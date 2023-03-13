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🔥В первом раунде будут 7-матчевые серии! «Северсталь» и «Магнитка» не сдались, а «Торпедо» уже прошло дальше

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Такого не было 9 лет!

Кажется, КХЛ сегодня показала, как должно завершаться идеальное воскресенье: тремя крутыми матчами – причем, у двух будет продолжение на следующей неделе. И ни в одном из них не сыграет «Торпедо»: серия, от которой все ждали 7 матчей, уложилась досрочно – хоть и опять пришлось задействовать овертайм. «Динамо» идет в отпуск, Ларионов – гений. В общем, тут ничего нового.

А вот то, что «Северсталь» с «Магниткой» не опустили краги и по делу забрали шестые матчи – приятный сюрприз. Получается, в первом раунде Кубка Гагарина-2023 мы увидим две максимально длинные серии – такого, к слову, не было уже 9 лет, с плей-офф-2014. Тогда президентом лиги был еще Александр Медведев, если помните.

В Магнитогорске случилось чудо: «Металлург» впервые реализовал большинство

В это уже вообще никто не верил – возможно, даже в самой «Магнитке», и казалось, что команда уйдет в отпуск, так и не познав радость реализованного большинства. До шестого матча у нее было 0 голов в 17 попытках – просто катастрофа для такого состава (прикиньте, они год назад в финале играли!).

Но в воскресенье злые чары были разрушены. И если вы ожидаете красивую позиционную комбинацию – забудьте. Защитник Григорий Дронов, взял игру на себя, прошел по борту, вырулил на ворота, обойдя соперников – и забил при игре 5-на-4! С передачи вратаря Эдди Паскуале (других ассистентов нет). Ну а кому еще брать все в свои руки, если нападающие не могут?

«Наконец-то мы забили красивейший гол в большинстве, с такого обалденного розыгрыша, как и мечтать могли», – иронизировал Илья Воробьев на пресс-конференции.

Разумеется, после этого «Магнитку» не прорвало: это был единственный гол в пяти попытках большинства за вечер (у «Автомобилиста», к слову – три в четырех). Неравные составы – просто беда нынешнего «Металлурга».

Максимально кошмарно все выглядит, если представить большинство команды в чистом времени: за 41 минуту 14 секунд в этом плей-офф только 1 шайба в численно преимуществе. На счастье Воробьева, у его игроков будет еще один шанс – либо увеличить время, либо увеличить количество голов.

Акользин – герой вечера: первый хет-трик в карьере

«У Павла Акользина – хет-трик, Павлом Буре назвали его сейчас в раздевалке», – с этой фразы Илья Воробьев начал пресс-конференцию, которая вполне могла быть последней в сезоне, если б не нападающий четвертого звена. 

В этом матче, кстати, его тройка вышла на стартовое вбрасывание, чтобы сдерживать лидеров «Авто», – и сумела удивить: Акользин забросил уже на 16-й секунде! Это пятый по скорости гол в плей-офф КХЛ и самый быстрый домашний у «Магнитки» в кубковых матчах.

Но на одном достижении Павел останавливаться не стал – и в итоге организовал первый хет-трик Кубка Гагарина-2023, а заодно и первый для себя в КХЛ. 32-летний нападающий провел в лиге уже шесть лет, но берег это на особый случай. Возможный вылет из плей-офф – самое оно.

Ключевым стал второй его гол: «Автомобилист» собирался выходить вперед в счете, но довести атаку до нормального броска не получилось, Акользин подхватил шайбу, протащил ее до чужой синей и метнул точно в ворота. Это победная атака для «Металлурга» в матче.

При этом не сказать, что игроки «Металлурга» вышли ложиться костьми за эту победу. Со стороны матч вообще не выглядел как особо важный: уйма ошибок обеих команд – как в атаке, так и в обороне, аж 9 заброшенных шайб, отсутствие стычек и конфликтов. Словно регулярка идет – но все это говорит не о спокойствии или пофигизме команд, а их нынешней форме. Обе далеки от идеального состояния.

У «Автомобилиста» накануне седьмого матча серьезная проблема: если Юхан Матсссон не успеет залечить травму до вторника, то неизвестно, сколько бросков средней сложности залетит в их ворота. Игорь Бобков в воскресенье откровенно не выручил (возможно, негативную роль сыграло то, что он бэкап – основным он тащил «Авангард» в финал) – и теперь тренеры наверняка будут гадать, кого же ставить в решающий момент: его или Галкина. В общем, сплошная непредсказуемость – а полевым хотелось бы стабильности в этом вопросе.

Кубок Гагарина

1-й раунд

Металлург Мг – Автомобилист 6:3 (2:1, 0:1, 4:1)
Дата проведения
12 марта, 14.30, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Акользин (Неколенко)
1:1 – 3 Эберт (Да Коста, Волк)
2:1 – 13 Кошелев (Чибисов)
2:2 – 32 Широков (Да Коста, Эберт)
3:2 – 41 Дронов (Паскуале)
3:3 – 44 Волк (Широков)
4:3 – 46 Акользин ()
5:3 – 56 Акользин (Карпов)
6:3 – 58 Зернов (Керран)
Вратари: Паскуале 31/34 – Бобков 31/36.

Счет в серии – 3-3

ЦСКА не забил впервые в сезоне – вопросы к себе и Самонову

Армейцы вышли играть исключительно на классе – но желание и энергию при этом оставили где-то в раздевалке. Начало матча в очередной раз осталось за ЦСКА, вот только никак не мог довести свою атаку до гола. При этом казалось, что игроки совершенно не переживают по этому поводу – мол, возможностей забить еще будет предостаточно.

Но время шло – Самонов не пропускал. В ворота москвичей залетели голы, игроки чуть завелись – но Самонов не пропускал. Счет был уже 3:0 в пользу «Северстали», в третьем периоде ЦСКА заселился в чужую зону – но Самонов все равно не пропускал.

Такого в этом сезоне еще не было: ЦСКА не забил! Еще раз: «Северсталь» первая команда-2022/23, которая не пропустила от армейцев, хотя предыдущие 73 матча они не уходили без гола. Феноменальный Череповец в этот вечер, и феноменальный Самонов, который к 26 сэйвам и сухарю добавил еще и голевую передачу!

Возможно, лучший матч «Северстали» в сезоне – они заслуженно продлили серию. И при этом совершенно непонятно, что было с ЦСКА: мало того, что к концу серии они все реже бросают в створ, так сегодня еще и не выглядели командой, которой нужно срочно отыгрываться. Да, были красивые атаки, но при этом не было какого-то напора, явно не хватало эмоций – то ли игроки настолько самоуверенны в своем успехе, то ли уже не тратят силы на что-либо, кроме самого хоккея.

Сергей Федоров назвал это академичностью – и сам сильно удивился такому в игре своей команды. Ну, с таким подходом и Рейдеборном в воротах можно и пролететь мимо второго раунда.

Кубок Гагарина

1-й раунд

Северсталь – ЦСКА 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Дата проведения
12 марта, 17.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео
1:0 – 24 Пыленков (Пресс, Вовченко)
2:0 – 38 Петунин (Пыленков, Самонов)
3:0 – 41 Рожков (Пресс, Гераськин)
Вратари: Самонов 26/26 – Рейдеборн 23/26.

Счет в серии – 3-3

«Торпедо» обошлось без 7-го матча – выиграли третий овертайм подряд и забрали серию

В состав Нижнего после травмы вернулся Алексей Кручинин, и, что самое интересное, он не выпадал, хотя входить в игровой ритм в плей-офф и в регулярке – совсем разные вещи. У него был второй айстайм среди форвардов, он выиграл 10 из 18 вбрасываний, и сделал первую тройку лучше.

Однако главным героем стал Деннис Ян. За первые четыре игры серии у него была лишь одна передача, но потом он включился на все 100% – дубль с победным голом в овертайме в прошлой встрече и тот же самый набор сегодня. Причем решающая шайба в этот раз – отличная работа на пятаке, где нижегородцы имели несколько попыток забить.

Забавно, что заслуги Яна проходят незамеченными в раздевалке. После игр в «Торпедо» собирают паззл с изображением Кубка Гагарина, и лучший игрок матча толкает речь и заполняет одну частичку трофея. По итогам предыдущей встречи лучшим в команде признали пострадавшего от пореза коньком Кирилла Уракова, а сегодня – вратаря Ивана Кульбакова. Видимо, Яна это только мотивирует на голы, тем более что в овертаймах в регулярке он не забивал вообще.

«Торпедо» же за эту серию – пять с плюсом. Команда дважды уступала в счете по ходу серии, но в итоге в самый ключевой момент переломила ход и выиграла три матча подряд, причем каждый раз вырывала победу в овертайме. Что важно – в дополнительное время Нижний не отходил от своей игры, продолжал действовать с позиции силы, поэтому итог закономерен: атакующий хоккей победил, «Динамо» со своим строгим и консервативным стилем может бронировать билеты в отпуск.

Кубок Гагарина

1-й раунд

Динамо Москва – Торпедо 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Дата проведения
12 марта, 17.00, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 29 Ян (Фирстов, Летунов)
1:1 – 30 О'Делл (Миронов, Игумнов)
1:2 – 61 Ян ()
Вратари: Волков 27/29 – Кульбаков 24/25.

Счет в серии – 2-4

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

4 комментария

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Shamarin
динама с возу, торпеде легче.
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Nightyork97
Ну вот, леги уехали, составы стали ровнее. А если бы у всех клубов была возможность содержать команды на уровне потолка, то было бы еще интереснее. У Торпедо вроде один из самых маленьких бюджетов, а они смогли пройти первый раунд. Красиво
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+2
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pizzatcarizza
Ответ alklimov2018
Не понял, что хотел сделать Волков и пять игроков Динамо на пятачке.
Волков растерялся судя по всему. Честно говоря Динамо этот матч провалило. Первая игра от них из всей серии,где вообще не было видно за счет чего они могли выиграть
+3
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+3
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alklimov2018
Не понял, что хотел сделать Волков и пять игроков Динамо на пятачке.
+1
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