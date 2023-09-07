12 комментариев

Про КХЛ
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Легионеры, сбежавшие из КХЛ после 24 февраля. Где они сейчас?

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И кто из клубов больше пострадал?

Весной 2022-го из КХЛ случился массовый отток легионеров. Тогда уехали 82 человека, из которых вернулись – к следующему сезону или через год – только трое. 40 – доиграли плей-офф со своими командами и только после этого ушли. У кого-то закончился контракт, кто-то его разорвал, а кто-то и рад был остаться, да не нашлось вариантов. 

20 человек оставили свои клубы сразу или почти сразу – либо даже не дождавшись начала плей-офф, либо после 1-2 матчей, либо после первого раунда, как О’Делл и Петтерссон из «Динамо».

Если помните, тогда был чудной сезон, в котором КХЛ взяла долгую паузу в интересах сборной России на Олимпиаде. Еще и ковидные сводки вмешались, в итоге регулярку, остановленную в начале января, решили не доигрывать, а сразу начать с плей-офф. Да еще и неполным составом, потому что «Йокерит» снялся, и «Спартак» прошел во второй раунд автоматом. А был уже март, спустя неделю с лишним после памятных событий.

И мы решили посмотреть, как и где играли иностранцы, после того как уехали из КХЛ. 80+ человек слишком много, поэтому взяли только тех, кто натурально сбежал, оставив свои команды рубиться в плей-офф без важных игроков, а по большей части вообще лидеров.

Больше всех пострадал «Салават Юлаев», где уже ко второй игре плей-офф не осталось ни одного из шести иностранцев, включая даже обладателя белорусского паспорта Плэтта. Троих потеряла «Сибирь». Несколько команд лишились 1-2 игроков.

И куда же они все отправились? Самое популярное направление – Швейцария. 8 человек уехали туда сразу, еще трое чуть позже. Трое пополнили шведские клубы, столько же добрались в Элитсериен с пересадкой. Трое первым делом рванули в Америку. Четверо – в Финляндию. По одному – в Данию и... обратно в Россию. 

Погнали в детали.

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12 комментариев

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Epicman
Почему "сбежавшие"? Они тут под стражей были что ли?
+26
-5
+21
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mr.merfi
"Сбежавшие"? Как владелец сайта из Белоруссии или как-то по иначе?
+16
-3
+13
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botev
по-моему, автор "статьи" употребляет чрезмерно сильное слово "сбежавшие"
+8
-2
+6
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Дядя Федор Макларен
Да простит меня редакция отдела "Хоккей", но не про это на главной в этот день должно у них быть...
+6
-1
+5
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papa buba diop
Витька Тихонова чо забыли? Щас в Америке с детьми с семьей, Витек в полном порядке
+3
-1
+2
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Valery McCane
Ответ Epicman
Почему "сбежавшие"? Они тут под стражей были что ли?
ну, как с вахты ты сбежишь домой на юг, не доработав, так и они сбежали.
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Shaiba Bash
Таких классных легов потеряли
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Soap74
Олкинуора после "побега" из Металлурга нигде толком и не заиграл. Зато Василий провёл шикарный плей-офф 2022
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Asl Ali
Покка, Харти, Метсола и Секстон конечно же потери для лиги. очень хороши были . особенно метсола. лучший . какие спасения совершал ух
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thefl
Авангард больше всех потерял, лишившись двух лучших защитников, потерял шанс выйти в финал, так как на 4 защитниках кубок не выиграть
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Токмаков Олег
Ответ Shaiba Bash
Таких классных легов потеряли
Они сами себя потеряли . другим легам, что выступают до сих пор в КХЛ политика в не спорта .
+3
-3
0
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