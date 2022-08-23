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«Авангард» и «Сочи» начали матч с массовой драки – второй раз за лето. Это уже традиция Назарова

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Весьма предсказуемо.

«Авангард» и «Сочи» Назарова встретились в еще одном предсезонной игре – на этот раз в рамках Турнира имени Н.Г. Пучкова. Разумеется, матч начался с драки в формате 5-на-5. Ничего нового.

Все было понятно уже по тому, что на стартовое вбрасывание у южан вышел защитник Никита Ушнев. Омичи, впрочем, были к этому готовы

Итак, в главных ролях (сначала игроки «Авангарда»):

Богдан Денисевич (23 года, 186 см, 86 кг) vs Владислав Валенцов (25 лет, 184 см, 88 кг) – победа Денисевича; 

Тимофей Давыдов (20 лет, 184 см, 86 кг) vs Федор Крощинский (20 лет, 191 см, 91 кг) – победа Крощинского;

Сергей Алхимов (21 год, 183 см, 94 кг) vs Никита Попугаев (23 года, 197 см, 91 кг) – победа Алхимова;

Никита Михайлов (24 года, 183 см, 78 кг) vs Никита Ушнев (28 лет, 193 см, 96 кг) – ничья;

Никита Холодилин (20 лет, 187 см, 88 кг) vs Артем Иванюженков (24 года, 190 см, 100 кг) – ничья.

Все участвовавшие хоккеисты поехали ютиться на скамейках штрафников, а дальше произошло неожиданное – больше драк в первом периоде не было.

Напомним, 18 дней назад команды уже встречались на предсезонном турнире в Сочи – и тогда драка началась на 4-й секунде. Но после этого махача прошла еще серия боев.

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров после матча тогда говорил: «Я играл в Омске целый год. Это великая команда со своими традициями. Омск мне нравится как город. Никакого хейта. Хайповый клуб – хайпуем вместе».

«Авангард» же вообще в целом остался доволен; еще бы – тот матч остался за ними и по счету, и по дракам. «Мне кажется, надо спасибо сказать Назарову, потому что он невольно поучаствовал в тимбилдинге. Команда сплотилась и в следующем матче показала хорошую игру», – сказал председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов «Чемпионату».

Назаров тут же подхватил эту благодарность: «Обращаюсь ко всем руководителям клубов КХЛ: прилетайте в Сочи на ускоренные курсы тимбилдинга. Деньги за обучение можете переводить мне на карту по номеру мобильного телефона».

Это уже третий матч «Сочи» с «Авангардом» с массовыми драками на первых секундах при этом главном тренере. И совершенно ясно, что далеко не последний. 

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Фото: ХК Сочи

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