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Смех из КХЛ: «Авангард» забросил в свои при отложенном штрафе. Гол записали на удаленного игрока – и Омск тут же пустил в большинстве

Александр Севостьянов Александр Севостьянов
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Автомобилист Автомобилист
Богдан Киселевич Богдан Киселевич
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Семен Чистяков Семен Чистяков
Авангард Авангард
Андрей Обидин Андрей Обидин
Иван Игумнов Иван Игумнов
Хоккей Хоккей

Посыпались в Екатеринбурге.

«Авангард» в кризисе. Конечно, три поражения подряд – не повод паниковать (особенно на дистанции в 68 матчей), но когда одно из них от «Нефтехимика», проигрывающего всем на старте регулярки, а другое – при неприличном преимуществе соперника на льду, то есть о чем задуматься. А ведь даже в победных матчах-2023/24 игра Омска вызывала вопросы.

В понедельник «Авангард» гостил в Екатеринбурге. И начиналось-то все неплохо: открыл счет и уверенно провел первый период. Но после перерыва «Автомобилист» полностью перевернул игру: был лучше как визуально, так и по статистике – и на точке (13-5 по вбрасываниям), и по отборам (4-0), по броскам (17-5 в створ). А главное – в счете, 3:1.

У омичей оставалось достаточно времени, чтобы вернуться в матч, но вечер для них в итоге превратился в кошмар.

На 43-й минуте они заработали большинство – голкипер «Авангарда» Андрей Мишуров при отложенном штрафе побежал меняться на шестого полевого и уже со скамейки наблюдал, как шайба катится в его ворота. Это защитник Семен Чистяков сделал подкидку на синюю линию Богдану Киселевичу.

И еще раз:

В таких ситуациях в хоккее гол записывают на того игрока соперников, кто последний коснулся шайбы. Оказалось, что это защитник «Автомобилиста» Александр Севостьянов – именно он и сфолил за пару мгновений до этого на Владимире Ткачеве, открыв тем самым ворота «Авангарда».

Это вторая шайба игрока за 6 сезонов в КХЛ – прошлая была еще за «Нефтехимик» в декабре 2021-го. Севостьянов отпраздновал такой случайный успех – и поехал на скамейку штрафников.

Теоретически у Омска еще оставались шансы на камбэк: -3 в счете, но 17:43 и гарантированные 2 минуты в большинстве. Но вместо реализации численного преимущества игроки потеряли шайбу в средней зоне, Игумнов в падении подрезал убегавшего Обидина – тот влетел в Мишурова, ворота сдвинуты, но шайба линию в том месте, где они стояли, пересекла. Арбитр Виктор Бирин посмотрел на все это – и засчитал тачдаун гол.

«В результате подножки атакующий игрок сталкивается с вратарем. Это гол», – прокомментировал решение судья на всю арену. И не поспоришь. 

Про победу «Авангарда» после такого речи уже не шло. Причем оба эпизода нельзя списать на невезение – явные индивидуальные ошибки гостей. Хотя голы получились причудливые – но первый выглядит как кармическая ответка за гол Холодилина в матче с «Нефтехимиком».

«Ястребы» проиграли три гостевых матча из трех – явно не хватает поддержки 12-тысячника. Но в «G-Drive Арене» команда сыграет только 7 октября – впереди еще 4 матча на выезде: «Динамо» Москва, «Куньлунь», «Торпедо», «Ак Барс». Риск, что «Авангард» вернется из этой серии вообще без побед, все выше и выше.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Автомобилист – Авангард 5:1 (0:1, 3:0, 2:0)
Дата проведения
25 сентября, 17.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео
0:1 – 7 Венгрыжановский (Пьянов, Игумнов)
1:1 – 21 Да Коста (Голышев)
2:1 – 32 Мэйсек (Осипов, Волк)
3:1 – 32 Обидин (Кузнецов, Зборовский)
4:1 – 42 Севостьянов ()
5:1 – 43 Обидин ()

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Фото: vk.com/hc_avangardomsk

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