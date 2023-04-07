Армейское дерби набирает обороты.

Финал Запада переехал в Москву – и хоккей в третьем матче выглядел куда бодрее, чем пару дней назад. Довольно веселая игра на встречных курсах из первого периода неожиданно превратилась в тотальную победу ЦСКА с итоговым ощущением, что у Питера просто не было шансов.

Федоров повел в серии – 2-1. Давайте разбираться, как это произошло.

ЦСКА зарешал в большинстве

У команд довольно много штрафа за вечер: 18 минут на двоих – это перебор, но, как часто бывает в плей-офф, некоторые из удалений были обоюдными. По итогу ЦСКА играл в большинстве трижды, Питер – два раза, но второй пришелся на последние 30 секунд матча, когда уже было все ясно. Свой же единственный полноценный шанс СКА провел в общем-то бездарно – был отличный момент с броском Воробьева с пятака, но шайба пришлась прямо в Рейдеборна. И все.

Москвичи больше не удалялись, а к своей реализации отнеслись максимально бережно – два гола в трех попытках. ЦСКА отлично знает, как играть на чужом пятаке: действовать на подставлении (гол Каменева), или просто экранировать вратаря, чтобы он даже не видел момента броска (гол Соркина). Будь еще хотя бы один шанс в большинстве – они бы еще и с добивания попытались завести. Для полного комплекта.

Отдельно стоит отметить Владислава Каменева, который еще в первом матче серии показал, что умеет отлично выбирать позицию у ворот. Теперь же – идеальная реакция и игра клюшкой в воздухе.

Вообще это очень удачный плей-офф в исполнении Каменева: центр первого звена – уже лучший снайпер ЦСКА в Кубке Гагарина-2023, а вообще в лиге делит первую строчку по голам с Буше и Радуловым. У всех по 8.

Достойное продолжение отличной регулярки: там Владислав выбил 22+19 и стал вторым в команде по голам (вместе с Григоренко). Это самый успешный полноценный сезон нападающего на высшем уровне, и уже очень интересно, что Каменев покажет в следующем чемпионате. Хотя чем он еще удивит СКА в этой серии – вопрос куда актуальнее.

Константин Окулов наконец-то забил

Вообще подобной результативности ждут и от партнера Каменева по тройке – Константина Окулова. У одного из самых творческих игроков этого ЦСКА какой-то затык: до четверга был всего 1 кубковый гол – и тот во вдрызг проигранном «Локомотиву» матче. Маловато будет. Шайба словно не шла в ворота: 48 бросков в створ за три неполных серии – никто в команде так часто не бросал! Конечно, Константин компенсировал это результативными передачами, но все же от лучшего бомбардира армейцев в регулярке ждут успеха по всем показателям.

В третьем матче против СКА Окулов наконец-то забросил. Да, всего одну шайбу, но очень важную – она задала дальнейший вектор матчу и к тому же в итоге стала победной.

У Окулова теперь 2+8 в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. Вроде неплохие цифры, но с другой стороны пять матчей подряд до этого – решающих с «Локомотивом» и первых со СКА – он вообще не набирал очков. Да и в прошлых плей-офф был куда результативнее.

Но если воспринимать его как резерв в игре москвичей, за счет которого они могут прибавить в любой момент, то у Питера проблемы.

Кстати, после матча Роман Ротенберг выделил единственный позитивный момент: в формате «5-на-5» СКА не проиграл этот матч. Действительно, Окулов забивал гол при игре 4-на-4: вышедший на лед после повреждения Плотников сегодня собирал штрафы пачками – обоюдные и нет, но то удаление за симуляцию (Сергею поставили подножку – и он с удовольствием упал) по итогу может занести себе в актив.

Ротенберг посадил на лавку Гусева – человека, которого специально готовили к плей-офф

По ходу игры СКА сопровождали заметные проблемы в атаке – тренеры попытались исправить ситуацию и пошли на совсем отчаянный шаг: посадили на лавку Никиту Гусева, одного из лидеров. Случилось это сразу после второго периода – весь третий, помимо Гусева, пропустил еще и Евгений Кетов, а форварды Николай Поляков и Никита Комаров провели меньше двух минут на двоих.

В итоге второй бомбардир армейцев в этом плей-офф сыграл за вечер всего 11 минут и 49 секунд, из них 1:13 – в большинстве. Нельзя не отметить, что и Жафяров играл мало – появлялся на площадке в каждом периоде, но набежало всего 12 минут.

Что показал Гусев за первые два периода? Ничего. У него 0 бросков в створ, 0 отборов. Про силовые и блокшоты мы не говорим – это в принципе не его стиль.

В феврале мы писали о том, что в отношениях СКА и Гусева наметился разлад – тогда Никиту отправили на индивидуальный график подготовки, и он пропустил шесть матчей регулярки. Версии были разные: якобы из-за ожидания рождения ребенка он не был сосредоточен на игре, что вызывало недовольство у тренеров, а Ротенберг объяснял это решение благими целями – набором формы к плей-офф.

Судя по первым двум раундам, к кубковым матчам он действительно подошел в хорошей форме: набрал 12 (5+7) очков – больше только у Марата Хайруллина. Но в серии с ЦСКА Никита показывает себя не лучшим образом.

В первой игре было 4 броска в створ и голевой пас – но там команды провели 100 минут на льду. Во втором матче – почти 16 минут айстайма, без очков и без бросков в створ. В третьей – два периода и запас. Выйдет ли он вообще на четвертый матч? Если да, то как отреагирует на решение тренера, который не стал подбирать слов и высказался без полутонов.

«У нас играли лучшие игроки, – объяснил Ротенберг. – Весь сезон так было, так будет и всегда. К каждому игроку одинаковое отношение. Нет игроков, которые могут рассчитывать на поблажки со стороны тренерского штаба. Вы увидите совершенно другую игру в следующий раз».

СКА – машина по забиванию голов, но сегодня она сломалась

Питер в этом сезоне необычайно хорош в атаке, и даже после не самых удачных отрезков в отдельных матчах команда всегда находила силы и резервы, чтобы добавить. В регулярке армейцы с большим отрывом стали лучшими по результативности и забивали в среднем 3,57 гола за игру – очень приличный показатель.

В первых матчах финала Запада СКА пропускал первым, но потом обязательно прибавлял и выходил вперед. Сейчас повторить этот трюк не удалось – ЦСКА сыграл аккуратнее и практически лишил соперника шансов на голы. А потом еще и креативный Гусев присел на лавку – пусть его и не было заметно в последние пять периодов.

Для петербуржцев это всего второй матч в сезоне, когда они ушли со льда без заброшенных шайб. Первый был еще в регулярке – в конце января против «Локомотива»; теперь возникли сложности с голами в плей-офф. С одной стороны – это всего одна игра, и СКА еще далек от проигрыша в серии, но с другой – тревожный звоночек, и этот набор из разных вводных может обернуться против Питера.

Отдельно отметим Адама Рейдеборна. Да, СКА сыграл в атаке совсем не так, как сам того хотел, но шведский вратарь все равно отразил 26 бросков и засушил третий матч в плей-офф-2023. Весьма неплохо для вратаря, которого не воспринимали всерьез перед стартом Кубка Гагарина и называли слабым местом ЦСКА.

Финал Запада

Счет в серии – 2-1

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко