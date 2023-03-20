15 комментариев

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🤦‍♂️ 73 минуты без голов во Владивостоке (но игра была отличная)! «Адмирал» забрал у «Ак Барса» первую победу

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А судьи прыгали на ворота.

Главная новость понедельника: «Адмирал» в игре! Пару дней назад Леонид Тамбиев при 0-2 обещал, что его команда выиграет серию – и в понедельник те слова уже не кажутся фантастикой. Дальневосточники забросили всего одну шайбу в третьем матче – но ее вполне хватило для победы (логично, в овертайме ж). Хотя ничего не было бы без Никиты Серебрякова – и этому факту уже сложно удивляться.

Вратари – главные герои третьей игры

Первый дальневосточный матч закончился со счетом 1:0, а гол был забит только на 73:54. С учетом того, что играли «Адмирал» и «Ак Барс», легко представить конкурс автобусов, рассчитанный на очень специфичного зрителя.

На самом деле нет: Владивосток и Казань выдали бодрое зрелище – насколько это возможно для матча без шайб, а главными героями стали вратари: из 88 бросков в створ только один стал голевым. Все остальное голкиперы потащили. Иногда даже арбитры выбирали места поудобнее, чтобы разглядеть очередное спасение.

Но в этом соревновании победил Никита Серебряков – и сэйвов больше, чем у Билялова (48 vs 39), и пропущенных нет. Хотя много раз казалось, что шайбе просто некуда идти.

Серебряков – однозначно лучший игрок «Адмирала» в Кубке Гагарина-2023, да и во всем сезоне. Если «Адмирал» выполнит обещание Тамбиева, то Никиту уже можно будет рассматривать как кандидата на MVP плей-офф – неважно, окажется команда в финале или нет. 

Вообще это первый шатаут для вратаря в нынешнем розыгрыше, но не первый раз, когда он отбивает столько шайб в сезоне.

Серебряков – лучший вратарь регулярки по отраженным броскам (94,4%) и второй – по коэффициенту надежности (1,79). В плей-офф эти цифры практически не изменились: 94,5% ОБ, КН – 1,95. Контракт голкипера с «Адмиралом» заканчивается в апреле, но он ограниченно свободный агент – наверняка кто-то из топ-клубов попытается сделать оффершит, хотя дальневосточники наверняка повторят предложение.

При этом не исключено, что он заинтересует кого-то из клубов НХЛ – заслуженная мода на русских вратарей все еще не прошла. А у Серебрякова к тому же был опыт игры за океаном по юниорам.

Решающий гол «Адмирала» снова забивает защитник

Матч с весьма приличным количеством моментов плавно укатил в овертайм – и даже несмотря на активность команд, показалось, что их может быть несколько. Но Евгений Лисовец освободил трибуны, когда было всего 22:20 по местному времени – в игровом формате это была всего 74-я минута.

Не сказать, что у защитника получился какой-то сложный бросок – Билялов за этот вечер справлялся и с моментами посложнее. Вот только ему прежде так не закрывали видимость, как Михал Криштоф и два партнера Тимура – Вячеслав Войнов и Дмитрий Юдин.

Обязательно досмотрите момент до радости тренерского штаба «Адмирала» – просто восхитительные эмоции. 

Для защитника Евгения Лисовца это уже второй важный гол в Кубке Гагарина-2023 (сравнял счет в третьем матче с Уфой – Владивосток потом в овертайме выиграл), а ведь он забил лишь три за всю регулярку.

Вообще это нормально для «Адмирала», что забил защитник. Из топ-5 снайперов команды в этом плей-офф – сразу 2 игрока обороны: Паутов и как раз Лисовец – с 2 голами у каждого они делят вторую строчку с нападающими Данилом Файзуллиным и Александром Шевченко. А насколько вообще дальневосточные защитники любят атаку можно было увидеть, когда Либор Шулак и Колби Уильямс в овертайме бежали к чужим воротам раньше своих нападающих.

Для Лисовца это первый сезон в «Адмирале», но он отлично вписался в команду и получил место во второй паре, играя в среднем под 20 минут за матч. И по данным «СЭ», Евгений – один из самых высокооплачиваемых игроков команды (25 млн в год), больше только у Либора Шулака – 26 млн. Кажется, и тот, и другой оправдали свои контракты уже на несколько раз. 

«Адмирал» – это уже четвертый клуб белорусского защитника в КХЛ. Больше всего сезонов – пять – он отыграл в минском «Динамо», затем его переманил «Салават Юлаев», а спустя два года обменял в «Витязь» на Виктора Антипина. Тамбиев был очень доволен подписанием Лисовца в межсезонье, а Евгений выдал свою третью результативность в карьере (3+8), хотя, конечно, в основная его работа проходил в своей зоне.

«Ак Барс» все еще фаворит, но уже все не так однозначно

Поражение Казани в понедельник мало что меняет в раскладах: если «Ак Барс» цепляет четвертый матч серии, то может завершить ее дома, не возвращаясь во Владивосток. По сути, нынешняя победа «Адмирала» не сенсация, а лишь приятная неожиданность – но если в среду счет станет 2-2, вопрос о победителе тут станет актуален как никогда прежде.

Конечно, бросается в глаза разница в классе: даже по ходу третьего матча было заметно, что не все игровые желания дальневосточников совпадают с их возможностями. Это касается в том числе и схем в большинстве: где-то просто не хватает скиллов, чтобы в касание перевести партнеру шайбу на дальнюю штангу (или же опыта – прочитать, как пойдет этот пас).

Но самой энергии и стремления биться за победу – хоть отбавляй. Отчасти за счет этого Владивосток и выиграл: начиная с третьего периода, хоккеисты запирали «Ак Барс» в зоне – и бросали, бросали, бросали (21:10 в створ на этом отрезке!). Все шло явно не по плану казанцев – это их не сломило, хотя местами выглядели растеряно (по большей части Радулов, когда не понимал, как забить Серебрякову).

«Адмирал» не переиграл «Ак Барс» и при этом полностью заслужил победу. Но теперь нужна еще одна. 

Кубок Гагарина

Второй раунд

Адмирал – Ак Барс 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Дата проведения
20 марта, 12.30, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 73 Лисовец (Червены)
Вратари: Серебряков 48/48 – Билялов 39/40.

Счет в серии – 1-2

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Фото: vk.com/hcadmiral

15 комментариев

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Sovagr
Так то пока все игры в одну шайбу. Немного везения, и может быть сенсация.
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Игорь Климов
Ответ chibudo74@gmail.com
Очень хочу чтобы Адмирал прошёл Ак барс. Серебряков ТОП.
Это отличное пожелание!
+1
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МИХАЛЫЧ
Адмирал родной, делай "вещи"
+1
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Hola Hola
Честно говоря, уже всерьез думаю, что Серебрякову в НХЛ дадут шанс.
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Максим Викторович
Никита Серебряков-это настоящий "монстр" в воротах.
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Максим Викторович
Евгений Лисовец- реально красавец, что шайбу нужную забросил, Поднял на ноги арену Адмирала, За что защитнику огромная бравада!
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Stewee
Стоило Адмиралу за счет супер игры Серебрякова дотянуть до овертайма и там выиграть, тут уже Адмирал в финале конфы видят, фантазеры))
Думаю, Билл найдет подход и морская сказка закончится через пару игр.
+2
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Максим Викторович
Не успел поставить +1, время истекло!
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Максим Викторович
Привет, Антон! Отличный пост! Спасибо за старания!
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татарин Казанский
Ответ chibudo74@gmail.com
Очень хочу чтобы Адмирал прошёл Ак барс. Серебряков ТОП.
Хотеть не вредно.
+1
-2
-1
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bestttttttofthebest
Очень рад за Адмирал и не удивлюсь если они будут в финале играть конференции
0
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jtztkpqjcj
В каком месте эта унылая игра была отличная? Позорище а не игра
+4
-3
+1
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Что скажешь?
Забрал?) Прикольно.
0
0
0
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Gagarin Party
вперёд Адмирал!!! еще бы Торпедо выбил СКА. А вообще это самый лучший Кубок.
+5
0
+5
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chibudo74@gmail.com
Очень хочу чтобы Адмирал прошёл Ак барс. Серебряков ТОП.
+8
-1
+7
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