Про КХЛ
Блог

У СКА все плохо: 0 голов (2-й раз за сезон), Гусева усадили на лавку, в меньшинстве не справились

Кубок Гагарина Кубок Гагарина
Адам Рейдеборн Адам Рейдеборн
КХЛ КХЛ
Никита Гусев Никита Гусев
ЦСКА ЦСКА
Роман Ротенберг Роман Ротенберг
СКА СКА
Константин Окулов Константин Окулов
Хоккей Хоккей

Армейское дерби набирает обороты.

Финал Запада переехал в Москву – и хоккей в третьем матче выглядел куда бодрее, чем пару дней назад. Довольно веселая игра на встречных курсах из первого периода неожиданно превратилась в тотальную победу ЦСКА с итоговым ощущением, что у Питера просто не было шансов.

Федоров повел в серии – 2-1. Давайте разбираться, как это произошло.

ЦСКА зарешал в большинстве

У команд довольно много штрафа за вечер: 18 минут на двоих – это перебор, но, как часто бывает в плей-офф, некоторые из удалений были обоюдными. По итогу ЦСКА играл в большинстве трижды, Питер – два раза, но второй пришелся на последние 30 секунд матча, когда уже было все ясно. Свой же единственный полноценный шанс СКА провел в общем-то бездарно – был отличный момент с броском Воробьева с пятака, но шайба пришлась прямо в Рейдеборна. И все.

Москвичи больше не удалялись, а к своей реализации отнеслись максимально бережно – два гола в трех попытках. ЦСКА отлично знает, как играть на чужом пятаке: действовать на подставлении (гол Каменева), или просто экранировать вратаря, чтобы он даже не видел момента броска (гол Соркина). Будь еще хотя бы один шанс в большинстве – они бы еще и с добивания попытались завести. Для полного комплекта.

Отдельно стоит отметить Владислава Каменева, который еще в первом матче серии показал, что умеет отлично выбирать позицию у ворот. Теперь же – идеальная реакция и игра клюшкой в воздухе.

Вообще это очень удачный плей-офф в исполнении Каменева: центр первого звена – уже лучший снайпер ЦСКА в Кубке Гагарина-2023, а вообще в лиге делит первую строчку по голам с Буше и Радуловым. У всех по 8. 

Достойное продолжение отличной регулярки: там Владислав выбил 22+19 и стал вторым в команде по голам (вместе с Григоренко). Это самый успешный полноценный сезон нападающего на высшем уровне, и уже очень интересно, что Каменев покажет в следующем чемпионате. Хотя чем он еще удивит СКА в этой серии – вопрос куда актуальнее.

Константин Окулов наконец-то забил

Вообще подобной результативности ждут и от партнера Каменева по тройке – Константина Окулова. У одного из самых творческих игроков этого ЦСКА какой-то затык: до четверга был всего 1 кубковый гол – и тот во вдрызг проигранном «Локомотиву» матче. Маловато будет. Шайба словно не шла в ворота: 48 бросков в створ за три неполных серии – никто в команде так часто не бросал! Конечно, Константин компенсировал это результативными передачами, но все же от лучшего бомбардира армейцев в регулярке ждут успеха по всем показателям.

В третьем матче против СКА Окулов наконец-то забросил. Да, всего одну шайбу, но очень важную – она задала дальнейший вектор матчу и к тому же в итоге стала победной.

У Окулова теперь 2+8 в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. Вроде неплохие цифры, но с другой стороны пять матчей подряд до этого – решающих с «Локомотивом» и первых со СКА – он вообще не набирал очков. Да и в прошлых плей-офф был куда результативнее.

Но если воспринимать его как резерв в игре москвичей, за счет которого они могут прибавить в любой момент, то у Питера проблемы.

Кстати, после матча Роман Ротенберг выделил единственный позитивный момент: в формате «5-на-5» СКА не проиграл этот матч. Действительно, Окулов забивал гол при игре 4-на-4: вышедший на лед после повреждения Плотников сегодня собирал штрафы пачками –  обоюдные и нет, но то удаление за симуляцию (Сергею поставили подножку – и он с удовольствием упал) по итогу может занести себе в актив.

Ротенберг посадил на лавку Гусева – человека, которого специально готовили к плей-офф

По ходу игры СКА сопровождали заметные проблемы в атаке – тренеры попытались исправить ситуацию и пошли на совсем отчаянный шаг: посадили на лавку Никиту Гусева, одного из лидеров. Случилось это сразу после второго периода – весь третий, помимо Гусева, пропустил еще и Евгений Кетов, а форварды Николай Поляков и Никита Комаров провели меньше двух минут на двоих.

В итоге второй бомбардир армейцев в этом плей-офф сыграл за вечер всего 11 минут и 49 секунд, из них 1:13 – в большинстве. Нельзя не отметить, что и Жафяров играл мало – появлялся на площадке в каждом периоде, но набежало всего 12 минут.

Что показал Гусев за первые два периода? Ничего. У него 0 бросков в створ, 0 отборов. Про силовые и блокшоты мы не говорим – это в принципе не его стиль.

В феврале мы писали о том, что в отношениях СКА и Гусева наметился разлад – тогда Никиту отправили на индивидуальный график подготовки, и он пропустил шесть матчей регулярки. Версии были разные: якобы из-за ожидания рождения ребенка он не был сосредоточен на игре, что вызывало недовольство у тренеров, а Ротенберг объяснял это решение благими целями – набором формы к плей-офф.

Судя по первым двум раундам, к кубковым матчам он действительно подошел в хорошей форме: набрал 12 (5+7) очков – больше только у Марата Хайруллина. Но в серии с ЦСКА Никита показывает себя не лучшим образом.

В первой игре было 4 броска в створ и голевой пас – но там команды провели 100 минут на льду. Во втором матче – почти 16 минут айстайма, без очков и без бросков в створ. В третьей – два периода и запас. Выйдет ли он вообще на четвертый матч? Если да, то как отреагирует на решение тренера, который не стал подбирать слов и высказался без полутонов.

«У нас играли лучшие игроки, – объяснил Ротенберг. – Весь сезон так было, так будет и всегда. К каждому игроку одинаковое отношение. Нет игроков, которые могут рассчитывать на поблажки со стороны тренерского штаба. Вы увидите совершенно другую игру в следующий раз».

СКА – машина по забиванию голов, но сегодня она сломалась

Питер в этом сезоне необычайно хорош в атаке, и даже после не самых удачных отрезков в отдельных матчах команда всегда находила силы и резервы, чтобы добавить. В регулярке армейцы с большим отрывом стали лучшими по результативности и забивали в среднем 3,57 гола за игру – очень приличный показатель.

В первых матчах финала Запада СКА пропускал первым, но потом обязательно прибавлял и выходил вперед. Сейчас повторить этот трюк не удалось – ЦСКА сыграл аккуратнее и практически лишил соперника шансов на голы. А потом еще и креативный Гусев присел на лавку – пусть его и не было заметно в последние пять периодов.

Для петербуржцев это всего второй матч в сезоне, когда они ушли со льда без заброшенных шайб. Первый был еще в регулярке – в конце января против «Локомотива»; теперь возникли сложности с голами в плей-офф. С одной стороны – это всего одна игра, и СКА еще далек от проигрыша в серии, но с другой – тревожный звоночек, и этот набор из разных вводных может обернуться против Питера.

Отдельно отметим Адама Рейдеборна. Да, СКА сыграл в атаке совсем не так, как сам того хотел, но шведский вратарь все равно отразил 26 бросков и засушил третий матч в плей-офф-2023. Весьма неплохо для вратаря, которого не воспринимали всерьез перед стартом Кубка Гагарина и называли слабым местом ЦСКА.

Кубок Гагарина

Финал Запада

ЦСКА – СКА 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Дата проведения
6 апреля, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 23 Окулов (Дыбленко, Нестеров)
2:0 – 39 Каменев (Григоренко, Слепышев)
3:0 – 54 Соркин (Дитц)
4:0 – 59 Клаэссон ()
Вратари: Рейдеборн 26/26 – Николаев 25/28.

Счет в серии – 2-1

Лютый камбэк «Ак Барса» и гол Шипачева в овертайме – в Омске реально жара!

Пока в футболе тотальный Fan ID, на хоккее – полные трибуны

Как хорошо вы знаете плей-офф КХЛ? Sports.ru погоняет вас по Кубку Гагарина

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
illest
Ну, абсолютно тренерское поражение. А вообще как бизнесмен может быть тренером хоккейного клуба и занимать какую то должность в сборной страны? Мужики, преценденты были? Или Рома уникум?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменский медвежонок
у СКА в любом случае преимущество в плане физики которое скажется как не крути, потому что СКА давно отдыхают после 4-0 в серии, в то время как ЦСКА мучился с Локомотивом до последнего, таких скоростей и выносливости как сегодня было у ЦСКА тупо не хватит на следующие условно 2 матча, поэтому непонятно кого там "хоронит" уже автор, понятно что Ротенберг бездарь и вообще не тренер, но у СКА слишком мощный состав, который и сам может добавиться результата, сегодня без шансов слили, думаю в следующем матче в целом будет совершенно другая игра
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksandr Danilov
Все плохо, 1-2 в серии. Автор, все плохо это 0 3.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
универсал78
Ротенберг, лучший тренер! дай всевышний, долгих лет его тренерству! думаю, что это мнение 99% любителей хоккея
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рома Ромео
за Омск!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Водяра
Йося Ротенберг - гений тренерского цеха. Так сказал ему Дэйв Кинг.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий