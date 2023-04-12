Атака СКА была продолжительной!

Форвард вышел один на один с Подъяпольским, хладнокровно убрал шайбу в правую сторону, уложив вратаря и объехав его, а затем просунул за ленточку с неудобной руки! Рукавишников не смог отбить на линии. 2:0 в пользу ЦСКА!