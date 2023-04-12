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Возможно, последний матч СКА в сезоне. Питер пытается затянуть финал Запада по максимуму

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Поляков попробовал бросить. Интересного момента не возникло.

Атака СКА была продолжительной!

Педан поехал к воротам, чтобы нагнать давление. Рейдеборн решил прижать шайбу.

Яшкин мог забить!

Глотов сделал диагональную передачу в центр, а партнер подставил клюшку в слоте! Шайба прошла сбоку от штанги.

Окулов пальнул в дальний угол из круга вбрасывания!

Подъяпольский не сплоховал.

Глотов прокатился вдоль борта и метнул в ближний нижний!

Рейдеборн зачехлил шайбу уверенно.

Подъяпольскому пришлось быстро опуститься на щитки!

Вратарь нормально отвел шайбу в сторону на этот раз.

Еще одна быстрая атака!

Григоренко готовил залп из круга, но попытка была накрыта.

Клаэссон въехал в разреженную зону и бросил в дальний нижний!

Подъяпольский сыграл щитком, но шайба просквозила под ногой у вратаря! Все обошлось для СКА.

ГОООООЛ! Окулов удвоил счет в техничном стиле!

Форвард вышел один на один с Подъяпольским, хладнокровно убрал шайбу в правую сторону, уложив вратаря и объехав его, а затем просунул за ленточку с неудобной руки! Рукавишников не смог отбить на линии. 2:0 в пользу ЦСКА!

Клаэссон вложил силу в свой бросок!

СКА удалось отбиться благополучно.

Абрамов здорово разогнался!

Нападающий не устоял на ногах, приближаясь к воротам СКА.

Фальковский бросал по воротам ЦСКА!

Шайба не юркнула в цель.

Хайруллин выскочил на площадку.

Нестеров дважды палил от синей!

Все обошлось для СКА.

Штанга зазвенела сейчас!

Григоренко воспользовался ошибкой соперника и присвоил шайбу у синей линии. Хозяева закрутили классную комбинацию. В итоге тот же Григоренко всадил в ближнюю штангу из круга вбрасывания!

Педан успел помешать броску Плотникова!

Защитник СКА коснулся шайбы клюшкой в нужный момент.

Окулов атаковал с хорошей позиции!

Нападающий дождался паса от лицевого борта и метнул в створ после нешуточного замаха! Подъяпольский отбил щитками!

Удаление в составе СКА!

Хайруллин применил подножку, чтобы сорвать опасную контратаку хозяев.

Рукавишников развернулся у синей и запулил на пятак!

Галимов создавал помеху перед Рейдеборном, вратарь решил зафиксировать шайбу.

Бросок Зыкова по центру ворот!

Прошить Рейдеборна не получилось.

Фальковский ломился к воротам по центру!

Клаэссон и Нестеров сумели отсечь соперника, опасно сближавшегося с воротами!

Залп Фальковского!

Рейдеборн сумел отвести шайбу в сторону.

Нестеров заряжал от синей линии!

Шайба пролетела мимо дальнего угла ворот.

Педан здорово протащил вперед по чужой зоне!

Галимов обогнул соперника и бросил с острого угла! Педан устремился на добивание! Протолкнуть мимо Рейдеборна не вышло.

Кетов проявил активность в углу катка после вбрасывания, и шайба полетела под ближнюю штангу. Рейдеборн не ошибся.

Соперники вернулись на площадку. Игра возобновилась.

Первый период остался в прошлом. ЦСКА выигрывает со счетом 1:0 благодаря голу, который был забит на 13-й секунде игры примерно.

Педан не упустил шанс выпалить от синей на последних секундах!

Шайба зацепила Полякова на пути к рамке и юркнула в цель.

Педан атаковал ворота с острого угла!

Рейдеборн ничего не проворонил.

Прохоркин метнул в дальнюю девятку из-под защитника!

Шайба не попала в цель.

Григоренко обыгрался с партнером у борта и пальнул по воротам!

Шайба не занырнула в сетку.

Бардаков с края отдавал на пятак!

Рейдеборн четко зафиксировал шайбу.

Бардаков пытался уплотнить трафик перед воротами в момент броска от синей. Рейдеборн не ошибся.

Гол! Глотов подобрал шайбу в чужой зоне и прошил Рейдеборна!

Гол не засчитан. Был офсайд, видимо.

Каменев сыграл на Окулова, и тот бросил из левой части зоны!

Ближайший игрок СКА не пропустил шайбу в направлении ворот.

Подставление после броска Провольнева!

Шайба разминулась с целью, а Подъяпольский контролировал ситуацию, кажется.

Бардаков выдержал паузу, а затем Волков бросил с хорошей точки!

Нестеров сумел встать на пути шайбы и выручить ЦСКА!

Сергеев палил с дистанции!

Шайба застряла в скоплении хоккеистов.

Гуськов упал в борьбе у бокового борта. Гости не смогли придать атаке интересное развитие после этого.

Галимов сделал перевод, а Прохоркин пальнул с ходу!

Не получилось сравнять счет.

Фальковский шарахнул после выигранного вбрасывания!

Шайба просвистела мимо ворот и врезалась в бортик.

Гости окружили ворота ЦСКА!

Рейдеборн прижал шайбу, отреагировав на отскок.

Волков выскочил из бокса. У обеих команд полные пятерки теперь.

Шайба пришла на пятачок после серии передач!

Слепышев рубился прямо перед створом, но не смог пропихнуть за линию.

ЦСКА расставился в зоне гостей!

Тридцать секунд на розыгрыш большинства…

Педан палил с отличной позиции!

Дыбленко успел зацепить шайбу после броска, видимо.

Чистый выход один на один!

Соркин выкатился прямо к рамке, но Подъяпольский парировал бросок щитком!

Удаление в составе СКА!

Волков лишился клюшки и был вынужден применить подножку. Составы команд уравнялись.

Педан бросил, и случился отскок от борта!

Рейдеборну удалось накрыть шайбу.

Будет удаление у ЦСКА! Светлаков задел соперника высоко поднятой клюшкой

Гости принялись играть вшестером…

Карнаухов отдал на пятак после борьбы у борта!

Слепышев не смог попасть в рамку с острого угла.

Фальковский набрасывал от синей линии!

Шайба улетела в сторону после рикошета.

Никишин отдал хороший продольный пас на Хайруллина!

Нападающий доехал до лицевого борта, обогнул ворота и прострелил! Яшкин не сумел замкнуть передачу.

Бросок с острейшего угла!

Рейдеборн не дал шайбе юркнуть в сетку.

Каменев покинул штрафной бокс. СКА не реализовал большинство.

Прохоркин ассистировал Фальковскому, и тот зарядил от синей линии!

Рейдеборн выловил шайбу уверенно.

Прохоркин хорошо перевел к дальнему борту!

Никишин не смог забить после удобной передачи.

Глотов и Зыков долго пасовались у борта. Ничего интересного из этого не вышло.

Каменев удален!

Нападающий задерживал соперника клюшкой сразу после проигранного вбрасывания.

Бросок из слота!

Рейдеборну пришлось накрывать шайбу после проигранного вбрасывания.

Дитц навязал борьбу Галимову в углу площадки. Шайба быстро покинула зону ЦСКА, но был проброс.

Фальковский от синей линии запускал на пятак. Москвичи не дали шайбе оказаться в зоне, из которой удобно забивать.

ГОООООЛ! Самый первый бросок по воротам СКА оказался результативным!

Нестеров несильно бросил в сторону ворот от синей линии, а Соркин поднял клюшку и технично срезал шайбу вниз!

Матч начался.

Звенья у гостей такие: Никишин – Фальковский, Хайруллин – Хуснутдинов – Яшкин; Педан – Пашнин, Зыков – Бардаков – Волков; Камалов – Рукавишников, Галимов – Прохоркин – Кетов; Коромыслов, Поляков – Глотов – Комаров, Гребенщиков. Ожиганова, Гусева, Воробьева и Жафярова в составе нет.

У СКА в рамке будет играть Подъяпольский. А до этого на все матчи финала Запада в качестве основного вратаря выходил Николаев!

Игровые сочетания у хозяев такие: Клаэссон – Нестеров, Мамин – Соркин – Григоренко; Дитц – Дыбленко, Окулов – Каменев – Плотников; Провольнев – Сергеев, Слепышев – Светлаков – Карнаухов; Макаров, Гуськов – Мингачев – Абрамов, Полтапов. Почти ничего не поменялось в сравнении с предыдущим матчем.

Ворота московской команды будет защищать Рейдеборн.

В понедельник петербургская команда потерпела сокрушительное поражение на своей площадке, проиграв со счетом 3:7. ЦСКА вышел вперед в серии и может довершить дело уже в эту среду…

Привет всем, у кого звенит в ушах от аббревиатур!

ЦСКА и СКА встретятся в Москве в шестом матче финала плей-офф Западной конференции КХЛ.

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