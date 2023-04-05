В финале Востока 2-1 в пользу Казани.

Вот это действительно крутой финал конференции! Вот это эмоции и отличный хоккей с множеством атак! Матч «Авангарда» с «Ак Барсом» ярко украшают паузу между тактическими разборками с клюшками в исполнении армейцев.

У Казани и Омска очередные 3:2 и новый овертайм, но, пожалуй, это были самые интересные 3:2 из всех сыгранных. А еще кажется, что серия пока набирает обороты – и дальше будет только лучше.

У «Авангарда» сбоит большинство, а еще пошли необязательные удаления

Две основные причины поражения «Авангарда» в среду: 0% реализации большинства и решение сыграть на удержание в третьем периоде при 2:0. Второй момент, кстати, можно понять: кажется, что победа так близко – до нее всего несколько минут, и задела в две шайбы должно хватить. Но Омск забыл, против кого играет и кто за спинами у хоккеистов на соседней лавке.

«Авангард» забросил на 46-й и планомерно перешел на сохранение счета. Вот только чтобы удерживать счет с «Ак Барсом», надо сначала удержать Радулова – а, кажется, еще не родился тот игрок, кто мог бы это делать в каждой своей смене. Если б Омск продолжил играть на встречных курсах с контролем шайбы, а не на отбой – было бы заметно больше шансов на победу в основное. Более того, само по себе удержание счета предполагает чистую игру без фола – но тут же удалился Сведберг.

Вообще штрафы – неожиданная беда Омска в этом матче. «Ястребы» играли очень неаккуратно – как бы ни возмущались и клялись, что не хотели, все штрафы выписаны справедливо. 10 минут за 2 периода – слишком много для важного матча. Якупов вообще чуть не подставил команду в самом конце основного времени, неудачно сыграв клюшкой в лицо сопернику – но все же до овертайма дотянули.

И ведь «Ак Барс» тоже удалялся много и вот совсем-совсем необязательно – как, например, тот же Радулов уже на 61-й минуте. Реализуй Омск большинство – и 2-1 в серии. Но что-то в среду пошло не так – у «Авангарда» уже случалось такое по ходу плей-офф-2023, хотя 4 загубленных удаления за матч еще не было.

Во-первых, тренерский штаб «Ак Барса» еще внимательнее изучил схемы и задумки омичей, разжевав все своим игрокам – некоторые ситуации гости сегодня просто читали. Во-вторых, «Авангард» явно перемудрил. Зачем, например, при игре 5-на-3 делать передачу на подключение партнера в слот, когда именно там находятся три единственных соперника на всей площадке? Были, кстати, и другие моменты, когда «ястребы» делали лишние движения – как, например, Якупов, решивший завести шайбу в ворота вместо броска.

Радулов устроил «Ак Барс» мощный камбэк за 2 минуты, но сам же чуть не прибил команду

Капитан «Ак Барса» очень блекло выглядел в двух первых матчах – всего один голевой пас, да и его эмоции были не такими яркими, как все к тому привыкли. В третьей игре какие-то проблески прежнего Александра начали проявляться – и ключевые события с его участием произошли тогда, когда это было больше всего необходимо.

Казанцы пропустили второй гол и на какое-то время капитально поникли. Разбудил их гол молодого защитника Никиты Евсеева – ассистировал ему именно Радулов. Через две минуты самый заводной игрок «Ак Барса» забил и перевел игру в овертайм – при розыгрыше большинства он скринил вратаря и вовремя подставил клюшку под наброс Дмитрия Юдина.

Не сказать, что все это выглядело логичным. Омск здорово добавил по ходу игры, заслуженно повел и должен был забирать этот матч. Но одна ошибка, одно нелепое удаление – и все, «Авангард» проиграл игру.

Вообще позабавило, как во втором перерыве корреспондент на флеш-интервью спросил у Артема Галимова, не опускаются ли у игроков «Ак Барса» руки из-за тотального невезения. Казанец ответил в фирменном стиле.

Радулов же спас команду, но при этом едва не похоронил ее шансы в овертайме. На выходе из своей зоны он решил выдать диагональ и зашвырнул шайбу настолько сильно, что она перелетела через противоположный борт.

Но партнеры оценили усилия капитана для камбэка и выстояли в этом меньшинстве.

Ткачев – один из главных героев этого «Авангарда»

«Самый лучший хоккеист КХЛ, кроме меня? Не знаю. Ткачев, наверное. Омский» – говорил этой зимой Александр Радулов во время блица «Скользкому льду». Для кого-то тот выбор мог казаться не самым очевидным, но Владимир действительно здорово играл в первой тройке «Авангарда», накатил по очкам на финише и стал вторым бомбардиром лиги (первый – Яшкин), обогнав как раз того же Радулова.

Вообще в прошлых раундах мы отмечали либо то, как ударное звено Омска делает результат, либо конкретно иностранцев оттуда, которые по качеству были лучше, чем у соперников. Самое время поговорить о Владимире Ткачеве. Он и раньше был одним из лидеров команды, но в среду провел просто вдохновенный матч: разгонял атаки, затаскивал шайбу в чужую зону, дирижировал позиционными атаками, прессинговал соперника – и доводил дело до хита, если не удавалось отобрать шайбу.

За вечер у него 6 (шесть!!!) силовых приемов – ни у кого в «Авангарде» столько не было. Больше у Ткачева только бросков – 7 в створ! Но все перебивают его опасные передачи – с одной из них начался первый гол Омска. Конечно, было бы красивее, если б Шарипзянов сразу забросил.

Гол самого Ткачева в третьем периоде должен был стать победным, но «Авангард» решил держаться именно за преимущество в две шайбы. К чему привело – вы уже знаете.

Шипачев провел посредственный матч, но свой шанс использовал

На одного из самых высокооплачиваемых игроков «Ак Барса» в этом плей-офф выливается немало критики – и часто заслуженно, Шипачев действительно играет не лучшим образом. Если Радулов в начале серии выглядел не очень только на фоне самого себя, то Вадим в принципе терялся и многие вещи делал невпопад.

В этом матче не то чтобы ситуация резко изменилась. Четыре броска в створ, четвертый айстайм среди форвардов. Цифры для кого-то неплохие, но это только цифры – запоминающихся действий в основное время не было. К тому же есть статистика вбрасываний, которые никогда не считались его сильной стороной. В этом плей-офф Шипачев всего четыре раза выигрывал больше 50% единоборств на точке – и все это еще в первом раунде с «Нефтехимиком». В среду у Вадима – 6 из 15 выигранных вбрасываний, причем в противостоянии с Корбаном Найтом у него вообще грустная статистика – 1 из 6.

Зато в овертайме Шипачев сказал главное слово в овертайме. Так зарешать в самый нужный момент – нужно и хладнокровие, и мастерство, и опыт. Конечно, блестяще атаку начал молодой Евсеев – тот самый парень, с гола которого пошел камбэк, отлично продолжил Дмитрий Кагарлицкий, а Шипачев исполнил на высшем уровне.

Финал Востока

Счет в серии – 1-2

Фото: vk.com/hc_avangardomsk