений Заботин
Ответ Рокко Сиффредди
в интересах сборной и всей лиги первую тройку спартачка надо перевезти в СКА
Боюсь, что именно так скоро и произойдет. Тройку не тройку, но кого то точно утащат.
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АдминБЦ
Ответ Рокко Сиффредди
в интересах сборной и всей лиги первую тройку спартачка надо перевезти в СКА
Они уже перевезли лучшего вратаря КХЛ минувшего сезона - теперь каждый матч стабильно получает минимум по трёшке.
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Сергей Лепехин
Ответ prus_3
Просто поражает какое-то тотальное невезение команды. Может Ротену в церковь сходить, покаяться в чем виноват, или еще что...
В какую ? Синагогу, православную, кирху
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гузяка
Ответ Вован Азаров
очки купи, после выброса клюшкой по ноге попал
есть уже в телегах покадровый разбор, было там касание
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Sgal
Фарт за деньги не купишь...
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Vshjr
А почему в статистике гол на 59-й минуте, если это 60-я? Это как первый ящик водки заканчивается 20-й бутылкой, а с 21-й начинается второй.
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zenitchyk
сразу вспомнился гол тоффоли, когда он играл за кингз. бросок со вбрасывания за 00.9 с, а залетел за 00.5. это была фантастика.
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