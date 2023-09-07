12 комментариев

И кто из клубов больше пострадал?

Весной 2022-го из КХЛ случился массовый отток легионеров. Тогда уехали 82 человека, из которых вернулись – к следующему сезону или через год – только трое. 40 – доиграли плей-офф со своими командами и только после этого ушли. У кого-то закончился контракт, кто-то его разорвал, а кто-то и рад был остаться, да не нашлось вариантов.

20 человек оставили свои клубы сразу или почти сразу – либо даже не дождавшись начала плей-офф, либо после 1-2 матчей, либо после первого раунда, как О’Делл и Петтерссон из «Динамо».

Если помните, тогда был чудной сезон, в котором КХЛ взяла долгую паузу в интересах сборной России на Олимпиаде. Еще и ковидные сводки вмешались, в итоге регулярку, остановленную в начале января, решили не доигрывать, а сразу начать с плей-офф. Да еще и неполным составом, потому что «Йокерит» снялся, и «Спартак» прошел во второй раунд автоматом. А был уже март, спустя неделю с лишним после памятных событий.

И мы решили посмотреть, как и где играли иностранцы, после того как уехали из КХЛ. 80+ человек слишком много, поэтому взяли только тех, кто натурально сбежал, оставив свои команды рубиться в плей-офф без важных игроков, а по большей части вообще лидеров.

Больше всех пострадал «Салават Юлаев», где уже ко второй игре плей-офф не осталось ни одного из шести иностранцев, включая даже обладателя белорусского паспорта Плэтта. Троих потеряла «Сибирь». Несколько команд лишились 1-2 игроков.

И куда же они все отправились? Самое популярное направление – Швейцария. 8 человек уехали туда сразу, еще трое чуть позже. Трое пополнили шведские клубы, столько же добрались в Элитсериен с пересадкой. Трое первым делом рванули в Америку. Четверо – в Финляндию. По одному – в Данию и... обратно в Россию.

Погнали в детали.