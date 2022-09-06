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Хоккеисты «Куньлуня» и «Сибири» устроили драку прямо под трибунами, а тренеры команд послали друг друга подальше

Джек Родуолд
Зак Лесли
Андрей Мартемьянов Андрей Мартемьянов
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
драки
КХЛ КХЛ
Грег Айэленд
Сибирь Сибирь
Арена-Мытищи Арена-Мытищи
Дойл Сомерби
Гарет Хант
Хоккей Хоккей

Чудно время провели.

Согласитесь, вряд ли во вторник вечером – особенно в день старта группового этапа в футбольной Лиге чемпионов – вы рассчитывали открыть текст, касающийся матча «Куньлуня» и «Сибири» (разве что, вы болельщик новосибирцев или... А, все, других вариантов нет).

Но мы обещали, что КХЛ снова будет великой – и команды держат наше слово. Правда, не совсем так, как можно было представить.

В плане хоккея встреча китайской команды из Мытищ и российской команды из Новосибирска явно уступала остальным матчам дня. Но хоккеисты взяли другим – дракой в подтрибунке после второго периода. Более того, к ним чуть не присоединились тренеры.

«Арена-Мытищи» устроена так, что для всех команд там общий выход в раздевалки – и если не соблюдать очередь, соперники непременно встретятся в толпе. Так и произошло с нападающим «Куньлуня» Гаретом Хантом и форвардом «Сибири» Денисом Голубевым. Они сцепились, но на их пути встал мощнейший Дойл Сомерби (197 см, 101 кг). При этом партнер Голубева – Евгений Чесалин – успел нанести несколько ударов по Ханту через эту американскую преграду.

За всем этим наблюдал тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов, к которому резко подскочил Грег Айэленд из «Куньлуня». Не надо обладать талантом идеального чтения по губам, чтобы понять, какой маршрут для канадского специалиста построил Мартемьянов. Тот, похоже, тоже не отмалчивался – и после диалога на разных языках Айэленд кинулся к судьям, чтобы обратить их внимание на происходящее.

«Накал хороший в игре был, парни чуть-чуть повздорили, – Мартемьянов был спокоен после игры. – Ничего страшного не произошло, обычные мужские разговоры, все нормально».

Забавно, что перед началом третьего периода судьи выписали 5+20 за драку Чесалину и Сомерби – самому крупному и миролюбивому человеку в случившемся эпизоде. Но арбитры признали свою ошибку и вернули Дойла из раздевалки, отправив туда Ханта.

Сам же эпизод пошел, скорее, на пользу «Куньлуню» – не то чтоб команда заметно прибавила, но один из моментов все же реализовала в третьем периоде и сравняла счет в матче. Проход Зака Лесли был потрясающе красив, но шайба зашла только после добивания Джека Родуолда.

В такие моменты даже как-то печально, что средняя аудитория домашних матчей «Куньлуня» – в районе 400 человек. 

Хотя это был последний повод порадоваться за китайскую команду вечером вторника – больше голов с игры не было. У «Сибири», впрочем, тоже – но в серии буллитов свои 2 очка она взяла.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Куньлунь – Сибирь 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, по буллитам - 0:1)
Дата проведения
6 сентября, 19.30, «Арена-Мытищи»
Онлайн матча Видео
0:1 – 23 Шашков ()
1:1 – 48 Родуолд (Лесли)
Вратари: Джарасик 30/31 – Костин 16/17.

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