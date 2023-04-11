А закончилось все большой дракой.

Пятый матч в кубковых сериях при 2-2 считается ключевым: кто выиграл – одной ногой в следующем раунде. Поэтому от СКА и ЦСКА в понедельник ждали нервов, борьбы и довольно закрытой, осторожной игры – речь ведь о предпоследнем шаге к финалу! Но на выходе получился настоящий карнавал с мгновенным камбэком, снятыми вратарями и 10 голами на двоих. А потом еще – чуть ли не массовым побоищем!

Просто сумасшествие в армейском дерби.

ЦСКА все равно, какой счет в матче – команда играет на спокойствии и классе

Когда Сергея Федорова взяли крупным планом на 8-й минуте, после второго гола СКА, он оставался максимально невозмутимым – словно его не волновало, что второй матч подряд команда пропускает дуплетом меньше чем за минуту. И это еще хорошо, что только два пропущенных – к середине первого периода у Питера было моментов на 3-4 гола: множество атак, давление, 12 бросков, а у ЦСКА – только 1 в створ и 0 шайб.

Все, капитуляция? Подготовка к шестому матчу в Москве?

В этот момент подумалось, что Федорову как раз и не достает эмоций: можно было бы взять тайм-аут, зарядить команду яркой речью на солидное количество децибел, чтобы переломить неудачно складывающуюся игру.

Но тренер, кажется, даже не разговаривал с хоккеистами после второго пропущенного – просто смотрел за матчем. И, что удивительно, сами игроки тоже не дергались. Со стороны могло даже показаться, что им все равно. Но нет, это просто фишка ЦСКА Федорова – сохранять спокойствие и быть уверенным в себе. А еще дождаться своего момента: пришли 13-я и 14-я минуты – и счет стал 2:2.

Когда ЦСКА забрасывал вторую шайбу, это был всего его 3-й или 4-й бросок в створ в матче. И стало понятно, что стартовый натиск СКА вообще потерял всякий смысл. То есть гостям, по большому счету, все равно – они с такой легкостью взломали оборону соперника (и попытки прессинговать в средней зоне), что, казалось, забьют этим вечером столько, сколько захотят. Ну так и вышло.

Питер не мог похвастаться подобной уверенностью – ни игроки на льду, ни скамейка. Конечно, надо отдать должное: СКА, даже пропустив две, не отошел от своего плана – продолжил атаковать, чуть не забил третью, но инициатива уже собирала вещи и уходила к сопернику. Было понятно, что дальше выиграет ЦСКА – он действовал просто более классно, четко и уверенно.

У СКА был, кажется, только один шанс: снова выходить вперед в счете и сушить матч. Ловить шайбу зубами, отбиваться до последнего – и то не факт, что это помогло бы. К тому же СКА и не забил следующим, а вот москвичи – положили три гола. И каждый из них – позиционный провал команды Ротенберга.

ЦСКА в понедельник выглядел готовым взять то, что ему нужно. Но если соперник еще и делал такие подарки – москвичи были не против.

Яшкин проваливает серию – ему сложно играть против сильных команд

Серия с ЦСКА хорошо показывает, почему в НХЛ не заиграл Дмитрий Яшкин. Когда игрок встречает сопротивление абсолютно иного уровня, все его достоинства и скиллы, которые он демонстрировал против менее сильных команд, резко теряются.

Яшкин в этом плей-офф сделал 4+1 в серии с минским «Динамо», потом в двух матчах против «Торпедо» набрал 1+1, а затем пропустил пару игр из-за травмы. Но против ЦСКА у него пока катастрофические цифры – 0+0 и «-5» за пять матчей. Ему меняли партнеров, а этот вечер форвард вообще начал в третьем звене.

На вбрасываниях Яшкин хорош – выходит не так часто, но стабильно забирает больше половины. Только игра на точке – это всего один аспект. В остальном же от него мало помощи в атаке.

Когда летом все обсуждали, что Яшкин без Шипачева – деньги на ветер, вопрос должен был ставиться по-другому. Было понятно, что Яшкин может играть при любом центре – он не настолько зависим от центрфорварда. Дмитрий хорош на пятаке, но если шайба туда доходит с проблемами, то и его эффективность снижается.

Проблемы нападающего в играх против сильных команд появились не сегодня и не вчера. В регулярке СКА и ЦСКА играли между собой шесть раз – пять матчей Яшкин отыграл без очков, а в одном набрал 1+1. Точно такая же картина была в шести играх против «Локомотива» – еще одной системной команды.

В пятой встрече финала Запада с участием Яшкина произошел один из ключевых моментов. В середине второго периода Василий Глотов вывел его один на один с Рейдеборном – и нападающий не забил. Меньше чем через минуту, свой выход 1-в-0 реализовал Григоренко – вот в этом и есть разница в серии.

Лидеры ЦСКА включились против СКА на полную. Посмотрите на игру Григоренко и Окулова – они регулярно набирают очки и забивают важные голы, в то время как лидеры Питера – кто на трибунах, кто играет по нулям.

Михаил Григоренко провел абсолютно вдохновенный матч

Вы уже видели выше гол Григоренко, который сравнял счет в матче? Если пропустили – обязательно вернитесь. Лидер ЦСКА обработал не самую удачную передачу Мамина и, даже катясь спиной к воротам, ловким движением воткнул шайбу под перекладину. Самые быстрые руки Запада!

Такого момента хватило бы, чтобы запомниться в этот вечер и попасть в хайлайты. Вот только Михаил с партнерами явно был на кураже – на беду СКА. Через пару смен после промаха Яшкина, Михаил Григоренко не повторил ошибку соперника.

Был еще тот самый результативный пас на Мамина (гифка чуть выше) и гол в пустые ворота – на свой хет-трик Михаил Григоренко наиграл 100%.

«Это опыт, ответственность, мастерство, характер и воля», – так охарактеризовал нападающего после матча Сергей Федоров. Но добавил: «Плюс мы старались найти ему таких партнеров, чтобы Мише было легче выполнять бомбардирские обязанности».

Нашли удачно: Григоренко с отрывом лучший бомбардир Кубка Гагарина-2023 (9+12 в 19 матчах), снайпер (еще 9 – у Буше, но он вылетел) и основной кандидат на MVP плей-офф. В 2019-м, когда Михаил тоже набрал 21 очко, приз перехватил Илья Сорокин – теперь у нападающего есть все шансы все-таки забрать титул себе.

Матч опять закончился драками

Был ровно один момент в матче, когда хоккеисты ЦСКА не контролировали происходящее, как и свои эмоции – когда в паузах третьего периода начинались стычки. СКА уже понимал, что проиграл – и выпускал пар, заодно показывая, что еще будет биться в этой серии. Почему-то на кулаках, правда.

Самая масштабная потасовка произошла уже после сирены. Команды стояли друг напротив друга, а потом слово за слово, клюшкой Каменева по Камалову, клюшкой Педана по Каменеву – и понеслась.

Безусловно, яркий и зрелищный бонус к матчу с 10 шайбами. Только вряд ли он поднял настроение уже полупустым трибунам питерского Ледового дворца. Для возвращения серии сюда требуется что-то большее, чем просто скинутые перчатки.

Финал Запада

Счет в серии – 2-3

Фото: vk.com/ska; globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press