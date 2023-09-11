Что изменилось?

Совсем недавно мы вспоминали иностранцев, которые сбежали из КХЛ после 24 февраля – не дожидаясь плей-офф или сыграв там 1-2 матча. И вот что интересно: больше половины из них – финны, 11 из 20 (притом что они и близко не в большинстве среди уехавших в 2022-м вообще). Например, из 22 шведов, чьи команды вышли в плей-офф, досрочно покинули Россию только трое. Из восьми чехов ни один не уехал раньше времени.

Финнов в итоге в сезоне КХЛ-2023/24 вообще нет – ни одного. Один мог бы быть – Теему Пулккинен – но в условиях сокращенного лимита так и не нашел подходящего варианта, хотя была информация о переговорах с «Барысом» и «Салаватом Юлаевым».

Чехов и шведов остались единицы. И тут интересно вспомнить, как изменился состав иностранцев в КХЛ за 15 лет.

Сразу любопытная деталь: в дебютном сезоне лиги самыми популярными иностранцами были чехи. Павел Брендл из «Торпедо» тогда стал лучшим снайпером, Ягр миссионерствовал в «Авангарде», тройка Ролинек – Марек – Кудрна зажигала в «Магнитке», Иргл и Вашичек – в «Локомотиве», Рахунек и Чаянек – в «Динамо». К сезону-2021/22 представительство чехов в КХЛ скатилось на четвертое место, а топовый уровень из них тянули человек пять. Это не только вопрос отношения чехов к КХЛ и наоборот – в целом глубина таланта чешских игроков за эти 10-15 лет здорово просела, их и в НХЛ стало заметно меньше.

Еще одна деталь: два года назад на первое место вырвались шведы. Причем среди них почти не было звезд. Показательный пример: лучшим шведским бомбардиром сезона стал Мальте Стремвалль из «Сочи». И в лиге он был только 39-м. Парадокс, который можно объяснить только тем, что шведы охотнее других ехали в КХЛ и их проще было разглядеть на всяких евротурах, чем североамериканцев.

Сейчас ситуация изменилась – и посмотрите, как выросло представительство игроков из США. В 2008-м при лимите в 5 иностранцев их было шестеро. В этом сезоне при лимите в 3 иностранца – в два раза больше. И не у всех команд закрыты слоты – по ходу сезона их может стать еще больше.

Стабильно высокий уровень держат канадцы. Сейчас их почти столько же, как было 15 лет назад, несмотря на сокращение лимита. Причем у канадцев довольно высокая ротация, они на самом деле не так легко адаптируются в России, да и клубы нередко берут их как котов в мешке. Зато их очень много – за океаном всегда есть десятки точно таких же.

Показательно в этом смысле распределение иностранцев среди тех, кто приехал в российские клубы КХЛ после 24 февраля 2022-го. Две трети – из Канады и США. И это мы не брали для чистоты эксперимента минское «Динамо» и «Барыс», где, во-первых, нет лимита, во-вторых традиционно много именно североамериканцев. В этих двух клубах в начале сезона заявлено 13 игроков из Северной Америки, и 11 из них приехали в КХЛ после 24 февраля 2022-го, а еще один прошлым летом сменил покинувший лигу «Йокерит» на «Барыс».

А тут полный список всех легионеров, которые приехали в российские клубы с прошлой весны.

Конечно, КХЛ сейчас очень далека от международной лиги, какой ее видели создатели и о какой мечтали мы 15 лет назад. Сокращение лимита, политическая обстановка, падение рубля, в конце концов – все это не могло не сказаться и на уровне лиги, и на качестве и количестве легионеров.

Золотое время КХЛ как международной лиги пришлось на середину 2010-х.

Но что интересно: до того, как случилось то, что случилось в феврале 2022-го, в целом по лиге было намного больше иностранцев, чем в первых сезонах. И даже сейчас их не намного меньше, чем в 2008-м – и это при сокращенном лимите и с учетом начала сезона (по итогам полного иностранцев всегда больше, чем на старте).

Да, в первую очередь, сказывается фактор «Куньлуня» – в 2008-м его еще не было, а иностранцев там много. Но в каком-то смысле это, наверное, говорит еще и о том, что лига прошла определенный путь (и не только вниз) и, несмотря на все обстоятельства, остается достаточно привлекательной для легионеров. В разное время для разных. Была мода на чехов, на шведов, на финнов, а сейчас вот на американцев.

Фото: ak-bars.ru/Вадим Китаев ; hcamur.ru