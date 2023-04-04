11 комментариев

Все, что известно на данный момент.

Шокирующая новость: в Сочи погиб Андрей Мичков, бывший тренер-консультант системы СКА и отец Матвея Мичкова – главной молодой звезды российского хоккея.

Во вторник утром стало известно о его пропаже – после того, как поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Краснодарскому краю опубликовал сообщение о его поиске. А спустя несколько часов «Спорт-Экспресс» сообщил, что полицейские нашли тело Мичкова-старшего и произвели опознание.

Что известно на данный момент

• Как сообщал «Матч ТВ», Мичков-старший пропал вечером воскресенья, 2 апреля: в районе 9 вечера сказал, что сейчас вернется, и ушел из квартиры, которую снимает вместе с родными.

• РИА «Новости» со ссылкой на свои источники уточняли, что это произошло после второго овертайма матча СКА – ЦСКА (закончился в 20:51 мск). Андрей Мичков был трезвым, ключи от автомобиля и документы он оставил дома. Спустя 20 минут после его ухода телефон уже был вне зоны доступа.

• Отец игрока был одет в темно-синюю куртку, черные брюки, кроссовки и шапку. К поискам клуб подключал полицию и волонтеров.

• Матвей Мичков в понедельник и вторник продолжил тренировки в составе ХК «Сочи» – в команде объявили, что оказывают ему необходимую психологическую поддержку, и попросили журналистов пока воздержаться от вопросов игроку по данной ситуации.

• Роман Ротенберг заявил о готовности СКА оказать всю необходимую помощь. «Мы полностью в курсе ситуации, поддерживаем Матвея и его семью, готовы оказать всю необходимую помощь. Призываю всех максимально распространить информацию об этом. Надеемся, что ситуация разрешится благополучно. Матвей, сил тебе. СКА – одна семья!», – приводит его слова «Матч ТВ». Напомним, Мичков играет в «Сочи» на правах аренды – а вообще игрок принадлежит СКА.

• Андрей Мичков был обнаружен мертвым в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус. По этому же адресу располагалась квартира, которую он снимал с семьей.

Кто такой Андрей Мичков?

Андрей Мичков – отец хоккеиста Матвея Мичкова, главного юниора российского хоккея и одного из фаворитов драфта НХЛ-2023.

Нападающий уже побил рекорд Овечкина во взрослой сборной (самый молодой гол – еще и лакроссом), обошел достижение Кучерова в МХЛ для игроков до 17 лет, выиграл Кубок Харламова (забил победный гол сезона – снова лакроссом), а в 18 лет – в первый более-менее полноценный год в КХЛ – набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах. Пусть и в аренде, за «Сочи».

Андрей Мичков на протяжении всей жизни Матвея находился рядом с ним: сначала в Кунгуре, потом в ДЮСШ «Молота», потом в системе ярославского «Локомотива», откуда он перешел в СКА, а в этом сезоне отправился в аренду.

Андрей Мичков сопровождал сына в каждой команде, при этом получая работу в некоторых из них. Например, после перехода Матвея в СКА Мичков-старший стал тренером-консультантом системы армейцев, а также скаутом сборной России на турнирах с участием Матвея. А после аренды сына в «Сочи» говорилось о том, что Андрей получил полный доступ к нахождению в раздевалке сочинской команды.

«В Сочи со мной поехала моя семья, – рассказывал Матвей в интервью Sport24. – Папа всю жизнь, с первых шагов на льду, был рядом. Он, по сути, мой личный тренер. Всегда подсказывает, наблюдает, поддерживает меня. В таком режиме с отцом и раньше работали. Разница только в том, что в «Локомотиве» он на лед выходил и тренировал других ребят. Его инициатива? Нет, это обоюдное решение. У нас с отцом общие цели».

А в интервью «Спорт-Экспрессу» в 2020-м Мичков-младший говорил, что отец как тренер дал ему больше остальных (он и Владислав Чеснов в «Локомотиве») – хоть папа и не играл в суперлиге.

Фото: vk.com/hcsochi