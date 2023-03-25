Мастера обороны.

В первом перерыве пятого матча, когда счет еще был 0:0, Илью Сафонова спросили в эфире КХЛ ТВ про перелеты на Дальний Восток. Ответ нападающего «Ак Барса» оказался таким: «Конечно, спасибо «Аэрофлоту» – полет хорошо, здорово прошел, но, блин, 8 часов, конечно, непросто лететь. Все книжки перечитаны, наверное, даже...».

В комментариях к этому посту набросайте названия произведений, которые Сафонову и партнерам стоит прочитать во время ближайшего перелета – «Адмирал» сделал все, чтобы ее затянуть, и заслужил в пятницу победу.

«Адмирал» красиво воспользовался своими шансами

Краткий пересказ событий для тех, кто вечер пятницы провел не у трансляции.

То, что дальневосточники во втором периоде повели в счете, стало неожиданностью: если в первые 20 минут был более-менее равный хоккей, местами даже с их преимуществом по количеству моментов, то после перерыва «Ак Барс» показал, кто здесь лучшая команда Востока (ну, по итогам регулярки). Давление, хиты, преимущество по броскам, затяжные атаки – жара, в общем, но ее несколько сбило необязательно удаление Воронкова на 31-й минуте.

«Адмирал», кстати, его не реализовал, но у ворот Серебрякова уже не было так напряженно, а спустя несколько минут, в равных составах, гостям удалась роскошная атака с совершенно чумовым рикошетом от борта и от Билялова. Лучше посмотреть с повторами:

«Ак Барс» не особо понял, как это вообще случилось – но срочно побежал отыгрываться. Ну не поймает же «Адмирал» на контратаке?! Поймал. Видели когда-нибудь как «моряки» 3-в-1 (!!!) убегают? Наслаждайтесь:

Второй гол стал для «Адмирала» в итоге победным, но сколько же до этого было нервов! На третий период команда вышла просто терпеть, а когда таким занимается не топ-клуб с забитой платежкой и мощными нападающими, а сенсационный андердог в плей-офф – это выглядит очень даже зрелищно. Безусловно, это не выигранная серия, а всего лишь матч, и к тому же все еще при неудачном для «моряков» счете – но их самоотверженность в третьем периоде заслуживает похвалы.

Да, приходилось использовать такой метод как проброс. Иногда даже это был основной метод спасения. Но когда на тебя несется разъяренный Радулов, а где-то рядом с ним (или после него) Кагарлицкий, Шипачев, Сафонов, Воронков, Войнов, Юдин – выдержит не каждый автобус. Дальневосточный выдержал, хотя было тяжко. По броскам в створ в третьем периоде счет 16:0 (32:3 вообще по броскам – и, кажется, эти три были просто пробросами), еще 9 шайб поймали на себя игроки «Адмирала», время в атаке – 8:11 vs 1:09.

Гости грамотно отбивались, забирали подборы и наверняка каждую минуту благодарили небеса, что в их команде играет Серебряков. Конечно, в плане хоккея дальневосточники не были лучше, но эту победу заслужили на 100%.

Серебряков – просто лучший! Снова гениальный матч

Отдайте Серебрякову MVP – независимо от того, выйдет «Адмирал» в следующий раунд или нет (хотя Тамбиев же обещал). За 1,5 серии он точно на этот титул наиграл.

И вроде бы еще в регулярке все должны привыкнуть к тому, что Никита стоит стеной – но каждый раз это зрелище захватывает и заставляет радоваться по-новому.

Статистика КХЛ говорит, что xG «Ак Барса» в этот вечер – 4,6, а на выходе 1 шайба – рикошетом от конька. Такие эпизоды обычно продвинутые цифры не учитывают, а значит, Серебряков украл у казанцев 4-5 верных момента (помимо того, что отразил все «свои» броски), которые должны были стать голами. Показатель сумасшедший. Всего же у Казани 49 бросила в створ – но этим уже никого не удивить. Для Никиты это, в общем-то, обычный будний день.

Серебряков – ключевой фактор этой серии. Во многом от него зависит, будет «Адмирал» заказывать еще один рейс в Казань или нет.

Радулов – по-хорошему сумасшедший, но он один вытащить Казань не может

Маркетологи «Ак Барса» что-то знали, когда в проморолике перед стартом сезона анонсировали Александра Радулова, как «татарского дьявола», который на себе тащит клубный автобус. Сегодня казанцы выглядели примерно так же: Радулов рвал жилы, пихал своим и чужим, хлопал калиткой, лез на ворота, создавал кучу моментов, но автобус в итоге едет в аэропорт – на шестую игру во Владивосток.

Глядя на Радулова, очень сложно понять, с кем его можно сравнивать по количеству эмоций, которые он выплескивает в игре, потому что искренне переживает за результат и злится, когда у него что-то не получается. Пожалуй, он такой один – и в этом его главная фишка.

Форвард действительно тащил команду, и выглядит вполне справедливым, что именно у него единственный гол хозяев в этой игре. Да, там был рикошет от конька защитника, который дезориентировал Серебрякова, но Радулов как никто другой в «Ак Барсе» заслуживал забить. Он отыграл 20 минут, нанес аж 9 бросков, сделал 3 силовых, 2 отбора и 1 блокшот. У него был фантастический объем катания – 4,78 км, но усилий одного Радулова было мало для победы.

Наверное, можно отметить еще Дмитрия Юдина. Защитник отметился полезным действием, когда перехватил шайбу перед голом после неудачного выброса – без этого и Радулов бы не забил в итоге.

Юдин вообще мог стать героем: не боялся брать ответственность на себя, шел вперед и упустил отличный момент для гола, когда оказался один перед Серебряковым. Потом он снова мог забивать сам, но в итоге создал момент Радулову – тот тоже не попал.

Втыкался и провоцировал соперников Артем Лукоянов, традиционно энергию давал Никита Дыняк – они, кстати, едва не организовали гол во втором периоде. Но включаться должны и другие игроки. Например, в очередной раз в этом сезоне блекло выглядел Вадим Шипачев – у него 0 бросков по воротам, он выиграл всего 5 из 15 вбрасываний и сделал один силовой прием, блокшотов и отборов – по нулям.

Как бы казанцы ни противились лететь во Владивосток еще раз, но придется. Пока же главным бенефициаром всего происходящего выглядит «Авангард», который уже отдыхает перед финалом Востока. Хотя если дальше пойдет «Адмирал», то Омску точно не надо настраиваться на легкую прогулку.

Второй раунд

Счет в серии – 3-2

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид