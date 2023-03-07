Череповец кусается и бьется.

Кубок Гагарина-2023 – достойный продолжатель фантастической регулярки! В субботу КХЛ узнала, что, оказывается, бывают первые раунды плей-офф без свипов, а ЦСКА вспомнил, что такое проигранный матч в четвертьфинале Запада. Пробудились не самые приятные моменты в памяти.

Но в понедельник для армейцев все стало еще хуже: «Северсталь» ведет 2-1. И не сказать, что случайно.

Главный герой – Вовченко: вовремя сравнял, а потом положил победную

А ведь Череповец завалил старт матча – это признает и тренер, и сами игроки. ЦСКА же наоборот – вложился в первый период, 22 раза бросил в створ, забил 2 гола, но, как мы помним по субботе, «Северсталь» умеет пользоваться редкими моментами: 3 броска – 1 гол, и отставание в счете уже вроде не такое критическое (хотя по игре – караул). Можно цепляться.

Именно этим череповецкая команда и занималась большую часть вечера. Более того, с этим связан ключевой момент: 29-я минута ЦСКА снова вышел вперед 3:2, а спустя 9 секунд (!) происходит вот это:

Забавно, что в личном телеграме Даниила Вовченко репост его гола появился буквально спустя пару минут после эпизода. Возможно, планшеты на скамейках хоккейных команд нужны именно для этого.

«Северсталь» огрызнулась – в очередной раз – и показала, что не собирается сдаваться. Да, команда проигрывала по счету, по самой игре, но точно не по характеру. В итоге в телеграм-канале Вовченко этим вечером появилась еще одна запись: нападающий четко реализовал большинство на 45-й минуте. Пока игроки ЦСКА всей четверкой свалились на один борт, Петунин отдал на Пыленкова, а тот – под бросок Вовченко.

После этого стало понятно, что «Северсталь» своего не отдаст. Хотя бы потому, что в воротах Самонов – вы вообще видели, что он творит в этой серии? 92 сэйва за два матча! Четвертую игру команд можно включать только ради его перфомансов.

ЦСКА все-таки забил – но судьи сразу же отменили гол

В этот вечер армейцы выглядели мощнее, увереннее и просто были опаснее в чужой зоне (43 броска в створ!). Но временами казалось, что они слишком поверили в себя – мол, спокойно доведут дело до победы. Счет 3:3 заставил их задуматься, а второй гол Вовченко – побежать вперед.

И ведь они рванули – даже сравняли счет. Всего через 48 секунд после пропущенного.

Но пока Слепышев принимал поздравления, Андрей Разин ждал подсказки от видеотренера – и в итоге взял тренерский запрос на положение «вне игры». Лайнсмены даже не успели снять шлемы для длительного просмотра – все настолько было очевидно (плюс, кажется, позвонили из «военной комнаты», где прокрутили несколько раз момент). Шайба действительно успела выйти из зоны.

У ЦСКА оставалось еще около 15 минут на спасение, но ничего более опасного уже не было – «Северсталь» припарковалась у своих ворот, а Самонов тащил все, что до него доходило.

Череповцу ни в коем случае нельзя расслабляться

Андрей Разин возглавляет «Северсталь» уже пятый сезон (причем буквально: второй год – и тренер, и менеджер) – редкое постоянство для КХЛ. Клуб не хочет с ним расставаться, а он в свою очередь счастлив в Череповце – хотя интерес из-топ клубов давно есть.

Вот только небольшой нюанс в этой идиллии: за все время «Северсталь» так и не прошла первый раунд. Более того, она и в плей-офф-то не всегда выходила.

Сейчас у Разина и его команды есть отличная возможность затмить все прошлые не особо удачные результаты. Только нужно учесть, что счет 2-1 в серии вообще ничего не значит. Да, в истории «Северстали» были удачные примеры, но главный тренер помнит противостояние с «Динамо» в прошлом году, которое вообще началось с идеальных гостевых 2-0.

«У нас уже был опыт в прошлом году, когда в третьей игре мы, скажем так, испугались соперника и упустили инициативу, – как раз вспоминал в понедельник Андрей Разин. – В этом году случилось в первом периоде практически то же самое. Но ребята молодцы, перебороли себя».

«Северсталь» учится на ошибках – и ей пора выходить на новый уровень, а Разину подтверждать, что он действительно топ-тренер. Да, в соперниках все еще действующий чемпион с мощным составом – но пока в этой серии ведет «Северсталь». И вполне по делу.

Кубок Гагарина

1-й раунд

Счет в серии – 2-1

Фото: vk.com/hcseverstal