Фантастика.

На 58-й минуте пятого матча – когда, казалось, дело идет к очередному овертайму в серии – «Салават Юлаев» выкинул шайбу из своей зоны и затеял смену. Но шайба ушла не так далеко за красную линию: нападающий Антон Берлев подхватил ее, пробежал мимо одного соперника, вышел на свободный лед, возникший из-за странной смены Уфы (сразу два вышедших игрока оказались позади), отдал под бросок Ивану Емецу и первым успел на добивание.

Это был третий и победный гол «Адмирала» в матче. И во всей серии.

«Адмирал» раскрепостился – и по делу вышел во второй раунд

В отношении дальневосточников часто используют термин «автобус» (и почти всегда по делу), но на этот раз они не были похожи на команду, которая собирается реализовать единственный момент и дальше отбиваться от соперника. Просто вышли играть и забирать свою победу в честном, хоть и аккуратном хоккее. То, как «Адмирал» умеет атаковать, все увидели в четвертом матче серии – с первых же минут. Но, кажется, сегодня игроки чувствовали себя куда более раскрепощенными. В их действиях была какая-то уверенность, прежде так явно не проявлявшаяся.

За утро вечер у команды 37 бросков в створ – больше только в третьем матче, но там полетело под конец, когда срочно пришлось отыгрывать «-2». А тут же заметную часть времени была ничья – или же «Адмирал» и вовсе вел. И в целом выглядел интереснее «Салавата», который стоял на краю, но при этом сподобился только на 24 броска. В главном матче сезона!

За эти 60 минут было много любопытных сюжетов:

• первый гол в плей-офф Павла Шена – уфимец передал привет родной команде, которой он не пригодился;

• дубль Саши Хмелевски – игроку, которому в составе «Салавата» в этот день было больше всех надо. Это было видно даже по последним секундам;

• необъяснимая упертость тренерского штаба Уфы, до последнего ставившего в ворота Илью Ежова – голкипер пропускал свои шайбы, в том числе и в решающем матче. У Кареева – 0 минут в плей-офф;

• первая ошибка за серию Никиты Серебрякова, которая теоретически могла вообще развернуть противостояние, но нынешняя Уфа неспособна на такое.

Все перечисленное теперь – часть истории. Истории лучшего сезона «Адмирала» прямо сейчас.

Победный гол в серии – у 29-летнего дебютанта КХЛ

Да, Антон Берлев уже не молод по хоккейным меркам, но только в этом сезоне пробился в главную лигу. Вообще у него интересный путь: воспитанник школы «СКА-Петергоф» в 17 лет оказался в Чехии, где выступал в местном чемпионате U20, потом в МХЛ в составе венгерского «Патриота» и чуть позже – кирово-чепецкой «Олимпии». Дальше – возвращение в Европу: вторая лига Чехии, чемпионат Румынии, венгерская MOL-лига.

Леонид Тамбиев давно следил за карьерой Берлева и хотел видеть его в своих командах. «Играли мы в Венгрии, у меня был напарник – Кирилл Тамбиев. Отец у него тоже тренер. После общения между собой Кирилл говорит: «Отец хотел бы тебя видеть». Так я оказался в России опять», – рассказывал Антон телеканалу «Югра».

В 23 года нападающий наконец-то вернулся в Россию, отыграл два сезона в питерском «Динамо» при Тамбиеве, три – в «Югре», с каждой из команд взял по чемпионскому титулу ВХЛ, а потом снова махнул в Европу – в немецкий «Крефельд» к Захаркину. Именно оттуда его переманивал «Адмирал».

Кстати, во Владивостоке Берлев мог оказаться еще в сезоне-2018/19, но тогда не прошел просмотр. Летом 2022-го при Тамбиеве такого уже не могло произойти – он знал возможности нападающего; односторонний контракт был подписан еще в мае. Не то, чтобы Антон выстрелил в регулярке – но 19 (5+14) очков за 48 матчей набрал. Кому-то покажется мало, но для «Адмирала» это цифры седьмого бомбардира. К тому же Берлев отлично проявил себя в серии с «Салаватом Юлаевым»: кроме победной шайбы в серии, забил гол во втором матче (хоть и проигранном) и выдал две результативные передачи в важнейшей пятой игре. И все это время играл с травмой.

Это лучший сезон в истории «Адмирала»

Владивостокский клуб все еще достаточно молодой – и при этом не самый успешный: не так много выходов в плей-офф, пропущенный год из-за отсутствия финансирования. Там даже в первый – и прежде самый успешный – сезон в КХЛ отправляли тренеров в отставку.

Но все это было раньше. Хочется верить, что теперь пишется новая история.

Кубок Гагарина

1-й раунд

Счет в серии – 4-2

Фото: hcadmiral.ru