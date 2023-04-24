15 комментариев

А Радулов – главная зажигалка вечера.

Новый матч не стал продолжением того шоу, что команды устроили в пятницу – да и глупо было на это рассчитывать. Четвертая игра – ключевой момент практически любой серии: все понимали, к чему могут привести ошибки, и старались играть осторожнее.

По логике вечера все должно было заканчиваться в овертайме – возможно, даже не в первом. Но нынешний ЦСКА достиг такого просветления, что готов спокойно забирать даже равные матчи. Даже в финале.

«Ак Барс» и ЦСКА бились на равных – но победили все равно москвичи

Возможно, такое поражение для казанцев гораздо обиднее, чем если б они, например, влетели 0:7. «Ак Барс» был абсолютно не хуже ЦСКА в этот вечер – правда, и лучше тоже не был. Команды устроили довольно аккуратный, но вполне смотрибельный, не зацикленный на обороне хоккей. И даже если ошибались, то синхронно – как, например, в третьем периоде, когда Павел Карнаухов убежал один-на-один, не забил, а в ответной контратаке уже Воронков оказался ближе всех к чужому голкиперу.

Даже если брать не личные ощущения, а цифры – то здесь тоже все тоже сводится к ничьей. Да, армейцы нанесли больше бросков (31:25), но не настолько, чтобы это имело решающее значение – к тому же, вы помните, что для москвичей имеет значение не количество, а качество этих самых бросков. По блокированным (12:13), вбрасываниям (27-29) и отборам (4-5) все очень близко – и, кстати, все в пользу «Ак Барса». Лишь по хитам (9-25) у Казани явное преимущество, но силовые ради силовых голов не приносят, а жесткой игрой нынешний ЦСКА не сломить психологически – надо будет, они сами врежутся так, что мало не покажется.

Сложно сказать, в чем именно нужно прибавить «Ак Барсу», чтобы гарантированно забрать пятый матч, а затем вернуться в серию. Разве что в реализации моментов – но как по одному только желанию подкрутить этот компонент? Тем более у хоккеистов, у которых и так с мастерством проблем нет.

Победный гол ЦСКА – автогол Билялова. Кошмарный несчастный случай

После третьей игры были поводы ругать Тимура Билялова – и тогда мы делали сноску, что вратарь казанцев на самом деле может действовать надежно и уже показывал это и по ходу плей-офф, и по ходу серии с ЦСКА.

В четвертом матче у Тимура хватало работы: армейцы были хороши в атаке, добавляли по ходу матча и в итоге перебросали «Ак Барс». По первому голу вопросов к вратарю быть не может – там идеально подставил клюшку Антон Слепышев. А в моменте с победной шайбой удача просто отвернулась от Билялова.

Здесь сначала здорово сыграл Илья Сафонов – он помешал замкнуть в касание Владиславу Каменеву. Но форвард ЦСКА не выключился из эпизода и сделал то, что в хоккее в последнее время вошло в моду. Это не так красиво, как лакросс, но тоже популярно – Каменев забил своячка от щитка Билялова.

Какая разница, как забивать – тем более в финале. Вопрос в другом: кого винить в этой ситуации? Как должен был извернуться Билялов, чтобы не завезти шайбу в ворота? Увы, это несчастный случай, где вратарь «Ак Барса» и вся команда – пострадавшая сторона, но вряд ли в Казани от этого кому-то легче.

Радулов заслуживает отдельной камеры на финал Кубка Гагарина

Капитан «Ак Барса» – это не игрок, а какая-то концентрированная энергия. Он постоянно чем-то занят: хитует, бросает, ругается с судьями, ломает клюшки, наводит шорох на собственной скамейке. Иногда кажется, что худшее наказание для Радулова – это удаление, потому что целых две минуты себя нечем занять. Кстати, в этом матче он зашел в штрафной бокс уже после первой смены – опять же, из-за переизбытка эмоций.

В Александре столько энергии, что даже во время гимна России он не может стоять спокойно – а продолжает разминаться.

Но он был самым ярким не только перед матчем, но и во время него. Когда сайт КХЛ отобьет DDoS-атаку, можно будет посмотреть внушительную статистику Радулова по броскам и силовым – хотя и без цифр можно было заметить, как он подает пример остальным, заводит команду и ведет ее за собой.

Есть отличная идея для КХЛ: поскольку хоккейных каналов все равно два, один из них во время следующего матча можно отдать целиком под камеру, снимающую только Радулова. Возможно, рейтинг такой трансляции будет гораздо выше. Ведь Александр не играет, он живет хоккеем все 60 минут матча – и даже больше, если понадобится.

ЦСКА ведет в серии 3-1, но визуально его преимущество в серии не настолько заметно

Армейцы в шаге от Кубка Гагарина, хотя по итогам четырех матчей более справедливым был бы счет 2-2. Мы уже отмечали, что это серия двух равных и реально сильнейших команд в КХЛ прямо сейчас, но ЦСКА превосходит «Ак Барс» в деталях – совсем на чуть-чуть, и этого хватает для того, чтобы вести в серии 3-1.

Команда Федорова немного опытнее. Мы как-то приводили статистику по суммарному количеству кубковых матчей у игроков, где был перевес у казанцев. Но ключевая разница в том, что костяк ЦСКА играет вместе уже несколько лет и вышел с командой в пятый финал подряд. У «Ак Барса» есть отдельные мастера, которые выигрывали трофеи в своей карьере, но а) это было давно; б) они варились где-то по отдельности, а теперь их собрали вместе – это не всегда гарантия успеха.

Если рассматривать каждый матч в отдельности, то в первом ЦСКА проиграл вчистую, а во втором – сыграл с доминирующей позиции и полностью уничтожил соперника. В третьем и четвертом мы видели игру двух равных команд, но именно на этом отрезке армейцы взяли две важнейшие встречи. В том числе, потому что были лучше в нюансах.

Финал

Счет в серии – 3-1

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко; vk.com/hccska