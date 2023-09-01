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Хитрость дня: швед из «Барыса» убрал 4 (!) игроков «Динамо» – и пальнул в девятку. Вратарь даже не дернулся!

Понтус Оберг Понтус Оберг
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Неожиданная реализация большинства.

Понедельник в КХЛ получился насыщенным на сюжеты. В Омске 25-летний вратарь «Амура» Дмитрий Лозебников сыграл первый полный матч в лиге – и остановил «Авангард». «Нефтехимик» выгрыз первую победу в сезоне, а хоккеисты «Сочи» сенсационно раскатали в гостях «Локомотив» (5:0) – и засушил Максим Третьяк с 41 сэйвом!

При этом самый красивый момент дня произошел в Москве, где к «Динамо» приехал «Барыс». На 11-й минуте матча шведский легионер гостей Понтус Оберг подхватил шайбу в своей зоне,  ушел от прессингующего соперника (в эпизодической роли – Максим Джиошвили), затащил шайбу в чужую зону, но не стал ждать, пока все партнеры закатятся – а просто пошел на ворота. 

Еще раз, чуть медленнее – и в финальной фазе:

Игроков в синем всего четверо – москвичи играли в меньшинстве (так бы швед всю пятерку обхитрил). Во многом из-за этого нападающему «Барыса» удалось забить так нестандартно. Спецбригада «Динамо» была уверена, что Оберг затащил шайбу в зону, чтобы его партнеры расставились – и уже готовились, что он уйдет на борт.

А итоге Понтусу оставили слишком много пространства:

И он просто пошел в эту коробочку, понимая, что она не успеет захлопнуться.

Но удачное начало и такой шедевр не сильно помогли «Барысу» этим вечером – гости упустили победу с 1:3 в последние 10 минут третьего периода, а потом еще пропустили в овертайме.

У Оберга – в этом сезоне уже 2+0, но у казахстанской команды – 0 побед и предпоследнее место на Востоке.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Динамо Москва – Барыс 4:3 (1:1, 0:1, 2:1)
Дата проведения
11 сентября, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 11 Оберг ()
1:1 – 15 О'Делл (Пакетт, Гусев)
1:2 – 28 Шестаков (Старченко, Данияр)
1:3 – 50 Ногьер (Борисевич)
2:3 – 54 Уил (О'Делл, Гусев)
3:3 – 56 Уил (Гусев, Менелл)
4:3 – 63 Пыленков (Ильенко)

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