СКА проиграл «фарму»! Мичков ушел три недели назад, а сегодня – гол и две передачи

Ждем новых трансферов из «Сочи».

«У нас в СКА очень серьезная здоровая конкуренция. Но Матвей не может быть игроком третьего‑четвертого звена. Он должен быть тем форвардом, который делает разницу», – с такой речью для «Матч ТВ» Роман Ротенберг в начале сентября отправлял юного таланта в новую аренду.

На тот момент тренер СКА даже не предполагал, что при следующей встрече именно «Сочи» Мичкова будет в таблице выше его команды. Форвард набрал 3+4 в 7 матчах и комфортно устроился во втором звене, пока СКА мучился со своим игровым кризисом и неразберихой в составе.

Матвей, кстати, ту речь услышал – и стал форвардом, который делает разницу. По крайней мере, этим вечером. Хотя выделять его одного – неправильно; идеально играла вся тройка – с Тянулиным и Гараевым. Именно она сравняла счет на 5-й минуте.

Давайте еще раз посмотрим на эту красоту – и чуть помедленнее. Две слепых передачи – и гол Мичкова.

Артур Тянулин идеально сыграл в этом эпизоде, а во втором периоде выписал еще одну отличную голевую на Амира Гараева – Мичков сыграл в подыгрыше, разогнав атаку, и получил пас в протокол.

А в решающий момент матча в большинстве именно Матвей дирижировал пятеркой на льду. И оцените, что он сделал вместо броска:

В итоге у Тянулина и Мичкова – по 3 очка, у Гараева – 2, но это голы.

Матвей – уже третий бомбардир «Сочи», хотя провел на 4-5 матчей меньше остальных игроков. Кажется, к концу регулярки он будет соревноваться с Рендуличем за лидерство по очкам. Но, конечно, куда важнее, на каком месте в тот момент будет «Сочи»

СКА не был плох, но до идеала далеко

Армейцы моментами выглядели мощно – запирали игроков «Сочи» в зоне, владели шайбой, но, во-первых, соперник был к этому готов, а во-вторых, были проблемы с реализацией. Например, не смогли превратить в гол момент 2-в-0, когда защитников южан рядом вообще не было.

Питер все же смог сохранить интригу до последних секунд. Хотя вопросов по их игре предостаточно. Вот три случайных факта про армейцев этим вечером:

● Брэндон Лайпсик, ожидающий российский паспорт, после первого периода присел на лавку и больше не выходил, его игровое время за вечер – 3:10;

● Арсений Грицюк, проходивший подобную процедуру в предыдущих матчах, бросал как заведенный – 8 раз в створ (1 гол) и приблизительно столько же мимо. Иногда просто напрашивался пас на партнера – но нет. Не исключено, что игрок выполнял тренерское задание.

● А сам Ротенберг зачем-то взял тайм-аут в решающий момент игры, когда наевшийся соперник пробросился и не мог меняться – более того, там отбивалось звено Мичкова, не специализирующееся на обороне. Вместо того, чтобы добить атакующую молодежь «Сочи» свежей пятеркой (в составе хватает звезд на несколько спецбригад), СКА дал им отдохнуть – и через 30 секунд пропустил, как оказалось, победный гол.

Бердин – одна из причин успехов «Сочи»

СКА в итоге забросил 4 шайбы – и можно было бы задать вопрос вратарю «Сочи» Михаил Бердину, если б не один нюанс: он сделал при этом 50 сэйвов! 50! Среди них были и стопроцентные моменты гостей.

Бердин тащит нынешний «Сочи» – сенсационный скачок команды в том числе и его заслуга. При этом цифры не так уж и отличаются от того, что было в прошлом сезоне, но только сейчас к вратарю нет никаких вопросов. Если он пропустил – значит, по-другому быть не могло.

«Сочи» набирает 18 очков и остается на 4-м месте конференции – в одной победе от лидерства на Западе.

У СКА пока другие вопросы: 8-е место и 6 очков отставания от того же Мичкова. И самое главное в этой ситуации, чтобы свои проблемы Питер не стал решать за счет «фарма», из которого периодически забирает лучших игроков. История показывает, что от этого не выигрывает ни СКА, ни «Сочи», ни сами хоккеисты.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Фото: hcsochi.ru