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«Торпедо» Ларионова дожимает в овертайме, «Авангард» – хозяин Сибири, «Магнитка» вот-вот вылетит

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Увлекательнейшая пятница в Кубке Гагарина.

Серии первого раунда потихоньку подходят к концу – и здесь сенсаций становится уже меньше. Или просто мы быстро привыкаем – и то, что «Северсталь» будет играть с ЦСКА шестой матч, уже никого не удивляет.

В пятницу стал известен первый полуфиналист Востока – «Авангард» дал зрелище и путевки в отпуск «Сибири». А еще отобрал у соперника кричалку – и это уже удар ниже пояса.

«Авангард» вышел во второй раунд и взял первый титул-2023

Фанатской распевке «Мы хозяева Сибири» уже столько лет, что кажется, ее придумал лично Ермак. Эту кричалку можно было услышать и на футболе (фанаты «Томи» раньше баловались на фоне уровня клубов в регионе), но больше всего прижилась в хоккее, где конкуренция как-то пободрее. Разумеется, она идеально вписалась в репертуар фан-базы «Сибири» и считалась по большей части ее фишкой. Но пятничным вечером это распевала 12-тысячная омская «G-Drive-Арена», а гостевой сектор болельщиков грустно слушал. Принимал как факт.

Нельзя сказать, что «Сибирь» провалила серию, хотя счет 1-4 вроде бы на то намекает. Новосибирцы не просто бились, а временами даже доминировали над соперником (вспомните игры №3 и 4), но толку от этого было мало: качество бросков «Авангарда» куда выше. Вообще сложно представить, как можно настроиться на очередную игру, когда твой соперник забивает 8 голов с 27 бросков – но гостям в пятницу это в целом удалось.

В этот вечер они чаще хитовали, больше проводили времени в атаке (но не так, как в Новосибирске), отыгрались перед вторым перерывом, повели в третьем периоде, потом упустили все, околоэпично закамбэчили за 164 секунды до сирены. И все равно проиграли в овертайме.

Ну вот что делать, если Зият Пайгин в не самой очевидной бросковой ситуации идеально попадает в девятку. Кого винить?

Нынешний состав «Авангарда» просто выше уровнем своего соперника, Омск лучше пользуется своими моментами, а некоторые игроки «Сибири», как заметил после матча Мартемьянов, просто не поняли, что плей-офф – это другой турнир (надо было в раздевалке прокрутить лучшие пресс-конференции Виктора Козлова-2023).

Пока непонятно, останется ли Мартемьянов в клубе – задачу пройти первый раунд он не выполнил, но новосибирцы в сезоне-2022/23 были очень симпатичной и яркой командой. Во всех смыслах. Ну а «Авангард» пока может отдохнуть пару лишних дней (наверняка больше всех счастлив Демченко), а заодно и заработать на своем первом титуле сезона.

Кубок Гагарина

1-й раунд

Авангард – Сибирь 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 1:0)
Дата проведения
10 марта, 16.30, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 32 Чистяков (Буше, Найт)
1:1 – 39 Мерфи (Шаров, Пьянов)
1:2 – 41 Пьянов (Мерфи, Шаров)
2:2 – 43 Ткачев (Буше)
3:2 – 48 Шарипзянов (Ткачев)
3:3 – 57 Чайковски (Яковлев, Аланов)
4:3 – 62 Пайгин (Шарипзянов, Телегин)
Вратари: Демченко 26/29 – Костин 22/26.

Счет в серии – 4-1

«Автомобилист» быстро накидал «Магнитке», но подарил шанс на камбэк

Пятый матч в Екатеринбурге получился продолжением четвертого, когда «Автомобилист» уверенно выиграл в Магнитогорске 4:0 – теперь счет был 5:0 уже к 26-й минуте. И единственное, что к тому моменту огорчало тренеров и болельщиков «Авто» – травма основного вратаря Юхана Матссона, который показывает впечатляющую статистику в плей-офф (95,4% ОБ; КН – 1,37).

Показательный момент был в первой смене второго периода. Команда, начинающая его при 0:3, просто не может играть в обороне вот так. Самое печальное для Ильи Воробьева, что подобных эпизодов было несколько в матче.

«Магнитка» ехала на матч на автобусе из-за нелетной погоды на Урале – это было за сутки до игры. Путешествие на 500 км вряд ли добавило позитива игрокам, но время на восстановление у них точно было.

Впрочем, «Металлург» удивил – он не собирался сдаваться просто так. После пятой шайбы команда проснулась и в следующие 9 минут забила трижды. Причем включились легионеры: у Лайпсика 1+2, у Майе – 1+1.

Только на большее их не хватило, что позволило «Автомобилисту» забрать игру и повести в серии 3-2. В воскресенье Екатеринбург может во второй раз в истории выйти во второй раунд, хотя сделать это будет непросто.

«Магнитке» же нужно срочно улучшать дисциплину. Про игровую все и так понятно по моменту с Эбертом на гифке выше, но и удаляться надо меньше: 16 минут, 4 из которых в третьем периоде – это никуда не годится.

Кубок Гагарина

1-й раунд

Автомобилист – Металлург Мг 6:3 (3:0, 2:3, 1:0)
Дата проведения
10 марта, 17.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Макеев (Голышев, Кормье)
2:0 – 11 Василевский (Волк, Мэйсек)
3:0 – 13 Волк (Да Коста, Широков)
4:0 – 21 Эберт (Мэйсек, Макеев)
5:0 – 25 Обидин (Волк, Эберт)
5:1 – 27 Майе (Лайпсик)
5:2 – 30 Коростелев (Лайпсик)
5:3 – 36 Лайпсик (Майе, Керран)
6:3 – 58 Да Коста (Широков, Бобков)
Вратари: Бобков 26/29, Маттссон 4/4 – Кошечкин 12/14, Паскуале 7/10.

Счет в серии – 3-2

Игровой план «Северстали» не сработал – пришлось включать характер. Но поздно

Ожидания. Андрей Разин: «Мы немного поменяли тактику. Все увидите».

Реальность. Андрей Разин после матча, в котором «Северсталь» горела 0:3 на 25-й минуте.

Главный тренер «Северстали» был настолько расстроен, что на послематчевой пресс-конференции не сдерживал себя и выдал эмоциональный спич: «Плохое начало, некоторые ребята выпали. Потом, правда, нашли себя. Хотя о чем я говорю? Вы опять напишете, что ЦСКА расслабились, сами себе голы назабивали, да? Как обычно...».

Нет, не напишем. Череповец безумно радует и украшает первый раунд плей-офф – и он действительно загоняет соперника в тупик, что, по сути, признает и Сергей Федоров. «Северсталь» играла не хуже в первом периоде, хотя и летела 0:2, начала мощный камбэк в середине встречи и чуть не сравняла, пыталась додавить, но не получилось. Конечно, неидеальный матч: есть проблемы в обороне и проскакивают совсем уж необязательные удаления.

Но команда показывает, что действующим чемпионом можно играть – и более того, можно обыгрывать. Да, класс разный, но череповчане как-то закрывали глаза на это весь сезон (3 победы в регулярке) – не особо обращают внимания и сейчас. И у них будет еще один матч. Как минимум.

А ЦСКА? Тут никаких откровений. Хладнокровен, мастеровит и, кажется, еще не вышел на полную проектную мощность. 

Кубок Гагарина

1-й раунд

ЦСКА – Северсталь 4:3 (2:0, 2:2, 0:1)
Дата проведения
10 марта, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 15 Абрамов (Брюквин, Клаэссон)
2:0 – 17 Дитц (Соркин, Мамин)
3:0 – 24 Нестеров (Окулов, Григоренко)
3:1 – 27 Макеев (Тихонов)
4:1 – 32 Слепышев (Светлаков, Карнаухов)
4:2 – 35 Вовченко (Пилипенко, Петунин)
4:3 – 41 Суворов (Петунин, Абросимов)
Вратари: Рейдеборн 21/24 – Самонов 23/27.

Счет в серии – 2-2

«Торпедо» впервые повело в серии с «Динамо» – снова победа в овертайме

Про восхищение Игорем Ларионовым и его «Торпедо» в этом сезоне написаны уже миллионы знаков, но команде этого мало. Перед игрой Нижний вывел из списка травмированных Алексея Кручинина (прочитайте крутое интервью с ним, если еще не), и казалось, что мы наконец увидим лидера нижегородцев в деле. Увы, не сегодня, хотя справились и без него.

Если прежде все постоянно восхищались атакующим стилем «Торпедо», то теперь впору отмечать характер команды. Просто факт: «Динамо» дважды вело в счете в матче, но следом Нижний сравнивал – в первом случае через 37 секунд после пропущенного гола, во втором – через 49. Кажется, это то, что морально прибивало бело-голубых.

Второй важный момент – тоже про характер. Впервые в этой серии одна команда выиграла два матча подряд: «Динамо» победило в первом и третьем, но «Торпедо» оба раза отыгрывалось. Причем четвертую встречу хоккеисты Ларионова забрали в овертайме и сейчас сделали то же самое. Наверняка это тоже поддавливает «Динамо» в плане психологии – особенно, когда после такого поражения ты оказываешься на краю пропасти.

«Торпедо» же весь овертайм провело с позиции силы: 32 броска в дополнительном времени (14 – в створ), в атаке нижегородцы провели времени в два раза больше соперника. Исход с голом Денниса Яна был логичным. Но каков Коваленко при этой шайбе – затащил ее в зону, красиво скинул за спину. Смелость всей команды была вознаграждена.

Отдельно отметим еще один эпизод: Алексей Кудашов сразу после шайбы Яна с ухмылкой посмотрел на судей. Дело в том, что он остался недоволен предыдущим удалением Егора Мартынова. Нижегородцы его не реализовали, но тренер «Динамо» посчитал, что по итогам этого момента именно его команда должна была получить большинство, и откровенно психанул, швырнув бутылку на скамейку.

Что можно сказать? Фирстов – хороший провокатор.

Кубок Гагарина

1-й раунд

Торпедо – Динамо Москва 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)
Дата проведения
10 марта, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Ян (Федотов, Кульбаков)
1:1 – 25 О'Делл (Тринеев, Малышев)
1:2 – 38 О'Делл (Лилья, Менелл)
2:2 – 38 Михеев (Веряев, Федотов)
2:3 – 50 Лилья (Уил, Менелл)
3:3 – 50 Фирстов (Федотов, Бокун)
4:3 – 78 Ян (Михеев, Коваленко)
Вратари: Кульбаков 32/35 – Коновалов 32/36.

Счет в серии – 3-2

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Фото: vk.com/hc_avangardomsk; vk.com/torpedonn

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