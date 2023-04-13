9 комментариев

Извечная проблема.

Главная новость четверга – «Лада» официально вернулась в КХЛ! Уже в следующем сезоне Тольятти увидит матчи сильнейших клубов лиги – спустя пять лет после исключения.

К слову, для «Лады» это уже второе возвращение в КХЛ:

• после сезона-2009/10 ее убрали из состава лиги – клуб, погрязший в долгах по ходу регулярки и доигрывавший молодежью, не смог предоставить финансовые гарантии на следующий чемпионат;

• в сезоне-2014/15 команда вернулась – ради такого правительство Самарской области даже учредило новое юридическое лицо. Хотели начать все с чистого листа;

• задержаться надолго не удалось. В КХЛ был разработан специальный рейтинг спортивных и экономических показателей клубов – по итогам трех лет худшими в нем стали «Югра» и «Лада». В 2018-м лига попрощалась с этими клубами;

• в октябре 2022-го стало известно, что Владимир Путин дал поручение министерству спорта рассмотреть вариант с возвращением Тольятти в КХЛ и подготовить предложения – в тот момент и стало понятно, что лигу ждет пополнение.

Получается, «Лада» – уникальный клуб: единственный, кто смог трижды (!) зайти в лигу, если брать с момента ее основания. «Спартак», «Адмирал» и «Локомотив» (по понятным причинам) уходили и возвращались только по разу.

В следующем сезоне в КХЛ примут участие 23 клуба – такое количество было 4 раза за всю историю, но каждый раз состав лиги был разный. Вообще за 16 лет можно найти только 2 чемпионата с одинаковым составом участников – это 2019/20 и 2021/22, все остальные сезоны не похожи друг на друга.

Это четвертый случай, когда в лигу приходит какой-то клуб и при этом никто ее не покидает. Впрочем, межсезонье еще даже не началось.

Фото: vk.com/hc_lada