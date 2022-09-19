«Трактор» жестко потроллил осужденного легионера «Авангарда» перед матчем – в итоге он набрал 1+1, а Челябинск проиграл

Карма?

В понедельник в соцсетях челябинского клуба вышел странный предматчевый ролик, на котором девочка на опознании в полиции указывает на человека в свитере «Авангарда». Судя по комментариям под видео, не все болельщики «Трактора» поняли посыл авторов.

Но, похоже, это был укол в сторону нападающего «ястребов» Рида Буше. В январе этого года он признал себя виновным в «сексуальном насилии над несовершеннолетней» в 2011-м: 17-летний – на тот момент – нападающий склонил к оральному сексу 12-летнюю девочку из семьи, в которой он жил.

Омский клуб сначала ответил «Трактору» в соцсетях: перемонтировал момент из фильма «Первый мститель: Противостояние», где супергероям показывают разрушения, произошедшие в том числе из-за них. Но в своей версии «Авангард» намекнул, что остальные клубы КХЛ испытывают испанский стыд за челябинское творение.

А потом Омск ответил и на льду – причем это сделал лично Рид Буше. В начале второго периода он выдал точную передачу в большинстве на Толчинского – Сергей бросил так мощно, что вратарь даже не успел среагировать.

А через минуту уже сам Буше реализовал новое удаление «Трактора».

В третьем периоде американец к 2 (1+1) очкам добавил еще и «+1» в полезность – по факту он присутствовал на льду при всех шайбах «Авангарда» в матче (но большинство не учитывается в полезности).

Разумеется, после победы омский клуб не упустил возможность уколоть соперника:

А потом еще раз – конкретно пресс-службу челябинцев.

В конце января 2022-го суд округа Уоштено в штате Мичиган вынес приговор Буше: 1 год тюрьмы условно при 4 годах испытательного срока. Хотя изначально ему могло светить до 25 лет реального заключения.

«Локомотив», за который в прошлом сезоне играл Буше, разорвал контракт с американцем в феврале, хотя он был (и в итоге остался) лучшим бомбардиром клуба. Омский «Авангард» не смутила всплывшая история легионера – и они во второй раз подписали Рида.

«В течение чемпионского сезона Буше всегда проявлял себя (как человек и как спортсмен) с лучшей стороны, – объяснял недавно во время прямой линии с болельщиками Александр Крылов, председатель совета директоров «Авангарда». – Этот кейс случился много лет назад, никто из нас в России не знает, что там происходило. Мы даже не видели краткого вывода из судебного процесса, который происходил. Об этом знает Буше и его адвокат.

Каждый человек имеет право на ошибку, если это и случилось, то много лет назад, в последующие годы Рид проявил себя как отличный хоккеист и порядочный человек. Когда мы принимали решение о подписании с ним контракта, мы руководствовались двумя моментами: во-первых, Буше отлично провел чемпионский сезон с «Авангардом», во-вторых, за все годы его карьеры и близко не было случая, который мог бы относиться к упомянутой в прошлом году теме».

Впрочем, есть и еще одна причина подписания Буше. Без этого трансфера «Авангард» не договорился бы с Корбаном Найтом – по словам Алеши Пилко, общего агента игроков, они хотели отыграть этот сезон вместе. А потеря одного из лучших центрфорвардов могла серьезно ударить по перспективам Омска.

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Фото: hctraktor.org