«Кровь уберите, #####!». Ротенберг матерился и едва не получил клюшкой по голове

СКА – «Локо» просто огонь!

Первые 20 минут у СКА и «Локомотива» уложились во вполне стандартные 34 (по общечеловеческому времени) – и закончились немного унылыми 1:0: 12 бросков в створ плюс еще 10 заблокированных. У ярославцев набралось сильно меньше – 4 плюс 6. В общем, понятно, у кого был перевес в игре.

«Ничего менять не надо, нужно делать то, что делаем. Придерживаться своей игры, и от нее отталкиваться», – говорил в перерыве нападающий «Локо» Степан Никулин, но, кажется, только его партнеры могли понять, к чему он клонит.

Чтобы забить, «Локомотиву» необязательно бросать

Броски – это еще не голы. Мало того, голы иногда приходят и без бросков (доказано Кучеровым). «Локомотив» сравнял счет не так, но тоже оригинально. Защитник СКА Григорий Грязнов хотел поймать шайбу, взлетевшую перед воротами после рикошета. Только случился еще один – уже от его краги – и прямо в собственные ворота.

Кстати, не первый автогол в этом сезоне. Защитник «Салавата» Михаил Науменков в ноябре вообще превратился в мем: настолько эпично закинул в свои, что даже попал на TSN – в топ-100 курьезов 2022-го. А до этого у того же Науменкова был автогол в матче с «Локомотивом» в сезоне-2016/17.

Ротенберг требовал убрать кровь и чуть не получил клюшкой по голове

В начале не просто так было сказано про 34 минуты: второй период растянулся аж на 46 – и каждая из них была такой жаркой! Атаки, ответные атаки, травмы, судейские ошибки, ругань и потасовки.

Даже Роман Ротенберг пытался ворваться в стычку у скамейки СКА – вероятно, с миротворческой миссией. Но участники конфликта как-то не спросили документы вице-президента ФХР – и две клюшки пролетели в опасной близости с его головой. Кстати, неплохая реакция.

Между прочим, причины для нервов у Ротенберга и его команды были. На 35-й минуте «Локомотив» забил второй раз: Михаил Беляев идеально попал по приземлявшейся на пятачок шайбе (получается, оба гола Ярославля пришли с навесов!). Вот только армейцы уже несколько секунд оборонялись вчетвером – Эмиль Галимов долго поднимался за чужими воротами и, согнувшись, пытался добраться до скамейки.

На повторе четко видно, что защитник «Локо» Андрей Сергеев сильно попал ему клюшкой по лицу – до крови, тем самым выключив Галимова из игры. Арбитр был рядом, но момент видел только со спины игрока СКА. В следующей же атаке Ярославль забил гол. Каково!

Арбитры с лайнсменами собрались на совещание, но не засчитать гол не могли. По правилам нельзя было удалить Сергеева постфактум за игру высоко поднятой клюшкой – момент уже был заигран. Если судьи вовремя не заметили такое нарушение и не остановили матч, то, получается, гол забит по правилам.

Роман Ротенберг был максимально раздосадован – и даже подошел к открытой калитке, подбросив пару ребусов для комментариев на Sports.ru: «Лед уберите, #####. Кровь уберите, #####».

Но сказано это было не в адрес арбитров, а ребят, чистивших лед – и, к слову, это было абсолютно верное указание в и без того затягивающемся матче. Кстати, кровь была и дальше: в попытке разнять игроков на пятачке (а стычек было минут на 20) лайнсмен упал на конек и порезал руку. К счастью, врачи были оперативнее ребят с лопатами.

СКА vs «Локо» – возможное украшение плей-офф

Это не первый случай, когда в матче этих команд победный гол забивают после нарушения: в конце октября Дмитрия Яшкин добыл СКА 2 очка, хотя в той же смене врезал сопернику клюшкой по лицу. Поразительно зеркальная ситуация – даже пропущенное удаление такое же.

Это уже шестая игра Питера и Ярославля в сезоне. И очень не хочется, чтобы последняя – хоккей здесь, конечно, не самый зрелищный в смысле самой игры, но напряжения и эмоций хватит на три серии плей-офф. Но встретятся они не раньше второго раунда – да и то, если звезды сойдутся.

СКА проиграл «Локомотиву» четвертый раз в сезоне. Всего у армейцев 15 поражений, если не считать буллиты – 13. Получается, что почти треть – от Ярославля. Это самый неудобный соперник для СКА-2022/23 (даже против ЦСКА 3-3).

И вроде уже намечаются определенные тенденции во всех этих победах «Локо» в одну шайбу, но вот что говорит Роман Ротенберг сразу после игры: «[Не получилось] забить больше. Хорошая игра, боевая. Репетиция плей-офф. Понимаем, что нужно делать, в чем добавить. В первую очередь – это броски. Мы перебросали соперника, создали много моментов».

Но, кажется, репетировала только одна команда. Никитин уже побеждал в плей-офф и знает: там важно не то, кто больше атакует (к сожалению), а то – кто лучше обороняется.

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Фото: ska.ru