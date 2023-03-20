15 комментариев

А судьи прыгали на ворота.

Главная новость понедельника: «Адмирал» в игре! Пару дней назад Леонид Тамбиев при 0-2 обещал, что его команда выиграет серию – и в понедельник те слова уже не кажутся фантастикой. Дальневосточники забросили всего одну шайбу в третьем матче – но ее вполне хватило для победы (логично, в овертайме ж). Хотя ничего не было бы без Никиты Серебрякова – и этому факту уже сложно удивляться.

Вратари – главные герои третьей игры

Первый дальневосточный матч закончился со счетом 1:0, а гол был забит только на 73:54. С учетом того, что играли «Адмирал» и «Ак Барс», легко представить конкурс автобусов, рассчитанный на очень специфичного зрителя.

На самом деле нет: Владивосток и Казань выдали бодрое зрелище – насколько это возможно для матча без шайб, а главными героями стали вратари: из 88 бросков в створ только один стал голевым. Все остальное голкиперы потащили. Иногда даже арбитры выбирали места поудобнее, чтобы разглядеть очередное спасение.

Но в этом соревновании победил Никита Серебряков – и сэйвов больше, чем у Билялова (48 vs 39), и пропущенных нет. Хотя много раз казалось, что шайбе просто некуда идти.

Серебряков – однозначно лучший игрок «Адмирала» в Кубке Гагарина-2023, да и во всем сезоне. Если «Адмирал» выполнит обещание Тамбиева, то Никиту уже можно будет рассматривать как кандидата на MVP плей-офф – неважно, окажется команда в финале или нет.

Вообще это первый шатаут для вратаря в нынешнем розыгрыше, но не первый раз, когда он отбивает столько шайб в сезоне.

Серебряков – лучший вратарь регулярки по отраженным броскам (94,4%) и второй – по коэффициенту надежности (1,79). В плей-офф эти цифры практически не изменились: 94,5% ОБ, КН – 1,95. Контракт голкипера с «Адмиралом» заканчивается в апреле, но он ограниченно свободный агент – наверняка кто-то из топ-клубов попытается сделать оффершит, хотя дальневосточники наверняка повторят предложение.

При этом не исключено, что он заинтересует кого-то из клубов НХЛ – заслуженная мода на русских вратарей все еще не прошла. А у Серебрякова к тому же был опыт игры за океаном по юниорам.

Решающий гол «Адмирала» снова забивает защитник

Матч с весьма приличным количеством моментов плавно укатил в овертайм – и даже несмотря на активность команд, показалось, что их может быть несколько. Но Евгений Лисовец освободил трибуны, когда было всего 22:20 по местному времени – в игровом формате это была всего 74-я минута.

Не сказать, что у защитника получился какой-то сложный бросок – Билялов за этот вечер справлялся и с моментами посложнее. Вот только ему прежде так не закрывали видимость, как Михал Криштоф и два партнера Тимура – Вячеслав Войнов и Дмитрий Юдин.

Обязательно досмотрите момент до радости тренерского штаба «Адмирала» – просто восхитительные эмоции.

Для защитника Евгения Лисовца это уже второй важный гол в Кубке Гагарина-2023 (сравнял счет в третьем матче с Уфой – Владивосток потом в овертайме выиграл), а ведь он забил лишь три за всю регулярку.

Вообще это нормально для «Адмирала», что забил защитник. Из топ-5 снайперов команды в этом плей-офф – сразу 2 игрока обороны: Паутов и как раз Лисовец – с 2 голами у каждого они делят вторую строчку с нападающими Данилом Файзуллиным и Александром Шевченко. А насколько вообще дальневосточные защитники любят атаку можно было увидеть, когда Либор Шулак и Колби Уильямс в овертайме бежали к чужим воротам раньше своих нападающих.

Для Лисовца это первый сезон в «Адмирале», но он отлично вписался в команду и получил место во второй паре, играя в среднем под 20 минут за матч. И по данным «СЭ», Евгений – один из самых высокооплачиваемых игроков команды (25 млн в год), больше только у Либора Шулака – 26 млн. Кажется, и тот, и другой оправдали свои контракты уже на несколько раз.

«Адмирал» – это уже четвертый клуб белорусского защитника в КХЛ. Больше всего сезонов – пять – он отыграл в минском «Динамо», затем его переманил «Салават Юлаев», а спустя два года обменял в «Витязь» на Виктора Антипина. Тамбиев был очень доволен подписанием Лисовца в межсезонье, а Евгений выдал свою третью результативность в карьере (3+8), хотя, конечно, в основная его работа проходил в своей зоне.

«Ак Барс» все еще фаворит, но уже все не так однозначно

Поражение Казани в понедельник мало что меняет в раскладах: если «Ак Барс» цепляет четвертый матч серии, то может завершить ее дома, не возвращаясь во Владивосток. По сути, нынешняя победа «Адмирала» не сенсация, а лишь приятная неожиданность – но если в среду счет станет 2-2, вопрос о победителе тут станет актуален как никогда прежде.

Конечно, бросается в глаза разница в классе: даже по ходу третьего матча было заметно, что не все игровые желания дальневосточников совпадают с их возможностями. Это касается в том числе и схем в большинстве: где-то просто не хватает скиллов, чтобы в касание перевести партнеру шайбу на дальнюю штангу (или же опыта – прочитать, как пойдет этот пас).

Но самой энергии и стремления биться за победу – хоть отбавляй. Отчасти за счет этого Владивосток и выиграл: начиная с третьего периода, хоккеисты запирали «Ак Барс» в зоне – и бросали, бросали, бросали (21:10 в створ на этом отрезке!). Все шло явно не по плану казанцев – это их не сломило, хотя местами выглядели растеряно (по большей части Радулов, когда не понимал, как забить Серебрякову).

«Адмирал» не переиграл «Ак Барс» и при этом полностью заслужил победу. Но теперь нужна еще одна.

Второй раунд

Счет в серии – 1-2

Фото: vk.com/hcadmiral