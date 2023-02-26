5 очков и лакросс-гол – Мичков мощно зафиналил сезон. Перед драфтом он лучше Панарина и Тарасенко
Но каким его выберут?
Главный российский юниор закончил свой первый взрослый сезон – и он получился насыщенным: травма на летнем турнире, восстановление, МХЛ, ВХЛ, СКА, аренда в «Сочи», первые скандалы. Узнать, что такое плей-офф на этом уровне, у Мичкова не получилось – «Сочи» выключился из борьбы еще до его прихода, но красиво закрыть регулярку Матвею все же удалось.
В последнем матче он выбил 5 очков – первым в истории клуба, а свой единственный гол забил в стиле лакросс.
Мичков давно любит этот финт – с ним он и стал известен
Хотя есть нюанс: такую феерию нападающий выдал против «Куньлуня», который в этом году тоже не особо целился в плей-офф. Составители календаря были удивительно проницательны, поставив на последний день матч двух худших команд сезона. Но надо заметить, получилось даже поживее некоторых игр, где решались вопросы о местах и преимуществе площадки.
Конечно, гол Мичкова стал украшением вечера – уже на третьей минуте он получил шайбу за воротами, положил ее на крюк – и занес за ленточку.
Кажется, в Мытищах не слишком часто пользуются интернетом: голы в стиле «лакросс» – известнейшая фишка Мичкова, о которой защитники и вратарь «Куньлуня» обязаны были знать. Он забивал так по юниорам на чемпионате Москвы и на чемпионате мира U18, в Молодежной лиге (в том числе победный в финале Кубка Харламова) и даже за взрослую сборную России. Было понятно, что когда-то он так забросит и в КХЛ.
Причем сам Матвей объясняет такие голы не желанием выпендриться, а игровой необходимостью. «Дело даже не в том, что это было как-то красиво, а в том, что этот гол был важен для команды, так как в итоге он стал победным – это вдвойне приятно. Суть в том, что когда находишься за воротами, то лакросс – это самый короткий путь, чтобы забить гол», – рассказывал он весной в интервью «Р-Спорту».
Но надо заметить, что за этот сезон Мичков прокачался не только как снайпер, но и как ассистент. Голевых передач по итогам регулярки у него больше, чем голов – но все это благодаря последнему матчу. Помимо своего гола он поучаствовал в четырех атаках партнеров – в том числе и вывел Артура Тянулина на хет-трик.
Впереди у Мичкова – драфт и, видимо, МХЛ
Таким перфомансом нападающий неплохо напомнил о себе перед драфтом – летом клубы НХЛ будут серьезно ломать голову, брать или не брать Мичкова. Понятно, что он не уйдет под первым номером – Коннор Бедард окончательно застолбил за собой это место (114 очков в 45 матчах Западной хоккейной лиги, MVP МЧМ-2023 с 23 очками).
У Матвея, безусловно, есть преимущества перед конкурентами – например, он уже в 18 лет показал, что может играть против взрослых соперников, а не набивать очки в молодежных командах. Но есть и явный минус, из-за которого он вполне может вылететь даже из топ-10 драфта – его контракт со СКА, который закончится только в 2026 году.
А его, конечно, хотели бы видеть за океаном раньше. Комментатор КХЛ ТВ Антон Васятин в своем телеграм-канале внимательно следил за динамикой набора очков Мичковым и заметил, что это самый результативный игрок КХЛ в свой преддрафтовый год – регулярку он провел даже круче Панарина с Тарасенко.
Что еще смущает – драфт НХЛ лишь через 4 месяца, к тому моменту его успехи подсотрутся из памяти, а вот хайлайты конкурентов будут куда свежее. Но, возможно, что для Матвея сезон сегодня не завершился: молодежка «Сочи» – ступинский «Капитан» – сейчас бьется в плей-инн за участие в Кубке Харламова – и у Мичкова есть шанс на сенсацию, если затащит команду как можно дальше в плей-офф.
- Дата проведения
- 26 февраля, 17.00, «Большой»
- 1:0 – 2 Тянулин (Мичков, Галенюк)
- 2:0 – 3 Мичков (Кудако)
- 2:1 – 8 Кэмпбелл (Рич)
- 3:1 – 10 Тянулин (Мичков)
- 4:1 – 20 Гараев (Тянулин, Мичков)
- 5:1 – 36 Тянулин (Мичков, Гараев)
- 5:2 – 43 Родуолд (Лесли)
- 5:3 – 44 Юрчо (Рич)
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Фото: Хоккейный клуб «Сочи»
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