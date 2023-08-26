13 комментариев

А еще перелез к болельщикам.

Со СКА не соскучишься. Накануне армейцы хитро расторгли контракт Николая Прохоркина руками «Сочи», в пятницу днем анонсировали трансфер Гальченюка переозвучкой «Джентльменов», а вечером превратили предсезонный матч с «Сибирью» (6:3) в шоу Романа Ротенберга.

Что же случилось на турнире имени Николая Пучкова, который продолжается в Петербурге?

1. В конце второго периода защитник гостей Илья Морозов жестко встретил армейца Захара Бардакова у борта – нападающий видел соперника, укрыл шайбу корпусом, пригнулся и попытался уйти от столкновения, но, кажется, сделал себе только хуже.

2. Морозов за этот эпизод получил 5+20, но еще до судейского решения Роман Ротенберг закипел и сцепился с тренерами «Сибири»: «Ты че делаешь, пидарас, ##### [блин]?! Че делаешь, ##### [нафиг]? Пидарас, ##### [нафиг]!».

3. При этом он успел еще и выбежать на лед. После такого поведения тренеру СКА выписали матч-штраф – и отправили со скамейки в раздевалку.

Этим вечером у Ротенберга был повод нервничать – СКА начал матч с «Сибирью» с 0:2 после первого периода. Причем армейцы допускали дикие провалы в обороне. Дальше, когда счет удалось сравнять, соперник начал грубить, что вылилось в массовую потасовку.

Эпизод с Морозовым стал для Ротенберга последней каплей. Недовольный соперником и судейством, он ушел в раздевалку.

4. Роман вернулся перед стартом третьего периода в абсолютно другом настроении: перелез через ограждения на трибуны и фотографировался с болельщиками.

«Мы должны быть рядом с нашими болельщиками, несмотря ни на что. Так сложилась ситуация, что я почувствовал: мне нужно быть рядом – и это поможет команде выиграть. Так и получилось.

Да и мне просто запретили стоять внизу [у бортика, слева от скамейки] – сказали, что я не могу даже находиться рядом с командой. Я пошел на трибуну как обычный болельщик. Был с болельщиками вместе. Мы как одна единая семья. Мы выиграли эту игру и получили много позитивных эмоций», – резюмировал Роман на пресс-конференции.

5. Его общение с журналистами после игры – отдельный жанр. Разумеется, он подобно разобрал и тот эпизод, после которого ушел на трибуну.

Досталось всем:

а) «Сибири» и ее тренеру: «Еще раз сегодня увидели грязный хоккей в исполнении соперника. Здесь мы уже не про хоккей говорим, а про здоровье хоккеистов. Слава богу, у Бардакова голова на месте. Но надо что-то с этим делать.

Вот эти ребята, которые вышли у соперника, и тренер… Ну не знаю, наверное, он где-то там в пивной лиге в Канаде работал (речь про Дэвида Немировски, который имеет российский паспорт, играл в нашей лиге больше 20 лет, в том числе в СКА, и тренирует в КХЛ с 2018-го – Sports.ru). Не знаю, по каким правилам хоккея он собирается дальше здесь работать».

б) и, само собой, судьям: «Бардаков остался бы без головы – до этого довели судьи, потому что не обозначили правила игры. К нам сегодня приходил главный арбитр КХЛ, рассказал, как у нас будет современный чистый хоккей и будут давать удаления. Ну мы видим, как на самом деле все происходит. А народ-то не обманешь.

Какая ответственность у судейства? Никакой! Они поехали на ужин и отдыхать. Нет ответственности у судейского корпуса. Ноль ответственности за здоровье хоккеистов. Давайте как-то вместе с этим разберемся. Будем обращаться дальше в лигу, в ФХР. Будем делать все, что от нас зависит. Но не в наших руках эта ситуация».

6. Еще Ротенберг представил этим вечером новичка – нападающего Алекса Гальченюка. Хоккеист, недавно осужденный за угрозы американским полицейским, объявился в Петербурге. «Он полностью подходит под нашу систему и по человеческим качествам, и как игрок», – зачем-то акцентировал Ротенберг.

Интересно, что до подписания Гальченюка СКА превышал потолок зарплат на 100+ млн – и это за неделю до старта сезона.

Сколько сейчас в платежке армейцев – страшно представить. Но это уже совсем другая история...

Фото: ХК СКА; ХК «Сибирь»