Ради этого «Салават» изменил планы.

В понедельник, 21 августа, на «Уфа-Арене» состоялось прощание с Родионом Амировым. О смерти 21-летнего нападающего «Салавата Юлаева» и «Торонто» стало известно неделю назад – игрок около полтора лет боролся с опухолью мозга.

На церемонию пришли болельщики и хоккеисты «Салавата Юлаева», а также представители других клубов – «Трактора», «Авангарда», «Магнитки» и футбольной «Уфы».

Ради прощания с Амировым клуб изменил план предсезонной подготовки – 20 августа «Салават» должен был играть в матче открытия Мемориала Виктора Блинова с «Барысом», но в итоге игроки остались в Уфе, а в Омск вылетели уже после похорон. Организаторы турнира в итоге отменили игру.

На прощание приехал и защитник «Сан-Хосе Шаркс» Шакир Мухамадуллин, который играл вместе с Амировым в системе «Салавата» и в молодежной сборной России.

Попрощаться с игроком пришли несколько тысяч человек, в том числе и глава Башкирии Радий Хабиров.

С прощальным словом выступил глава МХЛ и вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов.

«От лица лиги хочу выразить соболезнования семье и близким. Мы скорбим всем хоккейным миром. Родион был отличным парнем и талантливым хоккеистом, также он был сильным человеком, который до конца боролся со страшной болезнью. Родион и его игра навсегда останутся в нашей памяти. Покойся с миром», – цитирует Гуськова «Бизнес Online».

С проникновенной речью выступил и отец Родиона – Руслан Амиров: «Я взрослый мужчина, мне 53-й год. За эти два года я научился у него мужественности, силе, характеру, стойкости, воле. Я ни разу не слышал слова жалости, всегда слова благодарности и поддержки в адрес родителей. Я благодарю Господа за этот 21 год, что он был с нами. За каждый счастливый день.

На днях смотрели его детские записи, перебирали бумаги. Корявым детским почерком он в 10 лет написал такие строки – простые, но очень важные: «Стать лучшим хоккеистом мира, выиграть Олимпийские игры, Кубок Гагарина, Кубок Стэнли». И самое важное и ценное – «стать хорошим человеком». Если вы пришли сюда, значит у него немного получилось».

В память об Амирове клуб навсегда вывел из обращения 27-й номер – никто из игроков «Салавата» больше не будет играть под ним.

После окончания церемонии траурная колонна проследовала из Уфы в его родной город Ишимбай, где также можно было проститься с хоккеистом.

Болельщики «Салавата Юлаева» проводили траурный кортеж – зажгли файеры в цветах клуба вдоль дороги и долго заряжали «А-ми-ров» и «Ро-ди-он».

Хоккеиста похоронили на кладбище в селе Богдановка Ишимбайского района, в 158 км от Уфы.

Фото: vk/hcsalavat