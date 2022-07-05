«Вы явно идете на конфликт с ЦСКА». Об Иване Федотове высказался агент Бабаев – говорят, он спас от армии форварда Шумакова

В потоке комментариев депутата Терюшкова, тренера Тарасовой и других хоккейных экспертов вы могли пропустить важные слова Шуми Бабаева.

Ссылаясь на богатый опыт общения с руководством ЦСКА, один из главных хоккейных агентов страны заявил в эфире «Матч ТВ»: «Уверен, что ЦСКА никогда в жизни не выкупил бы игрока, если б не было договоренности о будущем продлении контракта.

Клуб платит деньги другому клубу за игрока и берет его на один год? Я уверен, что такого не было».

Судя по комментариям к новости, эти слова Бабаева нужно пояснить.

2 мая 2021 года ЦСКА выменял Федотова у «Трактора» на денежную компенсацию – 60 миллионов рублей. По правилам КХЛ, клуб после обмена не заключает с игроком новый контракт, а продолжает выполнять условия действующего. Так что контракт Федотова с «Трактором» до 2022-го превратился в контракт с ЦСКА на тот же срок.

«Значит, была ситуация, – продолжает Бабаев, – в которой Федотов или его агент сделал заявление, обещание, что игрок останется (после 2022-го – Sports.ru). Дальше они свою ситуацию поломали. Хорошо, вы идете на конфликт с ЦСКА, явно идете».

Агент Федотова – экс-резервист СКА и скаут «Детройта» Игорь Парашкин. Агентом он работает больше 10 лет. На заре КХЛ представлял интересы Сушинского, но потом больше работал с иностранцами (Торесен, Червенка, Салак, Умарк, Виртанен и другие).

С ЦСКА сотрудничал не так активно (как, например, с «Локомотивом» и СКА), но Ларс Юханссон, который был дублером Сорокина и основным вратарем в плей-офф-2021, а потом уехал в Питер, – его клиент.

Слушаем Бабаева дальше: «Если вдруг это – как сейчас представляют – сделал Есмантович и дал команду забрать его в армию, то, поверьте, прежде, чем это сделать, сто тысяч раз их предупредили: и его агента, и игрока, и все это было сделано сто процентов. Никакой реакции от них не последовало – то есть они со своей стороны посчитали, что могут не выполнять свои обещания, а ЦСКА может угрожать и ничего не будет».

Шуми знает, о чем говорит. По информации Sports.ru, тяготы, с которыми сейчас столкнулся Федотов, светили в 2018 году 25-летнему нападающему Шумакову, который добивался обмена из ЦСКА. Тогда Сергея спасло возвращение к услугам агента Бабаева, уладившего конфликт с ЦСКА.

Здесь уместны две цитаты Игоря Есмантовича.

Первая (11 мая 2022-го) – о том, что договоренности (обещания), упомянутые Бабаевым, в ЦСКА существуют, и об отношении босса ЦСКА к их нарушению: «Мы не ведем переговоров с Радуловым. Человек, который предал ЦСКА , не может подписать контракт с нами. Он уехал в Америку, когда была договоренность , что он подпишет контракт с ЦСКА. Стараемся не возвращаться к этому персонажу».

Вторая (30 апреля 2022-го) – об отъезде Федотова в НХЛ. Она не очень-то вписывается в концепцию, выстроенную Бабаевым на «Матч ТВ», но важна для полноты картины.

Есмантович сказал: «Я очень рад за Ваньку, потому что он успел пройти все те университеты, которые были у него в этом сезоне. Пожелаем ему удачи, если захочет поехать. Если вернется, будем ждать его с распростертыми объятиями».

Фото: vk.com/hccska; РИА Новости/Алексей Мальгавко