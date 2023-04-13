9 комментариев

Про КХЛ
Блог

КХЛ никак не может провести два сезона одним составом! Теперь вернулась «Лада»

КХЛ КХЛ
Лада Лада
Хоккей Хоккей

Извечная проблема.

Главная новость четверга – «Лада» официально вернулась в КХЛ! Уже в следующем сезоне Тольятти увидит матчи сильнейших клубов лиги – спустя пять лет после исключения.

К слову, для «Лады» это уже второе возвращение в КХЛ:

• после сезона-2009/10 ее убрали из состава лиги – клуб, погрязший в долгах по ходу регулярки и доигрывавший молодежью, не смог предоставить финансовые гарантии на следующий чемпионат;

• в сезоне-2014/15 команда вернулась – ради такого правительство Самарской области даже учредило новое юридическое лицо. Хотели начать все с чистого листа;

• задержаться надолго не удалось. В КХЛ был разработан специальный рейтинг спортивных и экономических показателей клубов – по итогам трех лет худшими в нем стали «Югра» и «Лада». В 2018-м лига попрощалась с этими клубами;

• в октябре 2022-го стало известно, что Владимир Путин дал поручение министерству спорта рассмотреть вариант с возвращением Тольятти в КХЛ и подготовить предложения – в тот момент и стало понятно, что лигу ждет пополнение.

Получается, «Лада» – уникальный клуб: единственный, кто смог трижды (!) зайти в лигу, если брать с момента ее основания. «Спартак», «Адмирал» и «Локомотив» (по понятным причинам) уходили и возвращались только по разу.

В следующем сезоне в КХЛ примут участие 23 клуба – такое количество было 4 раза за всю историю, но каждый раз состав лиги был разный. Вообще за 16 лет можно найти только 2 чемпионата с одинаковым составом участников – это 2019/20 и 2021/22, все остальные сезоны не похожи друг на друга.

Это четвертый случай, когда в лигу приходит какой-то клуб и при этом никто ее не покидает. Впрочем, межсезонье еще даже не началось.

«На одних эмоциях не уедешь. Бесконечные «за Родину, за Сталина» не работают». Интервью Андрея Разина – нового тренера «Магнитки»

5 финалов Билялетдинова: от Морозова и Зарипова до Радулова и Шипачева

Пока в футболе тотальный Fan ID, на хоккее – полные трибуны

Фото: vk.com/hc_lada

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Черкашин
Ah shit, here we go again.:))))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HaLaVa666
Нет ничего более нестабильного, чем бюджетные команды
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Редин
Отличная новость! Двухкратный чемпион России должен играть с лучшими клубами! Теперь ждем когда Новокузнецк вернется!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karamazoff
А зачем проводить разные сезоны одним составом?!
"Лада" клуб с традициями. Еще бы и ФК "Лада" возродть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caballero del honor
Потому, что это — корявое убожество, а не лига. Жалкая породия на спортивную лигу.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AERN
Конечно, хорошо что такая команда вернулась. Но от нее остались "рожки да ножки", давалкой будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Loooong
Лада навсегда!!! Я счастлив!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Idacius
Главное, чтобы снова не растащили весь бюджет и не играли детьми в концовке. Вообще забавно, когда дотационные из бюджета компании типа Аэрофлота или Автоваза вбухивают огромные деньги в клубы. Казалось бы их цель должна быть в экономии и грамотном балансе доходов и расходов.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
В этот раз изменение состава к лучшему
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий