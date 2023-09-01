Неожиданная реализация большинства.

Понедельник в КХЛ получился насыщенным на сюжеты. В Омске 25-летний вратарь «Амура» Дмитрий Лозебников сыграл первый полный матч в лиге – и остановил «Авангард». «Нефтехимик» выгрыз первую победу в сезоне, а хоккеисты «Сочи» сенсационно раскатали в гостях «Локомотив» (5:0) – и засушил Максим Третьяк с 41 сэйвом!

При этом самый красивый момент дня произошел в Москве, где к «Динамо» приехал «Барыс». На 11-й минуте матча шведский легионер гостей Понтус Оберг подхватил шайбу в своей зоне, ушел от прессингующего соперника (в эпизодической роли – Максим Джиошвили), затащил шайбу в чужую зону, но не стал ждать, пока все партнеры закатятся – а просто пошел на ворота.

Еще раз, чуть медленнее – и в финальной фазе:

Игроков в синем всего четверо – москвичи играли в меньшинстве (так бы швед всю пятерку обхитрил). Во многом из-за этого нападающему «Барыса» удалось забить так нестандартно. Спецбригада «Динамо» была уверена, что Оберг затащил шайбу в зону, чтобы его партнеры расставились – и уже готовились, что он уйдет на борт.

А итоге Понтусу оставили слишком много пространства:

И он просто пошел в эту коробочку, понимая, что она не успеет захлопнуться.

Но удачное начало и такой шедевр не сильно помогли «Барысу» этим вечером – гости упустили победу с 1:3 в последние 10 минут третьего периода, а потом еще пропустили в овертайме.

У Оберга – в этом сезоне уже 2+0, но у казахстанской команды – 0 побед и предпоследнее место на Востоке.

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