Игрока «Ак Барса» приятель развел почти на 5 млн рублей. Запугивал криминальными авторитетами и угрожал сломанной карьерой

Теперь идет суд.

Нападающий «Ак Барса» Артур Бровкин наверняка планировал в этом сезоне получать больше игрового времени в КХЛ. В прошлом он неплохо показал себя в ВХЛ (19 очков в 38 играх за «Барс») и забил первый гол за главную команду (всего 1+1 в 7 играх). Но в январе 2023-го о нем заговорили вовсе не в свете новых хоккейных достижений. Сегодня Бровкин – герой репортажей из зала суда.

Выступает он в роли обвинителя и пытается вернуть почти 5 млн рублей, которые у него выманили под очень странным предлогом. Подробности первого заседания можно прочитать у «Бизнес Online» (не пожалеете). А ниже – самое интересное.

Что произошло?

В 2021 году приятель Артема, 27-летний Максим Сидоров сказал, что им заинтересовались члены организованной преступной группировки «Квартал». Бровкин вроде бы где-то обмолвился, что обещает выиграть следующий матч – и якобы они восприняли это как слив, поставив на победу 2 млн рублей. Но команда Артема проиграла (о какой конкретно игре идет речь и за какую команду – не сообщается).

Бровкин уверяет, что никакие ставки не имел в виду: «Любого хоккеиста спросишь: «Вы сегодня выиграете?» – Скажет, да, выиграем. Этим он и воспользовался».

«[Сидоров] cказал, что они пойдут в клуб, будут тебя искать и не дадут дальнейшей жизни», – цитирует хоккеиста из зала суда «Бизнес Online». По словам Бровкина, приятель настоятельно советовал не сообщать ни команде, ни полиции – потому что «Ак Барс» не захочет держать в составе игрока с запятнанной репутацией, а в правоохранительных органах вообще «подкинут наркотические вещества, и ты уедешь по статье».

Артур повелся – и с этого момента сумма в истории стала расти. Вот как это было – Бровкин пересказал в суде то, что ему говорил приятель:

• Сидоров взялся урегулировать ситуацию. Позвонил Зиге (прозвище Марата Хасанзянова, еще одного фигуранта дела, которого позже из подозреваемых переквалифицировали в свидетели). Вопрос был решен, но за это нужно было заплатить Зиге.

• Летом Максим сказал, что группировщики с «Квартала» снова активизировались – и собрались выйти на более серьезных людей. Чтобы закрыть ситуацию окончательно, Сидоров снова обратился к Зиге, который должен был связаться с человеком по прозвищу Коба, а тот, в свою очередь, с вором в законе Сычом.

• План Сидорова не сработал – якобы «кварталовские» вышли на Сыча раньше и предложили за голову Бровкина 5 млн рублей. Сидоров предложил Артему «перекупить вора в законе», заплатив больше, и даже сам вызвался помочь деньгами, но денег не хватало – Артуру нужно было еще докинуть несколько сотен тысяч.

• В истории Максима стали появляться московские группировки, которые общались с «кварталовскими» – и Сидорову приходилось «выходить» на столичных воров в законе, которые якобы решали вопросы по этой ситуации.

«И вот они так постоянно», – резюмировал потерпевший.

Как Бровкин заподозрил обман?

Все эти истории и «выходы на авторитетов» сопровождались рассказами Сидорова об их жестоком нраве. «Он постоянно мне говорил, что сделают «профилактику», если не найду деньги, – объяснял Бровкин в суде. – [Говорил, что] прострелят колени – не будут убивать, но сделают так, чтобы ты не вернулся в хоккей».

Но никаких доказательств того, что с него действительно трясут долг Сидоров ни разу не предоставил – лишь однажды Артур увидел скрины переписок и понял, что пишет один и тот же человек. «Там авторитетные люди, им поверят на слово, а тебя никто слушать даже не станет, никакие экспертизы проводить не будут, все равно ты останешься виноватым», – отвечал ему приятель. И Бровкин продолжал платить.

Артур знал, что у Сидорова были определенные проблемы с законом – познакомивший их человек сказал, что Максима «судят за какое-то дело». Более того, «то дело» всплыло и по ходу этой истории – именно с денег, оставшихся от прошлых махинаций, Сидоров и обещал перекупить вора в законе – но, незадача, они хранились в ячейке, за досрочное раскрытие которой банк якобы взял комиссию в 1,2 млн рублей (на руки получили 4,6 млн вместо 6). Именно поэтому Бровкину и пришлось «докидывать».

В какой-то момент хоккеист, уже успевший и сам закредитоваться (зарплаты молодых чаще всего близки к минимальным: в КХЛ это 750 тысяч рублей в год, а в ВХЛ – 250 тысяч), и обманом уговоривший маму взять кредит, просто не знал, где брать деньги. Пришлось все рассказал отцу – после этого они и поехали писать заявление в полицию. Получая последний транш, Сидоров был взят с поличным. Изначально ему предъявили статью о вымогательстве, но затем переквалифицировали ее на мошенничество – видимо, когда выяснилось, что никакие «авторитеты» в деле не участвовали.

По подсчетам следствия, Артем Бровкин передал Сидорову 4,8 млн рублей.

Кто такой Артур Бровкин?

Бровкин – 21-летний воспитанник казанского клуба, всю карьеру провел в системе «Ак Барса». На молодежном уровне много не забивал (лучший сезон МХЛ – 13+6 в 57 матчах в 18 лет), но уже в феврале 2020-го дебютировал в КХЛ тремя сменами против «Витязя».

Большую часть карьеры провел в ВХЛ (уже 112 матчей – 27+20), но сезон-2021/22 начал с главной командой – и в одном из матчей (опять же, с «Витязем») забросил первую и пока единственную шайбу в КХЛ.

Неожиданный дебют Бровкина в главной команде связывали с тем, что его агент – Никита Квартальнов, сын главного тренера казанцев на тот момент. Но Квартальнов-младший не согласен, что Артура привлекали искусственно: «Я всегда говорил парням, с которыми работал в «Ак Барсе»: «Ребята, блата здесь никакого нет». У меня там был еще Артур Бровкин, которого иногда подключали к играм, но он не оправдывал доверия своими результатами, поэтому и играл в Высшей лиге».

В нынешнем сезоне КХЛ Бровкина дважды вызывали в главную команду, но на лед он вышел только в декабре против «Куньлуня» – отыграл 57 секунд и очков не набрал.

Фото: ak-bars.ru/Вадим Китаев; Диана Латышева