Возможно, последний матч СКА в сезоне. Питер пытается затянуть финал Запада по максимуму
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Поляков попробовал бросить. Интересного момента не возникло.
Атака СКА была продолжительной!
Педан поехал к воротам, чтобы нагнать давление. Рейдеборн решил прижать шайбу.
Яшкин мог забить!
Глотов сделал диагональную передачу в центр, а партнер подставил клюшку в слоте! Шайба прошла сбоку от штанги.
Окулов пальнул в дальний угол из круга вбрасывания!
Подъяпольский не сплоховал.
Глотов прокатился вдоль борта и метнул в ближний нижний!
Рейдеборн зачехлил шайбу уверенно.
Подъяпольскому пришлось быстро опуститься на щитки!
Вратарь нормально отвел шайбу в сторону на этот раз.
Еще одна быстрая атака!
Григоренко готовил залп из круга, но попытка была накрыта.
Клаэссон въехал в разреженную зону и бросил в дальний нижний!
Подъяпольский сыграл щитком, но шайба просквозила под ногой у вратаря! Все обошлось для СКА.
ГОООООЛ! Окулов удвоил счет в техничном стиле!
Форвард вышел один на один с Подъяпольским, хладнокровно убрал шайбу в правую сторону, уложив вратаря и объехав его, а затем просунул за ленточку с неудобной руки! Рукавишников не смог отбить на линии. 2:0 в пользу ЦСКА!
Клаэссон вложил силу в свой бросок!
СКА удалось отбиться благополучно.
Абрамов здорово разогнался!
Нападающий не устоял на ногах, приближаясь к воротам СКА.
Фальковский бросал по воротам ЦСКА!
Шайба не юркнула в цель.
Хайруллин выскочил на площадку.
Нестеров дважды палил от синей!
Все обошлось для СКА.
Штанга зазвенела сейчас!
Григоренко воспользовался ошибкой соперника и присвоил шайбу у синей линии. Хозяева закрутили классную комбинацию. В итоге тот же Григоренко всадил в ближнюю штангу из круга вбрасывания!
Педан успел помешать броску Плотникова!
Защитник СКА коснулся шайбы клюшкой в нужный момент.
Окулов атаковал с хорошей позиции!
Нападающий дождался паса от лицевого борта и метнул в створ после нешуточного замаха! Подъяпольский отбил щитками!
Удаление в составе СКА!
Хайруллин применил подножку, чтобы сорвать опасную контратаку хозяев.
Рукавишников развернулся у синей и запулил на пятак!
Галимов создавал помеху перед Рейдеборном, вратарь решил зафиксировать шайбу.
Бросок Зыкова по центру ворот!
Прошить Рейдеборна не получилось.
Фальковский ломился к воротам по центру!
Клаэссон и Нестеров сумели отсечь соперника, опасно сближавшегося с воротами!
Залп Фальковского!
Рейдеборн сумел отвести шайбу в сторону.
Нестеров заряжал от синей линии!
Шайба пролетела мимо дальнего угла ворот.
Педан здорово протащил вперед по чужой зоне!
Галимов обогнул соперника и бросил с острого угла! Педан устремился на добивание! Протолкнуть мимо Рейдеборна не вышло.
Кетов проявил активность в углу катка после вбрасывания, и шайба полетела под ближнюю штангу. Рейдеборн не ошибся.
Соперники вернулись на площадку. Игра возобновилась.
Первый период остался в прошлом. ЦСКА выигрывает со счетом 1:0 благодаря голу, который был забит на 13-й секунде игры примерно.
Педан не упустил шанс выпалить от синей на последних секундах!
Шайба зацепила Полякова на пути к рамке и юркнула в цель.
Педан атаковал ворота с острого угла!
Рейдеборн ничего не проворонил.
Прохоркин метнул в дальнюю девятку из-под защитника!
Шайба не попала в цель.
Григоренко обыгрался с партнером у борта и пальнул по воротам!
Шайба не занырнула в сетку.
Бардаков с края отдавал на пятак!
Рейдеборн четко зафиксировал шайбу.
Бардаков пытался уплотнить трафик перед воротами в момент броска от синей. Рейдеборн не ошибся.
Гол! Глотов подобрал шайбу в чужой зоне и прошил Рейдеборна!
Гол не засчитан. Был офсайд, видимо.
Каменев сыграл на Окулова, и тот бросил из левой части зоны!
Ближайший игрок СКА не пропустил шайбу в направлении ворот.
Подставление после броска Провольнева!
Шайба разминулась с целью, а Подъяпольский контролировал ситуацию, кажется.
Бардаков выдержал паузу, а затем Волков бросил с хорошей точки!
Нестеров сумел встать на пути шайбы и выручить ЦСКА!
Сергеев палил с дистанции!
Шайба застряла в скоплении хоккеистов.
Гуськов упал в борьбе у бокового борта. Гости не смогли придать атаке интересное развитие после этого.
Галимов сделал перевод, а Прохоркин пальнул с ходу!
Не получилось сравнять счет.
Фальковский шарахнул после выигранного вбрасывания!
Шайба просвистела мимо ворот и врезалась в бортик.
Гости окружили ворота ЦСКА!
Рейдеборн прижал шайбу, отреагировав на отскок.
Волков выскочил из бокса. У обеих команд полные пятерки теперь.
Шайба пришла на пятачок после серии передач!
Слепышев рубился прямо перед створом, но не смог пропихнуть за линию.
ЦСКА расставился в зоне гостей!
Тридцать секунд на розыгрыш большинства…
Педан палил с отличной позиции!
Дыбленко успел зацепить шайбу после броска, видимо.
Чистый выход один на один!
Соркин выкатился прямо к рамке, но Подъяпольский парировал бросок щитком!
Удаление в составе СКА!
Волков лишился клюшки и был вынужден применить подножку. Составы команд уравнялись.
Педан бросил, и случился отскок от борта!
Рейдеборну удалось накрыть шайбу.
Будет удаление у ЦСКА! Светлаков задел соперника высоко поднятой клюшкой
Гости принялись играть вшестером…
Карнаухов отдал на пятак после борьбы у борта!
Слепышев не смог попасть в рамку с острого угла.
Фальковский набрасывал от синей линии!
Шайба улетела в сторону после рикошета.
Никишин отдал хороший продольный пас на Хайруллина!
Нападающий доехал до лицевого борта, обогнул ворота и прострелил! Яшкин не сумел замкнуть передачу.
Бросок с острейшего угла!
Рейдеборн не дал шайбе юркнуть в сетку.
Каменев покинул штрафной бокс. СКА не реализовал большинство.
Прохоркин ассистировал Фальковскому, и тот зарядил от синей линии!
Рейдеборн выловил шайбу уверенно.
Прохоркин хорошо перевел к дальнему борту!
Никишин не смог забить после удобной передачи.
Глотов и Зыков долго пасовались у борта. Ничего интересного из этого не вышло.
Каменев удален!
Нападающий задерживал соперника клюшкой сразу после проигранного вбрасывания.
Бросок из слота!
Рейдеборну пришлось накрывать шайбу после проигранного вбрасывания.
Дитц навязал борьбу Галимову в углу площадки. Шайба быстро покинула зону ЦСКА, но был проброс.
Фальковский от синей линии запускал на пятак. Москвичи не дали шайбе оказаться в зоне, из которой удобно забивать.
ГОООООЛ! Самый первый бросок по воротам СКА оказался результативным!
Нестеров несильно бросил в сторону ворот от синей линии, а Соркин поднял клюшку и технично срезал шайбу вниз!
Матч начался.
Звенья у гостей такие: Никишин – Фальковский, Хайруллин – Хуснутдинов – Яшкин; Педан – Пашнин, Зыков – Бардаков – Волков; Камалов – Рукавишников, Галимов – Прохоркин – Кетов; Коромыслов, Поляков – Глотов – Комаров, Гребенщиков. Ожиганова, Гусева, Воробьева и Жафярова в составе нет.
У СКА в рамке будет играть Подъяпольский. А до этого на все матчи финала Запада в качестве основного вратаря выходил Николаев!
Игровые сочетания у хозяев такие: Клаэссон – Нестеров, Мамин – Соркин – Григоренко; Дитц – Дыбленко, Окулов – Каменев – Плотников; Провольнев – Сергеев, Слепышев – Светлаков – Карнаухов; Макаров, Гуськов – Мингачев – Абрамов, Полтапов. Почти ничего не поменялось в сравнении с предыдущим матчем.
Ворота московской команды будет защищать Рейдеборн.
В понедельник петербургская команда потерпела сокрушительное поражение на своей площадке, проиграв со счетом 3:7. ЦСКА вышел вперед в серии и может довершить дело уже в эту среду…
Привет всем, у кого звенит в ушах от аббревиатур!
ЦСКА и СКА встретятся в Москве в шестом матче финала плей-офф Западной конференции КХЛ.
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