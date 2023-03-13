Такого не было 9 лет!

Кажется, КХЛ сегодня показала, как должно завершаться идеальное воскресенье: тремя крутыми матчами – причем, у двух будет продолжение на следующей неделе. И ни в одном из них не сыграет «Торпедо»: серия, от которой все ждали 7 матчей, уложилась досрочно – хоть и опять пришлось задействовать овертайм. «Динамо» идет в отпуск, Ларионов – гений. В общем, тут ничего нового.

А вот то, что «Северсталь» с «Магниткой» не опустили краги и по делу забрали шестые матчи – приятный сюрприз. Получается, в первом раунде Кубка Гагарина-2023 мы увидим две максимально длинные серии – такого, к слову, не было уже 9 лет, с плей-офф-2014. Тогда президентом лиги был еще Александр Медведев, если помните.

В Магнитогорске случилось чудо: «Металлург» впервые реализовал большинство

В это уже вообще никто не верил – возможно, даже в самой «Магнитке», и казалось, что команда уйдет в отпуск, так и не познав радость реализованного большинства. До шестого матча у нее было 0 голов в 17 попытках – просто катастрофа для такого состава (прикиньте, они год назад в финале играли!).

Но в воскресенье злые чары были разрушены. И если вы ожидаете красивую позиционную комбинацию – забудьте. Защитник Григорий Дронов, взял игру на себя, прошел по борту, вырулил на ворота, обойдя соперников – и забил при игре 5-на-4! С передачи вратаря Эдди Паскуале (других ассистентов нет). Ну а кому еще брать все в свои руки, если нападающие не могут?

«Наконец-то мы забили красивейший гол в большинстве, с такого обалденного розыгрыша, как и мечтать могли», – иронизировал Илья Воробьев на пресс-конференции.

Разумеется, после этого «Магнитку» не прорвало: это был единственный гол в пяти попытках большинства за вечер (у «Автомобилиста», к слову – три в четырех). Неравные составы – просто беда нынешнего «Металлурга».

Максимально кошмарно все выглядит, если представить большинство команды в чистом времени: за 41 минуту 14 секунд в этом плей-офф только 1 шайба в численно преимуществе. На счастье Воробьева, у его игроков будет еще один шанс – либо увеличить время, либо увеличить количество голов.

Акользин – герой вечера: первый хет-трик в карьере

«У Павла Акользина – хет-трик, Павлом Буре назвали его сейчас в раздевалке», – с этой фразы Илья Воробьев начал пресс-конференцию, которая вполне могла быть последней в сезоне, если б не нападающий четвертого звена.

В этом матче, кстати, его тройка вышла на стартовое вбрасывание, чтобы сдерживать лидеров «Авто», – и сумела удивить: Акользин забросил уже на 16-й секунде! Это пятый по скорости гол в плей-офф КХЛ и самый быстрый домашний у «Магнитки» в кубковых матчах.

Но на одном достижении Павел останавливаться не стал – и в итоге организовал первый хет-трик Кубка Гагарина-2023, а заодно и первый для себя в КХЛ. 32-летний нападающий провел в лиге уже шесть лет, но берег это на особый случай. Возможный вылет из плей-офф – самое оно.

Ключевым стал второй его гол: «Автомобилист» собирался выходить вперед в счете, но довести атаку до нормального броска не получилось, Акользин подхватил шайбу, протащил ее до чужой синей и метнул точно в ворота. Это победная атака для «Металлурга» в матче.

При этом не сказать, что игроки «Металлурга» вышли ложиться костьми за эту победу. Со стороны матч вообще не выглядел как особо важный: уйма ошибок обеих команд – как в атаке, так и в обороне, аж 9 заброшенных шайб, отсутствие стычек и конфликтов. Словно регулярка идет – но все это говорит не о спокойствии или пофигизме команд, а их нынешней форме. Обе далеки от идеального состояния.

У «Автомобилиста» накануне седьмого матча серьезная проблема: если Юхан Матсссон не успеет залечить травму до вторника, то неизвестно, сколько бросков средней сложности залетит в их ворота. Игорь Бобков в воскресенье откровенно не выручил (возможно, негативную роль сыграло то, что он бэкап – основным он тащил «Авангард» в финал) – и теперь тренеры наверняка будут гадать, кого же ставить в решающий момент: его или Галкина. В общем, сплошная непредсказуемость – а полевым хотелось бы стабильности в этом вопросе.

1-й раунд

Счет в серии – 3-3

ЦСКА не забил впервые в сезоне – вопросы к себе и Самонову

Армейцы вышли играть исключительно на классе – но желание и энергию при этом оставили где-то в раздевалке. Начало матча в очередной раз осталось за ЦСКА, вот только никак не мог довести свою атаку до гола. При этом казалось, что игроки совершенно не переживают по этому поводу – мол, возможностей забить еще будет предостаточно.

Но время шло – Самонов не пропускал. В ворота москвичей залетели голы, игроки чуть завелись – но Самонов не пропускал. Счет был уже 3:0 в пользу «Северстали», в третьем периоде ЦСКА заселился в чужую зону – но Самонов все равно не пропускал.

Такого в этом сезоне еще не было: ЦСКА не забил! Еще раз: «Северсталь» первая команда-2022/23, которая не пропустила от армейцев, хотя предыдущие 73 матча они не уходили без гола. Феноменальный Череповец в этот вечер, и феноменальный Самонов, который к 26 сэйвам и сухарю добавил еще и голевую передачу!

Возможно, лучший матч «Северстали» в сезоне – они заслуженно продлили серию. И при этом совершенно непонятно, что было с ЦСКА: мало того, что к концу серии они все реже бросают в створ, так сегодня еще и не выглядели командой, которой нужно срочно отыгрываться. Да, были красивые атаки, но при этом не было какого-то напора, явно не хватало эмоций – то ли игроки настолько самоуверенны в своем успехе, то ли уже не тратят силы на что-либо, кроме самого хоккея.

Сергей Федоров назвал это академичностью – и сам сильно удивился такому в игре своей команды. Ну, с таким подходом и Рейдеборном в воротах можно и пролететь мимо второго раунда.

1-й раунд

Счет в серии – 3-3

«Торпедо» обошлось без 7-го матча – выиграли третий овертайм подряд и забрали серию

В состав Нижнего после травмы вернулся Алексей Кручинин, и, что самое интересное, он не выпадал, хотя входить в игровой ритм в плей-офф и в регулярке – совсем разные вещи. У него был второй айстайм среди форвардов, он выиграл 10 из 18 вбрасываний, и сделал первую тройку лучше.

Однако главным героем стал Деннис Ян. За первые четыре игры серии у него была лишь одна передача, но потом он включился на все 100% – дубль с победным голом в овертайме в прошлой встрече и тот же самый набор сегодня. Причем решающая шайба в этот раз – отличная работа на пятаке, где нижегородцы имели несколько попыток забить.

Забавно, что заслуги Яна проходят незамеченными в раздевалке. После игр в «Торпедо» собирают паззл с изображением Кубка Гагарина, и лучший игрок матча толкает речь и заполняет одну частичку трофея. По итогам предыдущей встречи лучшим в команде признали пострадавшего от пореза коньком Кирилла Уракова, а сегодня – вратаря Ивана Кульбакова. Видимо, Яна это только мотивирует на голы, тем более что в овертаймах в регулярке он не забивал вообще.

«Торпедо» же за эту серию – пять с плюсом. Команда дважды уступала в счете по ходу серии, но в итоге в самый ключевой момент переломила ход и выиграла три матча подряд, причем каждый раз вырывала победу в овертайме. Что важно – в дополнительное время Нижний не отходил от своей игры, продолжал действовать с позиции силы, поэтому итог закономерен: атакующий хоккей победил, «Динамо» со своим строгим и консервативным стилем может бронировать билеты в отпуск.

1-й раунд

Счет в серии – 2-4

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко